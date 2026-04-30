GNW-News: Mohawk Industries legt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 vor

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^CALHOUN, Georgia, May 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.

(NYSE: MHK) gab heute für das erste Quartal 2026 einen Nettogewinn von 117

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Millionen US-Dollar sowie einen Gewinn je Aktie (?EPS") von 1,90 US-Dollar

bekannt; der bereinigte Nettogewinn lag ebenfalls bei 117 Millionen US-Dollar,

der bereinigte Gewinn je Aktie bei 1,90 US-Dollar. Der Nettoumsatz im ersten

Quartal 2026 betrug 2,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 8,0 %

gegenüber dem Vorjahr entspricht (unbereinigt) bzw. einem Rückgang von 2,6 % auf

vergleichbarer Basis (bei konstanter Anzahl von Tagen und Wechselkursen). Im

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ersten Quartal 2025 hatte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,5 Milliarden

US-Dollar, einen Nettogewinn von 73 Millionen US-Dollar und einen Gewinn je

Aktie von 1,15 US-Dollar ausgewiesen; der bereinigte Nettogewinn belief sich auf

96 Millionen US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 1,52 US-Dollar.

In seinem Kommentar zum ersten Quartal erklärte der Vorsitzende und CEO Jeff

Lorberbaum:?Unsere Entwicklung entsprach trotz eines anspruchsvollen Umfelds

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unseren Erwartungen. Unsere Ergebnisse spiegeln positive Effekte in Bezug auf

Produktivität, Restrukturierungsmaßnahmen und den Produktmix wider. Diese wurden

jedoch durch Inflation und Absatzrückgänge nahezu aufgehoben. Das Vorjahr war

durch die Systemumstellung beeinträchtigt und umfasste vier Verkaufstage

weniger. In all unseren Regionen entwickelte sich das gewerbliche Geschäft

weiterhin stärker als das Wohnsegment. Der Neubau von Eigenheimen blieb

verhalten, und Verbraucher verschoben angesichts der wirtschaftlichen

Unsicherheit sowohl Immobilienkäufe als auch Renovierungsprojekte. Wir treiben

unsere Produktivitätsinitiativen weiter voran und setzen die zuvor angekündigten

Restrukturierungsprogramme konsequent um, um unsere Ergebnisse weiter zu

verbessern. Im Verlauf des Quartals haben wir im Rahmen der bestehenden

Rückkaufgenehmigung 607.000 eigene Aktien für insgesamt 64 Millionen US-Dollar

zurückgekauft. Unsere starke Bilanz gibt uns die strategische und operative

Flexibilität, um sich bietende Chancen gezielt zu nutzen.

Ende Februar eskalierte der Konflikt im Nahen Osten, was die Volatilität an den

globalen Energiemärkten erhöhte. Die unmittelbarste und sichtbarste Folge der

Versorgungsengpässe waren steigende Benzin- und Dieselpreise, die zu einer

vorsichtigeren Stimmung unter den Verbrauchern beitrugen. Je nach Dauer des

Konflikts werden sich in unseren Märkten unterschiedlich starke wirtschaftliche

Auswirkungen zeigen. Die zunehmende Inflation belastet dabei die Stimmung der

Verbraucher und ihre frei verfügbaren Einkommen. Zudem steigen die Energiepreise

sowie die Kosten für Öl- und Erdgasderivate und wirken sich auf die Preise

vieler unserer Produkte aus. Wir setzen in zahlreichen Produktkategorien und

Regionen Preiserhöhungen um. Weitere Anpassungen könnten erforderlich werden.

