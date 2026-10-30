GNW-News: Mohawk Industries stellt strategische Leitlinien und Kapitalallokationskonzept vor und kündigt neue Aktienrückkaufermächtigung im Umfang von 500 Mi...
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^CALHOUN, Georgia, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.
(NYSE: MHK), der weltweit größte Hersteller von Bodenbelägen und
Designoberflächen, hat heute seine strategischen Leitlinien und Grundsätze für
die Kapitalallokation vorgestellt. Sie bilden die Grundlage für die langfristige
Unternehmensentwicklung und die nachhaltige Steigerung des Shareholder Value.
Der Rahmen wurde von der Unternehmensleitung gemeinsam mit dem Verwaltungsrat
erarbeitet und von diesem genehmigt. Im Einklang mit den darin festgelegten
Prioritäten hat der Verwaltungsrat außerdem ein neues Aktienrückkaufprogramm
genehmigt. Es ermächtigt das Unternehmen, eigene Stammaktien im Gesamtwert von
bis zu 500 Millionen US-Dollar zurückzukaufen. Die Unternehmensleitung wird die
neuen Leitlinien im Rahmen einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten
Quartals 2026 am Freitag, dem 30. Oktober 2026, näher erläutern.
CEO Paul De Cock kommentierte die Neuerungen wie folgt:?Mohawks Stärken sind
ungebrochen: Wir verfügen über führende Marktpositionen, etablierte Marken,
umfassende Innovationskompetenz und enge Kundenbeziehungen. Hinzu kommen die
Größe und Effizienz unserer Produktions- und Vertriebsstrukturen. Mit einem
klaren strategischen Kurs und einer konsequent darauf abgestimmten
Kapitalallokation können wir diese Stärken noch gezielter nutzen. Das schärft
unsere Prioritäten, sorgt für eine disziplinierte Umsetzung unserer Vorhaben und
stärkt unsere Fähigkeit, nachhaltig Cashflow zu erwirtschaften. Wir werden
gezielt in Wachstum investieren und überschüssige liquide Mittel für
Aktienrückkäufe einsetzen, um den Wert für unsere Aktionäre zu steigern."
STRATEGISCHE LEITLINIEN
Mohawk richtet seine Maßnahmen und Investitionen künftig an vier strategischen
Schwerpunkten aus:
* Unsere Marktposition stärken und ausbauen
* Produktinnovationen vorantreiben und Marken stärken
* Profitabilität steigern und operative Exzellenz sichern
* Cashflow stärken und Kapital diszipliniert einsetzen
Mit diesen Zielen und den daraus abgeleiteten Maßnahmen will das Unternehmen
seinen Kunden einen größeren Mehrwert bieten und zugleich den Wert je Aktie für
seine Investoren steigern.
GRUNDSÄTZE DER KAPITALALLOKATION
Um die Umsetzung der Unternehmensstrategie zu unterstützen, legt die
Unternehmensleitung zudem klare Prioritäten für den Einsatz des Kapitals fest:
* Organische Investitionen: Mohawk konzentriert sich auf organische
Wachstumschancen mit besonders hoher Rendite, die die bestehenden
Kernkompetenzen des Unternehmens stärken. Zusätzliche Produktionskapazitäten
werden voraussichtlich nur in begrenztem Umfang benötigt. Für die jährlichen
Basisinvestitionen rechnet das Unternehmen in den kommenden Jahren mit rund
375 Millionen US-Dollar.
* Anorganische Investitionen: Ergänzende Akquisitionen werden sorgfältig
geprüft. Zukäufe kommen nur infrage, wenn sie eine besonders hohe Rendite
versprechen und über den finanziellen Ertrag hinaus einen strategischen
Mehrwert schaffen.
* Aktienrückkäufe: Kapital, das nicht für die genannten strategischen
Prioritäten benötigt wird, soll den Aktionären regelmäßig in Form von
Aktienrückkäufen zugutekommen.
Darüber hinaus will Mohawk seine Bilanz solide und effizient aufstellen.
Langfristig strebt das Unternehmen ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu
bereinigtem EBITDA von höchstens 2,0x an. Dabei werden mögliche zyklische
Risiken fortlaufend berücksichtigt. Zugleich hält Mohawk an seinem Anspruch
fest, ein Investment-Grade-Rating zu behalten.
ERMÄCHTIGUNG ZUM AKTIENRÜCKKAUF
Mit sofortiger Wirkung legt Mohawk ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang
von 500 Millionen US-Dollar auf. Es folgt auf den vollständigen Abschluss des
vorherigen Programms mit demselben Volumen, das im Juli 2025 genehmigt worden
war.
Im Rahmen des bisherigen Programms kaufte das Unternehmen rund 7 % seiner
ausstehenden Aktien zu einem Durchschnittspreis von etwa 119 US-Dollar je Aktie
zurück. Auf das dritte Quartal 2026 entfielen davon Rückkäufe im Wert von 261
Millionen US-Dollar, im laufenden vierten Quartal kamen bislang weitere 34
Millionen US-Dollar hinzu.
