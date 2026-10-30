GNW-News: Mohawk Industries stellt strategische Leitlinien und Kapitalallokationskonzept vor und kündigt neue Aktienrückkaufermächtigung im Umfang von 500 Mi...

30.10.26 22:27 Uhr

Werte in diesem Artikel

^CALHOUN, Georgia, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.

(NYSE: MHK), der weltweit größte Hersteller von Bodenbelägen und

Werbung

Designoberflächen, hat heute seine strategischen Leitlinien und Grundsätze für

die Kapitalallokation vorgestellt. Sie bilden die Grundlage für die langfristige

Unternehmensentwicklung und die nachhaltige Steigerung des Shareholder Value.

Der Rahmen wurde von der Unternehmensleitung gemeinsam mit dem Verwaltungsrat

erarbeitet und von diesem genehmigt. Im Einklang mit den darin festgelegten

Prioritäten hat der Verwaltungsrat außerdem ein neues Aktienrückkaufprogramm

Werbung

genehmigt. Es ermächtigt das Unternehmen, eigene Stammaktien im Gesamtwert von

bis zu 500 Millionen US-Dollar zurückzukaufen. Die Unternehmensleitung wird die

neuen Leitlinien im Rahmen einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten

Quartals 2026 am Freitag, dem 30. Oktober 2026, näher erläutern.

CEO Paul De Cock kommentierte die Neuerungen wie folgt:?Mohawks Stärken sind

ungebrochen: Wir verfügen über führende Marktpositionen, etablierte Marken,

Werbung

umfassende Innovationskompetenz und enge Kundenbeziehungen. Hinzu kommen die

Größe und Effizienz unserer Produktions- und Vertriebsstrukturen. Mit einem

klaren strategischen Kurs und einer konsequent darauf abgestimmten

Kapitalallokation können wir diese Stärken noch gezielter nutzen. Das schärft

unsere Prioritäten, sorgt für eine disziplinierte Umsetzung unserer Vorhaben und

stärkt unsere Fähigkeit, nachhaltig Cashflow zu erwirtschaften. Wir werden

gezielt in Wachstum investieren und überschüssige liquide Mittel für

Aktienrückkäufe einsetzen, um den Wert für unsere Aktionäre zu steigern."

STRATEGISCHE LEITLINIEN

Mohawk richtet seine Maßnahmen und Investitionen künftig an vier strategischen

Schwerpunkten aus:

* Unsere Marktposition stärken und ausbauen

* Produktinnovationen vorantreiben und Marken stärken

* Profitabilität steigern und operative Exzellenz sichern

* Cashflow stärken und Kapital diszipliniert einsetzen

Mit diesen Zielen und den daraus abgeleiteten Maßnahmen will das Unternehmen

seinen Kunden einen größeren Mehrwert bieten und zugleich den Wert je Aktie für

seine Investoren steigern.

GRUNDSÄTZE DER KAPITALALLOKATION

Um die Umsetzung der Unternehmensstrategie zu unterstützen, legt die

Unternehmensleitung zudem klare Prioritäten für den Einsatz des Kapitals fest:

* Organische Investitionen: Mohawk konzentriert sich auf organische

Wachstumschancen mit besonders hoher Rendite, die die bestehenden

Kernkompetenzen des Unternehmens stärken. Zusätzliche Produktionskapazitäten

werden voraussichtlich nur in begrenztem Umfang benötigt. Für die jährlichen

Basisinvestitionen rechnet das Unternehmen in den kommenden Jahren mit rund

375 Millionen US-Dollar.

* Anorganische Investitionen: Ergänzende Akquisitionen werden sorgfältig

geprüft. Zukäufe kommen nur infrage, wenn sie eine besonders hohe Rendite

versprechen und über den finanziellen Ertrag hinaus einen strategischen

Mehrwert schaffen.

* Aktienrückkäufe: Kapital, das nicht für die genannten strategischen

Prioritäten benötigt wird, soll den Aktionären regelmäßig in Form von

Aktienrückkäufen zugutekommen.

Darüber hinaus will Mohawk seine Bilanz solide und effizient aufstellen.

Langfristig strebt das Unternehmen ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu

bereinigtem EBITDA von höchstens 2,0x an. Dabei werden mögliche zyklische

Risiken fortlaufend berücksichtigt. Zugleich hält Mohawk an seinem Anspruch

fest, ein Investment-Grade-Rating zu behalten.

ERMÄCHTIGUNG ZUM AKTIENRÜCKKAUF

Mit sofortiger Wirkung legt Mohawk ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang

von 500 Millionen US-Dollar auf. Es folgt auf den vollständigen Abschluss des

vorherigen Programms mit demselben Volumen, das im Juli 2025 genehmigt worden

war.

Im Rahmen des bisherigen Programms kaufte das Unternehmen rund 7 % seiner

ausstehenden Aktien zu einem Durchschnittspreis von etwa 119 US-Dollar je Aktie

zurück. Auf das dritte Quartal 2026 entfielen davon Rückkäufe im Wert von 261

Millionen US-Dollar, im laufenden vierten Quartal kamen bislang weitere 34

Millionen US-Dollar hinzu.

