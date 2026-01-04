GNW-News: Monroe Ride Solutions gibt Durchbruch in der Technologie passiver Dämpferventile bekannt
^NORTHVILLE, Michigan, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Geschäftsbereich
Monroe Ride Solutions von Tenneco, ein weltweit führender Anbieter von
hochmodernen Federungssystemen und -komponenten für PKWs, Nutzfahrzeuge,
Geländefahrzeuge und andere Anwendungen, hat einen Durchbruch in der Technologie
passiver Dämpferventile bekannt gegeben, der eine hervorragende Balance zwischen
optimiertem Fahrkomfort und äußerst reaktionsschnellem sowie präzisem
Fahrverhalten bietet. Das neue, eigens entwickelte Monroe DCx-Kolbenventil
(Double Comfort eXperience), das nun in den Zweirohr-Stoßdämpfern der Monroe OE
Solutions-Reihe erhältlich ist, ermöglicht es Fahrzeugherstellern zudem,
Geräusche, Vibrationen und Rauheit (NVH) in ihren neuesten Modellen deutlich zu
reduzieren.
Das DCx-Ventil verfügt über eine innovative zweistufige Entlüftungstechnologie,
die eine außerordentlich effiziente und intuitivere Abstimmung ermöglicht, um
die für jedes Fahrzeug gewünschten Komfort-, Fahr- und NVH-Eigenschaften zu
erzielen. Die zweistufige Entlüftungskonstruktion sorgt für minimale
Dämpfungskräfte bei sehr niedrigen Kolbenstangengeschwindigkeiten, was zu einer
in dieser Klasse unübertroffenen Isolierung von hochfrequenten
Straßenunebenheiten und Mikrovibrationen führt, die zum NVH beitragen. Diese
einzigartige Funktion lässt sich für Zug- und Druckstufe unabhängig voneinander
einstellen und gewährleistet so eine optimale Steuerung der Dämpfungskraft.
Das DCx-Ventil ist zudem mit den Sekundärventilsystemen von Monroe Ride Refine
kompatibel, die eine Vielzahl zusätzlicher Einstellmöglichkeiten bieten.
?Monroe DCx ist das erste serienmäßige Ventilsystem für passive Dämpfer, das es
Fahrzeugherstellern im Leichtfahrzeugbereich ermöglicht, den Kompromiss zwischen
Komfort und Leistung zu beseitigen und gleichzeitig eine hervorragende NVH-
Reduzierung zu gewährleisten", sagte John Kinnick, Vice President und General
Manager von Monroe Ride Solutions.?Unser globales Entwicklungsteam treibt die
Forschung im Bereich der Fahrwerksregelung kontinuierlich voran, um den
Anforderungen der weltweit führenden Fahrzeughersteller und ihrer Kunden gerecht
zu werden."
Klicken Sie hier (http://www.monroeridesolutions.com/), um mehr über das gesamte
Portfolio der Monroe Ride Solutions-Technologien zu erfahren, darunter die
passiven Dämpfer, Module und Ventilsysteme von Monroe OE Solutions sowie die
elektronischen Federungssysteme von Monroe Intelligent Suspension.
Über Tenneco
Tenneco ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design,
Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für Erstausrüster und
Aftermarket-Kunden. Über seine Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions,
Clean Air, Powertrain und Champion® Ignition treibt Tenneco den Fortschritt in
der globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für verschiedene
Branchen anbietet. Besuchen Sie www.tenneco.com (http://www.tenneco.com/), um
mehr zu erfahren.
KONTAKT:
Simonetta Esposito
Global Communications
Tenneco
Sesposito@tenneco.com (mailto:Sesposito@tenneco.com)
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