GNW-News: Monument gibt die Ablösung von Tuckanarra als Joint-Venture-Manager bekannt
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^VANCOUVER, British Columbia, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining
Limited (?Monument" oder das?Unternehmen") hat bekannt gegeben, dass es über
seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Monument Murchison Pty Ltd
(?Monument Murchison") eine Mitteilung über die Abberufung von Tuckanarra
Resources Pty Ltd (?Tuckanarra") als Joint-Venture-Manager gemäß dem Vertrag zur
Exploration des Tuckanarra-Goldprojekts vom 13. Oktober 2020 (der?Explorations-
JVA") herausgegeben hat. Tuckanarra ist eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Odyssey Gold Limited (ASX: ODY) (?Odyssey").
Monument hält über Monument Murchison eine 20-prozentige Beteiligung am
Tuckanarra-Goldprojekt, die ohne Eigenkapitalbeteiligung erfolg
Am 25. August 2026 teilte Monument Tuckanarra mit, dass Tuckanarra durch
einseitiges Handeln und den angeblichen Abschluss eines
Lohnverarbeitungsvertrags mit Gylden Resources Pty Ltd (?Gylden") und Kirkalocka
Gold SPV Pty Ltd (?Kirkalocka SPV") vom 20. Mai 2026 (die?TMA") im Namen der
Joint-Venture-Teilnehmer abgeschlossen zu haben, ohne über die gemäß der
Explorations-JVA erforderliche Befugnis zu verfügen und ohne die Einwilligung
oder Zustimmung von Monument Murchison (die?Verletzungsmitteilung").
Nach Zustellung der Mitteilung über den Vertragsverstoß nahmen Monument und
Odyssey Gespräche auf, um die in der Mitteilung angesprochenen Punkte zu klären.
Die Parteien einigten sich auf einen Moratorium, um diese Gespräche zu
erleichtern. Die Stillhaltefrist ist nun abgelaufen, ohne dass die in der
Mitteilung über den Vertragsverstoß angesprochenen Punkte geklärt wurden.
Die in der Mitteilung zur Datenschutzverletzung von Monument festgestellte
Datenschutzverletzung dauerte mehr als 30 Tage an. Dementsprechend wurde
Tuckanarra gemäß Ziffer 5.1 der Explorations-JVA mit Wirkung zum 25. September
2026 als Manager des Tuckanarra-Goldprojekts abberufen. Monument unterrichtete
Odyssey am 8. Oktober 2026 entsprechend.
Monument Murchison hat weder die Genehmigung noch eine Einwilligung erteilt,
dass Tuckanarra in seinem Namen die TMA abschließt. Monument Murchison übernimmt
oder ratifiziert die TMA nicht und vertritt den Standpunkt, dass es weder an die
TMA noch an irgendwelche Verpflichtungen gebunden ist, die ihm angeblich im
Rahmen der TMA auferlegt wurden. Zur Vermeidung von Zweifeln sei angemerkt, dass
Monument Murchison ebenfalls nicht akzeptiert, dass Tuckanarra berechtigt war,
während die Parteien weiterhin der Explorations-JVA unterliegen, die TMA
einseitig abzuschließen oder umzusetzen, um Monument Murchison, das Joint
Venture, dessen Erz oder dessen künftige Abbau- oder Verarbeitungsvereinbarungen
außerhalb der Kontroll- und Entscheidungsvorschriften der Explorations-JVA zu
binden.
Nach der Abberufung von Tuckanarra hat Monument eine Sitzung des im Rahmen des
Explorations-JVA eingerichteten Verwaltungsausschusses beantragt, um gemäß
Ziffer 5.1(c) einen Ersatzmanager (den?Ersatzmanager") zu ernennen. Gemäß dem
Explorations-JVA dürfen weder Tuckanarra noch eine mit Odyssey verbundene
juristische Person zum Ersatzmanager ernannt werden.
Am 24. September 2026 gab Odyssey eine Mitteilung heraus, in der das Unternehmen
die von Monument gemäß Ziffer 20 der Explorations-JVA übermittelte Mitteilung
über einen Vertragsverstoß anfocht (die?Anfechtungsmitteilung"). Monument wird
sich auch weiterhin an das in Ziffer 20 festgelegte Streitbeilegungsverfahren
halten, einschließlich der Verpflichtung, die Streitigkeit einem
Schlichtungsverfahren zu unterziehen. Monument vertritt den Standpunkt, dass die
Streitigkeitsmitteilung die ihm gemäß Ziffer 5.1 zustehenden Rechte weder
aussetzt noch ändert.
Monument hat sich ausdrücklich alle Rechte und Rechtsbehelfe vorbehalten, die
ihm gemäß der Explorations-JVA und nach geltendem Recht zustehen, einschließlich
seines Rechts, Ersatz für alle Verluste oder Schäden zu verlangen, die ihm
infolge von Vertragsverletzungen seitens Tuckanarra im Rahmen der Explorations-
JVA entstanden sind oder entstehen.
Monument betrachtet die Exploration-JVA als gültig und uneingeschränkt
verbindlich und ist weiterhin bereit und willens, seinen Verpflichtungen aus
dieser Vereinbarung nachzukommen. Monument ist weiterhin bestrebt, das
Tuckanarra-Goldprojekt gemäß den im Rahmen des Explorations-JVA vereinbarten
Führungs- und Entscheidungsprozessen voranzutreiben und Wert für die Aktionäre
beider Joint-Venture-Partner zu schaffen.