Aufgrund unseres Lagerumschlags werden die Auswirkungen höherer Rohstoffkosten

erst in der zweiten Jahreshälfte deutlicher spürbar sein. Wir bringen unsere

neuen Produktkollektionen weiterhin auf den Markt. Mit branchenführendem Design

und innovativen Funktionen sollen sie Umsatz und Margen steigern. Zugleich

setzen wir operative Strategien um, mit denen wir bereits frühere Störungen

erfolgreich bewältigt haben. Diese stellen Anpassungsfähigkeit und

Kostenkontrolle in den Mittelpunkt. So bewahren wir uns die nötige Flexibilität,

um auf Veränderungen bei Nachfrage, Lieferverfügbarkeit und Kostenvolatilität zu

reagieren. Unser Fokus liegt dabei auf den Bereichen, die wir direkt steuern

können - darunter Vertriebsinitiativen, Lagerbestände, diskretionäre Ausgaben

und Kapitalinvestitionen.

Was die Ergebnisse des ersten Quartals nach Segmenten betrifft, stieg der

Nettoumsatz im Segment?Global Ceramic" auf berichteter Basis um 10,4 % und sank

auf vergleichbarer Basis (bei konstanter Anzahl von Tagen und Wechselkursen) um

0,2 % gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments lag bei 4,7 %

(berichtete Basis) bzw. 5,0 % (bereinigt). Hintergrund waren höhere Inputkosten

im Jahresvergleich und ein geringeres Absatzvolumen, die teilweise durch

Produktivitätssteigerungen und einen verbesserten Preismix kompensiert wurden.

Der Nettoumsatz im Segment?Flooring Rest of the World" stieg gegenüber dem

Vorjahr auf berichteter Basis um 12,2 % und ging auf vergleichbarer Basis (bei

konstanter Anzahl von Tagen und Wechselkursen) um 4,4 % zurück. Die operative

Marge des Segments lag bei 9,4 % (berichtete Basis) bzw. 9,8 % (bereinigt) und

stand durch den intensiven Preiswettbewerb in der Branche stark unter Druck.

Der Nettoumsatz im Segment?Flooring North America" stieg gegenüber dem Vorjahr

auf berichteter Basis um 2,0 % und sank auf vergleichbarer Basis um 4,1 %. Die

operative Marge des Segments lag bei 0,4 % (berichtete Basis) bzw. 4,0 %

(bereinigt). Dies war auf Produktivitätssteigerungen zurückzuführen, die

teilweise durch höhere Inputkosten sowie den wettbewerbsbedingten Preisdruck in

der Branche kompensiert wurden.

Einen Monat nach Beginn des zweiten Quartals passen wir unser Geschäft weiterhin

an die durch den Nahostkonflikt ausgelösten Veränderungen an. Bislang haben wir

infolge der Inflation Preiserhöhungen für einen Großteil unseres Portfolios

angekündigt, und unser Auftragsbestand ist weiter gestiegen. In allen Regionen

bleibt der gewerbliche Bereich stabil, während der Bereich Wohnungsrenovierung

und der Neubau von Eigenheimen durch das gesunkene Verbrauchervertrauen belastet

werden könnten. Unser Angebot im höheren Preissegment entwickelt sich am Markt

erfolgreicher, und unsere neuen Produkte verbessern den Produktmix. Wir nutzen

unsere Flexibilität konsequent, um auf Veränderungen in der Lieferkette, bei den

Betriebskosten und der Marktnachfrage zu reagieren. Derzeit halten wir die

Kosten niedrig, überarbeiten Produkte und begrenzen die Investitionsausgaben.

Die vollen Auswirkungen unserer Preismaßnahmen sowie der steigenden Inputkosten

werden sich erst im dritten Quartal zeigen. Inwieweit sich der Nahostkonflikt

auf unsere Märkte auswirken wird, hängt von der Dauer der Störungen sowie dem

Inflationsdruck ab. Angesichts dieser Faktoren sowie eines um einen Tag

reduzierten Versandvolumens im zweiten Quartal erwarten wir, dass unser

bereinigtes Ergebnis je Aktie ohne Berücksichtigung von Restrukturierungs- oder

sonstigen einmaligen Aufwendungen zwischen 2,50 und 2,60 US-Dollar liegen wird.

