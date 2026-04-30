GNW-News: Mohawk Industries legt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 vor
Werte in diesem Artikel
^CALHOUN, Georgia, May 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.
(NYSE: MHK) gab heute für das erste Quartal 2026 einen Nettogewinn von 117
Millionen US-Dollar sowie einen Gewinn je Aktie (?EPS") von 1,90 US-Dollar
bekannt; der bereinigte Nettogewinn lag ebenfalls bei 117 Millionen US-Dollar,
der bereinigte Gewinn je Aktie bei 1,90 US-Dollar. Der Nettoumsatz im ersten
Quartal 2026 betrug 2,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 8,0 %
gegenüber dem Vorjahr entspricht (unbereinigt) bzw. einem Rückgang von 2,6 % auf
vergleichbarer Basis (bei konstanter Anzahl von Tagen und Wechselkursen). Im
ersten Quartal 2025 hatte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,5 Milliarden
US-Dollar, einen Nettogewinn von 73 Millionen US-Dollar und einen Gewinn je
Aktie von 1,15 US-Dollar ausgewiesen; der bereinigte Nettogewinn belief sich auf
96 Millionen US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 1,52 US-Dollar.
In seinem Kommentar zum ersten Quartal erklärte der Vorsitzende und CEO Jeff
Lorberbaum:?Unsere Entwicklung entsprach trotz eines anspruchsvollen Umfelds
unseren Erwartungen. Unsere Ergebnisse spiegeln positive Effekte in Bezug auf
Produktivität, Restrukturierungsmaßnahmen und den Produktmix wider. Diese wurden
jedoch durch Inflation und Absatzrückgänge nahezu aufgehoben. Das Vorjahr war
durch die Systemumstellung beeinträchtigt und umfasste vier Verkaufstage
weniger. In all unseren Regionen entwickelte sich das gewerbliche Geschäft
weiterhin stärker als das Wohnsegment. Der Neubau von Eigenheimen blieb
verhalten, und Verbraucher verschoben angesichts der wirtschaftlichen
Unsicherheit sowohl Immobilienkäufe als auch Renovierungsprojekte. Wir treiben
unsere Produktivitätsinitiativen weiter voran und setzen die zuvor angekündigten
Restrukturierungsprogramme konsequent um, um unsere Ergebnisse weiter zu
verbessern. Im Verlauf des Quartals haben wir im Rahmen der bestehenden
Rückkaufgenehmigung 607.000 eigene Aktien für insgesamt 64 Millionen US-Dollar
zurückgekauft. Unsere starke Bilanz gibt uns die strategische und operative
Flexibilität, um sich bietende Chancen gezielt zu nutzen.
Ende Februar eskalierte der Konflikt im Nahen Osten, was die Volatilität an den
globalen Energiemärkten erhöhte. Die unmittelbarste und sichtbarste Folge der
Versorgungsengpässe waren steigende Benzin- und Dieselpreise, die zu einer
vorsichtigeren Stimmung unter den Verbrauchern beitrugen. Je nach Dauer des
Konflikts werden sich in unseren Märkten unterschiedlich starke wirtschaftliche
Auswirkungen zeigen. Die zunehmende Inflation belastet dabei die Stimmung der
Verbraucher und ihre frei verfügbaren Einkommen. Zudem steigen die Energiepreise
sowie die Kosten für Öl- und Erdgasderivate und wirken sich auf die Preise
vieler unserer Produkte aus. Wir setzen in zahlreichen Produktkategorien und
Regionen Preiserhöhungen um. Weitere Anpassungen könnten erforderlich werden.
Aufgrund unseres Lagerumschlags werden die Auswirkungen höherer Rohstoffkosten
erst in der zweiten Jahreshälfte deutlicher spürbar sein. Wir bringen unsere
neuen Produktkollektionen weiterhin auf den Markt. Mit branchenführendem Design
und innovativen Funktionen sollen sie Umsatz und Margen steigern. Zugleich
setzen wir operative Strategien um, mit denen wir bereits frühere Störungen
erfolgreich bewältigt haben. Diese stellen Anpassungsfähigkeit und
Kostenkontrolle in den Mittelpunkt. So bewahren wir uns die nötige Flexibilität,
um auf Veränderungen bei Nachfrage, Lieferverfügbarkeit und Kostenvolatilität zu
reagieren. Unser Fokus liegt dabei auf den Bereichen, die wir direkt steuern
können - darunter Vertriebsinitiativen, Lagerbestände, diskretionäre Ausgaben
und Kapitalinvestitionen.