Monument Mining Limited
Suite 1580 -1100 Melville Street
Vancouver, BC V6E 4A6
____________________________________________________________
Über Monument
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer
Goldproduzent und Eigentümer der zu 100?% unternehmenseigenen Selinsing-Goldmine
in Malaysia sowie des Murchison Gold Projects in der Murchison-Region in
Westaustralien. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-
Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz
in derselben Region hat. Monument beschäftigt in beiden Regionen rund 297
Mitarbeitende und verpflichtet sich zu höchsten Standards in den Bereichen
Umweltmanagement, soziale Verantwortung - einschließlich Gesundheit und
Sicherheit der Mitarbeitenden und der benachbarten Gemeinden - sowie zu guter
Corporate Governance.
____________________________________________________________
WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter
www.monumentmining.com oder von:
rcushing@monumentmining
Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102.com
(mailto:rcushing@monume
ntmining.com)
?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend
der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung."
Haftungsausschluss in,Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen
über Monument, dessen Geschäftstätigkeit und zukünftige Pläne beinhalten
(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die
Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, bei denen es
sich nicht um historische Tatsachen handelt; dazu gehören die Pläne des
Unternehmens in Bezug auf seine Mineralprojekte, Erwartungen hinsichtlich der
Ernennung eines Ersatzmanagers für das Tuckanarra-Goldprojekt und des Zeitpunkts
hierfür, Erwartungen hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitplans des
Streitbeilegungsverfahrens im Rahmen des Explorations-JVA, einschließlich der
Mediation, die Position des Unternehmens, dass Monument Murchison nicht an die
TMA gebunden ist, die Fähigkeit des Unternehmens, Verluste oder Schäden
auszugleichen, die infolge von Verstößen von Tuckanarra gegen die Explorations-
JVA entstanden sind, sowie den Zeitplan und die Ergebnisse der anderen in dieser
Pressemitteilung genannten geplanten Programme und Events. Im Allgemeinen sind
zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie?plant",
?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetieren",?vorgesehen",
?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft nicht" oder
?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar. Sie sind auch
erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten, Ereignisse oder
Ergebnisse?unternommen",?eintreten" oder?erreicht" werden?können",?könnten"
oder?würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren,
derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von
jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert
oder angedeutet werden. Zu diesen Risiken und bestimmten anderen Faktoren zählen
unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit allgemeinen geschäftlichen,
wirtschaftlichen, wettbewerblichen, geopolitischen und sozialen Unsicherheiten;
Unsicherheiten hinsichtlich der Ergebnisse der laufenden
Explorationsaktivitäten; Unsicherheiten hinsichtlich des Fortschritts und des
Zeitplans von Erschließungsmaßnahmen, einschließlich solcher im Zusammenhang mit
dem Goldprojekt Tuckanarra; Risiken im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit mit
Odyssey und Tuckanarra im Rahmen des Explorations-JVA, einschließlich des
Ausgangs und des Zeitplans einer Mediation oder eines sonstigen
Streitbeilegungsverfahrens; das Risiko, dass ein Ersatzmanager nicht rechtzeitig
oder gar nicht ernannt wird; das Risiko, dass Tuckanarra, Odyssey, Gylden oder
Kirkalocka SPV versuchen könnten, die TMA gegenüber Monument Murchison
durchzusetzen; Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens,
erlittene oder entstandene Verluste oder Schäden auszugleichen; Risiken im
Zusammenhang mit Auslandsgeschäften; sonstige der Bergbauindustrie innewohnende
Risiken sowie weitere Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens und in den
technischen Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind; all
diese Dokumente sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
verfügbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der Erstellung der
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden,
gehören: Erwartungen hinsichtlich der geschätzten Cash-Kosten pro Unze
Goldproduktion und der geschätzten Cashflows, die aus dem Betrieb generiert
werden könnten, allgemeine wirtschaftliche Faktoren sowie weitere Faktoren, die
möglicherweise außerhalb der Kontrolle von Monument liegen; Annahmen und
Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse der Exploration bei den Projekten des
Unternehmens; Annahmen hinsichtlich des zukünftigen Preises von Gold oder
anderen Mineralien; den Zeitpunkt und den Umfang der geschätzten zukünftigen
Produktion; Annahmen bezüglich des Zeitplans und der Ergebnisse von
Erschließungsmaßnahmen, unter anderem im Zusammenhang mit dem Tuckanarra-
Goldprojekt; Annahmen, dass ein Ersatzmanager gemäß dem Explorations-JVA ernannt
wird; Annahmen bezüglich des Ausgangs und des Zeitplans des
Streitbeilegungsverfahrens im Rahmen des Explorations-JVA; Annahmen, dass
Monument Murchison nicht an die TMA gebunden ist; Kosten zukünftiger
Aktivitäten; Investitions- und Betriebsausgaben; den Erfolg von
Explorationsaktivitäten; Probleme beim Abbau oder bei der Aufbereitung;
Wechselkurse; sowie alle Faktoren und Annahmen, die in der?Management
Discussion and Analysis" des Unternehmens und in den technischen Berichten zu
den Projekten des Unternehmens beschrieben sind, die alle im Unternehmensprofil
auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des
Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der
tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten
hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu
führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt
ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich diese Aussagen
als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen
Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten Erwartungen abweichen
können. Dementsprechend sollten Leser kein übermäßiges Vertrauen in
zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den
geltenden Wertpapiergesetzen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed13035b-6766-4e54-929d-
a75cf376fd00
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