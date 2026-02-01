GNW-News: MONAT Unleashed begeistert München: Über 800 Marktpartner versammeln sich in der BMW Welt zu einer eindrucksvollen Feier des Wachstums in ganz Europa
^MÜNCHEN, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Energie, Innovation und europäische
Dynamik standen im Mittelpunkt, als sich mehr als 800 MONAT-Marktpartner aus
Deutschland, Österreich und den angrenzenden Märkten in der hochmodernen BMW
Welt & Museum zu MONAT Unleashed Germany versammelten. Das erste große Event der
Marke seit der Expansion nach Deutschland vor acht Monaten setzte ein starkes
Zeichen für Wachstum, Innovation und erneuerte Verbundenheit.
Die Veranstaltung fand in einem der architektonisch bekanntesten Gebäude
Münchens statt und markierte einen Meilenstein für eine Gemeinschaft, die heute
Tausende von Marktpartnern und Kunden in ganz Europa betreut. Führungskräfte und
Unternehmer kamen zu einem unvergesslichen Tag der Anerkennung, Weiterbildung
und des Feierns zusammen - alles angetrieben von der zunehmenden Dynamik der
Marke in der gesamten Region.
MONAT Unleashed bot energiegeladene Anerkennungsmomente, inspirierende
Schulungen und aufsehenerregende Ankündigungen, darunter die offizielle
europäische Einführung des MONAT TikTok Shops, die eine neue Ära des Social
Commerce und der Reichweite einläutete, sowie die mit Spannung erwartete
Ankündigung von MONAT Switzerland, deren Markteinführung für später in diesem
Jahr geplant ist.
?MONAT Unleashed Germany war mehr als nur eine Feier - es war ein triumphaler
Moment", teilt Mitgründer und CEO Ray Urdaneta mit.?Die Leidenschaft,
Professionalität und Überzeugung in München spiegelten die Stärke unserer
europäischen Gemeinschaft sowie die Dynamik und aufregende Zukunft wider, die
wir gemeinsam gestalten."
Den ganzen Tag über knüpften die Marktpartner durch Weiterbildung,
Zusammenarbeit und gemeinsames Feiern Kontakte und bekräftigten so ihre
gemeinsame Mission in den Bereichen Unternehmertum, Innovation und
gesellschaftliches Engagement. Die Atmosphäre verband modernen Luxus mit
energiegeladenem Storytelling und schuf so ein unvergessliches Erlebnis, das die
wachsende Präsenz der Marke im europäischen Beauty-Bereich unterstrich.
Während MONAT in ganz Europa weiter wächst, stellt MONAT Unleashed Germany einen
Meilenstein dar - eine eindrucksvolle Erinnerung daran, was passiert, wenn
Vision, Führung und Gemeinschaft unter einem Dach zusammenkommen.
Über MONAT:
MONAT Global ist eine führende Marke im Bereich Social Selling, die über eine
engagierte Gemeinschaft unabhängiger Vertriebspartner natürlich basierte,
wissenschaftlich fundierte Haarpflege-, Hautpflege- und Wellnessprodukte
anbietet. MONAT wurde 2014 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida,
und ist auf mehreren internationalen Märkten tätig. Das Unternehmen baut seine
globale Präsenz kontinuierlich aus, wobei Integrität, Innovation und Wirkung im
Mittelpunkt stehen.
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:
Carla Hernandez, VP, Global Marketing (305) 781-4995 CarlaH@MonatGlobal.com
(mailto:CarlaH@MonatGlobal.com)
Ein Foto zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/01070329-30d0-4451-a08b-
56e919085015