Was die Ergebnisse des ersten Quartals nach Segmenten betrifft, stieg der
Nettoumsatz im Segment?Global Ceramic" auf berichteter Basis um 10,4 % und sank
auf vergleichbarer Basis (bei konstanter Anzahl von Tagen und Wechselkursen) um
0,2 % gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments lag bei 4,7 %
(berichtete Basis) bzw. 5,0 % (bereinigt). Hintergrund waren höhere Inputkosten
im Jahresvergleich und ein geringeres Absatzvolumen, die teilweise durch
Produktivitätssteigerungen und einen verbesserten Preismix kompensiert wurden.
Der Nettoumsatz im Segment?Flooring Rest of the World" stieg gegenüber dem
Vorjahr auf berichteter Basis um 12,2 % und ging auf vergleichbarer Basis (bei
konstanter Anzahl von Tagen und Wechselkursen) um 4,4 % zurück. Die operative
Marge des Segments lag bei 9,4 % (berichtete Basis) bzw. 9,8 % (bereinigt) und
stand durch den intensiven Preiswettbewerb in der Branche stark unter Druck.
Der Nettoumsatz im Segment?Flooring North America" stieg gegenüber dem Vorjahr
auf berichteter Basis um 2,0 % und sank auf vergleichbarer Basis um 4,1 %. Die
operative Marge des Segments lag bei 0,4 % (berichtete Basis) bzw. 4,0 %
(bereinigt). Dies war auf Produktivitätssteigerungen zurückzuführen, die
teilweise durch höhere Inputkosten sowie den wettbewerbsbedingten Preisdruck in
der Branche kompensiert wurden.
Einen Monat nach Beginn des zweiten Quartals passen wir unser Geschäft weiterhin
an die durch den Nahostkonflikt ausgelösten Veränderungen an. Bislang haben wir
infolge der Inflation Preiserhöhungen für einen Großteil unseres Portfolios
angekündigt, und unser Auftragsbestand ist weiter gestiegen. In allen Regionen
bleibt der gewerbliche Bereich stabil, während der Bereich Wohnungsrenovierung
und der Neubau von Eigenheimen durch das gesunkene Verbrauchervertrauen belastet
werden könnten. Unser Angebot im höheren Preissegment entwickelt sich am Markt
erfolgreicher, und unsere neuen Produkte verbessern den Produktmix. Wir nutzen
unsere Flexibilität konsequent, um auf Veränderungen in der Lieferkette, bei den
Betriebskosten und der Marktnachfrage zu reagieren. Derzeit halten wir die
Kosten niedrig, überarbeiten Produkte und begrenzen die Investitionsausgaben.
Die vollen Auswirkungen unserer Preismaßnahmen sowie der steigenden Inputkosten
werden sich erst im dritten Quartal zeigen. Inwieweit sich der Nahostkonflikt
auf unsere Märkte auswirken wird, hängt von der Dauer der Störungen sowie dem
Inflationsdruck ab. Angesichts dieser Faktoren sowie eines um einen Tag
reduzierten Versandvolumens im zweiten Quartal erwarten wir, dass unser
bereinigtes Ergebnis je Aktie ohne Berücksichtigung von Restrukturierungs- oder
sonstigen einmaligen Aufwendungen zwischen 2,50 und 2,60 US-Dollar liegen wird.