Wir steuern alle Aspekte des Geschäfts, die wir kontrollieren können, und

reagieren auf Marktveränderungen, sobald diese auftreten. In der Vergangenheit

hat sich Mohawk sowohl an zyklische Veränderungen als auch an erhebliche

Marktstörungen angepasst und dabei unser Geschäft langfristig gestärkt. Ein

Anstieg der Neubautätigkeit ist notwendig, um der wachsenden Zahl von Haushalten

gerecht zu werden. Wir gehen davon aus, dass die aufgeschobenen

Renovierungsarbeiten am alternden Wohnungsbestand in unseren Regionen die

Nachfrage nach Bodenbelägen deutlich steigern werden. Während wir uns im

aktuellen Marktumfeld bestmöglich behaupten, sind wir gut aufgestellt, um von

der bevorstehenden Erholung unserer Branche zu profitieren."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten

Unternehmen für Bodenbeläge entwickelt und behauptet führende Positionen in

Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien. Die vertikal integrierten

Produktions- und Vertriebsstrukturen verschaffen dem Unternehmen einen

deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie

Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender

Innovationen verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen

über einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten

abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und

Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Zu den bekannten und

renommierten Marken des Unternehmens zählen unter anderem American Olean,

Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi,

Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die

Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und

Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die

Wörter?könnte",?sollte",?glaubt",?antizipiert",?erwartet" und?schätzt"

oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung

dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der?Safe Harbor"-

Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities

Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der

Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung

angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein

unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da

diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das

Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen

öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,

dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die

zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen,

die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu den wesentlichen Faktoren, die

dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse von bisherigen Erfahrungen sowie

unseren aktuellen Erwartungen oder Prognosen abweichen, gehören unter anderem:

Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder der Branchenlage; die

Auswirkungen von Zöllen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Fracht-,

Rohstoff- und sonstigen Vorleistungskosten; Inflation und Deflation auf den

Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; steigende Energiekosten und

Veränderungen im Energieangebot; Zeitpunkt und Umfang von Investitionsausgaben;

Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens;

Wertminderungsaufwendungen; die Identifizierung und Durchführung von

Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern überhaupt; die Integration von

Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeit; die Einführung neuer Produkte;

die Rationalisierung von Geschäftsaktivitäten; Steuern und Steuerreformen;

Produkt- und sonstige Haftungsansprüche; Rechtsstreitigkeiten; geopolitische

Konflikte; regulatorische und politische Veränderungen in den Ländern, in denen

das Unternehmen tätig ist; sowie sonstige Risiken, die in den Berichten von

Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und in öffentlichen

Bekanntmachungen beschrieben sind.

Telefonkonferenz am Freitag, 1. Mai 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time

Um über das Internet an der Telefonkonferenz teilzunehmen, besuchen Sie

bitte https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-

quarter-2026-earnings-call. Um per Telefon teilzunehmen, registrieren Sie sich

bitte vorab unter https://dpregister.com/sreg/10207491/103969d29fe, um eine

persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können auch am Tag des Anrufs

die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843 (international)

wählen, um Unterstützung durch einen Mitarbeiter zu erhalten. Für alle, die

nicht live teilnehmen können, steht die Aufzeichnung der Telefonkonferenz bis

zum 29. Mai 2026 unter 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088

(international) zur Verfügung. Bitte geben Sie dafür die Konferenz-ID 7435080

ein. Die Telefonkonferenz wird zudem archiviert und ist ein Jahr lang im Bereich

?Investors" auf mohawkind.com abrufbar.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

Three Months Ended

---------------------------------

April

(In millions, except per share data) 4, 2026 March 29, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Net sales $ 2,728.7 2,525.8

Cost of sales 2,086.8 1,942.5

-------------------------------------------------------------------------------

Gross profit 641.9 583.3

Selling, general and administrative expenses 530.1 487.3

-------------------------------------------------------------------------------

Operating income 111.8 96.0

Interest expense 2.4 6.4

Other (income) and expense, net 1.2 (0.5 )

-------------------------------------------------------------------------------

Earnings before income taxes 108.2 90.1

Income tax expense (benefit) (8.9 ) 17.5

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings including noncontrolling

interests 117.1 72.6

Net earnings attributable to noncontrolling

interests - -

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings attributable to Mohawk

Industries, Inc. 117.1 72.6

-------------------------------------------------------------------------------

Basic earnings per share attributable to

Mohawk Industries, Inc. $ 1.91 1.16

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average common shares outstanding -

basic 61.4 62.6

-------------------------------------------------------------------------------

Diluted earnings per share attributable to

Mohawk Industries, Inc. $ 1.90 1.15

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average common shares outstanding -

diluted 61.7 62.9

-------------------------------------------------------------------------------

Other Financial Information

Three Months Ended

-------------------------------

April

(In millions) 4, 2026 March 29, 2025

-------------------------------------------------------------------------

Net cash provided by operating activities $ 110.1 3.7

Less: Capital expenditures 102.3 89.1

-------------------------------------------------------------------------

Free cash flow $ 7.8 (85.4 )

-------------------------------------------------------------------------

Depreciation and amortization $ 181.8 150.4

-------------------------------------------------------------------------

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(Unaudited)

April

(In millions) 4, 2026 December 31, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 872.3 856.1

Receivables, net 2,092.7 1,924.1

Inventories 2,680.5 2,661.7

Prepaid expenses and other current assets 554.7 525.2

-------------------------------------------------------------------------------

Total current assets 6,200.2 5,967.1

Property, plant and equipment, net 4,662.6 4,772.0

Right of use operating lease assets 394.6 408.7

Goodwill 1,195.9 1,210.3

Intangible assets, net 799.9 813.2

Deferred income taxes and other non-current

assets 537.9 516.0

-------------------------------------------------------------------------------

Total assets $ 13,791.1 13,687.3

-------------------------------------------------------------------------------

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Short-term debt and current portion of long-

term debt $ 381.1 289.3

Accounts payable and accrued expenses 2,370.2 2,310.4

Current operating lease liabilities 120.0 122.4

-------------------------------------------------------------------------------

Total current liabilities 2,871.3 2,722.1

Long-term debt, less current portion 1,730.2 1,741.2

Non-current operating lease liabilities 292.2 304.4

Deferred income taxes and other long-term

liabilities 517.7 540.9

-------------------------------------------------------------------------------

Total liabilities 5,411.4 5,308.6

-------------------------------------------------------------------------------

Total stockholders' equity 8,379.7 8,378.7

-------------------------------------------------------------------------------

Total liabilities and stockholders' equity $ 13,791.1 13,687.3

-------------------------------------------------------------------------------

Segment Information

Three Months Ended

------------------------------------

April

(In millions) 4, 2026 March 29, 2025

----------------------------------------------------------------------------

Net sales:

Global Ceramic $ 1,097.4 993.8

Flooring NA 880.0 862.4

Flooring ROW 751.3 669.6

----------------------------------------------------------------------------

Consolidated net sales $ 2,728.7 2,525.8

----------------------------------------------------------------------------

Operating income (loss):

Global Ceramic $ 51.2 41.8

Flooring NA 3.8 9.3

Flooring ROW 70.5 58.7

Corporate and intersegment eliminations (13.7 ) (13.8 )

----------------------------------------------------------------------------

Consolidated operating income $ 111.8 96.0

----------------------------------------------------------------------------

Three Months Ended

------------------------------------

April

(In millions) 4, 2026 December 31, 2025

----------------------------------------------------------------------------

Assets:

Global Ceramic $ 5,248.7 5,155.0

Flooring NA 3,835.5 3,832.6

Flooring ROW 3,972.1 3,989.2

Corporate and intersegment eliminations 734.8 710.5

----------------------------------------------------------------------------

Consolidated assets $ 13,791.1 13,687.3

----------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to

Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted

Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.

