GNW-News: MONAT feiert großen Erfolg bei den Global Green Beauty Awards 2026

01.10.26 21:33 Uhr

^MIAMI, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MONAT Global Corp (MONAT), ein weltweit

führender Anbieter von Haarpflege-, Hautpflege- und Wellnessprodukten auf

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natürlicher Basis, kann bei den Global Green Beauty Awards 2026 einen

herausragenden Erfolg verbuchen: Die Marke wurde mit insgesamt 14 Auszeichnungen

für 11 Produkte und Produktkollektionen geehrt.

Bei mehr als 800 Produkten, die in diesem Jahr ins Rennen gingen, unterstreichen

die beeindruckenden Ergebnisse von MONAT eindrucksvoll das Engagement der Marke,

naturbasierte Formulierungen mit modernster Wissenschaft und leistungsstarken

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Innovationen zu verbinden.

An der Spitze stand REWIND(TM) Age Control Nectar mit gleich drei Goldmedaillen:

als bestes veganes Serum, bestes veganes Anti-Aging-Serum sowie als bestes

Hautpflegeprodukt mit einem Anteil natürlicher Inhaltsstoffe von mindestens 95

%.

Das legendäre REJUVENIQE(®) von MONAT erhielt Bronze in der Kategorie bestes

veganes Haaröl. Das Double-Action Hydrating Serum holte gleich zweimal Silber -

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als beste vegane Haarpflege und beste natürliche Haarpflege.

Das IR Clinical(TM) Hair Thinning Defense Scalp Serum erhielt Silber in der

Kategorie bestes Haarpflegeprodukt mit einem Anteil natürlicher Inhaltsstoffe

von mindestens 95 %. Bronze ging an das IR Clinical(TM) Thickening Shampoo als

bestes natürliches Shampoo zur Haarverdichtung. Der IR Clinical(TM) Thickening

Conditioner erhielt ebenfalls Bronze als bester natürlicher Conditioner.

Weitere Auszeichnungen gingen an das MONAT SCALP COMFORT(TM) Rebalancing Serum, das

als?Highly Commended" in der Kategorie bestes Haarpflegeprodukt mit einem

Anteil von mindestens 95 % natürlichen Inhaltsstoffen gewürdigt wurde; das Eye

Smooth(TM) Serum, das Bronze als bestes natürliches Augenserum erhielt; sowie

das MONAT BLACK(TM) Shampoo + Conditioner, das als?Highly Commended" in der

Kategorie bestes natürliches Shampoo gewürdigt wurde.

Das in den USA erhältliche THE IR(TM) Supplement erhielt Silber in der Kategorie

bestes Nahrungsergänzungsmittel für die Haare und wurde zudem als bestes Produkt

mit einem Anteil von mindestens 95 % natürlichen Inhaltsstoffen besonders

hervorgehoben.

?Es ist eine unglaubliche Ehre, dass unter mehr als 800 Einsendungen so viele

MONAT Produkte ausgezeichnet wurden", so Ray Urdaneta, CEO und Mitbegründer von

MONAT Global.?Diese Auszeichnungen würdigen unsere Philosophie, bei der wir

kompromisslose Qualität, sinnvolle Innovation und herausragende Leistung

vereinen. Wir sind unglaublich stolz darauf, dass unsere Produkte international

Anerkennung finden."

Die Global Green Beauty Awards würdigen herausragende Leistungen in den

Bereichen natürliche, vegane, ethische und umweltbewusste Schönheitsprodukte.

Die Auszeichnungen für MONAT spiegeln das kontinuierliche Engagement der Marke

für hochwertige Beauty-Produkte wider, die Natur, Wissenschaft und Innovation

verbinden.

Über MONAT:

MONAT Global ist eine führende Beauty-Marke mit einem Social-Selling-

Geschäftsmodell und entwickelt wissenschaftlich fundierte Haarpflege-,

Hautpflege- und Wellnessprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen. Der Vertrieb

erfolgt über eine engagierte Gemeinschaft unabhängiger Marktpartner. MONAT wurde

2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida. Heute ist das

Unternehmen in zahlreichen internationalen Märkten vertreten und baut seine

globale Präsenz kontinuierlich aus. Dabei stehen Integrität, Innovation und

Wirkung im Mittelpunkt.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Carla Hernandez, VP, Global

Marketing (305) 781-4995 CarlaH@MonatGlobal.com (mailto:CarlaH@MonatGlobal.com)

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