Im Rahmen der neuen Ermächtigung kann Mohawk Stammaktien am offenen Markt, im

Rahmen von Blockgeschäften oder durch außerbörslich ausgehandelte Transaktionen

zurückkaufen. Möglich sind außerdem Rückkäufe auf Grundlage von Handelsplänen

gemäß Rule 10b5-1 und Rule 10b-18 des US-amerikanischen Securities Exchange Act

von 1934 in seiner jeweils geltenden Fassung. Auch eine Kombination dieser

Verfahren ist zulässig. Wann und in welchem Umfang Aktien zurückgekauft werden,

hängt unter anderem von der Cashflow-Entwicklung, der Nettoverschuldung, den

Marktbedingungen und dem Aktienkurs von Mohawk sowie von weiteren Faktoren ab.

Das Programm ist zeitlich nicht befristet. Mohawk ist nicht verpflichtet, eine

bestimmte Anzahl von Aktien zurückzukaufen, und kann das Programm jederzeit

aussetzen oder beenden.

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit

größten Unternehmen für Bodenbeläge und Designoberflächen entwickelt und nimmt

dabei führende Positionen in Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien ein.

Die vertikal integrierten Produktions- und Vertriebsstrukturen verschaffen dem

Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von

Keramikfliesen sowie Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank

seiner branchenführenden Innovationskraft bietet Mohawk Designs und

Leistungsmerkmale, die seine Kollektionen am Markt differenzieren und sämtliche

Anforderungen bei Renovierungen und Neubauten im Wohn- und Gewerbebereich

erfüllen. Die Marken des Unternehmens zählen zu den bekanntesten und

angesehensten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane,

Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group,

Mohawk Home, Mohawk Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin und

Vitromex.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, insbesondere solche, die sich auf

die zukünftige Geschäftsentwicklung, die Geschäftsaussichten, das Wachstum und

die operativen Strategien sowie ähnliche Themen beziehen, sowie solche, die die

Begriffe?könnte",?sollte",?glaubt",?geht davon aus",?erwartet" und

?schätzt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten sind, stellen?zukunftsgerichtete

Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils

gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der

jeweils gültigen Fassung dar. In Bezug auf diese Aussagen beruft sich Mohawk

Industries, Inc. (?Mohawk" oder das?Unternehmen") auf den Schutz der Safe-

Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities

Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der

Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung

angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein

unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da

diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das

Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen

öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,

dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die

zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen,

die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu

führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse von den bisherigen Erfahrungen und

unseren derzeitigen Erwartungen oder Prognosen abweichen, gehören unter anderem

die folgenden: Veränderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen

Rahmenbedingungen, einschließlich Zinssätze, Kreditverfügbarkeit sowie

Bautätigkeit und Renovierungsmaßnahmen im Wohn- und Gewerbebereich; die

Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen; Wettbewerb; Inflation

und Deflation bei Rohstoffpreisen, Frachtkosten und anderen Vorleistungskosten;

Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen;

steigende Energiekosten und Veränderungen im Versorgungsniveau; Störungen in der

Lieferkette sowie die Verfügbarkeit von Rohstoffen und zugekauften Produkten;

Verfügbarkeit und Kosten von Arbeitskräften; Zeitpunkt und Umfang von

Investitionsausgaben; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die

Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen; Identifizierung und

Durchführung von Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern überhaupt;

Integration von Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeiten; Einführung

neuer Produkte; Rationalisierung der Betriebsabläufe; Steuern und

Steuerreformen, Produkt- und sonstige Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten;

geopolitische Konflikte; Sanktionen sowie Ein- und Ausfuhrbeschränkungen;

regulatorische und politische Veränderungen in den Rechtsordnungen, in denen das

Unternehmen tätig ist; Sicherheitsverletzungen und sonstige Vorfälle im Bereich

der Cybersicherheit; neu auftretende Probleme im Zusammenhang mit der

Integration und Nutzung von KI durch das Unternehmen; sowie sonstige Risiken,

die in den Berichten von Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und in

öffentlichen Bekanntmachungen aufgeführt sind.

Telefonkonferenz am Freitag, den 30. Oktober 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time

Um über das Internet an der Telefonkonferenz teilzunehmen, besuchen Sie

bitte https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-3rd-

quarter-2026-earnings-call. Um per Telefon an der Telefonkonferenz teilzunehmen,

melden Sie sich bitte vorab

unter https://dpregister.com/sreg/10211917/104de4a22d1 an, um eine persönliche

Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können auch am Tag des Anrufs die Nummer

1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843 (international) wählen, um

Unterstützung durch einen Mitarbeiter zu erhalten. Für diejenigen, die zur

angegebenen Zeit nicht zuhören können, steht die Aufzeichnung der

Telefonkonferenz bis zum 27. November 2026 zur Verfügung. Sie können diese

abrufen, indem Sie die Nummer 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088

(international) wählen und den Zugangscode für die Aufzeichnung 7228212

eingeben. Die Telefonkonferenz wird archiviert und steht ein Jahr lang unter der

Rubrik?Investors" auf mohawkind.com zur Verfügung.

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN

Joe Ahlersmeyer, CFA

VP, Finance & Investor Relations

joe_ahlersmeyer@mohawkind.com

Â°