Wir steuern alle Aspekte des Geschäfts, die wir kontrollieren können, und
reagieren auf Marktveränderungen, sobald diese auftreten. In der Vergangenheit
hat sich Mohawk sowohl an zyklische Veränderungen als auch an erhebliche
Marktstörungen angepasst und dabei unser Geschäft langfristig gestärkt. Ein
Anstieg der Neubautätigkeit ist notwendig, um der wachsenden Zahl von Haushalten
gerecht zu werden. Wir gehen davon aus, dass die aufgeschobenen
Renovierungsarbeiten am alternden Wohnungsbestand in unseren Regionen die
Nachfrage nach Bodenbelägen deutlich steigern werden. Während wir uns im
aktuellen Marktumfeld bestmöglich behaupten, sind wir gut aufgestellt, um von
der bevorstehenden Erholung unserer Branche zu profitieren."
ÜBER MOHAWK INDUSTRIES
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten
Unternehmen für Bodenbeläge entwickelt und behauptet führende Positionen in
Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien. Die vertikal integrierten
Produktions- und Vertriebsstrukturen verschaffen dem Unternehmen einen
deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie
Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender
Innovationen verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen
über einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten
abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und
Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Zu den bekannten und
renommierten Marken des Unternehmens zählen unter anderem American Olean,
Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi,
Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.
Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die
Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und
Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die
Wörter?könnte",?sollte",?glaubt",?antizipiert",?erwartet" und?schätzt"
oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung
dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der?Safe Harbor"-
Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der
Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung
angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein
unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da
diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das
Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,
dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die
zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen,
die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu den wesentlichen Faktoren, die
dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse von bisherigen Erfahrungen sowie
unseren aktuellen Erwartungen oder Prognosen abweichen, gehören unter anderem:
Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder der Branchenlage; die
Auswirkungen von Zöllen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Fracht-,
Rohstoff- und sonstigen Vorleistungskosten; Inflation und Deflation auf den
Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; steigende Energiekosten und
Veränderungen im Energieangebot; Zeitpunkt und Umfang von Investitionsausgaben;
Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens;
Wertminderungsaufwendungen; die Identifizierung und Durchführung von
Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern überhaupt; die Integration von
Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeit; die Einführung neuer Produkte;
die Rationalisierung von Geschäftsaktivitäten; Steuern und Steuerreformen;
Produkt- und sonstige Haftungsansprüche; Rechtsstreitigkeiten; geopolitische
Konflikte; regulatorische und politische Veränderungen in den Ländern, in denen
das Unternehmen tätig ist; sowie sonstige Risiken, die in den Berichten von
Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und in öffentlichen
Bekanntmachungen beschrieben sind.
Telefonkonferenz am Freitag, 1. Mai 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time
Um über das Internet an der Telefonkonferenz teilzunehmen, besuchen Sie
bitte https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-
quarter-2026-earnings-call. Um per Telefon teilzunehmen, registrieren Sie sich
bitte vorab unter https://dpregister.com/sreg/10207491/103969d29fe, um eine
persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können auch am Tag des Anrufs
die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843 (international)
wählen, um Unterstützung durch einen Mitarbeiter zu erhalten. Für alle, die
nicht live teilnehmen können, steht die Aufzeichnung der Telefonkonferenz bis
zum 29. Mai 2026 unter 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088
(international) zur Verfügung. Bitte geben Sie dafür die Konferenz-ID 7435080
ein. Die Telefonkonferenz wird zudem archiviert und ist ein Jahr lang im Bereich
?Investors" auf mohawkind.com abrufbar.
MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
(Unaudited)
Three Months Ended
---------------------------------
April
(In millions, except per share data) 4, 2026 March 29, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Net sales $ 2,728.7 2,525.8
Cost of sales 2,086.8 1,942.5
-------------------------------------------------------------------------------
Gross profit 641.9 583.3
Selling, general and administrative expenses 530.1 487.3
-------------------------------------------------------------------------------
Operating income 111.8 96.0
Interest expense 2.4 6.4
Other (income) and expense, net 1.2 (0.5 )
-------------------------------------------------------------------------------
Earnings before income taxes 108.2 90.1
Income tax expense (benefit) (8.9 ) 17.5
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings including noncontrolling
interests 117.1 72.6
Net earnings attributable to noncontrolling
interests - -
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings attributable to Mohawk
Industries, Inc. 117.1 72.6
-------------------------------------------------------------------------------
Basic earnings per share attributable to
Mohawk Industries, Inc. $ 1.91 1.16
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted-average common shares outstanding -
basic 61.4 62.6
-------------------------------------------------------------------------------
Diluted earnings per share attributable to
Mohawk Industries, Inc. $ 1.90 1.15
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted-average common shares outstanding -
diluted 61.7 62.9
-------------------------------------------------------------------------------
Other Financial Information
Three Months Ended
-------------------------------
April
(In millions) 4, 2026 March 29, 2025
-------------------------------------------------------------------------
Net cash provided by operating activities $ 110.1 3.7
Less: Capital expenditures 102.3 89.1
-------------------------------------------------------------------------
Free cash flow $ 7.8 (85.4 )
-------------------------------------------------------------------------
Depreciation and amortization $ 181.8 150.4
-------------------------------------------------------------------------
MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(Unaudited)
April
(In millions) 4, 2026 December 31, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
Current assets:
Cash and cash equivalents $ 872.3 856.1
Receivables, net 2,092.7 1,924.1
Inventories 2,680.5 2,661.7
Prepaid expenses and other current assets 554.7 525.2
-------------------------------------------------------------------------------
Total current assets 6,200.2 5,967.1
Property, plant and equipment, net 4,662.6 4,772.0
Right of use operating lease assets 394.6 408.7
Goodwill 1,195.9 1,210.3
Intangible assets, net 799.9 813.2
Deferred income taxes and other non-current
assets 537.9 516.0
-------------------------------------------------------------------------------
Total assets $ 13,791.1 13,687.3
-------------------------------------------------------------------------------
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY
Current liabilities:
Short-term debt and current portion of long-
term debt $ 381.1 289.3
Accounts payable and accrued expenses 2,370.2 2,310.4
Current operating lease liabilities 120.0 122.4
-------------------------------------------------------------------------------
Total current liabilities 2,871.3 2,722.1
Long-term debt, less current portion 1,730.2 1,741.2
Non-current operating lease liabilities 292.2 304.4
Deferred income taxes and other long-term
liabilities 517.7 540.9
-------------------------------------------------------------------------------
Total liabilities 5,411.4 5,308.6
-------------------------------------------------------------------------------
Total stockholders' equity 8,379.7 8,378.7
-------------------------------------------------------------------------------
Total liabilities and stockholders' equity $ 13,791.1 13,687.3
-------------------------------------------------------------------------------
Segment Information
Three Months Ended
------------------------------------
April
(In millions) 4, 2026 March 29, 2025
----------------------------------------------------------------------------
Net sales:
Global Ceramic $ 1,097.4 993.8
Flooring NA 880.0 862.4
Flooring ROW 751.3 669.6
----------------------------------------------------------------------------
Consolidated net sales $ 2,728.7 2,525.8
----------------------------------------------------------------------------
Operating income (loss):
Global Ceramic $ 51.2 41.8
Flooring NA 3.8 9.3
Flooring ROW 70.5 58.7
Corporate and intersegment eliminations (13.7 ) (13.8 )
----------------------------------------------------------------------------
Consolidated operating income $ 111.8 96.0
----------------------------------------------------------------------------
Three Months Ended
------------------------------------
April
(In millions) 4, 2026 December 31, 2025
----------------------------------------------------------------------------
Assets:
Global Ceramic $ 5,248.7 5,155.0
Flooring NA 3,835.5 3,832.6
Flooring ROW 3,972.1 3,989.2
Corporate and intersegment eliminations 734.8 710.5
----------------------------------------------------------------------------
Consolidated assets $ 13,791.1 13,687.3
----------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to
Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted
Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.
Three Months Ended
------------------------------------------------
(In millions, except per share April
data) 4, 2026 March 29, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings attributable to
Mohawk Industries, Inc. $ 117.1 72.6
Adjusting items:
Restructuring, acquisition and
integration-related and other
costs 37.6 26.2
Software implementation cost
write-off - (0.4 )
Legal settlements, reserves
and fees 0.1 0.6
Adjustments of indemnification
asset (0.3 ) -
Income taxes - adjustments of
uncertain tax position 0.3 -
Other tax related items((1)) (30.7 ) -
Income tax effect of
adjustments (6.8 ) (3.4 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted net earnings
attributable to Mohawk
Industries, Inc. $ 117.3 95.6
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted diluted earnings per
share attributable to Mohawk
Industries, Inc. $ 1.90 1.52
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted-average common shares
outstanding - diluted 61.7 62.9
-------------------------------------------------------------------------------
(1) Um benefício fiscal único nos EUA associado a uma iniciativa de
reestruturação de pessoa jurídica e créditos fiscais emitidos pelo governo
brasileiro relacionados a anos anteriores.
Reconciliation of Total Debt to Net Debt
(In millions) April 4, 2026
------------------------------------------------------------------------
Short-term debt and current portion of long-term debt $ 381.1
Long-term debt, less current portion 1,730.2
------------------------------------------------------------------------
Total debt 2,111.3
Less: Cash and cash equivalents 872.3
------------------------------------------------------------------------
Net debt $ 1,239.0
------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Net Earnings to Adjusted
EBITDA
Trailing
Twelve
Months
Three Months Ended Ended
------------------------------------------------------------
June September December April
28, 27, 31, 4, April 4,
(In millions) 2025 2025 2025 2026 2026
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings
including
noncontrolling
interests $ 146.5 108.8 42.0 117.1 414.4
Interest expense 5.2 5.0 1.2 2.4 13.8
Income tax expense
(benefit) 34.0 23.3 24.0 (8.9 ) 72.4
Depreciation and
amortization((1)) 155.6 170.3 176.3 181.8 684.0
-------------------------------------------------------------------------------
EBITDA 341.3 307.4 243.5 292.4 1,184.6
Restructuring,
acquisition and
integration-
related and other
costs 25.3 30.7 25.6 7.6 89.2
Assets sale - - (5.1 ) - (5.1 )
Inventory
capitalization - - (6.2 ) - (6.2 )
Impairment of
goodwill and
indefinite-lived
intangibles - - 19.9 - 19.9
Legal settlements,
reserves and fees 4.9 21.6 23.8 0.1 50.4
Adjustments of
indemnification
asset (0.1 ) (0.3 ) (0.3 ) (0.3 ) (1.0 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted EBITDA $ 371.4 359.4 301.2 299.8 1,331.8
-------------------------------------------------------------------------------
Net debt to
adjusted EBITDA 0.9
-------------------------------------------------------------------------------
((1)) Inclui depreciação acelerada de $ 4,1 para o T2 de 2025, $ 16,4 para o T3
de 2025, $ 25,9 para o T4 de 2025, e $ 30,0 para o T1 de 2026.
Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales
Three Months Ended
---------------------
(In millions) April 4, 2026
----------------------------------------------------------
Mohawk Consolidated
Net sales $ 2,728.7
Adjustment for constant shipping days (143.0 )
Adjustment for constant exchange rates (126.8 )
--------------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 2,458.9
--------------------------------------------------------------
Three Months Ended
---------------------
April 4, 2026
--------------------------------------------------------------
Global Ceramic
Net sales $ 1,097.4
Adjustment for constant shipping days (48.8 )
Adjustment for constant exchange rates (56.8 )
--------------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 991.8
--------------------------------------------------------------
Flooring NA
Net sales $ 880.0
Adjustment for constant shipping days (53.2 )
--------------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 826.8
--------------------------------------------------------------
Flooring ROW
Net sales $ 751.3
Adjustment for constant shipping days (40.9 )
Adjustment for constant exchange rates (70.0 )
---------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 640.4
---------------------------------------------------------
Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit
Three Months Ended
---------------------------------
April
(In millions) 4, 2026 March 29, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Gross Profit $ 641.9 583.3
Adjustments to gross profit:
Restructuring, acquisition and integration-
related and other costs 34.8 25.2
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted gross profit $ 676.7 608.5
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted gross profit as a percent of net
sales 24.8 % 24.1 %
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted
Selling, General and Administrative Expenses
Three Months Ended
---------------------------------
April
(In millions) 4, 2026 March 29, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Selling, general and administrative expenses $ 530.1 487.3
Adjustments to selling, general and
administrative expenses:
Restructuring, acquisition and integration-
related and other costs (2.8 ) (1.0 )
Software implementation cost write-off - 0.4
Legal settlements, reserves and fees (0.1 ) (0.6 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted selling, general and administrative
expenses $ 527.2 486.1
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted selling, general and administrative
expenses as a percent of net sales 19.3 % 19.2 %
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income
Three Months Ended
---------------------------------
April
(In millions) 4, 2026 March 29, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Mohawk Consolidated
Operating income $ 111.8 96.0
Adjustments to operating income:
Restructuring, acquisition and integration-
related and other costs 37.6 26.2
Software implementation cost write-off - (0.4 )
Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted operating income $ 149.5 122.4
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted operating income as a percent of net
sales 5.5 % 4.8 %
-------------------------------------------------------------------------------
Global Ceramic
Operating income $ 51.2 41.8
Adjustments to segment operating income:
Restructuring, acquisition and integration-related and other
costs 3.3 6.8
Software implementation cost write-off - (0.4 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income $ 54.5 48.2
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.0 % 4.8 %
-------------------------------------------------------------------------------
Flooring NA
Operating income $ 3.8 9.3
Adjustments to segment operating income:
Restructuring, acquisition and integration-related and other
costs 31.3 16.2
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income $ 35.1 25.5
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.0 % 3.0 %
-------------------------------------------------------------------------------
Three Months Ended
---------------------------------
April
4, 2026 March 29, 2025
---------------------------------
Flooring ROW
Operating income $ 70.5 58.7
Adjustments to segment operating income:
Restructuring, acquisition and integration-
related and other costs 3.0 2.3
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income $ 73.5 61.0
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income as a
percent of net sales 9.8 % 9.1 %
-------------------------------------------------------------------------------
Corporate and intersegment eliminations
-------------------------------------------------------------------------------
Operating (loss) $ (13.7 ) (13.8 )
Adjustments to segment operating (loss):
Restructuring, acquisition and integration-related and
other costs - 0.9
Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating (loss) $ (13.6 ) (12.3 )
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before
Income Taxes
Three Months Ended
-------------------------
April March
(In millions) 4, 2026 29, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Earnings before income taxes $ 108.2 90.1
Net earnings attributable to noncontrolling interests - -
Adjustments to earnings including noncontrolling
interests before income taxes:
Restructuring, acquisition and integration-related
and other costs 37.6 26.2
Software implementation cost write-off - (0.4 )
Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6
Adjustments of indemnification asset (0.3 ) -
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted earnings before income taxes $ 145.6 116.5
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense
Three Months Ended
---------------------------------
April
(In millions) 4, 2026 March 29, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Income tax expense (benefit) $ (8.9 ) 17.5
Adjustments to income tax expense:
Income taxes - adjustments of uncertain tax
position (0.3 ) -
Other tax related items 30.7 -
Income tax effect of adjusting items 6.8 3.4
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted income tax expense $ 28.3 20.9
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted income tax expense to adjusted
earnings before income taxes 19.4 % 17.9 %
-------------------------------------------------------------------------------
Darstellung gemäß US-GAAP und Non-GAAP
Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in
Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte
nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and
Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der
nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am
direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-
GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-
Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich
benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen, wenn sie auf
die entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen übergeleitet werden, für seine Investoren
wie folgt hilfreich sind: Non-GAAP-Umsatzkennzahlen, die bei der Identifizierung
von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen
Zeiträumen helfen, und Non-GAAP-Rentabilitätskennzahlen, die beim Verständnis
der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner
Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.
Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen
Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark
variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den
Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens
ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen,
mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von
Übernahmen.
Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen
Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die
operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in
Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen
Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören:
Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten,
Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten
und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung
von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung
von Übernahmen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von
unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.
Kontakt: Nicholas P. Manthey, Chief Financial Officer - (706) 624-2288
Â°
Übrigens: Mohawk Industries und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mohawk Industries
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mohawk Industries
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent