GNW-News: MONAT feiert großen Erfolg bei den Global Green Beauty Awards 2026
^MIAMI, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MONAT Global Corp (MONAT), ein weltweit
führender Anbieter von Haarpflege-, Hautpflege- und Wellnessprodukten auf
natürlicher Basis, kann bei den Global Green Beauty Awards 2026 einen
herausragenden Erfolg verbuchen: Die Marke wurde mit insgesamt 14 Auszeichnungen
für 11 Produkte und Produktkollektionen geehrt.
Bei mehr als 800 Produkten, die in diesem Jahr ins Rennen gingen, unterstreichen
die beeindruckenden Ergebnisse von MONAT eindrucksvoll das Engagement der Marke,
naturbasierte Formulierungen mit modernster Wissenschaft und leistungsstarken
Innovationen zu verbinden.
An der Spitze stand REWIND(TM) Age Control Nectar mit gleich drei Goldmedaillen:
als bestes veganes Serum, bestes veganes Anti-Aging-Serum sowie als bestes
Hautpflegeprodukt mit einem Anteil natürlicher Inhaltsstoffe von mindestens 95
%.
Das legendäre REJUVENIQE(®) von MONAT erhielt Bronze in der Kategorie bestes
veganes Haaröl. Das Double-Action Hydrating Serum holte gleich zweimal Silber -
als beste vegane Haarpflege und beste natürliche Haarpflege.
Das IR Clinical(TM) Hair Thinning Defense Scalp Serum erhielt Silber in der
Kategorie bestes Haarpflegeprodukt mit einem Anteil natürlicher Inhaltsstoffe
von mindestens 95 %. Bronze ging an das IR Clinical(TM) Thickening Shampoo als
bestes natürliches Shampoo zur Haarverdichtung. Der IR Clinical(TM) Thickening
Conditioner erhielt ebenfalls Bronze als bester natürlicher Conditioner.
Weitere Auszeichnungen gingen an das MONAT SCALP COMFORT(TM) Rebalancing Serum, das
als?Highly Commended" in der Kategorie bestes Haarpflegeprodukt mit einem
Anteil von mindestens 95 % natürlichen Inhaltsstoffen gewürdigt wurde; das Eye
Smooth(TM) Serum, das Bronze als bestes natürliches Augenserum erhielt; sowie
das MONAT BLACK(TM) Shampoo + Conditioner, das als?Highly Commended" in der
Kategorie bestes natürliches Shampoo gewürdigt wurde.
Das in den USA erhältliche THE IR(TM) Supplement erhielt Silber in der Kategorie
bestes Nahrungsergänzungsmittel für die Haare und wurde zudem als bestes Produkt
mit einem Anteil von mindestens 95 % natürlichen Inhaltsstoffen besonders
hervorgehoben.
?Es ist eine unglaubliche Ehre, dass unter mehr als 800 Einsendungen so viele
MONAT Produkte ausgezeichnet wurden", so Ray Urdaneta, CEO und Mitbegründer von
MONAT Global.?Diese Auszeichnungen würdigen unsere Philosophie, bei der wir
kompromisslose Qualität, sinnvolle Innovation und herausragende Leistung
vereinen. Wir sind unglaublich stolz darauf, dass unsere Produkte international
Anerkennung finden."
Die Global Green Beauty Awards würdigen herausragende Leistungen in den
Bereichen natürliche, vegane, ethische und umweltbewusste Schönheitsprodukte.
Die Auszeichnungen für MONAT spiegeln das kontinuierliche Engagement der Marke
für hochwertige Beauty-Produkte wider, die Natur, Wissenschaft und Innovation
verbinden.
Über MONAT:
MONAT Global ist eine führende Beauty-Marke mit einem Social-Selling-
Geschäftsmodell und entwickelt wissenschaftlich fundierte Haarpflege-,
Hautpflege- und Wellnessprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen. Der Vertrieb
erfolgt über eine engagierte Gemeinschaft unabhängiger Marktpartner. MONAT wurde
2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida. Heute ist das
Unternehmen in zahlreichen internationalen Märkten vertreten und baut seine
globale Präsenz kontinuierlich aus. Dabei stehen Integrität, Innovation und
Wirkung im Mittelpunkt.
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Carla Hernandez, VP, Global
Marketing (305) 781-4995 CarlaH@MonatGlobal.com (mailto:CarlaH@MonatGlobal.com)
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