Three Months Ended

------------------------------------------------

(In millions, except per share April

data) 4, 2026 March 29, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings attributable to

Mohawk Industries, Inc. $ 117.1 72.6

Adjusting items:

Restructuring, acquisition and

integration-related and other

costs 37.6 26.2

Software implementation cost

write-off - (0.4 )

Legal settlements, reserves

and fees 0.1 0.6

Adjustments of indemnification

asset (0.3 ) -

Income taxes - adjustments of

uncertain tax position 0.3 -

Other tax related items((1)) (30.7 ) -

Income tax effect of

adjustments (6.8 ) (3.4 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted net earnings

attributable to Mohawk

Industries, Inc. $ 117.3 95.6

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted diluted earnings per

share attributable to Mohawk

Industries, Inc. $ 1.90 1.52

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average common shares

outstanding - diluted 61.7 62.9

-------------------------------------------------------------------------------

(1) Um benefício fiscal único nos EUA associado a uma iniciativa de

reestruturação de pessoa jurídica e créditos fiscais emitidos pelo governo

brasileiro relacionados a anos anteriores.

Reconciliation of Total Debt to Net Debt

(In millions) April 4, 2026

------------------------------------------------------------------------

Short-term debt and current portion of long-term debt $ 381.1

Long-term debt, less current portion 1,730.2

------------------------------------------------------------------------

Total debt 2,111.3

Less: Cash and cash equivalents 872.3

------------------------------------------------------------------------

Net debt $ 1,239.0

------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted

EBITDA

Trailing

Twelve

Months

Three Months Ended Ended

------------------------------------------------------------

June September December April

28, 27, 31, 4, April 4,

(In millions) 2025 2025 2025 2026 2026

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

including

noncontrolling

interests $ 146.5 108.8 42.0 117.1 414.4

Interest expense 5.2 5.0 1.2 2.4 13.8

Income tax expense

(benefit) 34.0 23.3 24.0 (8.9 ) 72.4

Depreciation and

amortization((1)) 155.6 170.3 176.3 181.8 684.0

-------------------------------------------------------------------------------

EBITDA 341.3 307.4 243.5 292.4 1,184.6

Restructuring,

acquisition and

integration-

related and other

costs 25.3 30.7 25.6 7.6 89.2

Assets sale - - (5.1 ) - (5.1 )

Inventory

capitalization - - (6.2 ) - (6.2 )

Impairment of

goodwill and

indefinite-lived

intangibles - - 19.9 - 19.9

Legal settlements,

reserves and fees 4.9 21.6 23.8 0.1 50.4

Adjustments of

indemnification

asset (0.1 ) (0.3 ) (0.3 ) (0.3 ) (1.0 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBITDA $ 371.4 359.4 301.2 299.8 1,331.8

-------------------------------------------------------------------------------

Net debt to

adjusted EBITDA 0.9

-------------------------------------------------------------------------------

((1)) Inclui depreciação acelerada de $ 4,1 para o T2 de 2025, $ 16,4 para o T3

de 2025, $ 25,9 para o T4 de 2025, e $ 30,0 para o T1 de 2026.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales

Three Months Ended

---------------------

(In millions) April 4, 2026

----------------------------------------------------------

Mohawk Consolidated

Net sales $ 2,728.7

Adjustment for constant shipping days (143.0 )

Adjustment for constant exchange rates (126.8 )

--------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 2,458.9

--------------------------------------------------------------

Three Months Ended

---------------------

April 4, 2026

--------------------------------------------------------------

Global Ceramic

Net sales $ 1,097.4

Adjustment for constant shipping days (48.8 )

Adjustment for constant exchange rates (56.8 )

--------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 991.8

--------------------------------------------------------------

Flooring NA

Net sales $ 880.0

Adjustment for constant shipping days (53.2 )

--------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 826.8

--------------------------------------------------------------

Flooring ROW

Net sales $ 751.3

Adjustment for constant shipping days (40.9 )

Adjustment for constant exchange rates (70.0 )

---------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 640.4

---------------------------------------------------------

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit

Three Months Ended

---------------------------------

April

(In millions) 4, 2026 March 29, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Gross Profit $ 641.9 583.3