Im Rahmen der neuen Ermächtigung kann Mohawk Stammaktien am offenen Markt, im
Rahmen von Blockgeschäften oder durch außerbörslich ausgehandelte Transaktionen
zurückkaufen. Möglich sind außerdem Rückkäufe auf Grundlage von Handelsplänen
gemäß Rule 10b5-1 und Rule 10b-18 des US-amerikanischen Securities Exchange Act
von 1934 in seiner jeweils geltenden Fassung. Auch eine Kombination dieser
Verfahren ist zulässig. Wann und in welchem Umfang Aktien zurückgekauft werden,
hängt unter anderem von der Cashflow-Entwicklung, der Nettoverschuldung, den
Marktbedingungen und dem Aktienkurs von Mohawk sowie von weiteren Faktoren ab.
Das Programm ist zeitlich nicht befristet. Mohawk ist nicht verpflichtet, eine
bestimmte Anzahl von Aktien zurückzukaufen, und kann das Programm jederzeit
aussetzen oder beenden.
ÜBER MOHAWK INDUSTRIES
In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit
größten Unternehmen für Bodenbeläge und Designoberflächen entwickelt und nimmt
dabei führende Positionen in Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien ein.
Die vertikal integrierten Produktions- und Vertriebsstrukturen verschaffen dem
Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von
Keramikfliesen sowie Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank
seiner branchenführenden Innovationskraft bietet Mohawk Designs und
Leistungsmerkmale, die seine Kollektionen am Markt differenzieren und sämtliche
Anforderungen bei Renovierungen und Neubauten im Wohn- und Gewerbebereich
erfüllen. Die Marken des Unternehmens zählen zu den bekanntesten und
angesehensten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane,
Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group,
Mohawk Home, Mohawk Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin und
Vitromex.
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, insbesondere solche, die sich auf
die zukünftige Geschäftsentwicklung, die Geschäftsaussichten, das Wachstum und
die operativen Strategien sowie ähnliche Themen beziehen, sowie solche, die die
Begriffe?könnte",?sollte",?glaubt",?geht davon aus",?erwartet" und
?schätzt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten sind, stellen?zukunftsgerichtete
Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der
jeweils gültigen Fassung dar. In Bezug auf diese Aussagen beruft sich Mohawk
Industries, Inc. (?Mohawk" oder das?Unternehmen") auf den Schutz der Safe-
Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der
Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung
angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein
unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da
diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das
Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,
dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die
zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen,
die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu
führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse von den bisherigen Erfahrungen und
unseren derzeitigen Erwartungen oder Prognosen abweichen, gehören unter anderem
die folgenden: Veränderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen
Rahmenbedingungen, einschließlich Zinssätze, Kreditverfügbarkeit sowie
Bautätigkeit und Renovierungsmaßnahmen im Wohn- und Gewerbebereich; die
Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen; Wettbewerb; Inflation
und Deflation bei Rohstoffpreisen, Frachtkosten und anderen Vorleistungskosten;
Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen;
steigende Energiekosten und Veränderungen im Versorgungsniveau; Störungen in der
Lieferkette sowie die Verfügbarkeit von Rohstoffen und zugekauften Produkten;
Verfügbarkeit und Kosten von Arbeitskräften; Zeitpunkt und Umfang von
Investitionsausgaben; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die
Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen; Identifizierung und
Durchführung von Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern überhaupt;
Integration von Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeiten; Einführung
neuer Produkte; Rationalisierung der Betriebsabläufe; Steuern und
Steuerreformen, Produkt- und sonstige Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten;
geopolitische Konflikte; Sanktionen sowie Ein- und Ausfuhrbeschränkungen;
regulatorische und politische Veränderungen in den Rechtsordnungen, in denen das
Unternehmen tätig ist; Sicherheitsverletzungen und sonstige Vorfälle im Bereich
der Cybersicherheit; neu auftretende Probleme im Zusammenhang mit der
Integration und Nutzung von KI durch das Unternehmen; sowie sonstige Risiken,
die in den Berichten von Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und in
öffentlichen Bekanntmachungen aufgeführt sind.
Telefonkonferenz am Freitag, den 30. Oktober 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time
Um über das Internet an der Telefonkonferenz teilzunehmen, besuchen Sie
bitte https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-3rd-
quarter-2026-earnings-call. Um per Telefon an der Telefonkonferenz teilzunehmen,
melden Sie sich bitte vorab
unter https://dpregister.com/sreg/10211917/104de4a22d1 an, um eine persönliche
Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können auch am Tag des Anrufs die Nummer
1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843 (international) wählen, um
Unterstützung durch einen Mitarbeiter zu erhalten. Für diejenigen, die zur
angegebenen Zeit nicht zuhören können, steht die Aufzeichnung der
Telefonkonferenz bis zum 27. November 2026 zur Verfügung. Sie können diese
abrufen, indem Sie die Nummer 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088
(international) wählen und den Zugangscode für die Aufzeichnung 7228212
eingeben. Die Telefonkonferenz wird archiviert und steht ein Jahr lang unter der
Rubrik?Investors" auf mohawkind.com zur Verfügung.
ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN
Joe Ahlersmeyer, CFA
VP, Finance & Investor Relations
joe_ahlersmeyer@mohawkind.com
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen