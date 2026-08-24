GNW-News: Molecular Partners gibt Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 und wichtige Unternehmensentwicklungen bekannt: DLL3-Radiotherapie-Kandidat MP...

25.08.26 21:07 Uhr

Werte in diesem Artikel

^* Auf DLL3 abzielendes Radio-DARPin MP0712 in Phase-1/2a-Studie; Rekrutierung

auf Dosisstufe 2 läuft, erste Daten werden 2026 erwartet, Wirksamkeitsdaten

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2027

* CD70 als neue Zielstruktur für Radiotherapeutika zur Behandlung von

Nierenkrebs und anderen Indikationen ausgewählt; Beginn des klinischen

Programms für 2027 erwartet

* Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten von CHF 67,9

Millionen (ca. USD 84 Millionen) zum 30. Juni 2026; Finanzierung der

Geschäftstätigkeit voraussichtlich bis Ende 2027 gesichert

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ZÜRICH-SCHLIEREN, Schweiz, und CONCORD, Massachusetts, Aug. 25, 2026 (GLOBE

NEWSWIRE) -- Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 LR Molecular Partners

(https://www.molecularpartners.com/) AG (SIX, NASDAQ: MOLN) (?Molecular

Partners" oder das?Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen in der

klinischen Entwicklungsphase, das eine neuartige Klasse von Arzneimitteln

entwickelt, die als DARPin-Therapeutika bekannt sind, hat heute die wichtigsten

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Unternehmensentwicklungen und Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026

bekannt gegeben.

?Das erste Halbjahr 2026 war von bedeutenden Fortschritten in unserer gesamten

Pipeline geprägt. Mit MP0712, einem auf DLL3 abzielenden Radio-DARPin, haben wir

die ersten Patienten in unserer SCLC-Studie behandelt, und die Dosiseskalation

in der Phase-1/2a-Studie schreitet planmäßig voran. Um unsere Radio-Pipeline

weiter zu stärken, haben wir CD70 als unser nächstes Zielmolekül ausgewählt, das

mit einem isotopenunabhängigen Ansatz untersucht werden soll. Dank einer starken

Bilanz, die den Geschäftsbetrieb bis Ende 2027 sichert, konzentrieren wir uns

weiterhin darauf, wichtige wertsteigernde Meilensteine zu erreichen, darunter

erste klinische Daten zu MP0712 im weiteren Verlauf dieses Jahres und die

kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Pipeline", sagt Patrick Amstutz,

Ph.D., CEO von Molecular Partners.

Darüber hinaus gab das Unternehmen heute bekannt, dass sein führender Radio-

DARPin-Kandidat MP0712 in der Phase-1/2a-Studie die nächste therapeutische

Dosisstufe (Kohorte 2) erreicht hat.

?Die Eröffnung von Kohorte 2 in der Phase-1-Studie stellt einen wichtigen

Meilenstein für das MP0712-Programm dar. Bei jedem Prüfpräparat hat die

Sicherheit oberste Priorität. Wir freuen uns, dass sich unsere Annahmen

hinsichtlich der Blutbildparameter und der allgemeinen Sicherheit weiterhin

bestätigen. Wir gehen nun zuversichtlich zur höheren therapeutischen Dosisstufe

über und freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit den Prüfern und

den Prüfzentren", sagt Philippe Legenne, M.D., CMO von Molecular Partners.

Highlights aus Forschung und Entwicklung

MP0712 (auf DLL3 abzielende Radio-DARPin-Therapie, RDT)

MP0712, das auf das tumorassoziierte Antigen Delta-like Ligand 3 (DLL3) abzielt

und den therapeutischen Alpha-Strahler (212)Pb trägt, wird gemeinsam mit dem

strategischen Partner Orano Med entwickelt, einem Pionier in der Entwicklung

von (212)Pb-basierten zielgerichteten Alpha-Therapien, zur Behandlung von

kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) und anderen neuroendokrinen Krebsarten.

Die multizentrische Phase-1/2a-Studie zu MP0712 in den USA (NCT07278479) ist

planmäßig angelaufen, und die erste Dosisstufe (Kohorte 1) ist vollständig

rekrutiert. Die wiederholte Verabreichung wird fortgesetzt; bislang haben

Patienten bis zu vier Dosen MP0712 erhalten. Alle Patienten in Kohorte 1 (75 MBq

pro Dosis) haben den Sicherheitsbeobachtungszeitraum abgeschlossen, ohne dass

dosislimitierende Ereignisse beobachtet wurden. Alle bisher gemeldeten

unerwünschten Ereignisse waren leicht bis mittelschwer (Grad 1-2) und

vorübergehend und klangen rechtzeitig zum nächsten regulären Dosierungszyklus

ab. Nach Prüfung der Sicherheitsdaten aus Kohorte 1 empfahl das Komitee zur

Überprüfung der Dosiseskalation dem Unternehmen, mit der Behandlung von

Patienten auf der nächsten therapeutischen Dosisstufe (Kohorte 2, 105 MBq pro

Dosis) fortzufahren. Kohorte 2 ist nun eröffnet und die Rekrutierung von

Patienten läuft. Fünf Prüfzentren sind aktiv; insgesamt sollen 2026 neun

Prüfzentren geöffnet sein. In der Phase 1 sind insgesamt vier Dosisstufen

vorgesehen. Das Unternehmen geht davon aus, im Jahr 2026 erste klinische Daten

bekannt zu geben, gefolgt von einem umfassenderen Datensatz zur Sicherheit und

Wirksamkeit im Jahr 2027.

Nächste RDT-Programme

Molecular Partners verfolgt für seine Pipeline zielgerichteter Alpha-

Therapeutika eine isotopenunabhängige Strategie. Die Vielseitigkeit von DARPins

ermöglicht den Austausch von Alpha-Isotopen, darunter (212)Pb und (225)Ac, sowie

der entsprechenden Chelatoren. Dadurch können Kandidaten gezielt auf ein

bestimmtes Zielmolekül und die jeweilige Krankheitsbiologie zugeschnitten

werden.

Das Unternehmen teilte (https://investors.molecularpartners.com/news-

releases/news-release-details/molecular-partners-updates-clinical-progress-

across-expanding) im Juli 2026 mit, dass sein zweites RDT-Programm MP0726, das

auf MSLN abzielt, im zweiten Halbjahr 2026 erstmals am Menschen mittels

Bildgebung untersucht werden soll. Darüber hinaus hat das Nuclear Medicine

Research Institute (NuMeRI) ein klinisches Early-Access-Programm initiiert, bei

dem ein auf DLL3 abzielendes Radio-DARPin, markiert mit (177)Lu/(225)Ac

(bezeichnet als MP0714), zur Bildgebung und Behandlung von Patienten in

Südafrika eingesetzt wird. Molecular Partners konzentriert sich weiterhin voll

und ganz auf die Durchführung der US-amerikanischen Phase-1/2a-Studie zu MP0712

mit (212)Pb.

Im Rahmen des wachsenden Portfolios hat Molecular Partners CD70, ein klinisch

validiertes tumorassoziiertes Antigen, als drittes Zielmolekül für seine RDT-

Pipeline ausgewählt. CD70 ist beim klarzelligen Nierenzellkarzinom (ccRCC, einer

Form von Nierenkrebs) und bei anderen Krebserkrankungen überexprimiert, während

es in gesundem Gewebe nur begrenzt exprimiert wird, was es zu einem attraktiven

Kandidaten für eine zielgerichtete Radiopharmakatherapie macht. Die

zielgerichtete Alpha-Therapie hat das Potenzial, Resistenzmechanismen zu

überwinden, die bei Chemotherapien und anderen therapeutischen Modalitäten bei

ccRCC beschrieben wurden. Das Unternehmen beabsichtigt, unterstützende

präklinische Daten im zweiten Halbjahr 2026 auf einem wissenschaftlichen

Kongress vorzustellen. Die IND-vorbereitenden Arbeiten werden im zweiten

Halbjahr 2026 beginnen, und das Programm soll 2027 in die klinische Entwicklung

eintreten.

Immunzell-Engager

Wie im Juli 2026 hervorgehoben (https://investors.molecularpartners.com/news-

releases/news-release-details/molecular-partners-announces-clinical-progress-

phase-2-tactic), wird MP0317, ein FAP-lokalisierter CD40-Agonist, in einer von

Prüfärzten initiierten randomisierten Phase-2-Proof-of-Concept-Studie bei

Patienten mit fortgeschrittenem Cholangiokarzinom untersucht (NCT07036380). Neun

Prüfzentren sind in Frankreich aktiv, und die Behandlung von Patienten läuft.

Die Studie soll untersuchen, ob die Ergänzung der Standardtherapie - Durvalumab

(Anti-PD-L1) plus Gemcitabin-Cisplatin-Chemotherapie - durch MP0317 die

progressionsfreie Überlebensrate dieser Patienten nach 12 Monaten verbessert.

Die Dosiseskalation der Phase-1/2a-Studie zu MP0533, einem neuartigen

tetraspezifischen T-Zell-Engager, der für die selektive, mutationsunabhängige

Abtötung von AML-Zellen entwickelt wurde, ist vollständig rekrutiert; die

letzten Patienten befinden sich derzeit in Behandlung (NCT05673057). Die

Ergebnisse der Studie sprechen dafür, MP0533 in Kombination mit anderen AML-

Therapien zu untersuchen. Mehrere Konsortien haben sich bereits an das

Unternehmen gewandt und Interesse an der Durchführung solcher Studien bekundet.

MP0632 ist ein logikgesteuerter T-Zell-Engager, der für eine bedingte, auf den

Tumor lokalisierte Immunaktivierung in Gegenwart von Mesothelin (MSLN) und EpCAM

entwickelt wurde, zwei tumorassoziierten Antigenen, die bei Eierstock-,

Endometrium-, Pankreas- und anderen soliden Tumoren stark koexprimiert werden.

Das Unternehmen wird auf der Jahrestagung der Society for Immunotherapy of

Cancer (SITC) im November 2026 zusätzliche präklinische Daten zu MP0632

vorstellen.

Highlights zur Unternehmensführung

Clare Fisher, SVP für Global Business Development und M&A bei BeOne Medicines,

wurde von den Aktionären auf der ordentlichen Generalversammlung (AGM) im April

2026 in den Verwaltungsrat von Molecular Partners gewählt. Clare verfügt über

umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Business Development und Corporate

Development in der Pharma- und Biotechbranche.

Alle weiteren vom Verwaltungsrat auf der AGM vorgeschlagenen Anträge wurden

ebenfalls von den Aktionären des Unternehmens genehmigt.

Betriebs- und Finanzergebnisse des ersten Halbjahres 2026

* Finanzlage: 67,9 Millionen CHF an liquiden Mitteln zum 30. Juni 2026

* Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: 25,0 Millionen CHF im

ersten Halbjahr 2026

* Betriebsverlust von 27,0 Millionen CHF und Nettoverlust von 26,7 Millionen

CHF im ersten Halbjahr 2026

* Das Unternehmen verfügt voraussichtlich über ausreichende Finanzmittel bis

Ende 2027, ohne Berücksichtigung potenzieller Zahlungen aus F&E-

Partnerschaften

Der Halbjahresabschluss 2026 ist auf der Website

(https://investors.molecularpartners.com/financials-and-filings/financial-

reports) des Unternehmens verfügbar.

Key figures as of June 30, 2026 (unaudited) H1 2026 H1 2025 Change

(CHF million, except per share, FTE data)

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Total revenues and other income - - -

R&D expenses (19.0) (22.6) 3.6

SG&A expenses (8.0) (8.2) 0.2

Restructuring expenses - (2.7) 2.7

Total operating expenses (incl depr. & amort.) (27.0) (33.5) 6.5

Net result (26.7) (37.2) 10.5

Basic net result per share (in CHF) (0.7) (1.0) 0.3

Net cash from (used in) operating activities (25.0) (30.2) 5.2

Cash & cash equivalents (incl. short-term time

deposits) 67.9 114.5 (46.6)

Total shareholders' equity 58.5 106.7 (48.1)

Number of total FTE 116.7 153.0 -36.3

Finanz- und Geschäftsausblick

Für das Gesamtjahr 2026 hält das Unternehmen bei konstanten Wechselkursen an

seiner zuvor veröffentlichten Prognose fest und erwartet Gesamtbetriebskosten

von 45-55 Millionen CHF, einschließlich etwa 6 Millionen CHF an nicht

zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, IFRS-

Pensionsbilanzierung und Abschreibungen.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristigen Festgelder

des Unternehmens beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf 67,9 Millionen CHF (ca. 84

Millionen USD). Auf Grundlage der aktuellen Annahmen zur Geschäftsentwicklung

wird erwartet, dass diese Mittel ausreichen, um die betrieblichen Aufwendungen

und den Investitionsbedarf bis Ende 2027 zu finanzieren.

Finanzkalender

+------------------+---------------------------------------------------------+

| 29. Oktober 2026 | Zwischenbericht des Managements für Q3 2026 (ungeprüft) |

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Der aktuelle Zeitplan für die oben genannten Ereignisse ist im Investor-Bereich

(https://investors.molecularpartners.com/) der Website einsehbar.

Über Molecular Partners AG

Molecular Partners AG (SIX, NASDAQ: MOLN) ist ein Biotechnologieunternehmen in

der klinischen Entwicklungsphase, das eine neuartige Klasse von Arzneimitteln,

sogenannte DARPin-Therapeutika, entwickelt, um medizinische Herausforderungen zu

adressieren, für die andere Behandlungsmodalitäten keine geeigneten Lösungen

bieten. Molecular Partners nutzt die zentralen Eigenschaften von DARPins, um

differenzierte Therapien für Krebspatienten zu entwickeln, darunter

Radiopharmaka für die zielgerichtete Alpha-Therapie sowie logikgesteuerte

Immunzell-Engager der nächsten Generation. Das Unternehmen verfügt über eigene

Programme in verschiedenen Stadien der präklinischen und klinischen Entwicklung

sowie über Programme, die im Rahmen von Partnerschaften mit führenden

Pharmaunternehmen und akademischen Zentren entwickelt werden. Molecular Partners

wurde 2004 gegründet und unterhält Niederlassungen in Zürich, Schweiz, und

Concord, Massachusetts, USA. Weitere Informationen finden Sie

unter www.molecularpartners.com (http://www.molecularpartners.com/) und auf

LinkedIn.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Seth Lewis, EVP Corporate Finance

Concord, Massachusetts, USA

seth.lewis@molecularpartners.com

Tel.: +1 781 420 2361

Laura Jeanbart, PhD, Head of Portfolio Management & Corporate Communications

Zürich-Schlieren, Schweiz

laura.jeanbart@molecularpartners.com

Tel.: +41 44 575 19 35

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in

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zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform

Act von 1995 in seiner jeweils geltenden Fassung darstellen, einschließlich,

ohne darauf beschränkt zu sein: implizite und ausdrückliche Aussagen zur

klinischen Entwicklung der derzeitigen oder künftigen Produktkandidaten von

Molecular Partners; Erwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts der Veröffentlichung

von Daten aus laufenden klinischen Studien oder des Beginns künftiger klinischer

Studien; des potenziellen therapeutischen und klinischen Nutzens der

Produktkandidaten von Molecular Partners sowie seiner RDT- und Switch-DARPin-

Plattformen; der Auswahl und Entwicklung künftiger Programme; der Zusammenarbeit

von Molecular Partners mit Orano Med, einschließlich der Vorteile und

Ergebnisse, die durch die Zusammenarbeit erzielt werden können; sowie des

erwarteten Geschäfts- und Finanzausblicks von Molecular Partners, einschließlich

der erwarteten Aufwendungen und des Mittelverbrauchs für 2026 und der erwarteten

Finanzierungslaufzeit auf Basis der derzeit verfügbaren Mittel. Diese Aussagen

können durch Wörter wie?abzielen",?antizipieren",?erwarten",?Prognose",

?beabsichtigen",?Ausblick",?planen",?potenziell",?werden" und ähnliche

Ausdrücke gekennzeichnet sein und beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und

Erwartungen von Molecular Partners. Diese Aussagen beinhalten Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu

den wesentlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen

Ergebnisse von den Erwartungen von Molecular Partners abweichen, gehören unter

anderem die im Abschnitt?Risk Factors" des Geschäftsberichts von Molecular

Partners auf Form 20-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie

in anderen von Molecular Partners von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichten

Dokumenten genannten Faktoren. Diese Dokumente sind auf der Investor-Seite der

Website von Molecular Partners unter www.molecularpartners.com verfügbar.

Darüber hinaus enthält diese Pressemitteilung Informationen zu

Zwischenresultaten zum jeweils relevanten Datenstichtag, deren Ergebnisse von

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