Adjustments to gross profit:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 34.8 25.2

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted gross profit $ 676.7 608.5

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted gross profit as a percent of net

sales 24.8 % 24.1 %

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted

Selling, General and Administrative Expenses

Three Months Ended

---------------------------------

April

(In millions) 4, 2026 March 29, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Selling, general and administrative expenses $ 530.1 487.3

Adjustments to selling, general and

administrative expenses:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs (2.8 ) (1.0 )

Software implementation cost write-off - 0.4

Legal settlements, reserves and fees (0.1 ) (0.6 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted selling, general and administrative

expenses $ 527.2 486.1

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted selling, general and administrative

expenses as a percent of net sales 19.3 % 19.2 %

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income

Three Months Ended

---------------------------------

April

(In millions) 4, 2026 March 29, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Mohawk Consolidated

Operating income $ 111.8 96.0

Adjustments to operating income:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 37.6 26.2

Software implementation cost write-off - (0.4 )

Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted operating income $ 149.5 122.4

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted operating income as a percent of net

sales 5.5 % 4.8 %

-------------------------------------------------------------------------------

Global Ceramic

Operating income $ 51.2 41.8

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other

costs 3.3 6.8

Software implementation cost write-off - (0.4 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 54.5 48.2

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.0 % 4.8 %

-------------------------------------------------------------------------------

Flooring NA

Operating income $ 3.8 9.3

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other

costs 31.3 16.2

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 35.1 25.5

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.0 % 3.0 %

-------------------------------------------------------------------------------

Three Months Ended

---------------------------------

April

4, 2026 March 29, 2025

---------------------------------

Flooring ROW

Operating income $ 70.5 58.7

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 3.0 2.3

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 73.5 61.0

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a

percent of net sales 9.8 % 9.1 %

-------------------------------------------------------------------------------

Corporate and intersegment eliminations

-------------------------------------------------------------------------------

Operating (loss) $ (13.7 ) (13.8 )

Adjustments to segment operating (loss):

Restructuring, acquisition and integration-related and

other costs - 0.9

Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating (loss) $ (13.6 ) (12.3 )

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before

Income Taxes

Three Months Ended

-------------------------

April March

(In millions) 4, 2026 29, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Earnings before income taxes $ 108.2 90.1

Net earnings attributable to noncontrolling interests - -

Adjustments to earnings including noncontrolling

interests before income taxes:

Restructuring, acquisition and integration-related

and other costs 37.6 26.2

Software implementation cost write-off - (0.4 )

Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6

Adjustments of indemnification asset (0.3 ) -

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted earnings before income taxes $ 145.6 116.5

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense

Three Months Ended

---------------------------------

April

(In millions) 4, 2026 March 29, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Income tax expense (benefit) $ (8.9 ) 17.5

Adjustments to income tax expense:

Income taxes - adjustments of uncertain tax

position (0.3 ) -

Other tax related items 30.7 -

Income tax effect of adjusting items 6.8 3.4

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted income tax expense $ 28.3 20.9

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted income tax expense to adjusted

earnings before income taxes 19.4 % 17.9 %

-------------------------------------------------------------------------------

Darstellung gemäß US-GAAP und Non-GAAP

Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in

Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte

nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and

Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der

nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am

direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-

GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-

Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich

benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen, wenn sie auf

die entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen übergeleitet werden, für seine Investoren

wie folgt hilfreich sind: Non-GAAP-Umsatzkennzahlen, die bei der Identifizierung

von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen

Zeiträumen helfen, und Non-GAAP-Rentabilitätskennzahlen, die beim Verständnis

der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner

Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen

Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark

variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den

Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens

ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen,

mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von

Übernahmen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die

operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in

Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören:

Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten,

Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten

und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung

von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung

von Übernahmen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von

unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.

Kontakt: Nicholas P. Manthey, Chief Financial Officer - (706) 624-2288

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