GNW-News: Monument gibt die Ablösung von Tuckanarra als Joint-Venture-Manager bekannt

14.10.26 18:00 Uhr

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^VANCOUVER, British Columbia, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (?Monument" oder das?Unternehmen") hat bekannt gegeben, dass es über

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seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Monument Murchison Pty Ltd

(?Monument Murchison") eine Mitteilung über die Abberufung von Tuckanarra

Resources Pty Ltd (?Tuckanarra") als Joint-Venture-Manager gemäß dem Vertrag zur

Exploration des Tuckanarra-Goldprojekts vom 13. Oktober 2020 (der?Explorations-

JVA") herausgegeben hat. Tuckanarra ist eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft von Odyssey Gold Limited (ASX: ODY) (?Odyssey").

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Monument hält über Monument Murchison eine 20-prozentige Beteiligung am

Tuckanarra-Goldprojekt, die ohne Eigenkapitalbeteiligung erfolg

Am 25. August 2026 teilte Monument Tuckanarra mit, dass Tuckanarra durch

einseitiges Handeln und den angeblichen Abschluss eines

Lohnverarbeitungsvertrags mit Gylden Resources Pty Ltd (?Gylden") und Kirkalocka

Gold SPV Pty Ltd (?Kirkalocka SPV") vom 20. Mai 2026 (die?TMA") im Namen der

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Joint-Venture-Teilnehmer abgeschlossen zu haben, ohne über die gemäß der

Explorations-JVA erforderliche Befugnis zu verfügen und ohne die Einwilligung

oder Zustimmung von Monument Murchison (die?Verletzungsmitteilung").

Nach Zustellung der Mitteilung über den Vertragsverstoß nahmen Monument und

Odyssey Gespräche auf, um die in der Mitteilung angesprochenen Punkte zu klären.

Die Parteien einigten sich auf einen Moratorium, um diese Gespräche zu

erleichtern. Die Stillhaltefrist ist nun abgelaufen, ohne dass die in der

Mitteilung über den Vertragsverstoß angesprochenen Punkte geklärt wurden.

Die in der Mitteilung zur Datenschutzverletzung von Monument festgestellte

Datenschutzverletzung dauerte mehr als 30 Tage an. Dementsprechend wurde

Tuckanarra gemäß Ziffer 5.1 der Explorations-JVA mit Wirkung zum 25. September

2026 als Manager des Tuckanarra-Goldprojekts abberufen. Monument unterrichtete

Odyssey am 8. Oktober 2026 entsprechend.

Monument Murchison hat weder die Genehmigung noch eine Einwilligung erteilt,

dass Tuckanarra in seinem Namen die TMA abschließt. Monument Murchison übernimmt

oder ratifiziert die TMA nicht und vertritt den Standpunkt, dass es weder an die

TMA noch an irgendwelche Verpflichtungen gebunden ist, die ihm angeblich im

Rahmen der TMA auferlegt wurden. Zur Vermeidung von Zweifeln sei angemerkt, dass

Monument Murchison ebenfalls nicht akzeptiert, dass Tuckanarra berechtigt war,

während die Parteien weiterhin der Explorations-JVA unterliegen, die TMA

einseitig abzuschließen oder umzusetzen, um Monument Murchison, das Joint

Venture, dessen Erz oder dessen künftige Abbau- oder Verarbeitungsvereinbarungen

außerhalb der Kontroll- und Entscheidungsvorschriften der Explorations-JVA zu

binden.

Nach der Abberufung von Tuckanarra hat Monument eine Sitzung des im Rahmen des

Explorations-JVA eingerichteten Verwaltungsausschusses beantragt, um gemäß

Ziffer 5.1(c) einen Ersatzmanager (den?Ersatzmanager") zu ernennen. Gemäß dem

Explorations-JVA dürfen weder Tuckanarra noch eine mit Odyssey verbundene

juristische Person zum Ersatzmanager ernannt werden.

Am 24. September 2026 gab Odyssey eine Mitteilung heraus, in der das Unternehmen

die von Monument gemäß Ziffer 20 der Explorations-JVA übermittelte Mitteilung

über einen Vertragsverstoß anfocht (die?Anfechtungsmitteilung"). Monument wird

sich auch weiterhin an das in Ziffer 20 festgelegte Streitbeilegungsverfahren

halten, einschließlich der Verpflichtung, die Streitigkeit einem

Schlichtungsverfahren zu unterziehen. Monument vertritt den Standpunkt, dass die

Streitigkeitsmitteilung die ihm gemäß Ziffer 5.1 zustehenden Rechte weder

aussetzt noch ändert.

Monument hat sich ausdrücklich alle Rechte und Rechtsbehelfe vorbehalten, die

ihm gemäß der Explorations-JVA und nach geltendem Recht zustehen, einschließlich

seines Rechts, Ersatz für alle Verluste oder Schäden zu verlangen, die ihm

infolge von Vertragsverletzungen seitens Tuckanarra im Rahmen der Explorations-

JVA entstanden sind oder entstehen.

Monument betrachtet die Exploration-JVA als gültig und uneingeschränkt

verbindlich und ist weiterhin bereit und willens, seinen Verpflichtungen aus

dieser Vereinbarung nachzukommen. Monument ist weiterhin bestrebt, das

Tuckanarra-Goldprojekt gemäß den im Rahmen des Explorations-JVA vereinbarten

Führungs- und Entscheidungsprozessen voranzutreiben und Wert für die Aktionäre

beider Joint-Venture-Partner zu schaffen.

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

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Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent und Eigentümer der zu 100?% unternehmenseigenen Selinsing-Goldmine

in Malaysia sowie des Murchison Gold Projects in der Murchison-Region in

Westaustralien. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-

Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz

in derselben Region hat. Monument beschäftigt in beiden Regionen rund 297

Mitarbeitende und verpflichtet sich zu höchsten Standards in den Bereichen

Umweltmanagement, soziale Verantwortung - einschließlich Gesundheit und

Sicherheit der Mitarbeitenden und der benachbarten Gemeinden - sowie zu guter

Corporate Governance.

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WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.monumentmining.com oder von:

rcushing@monumentmining

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102.com

(mailto:rcushing@monume

ntmining.com)

?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung."

Haftungsausschluss in,Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen

über Monument, dessen Geschäftstätigkeit und zukünftige Pläne beinhalten

(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die

Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, bei denen es

sich nicht um historische Tatsachen handelt; dazu gehören die Pläne des

Unternehmens in Bezug auf seine Mineralprojekte, Erwartungen hinsichtlich der

Ernennung eines Ersatzmanagers für das Tuckanarra-Goldprojekt und des Zeitpunkts

hierfür, Erwartungen hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitplans des

Streitbeilegungsverfahrens im Rahmen des Explorations-JVA, einschließlich der

Mediation, die Position des Unternehmens, dass Monument Murchison nicht an die

TMA gebunden ist, die Fähigkeit des Unternehmens, Verluste oder Schäden

auszugleichen, die infolge von Verstößen von Tuckanarra gegen die Explorations-

JVA entstanden sind, sowie den Zeitplan und die Ergebnisse der anderen in dieser

Pressemitteilung genannten geplanten Programme und Events. Im Allgemeinen sind

zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie?plant",

?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetieren",?vorgesehen",

?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft nicht" oder

?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar. Sie sind auch

erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten, Ereignisse oder

Ergebnisse?unternommen",?eintreten" oder?erreicht" werden?können",?könnten"

oder?würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung

unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren,

derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von

jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert

oder angedeutet werden. Zu diesen Risiken und bestimmten anderen Faktoren zählen

unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit allgemeinen geschäftlichen,

wirtschaftlichen, wettbewerblichen, geopolitischen und sozialen Unsicherheiten;

Unsicherheiten hinsichtlich der Ergebnisse der laufenden

Explorationsaktivitäten; Unsicherheiten hinsichtlich des Fortschritts und des

Zeitplans von Erschließungsmaßnahmen, einschließlich solcher im Zusammenhang mit

dem Goldprojekt Tuckanarra; Risiken im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit mit

Odyssey und Tuckanarra im Rahmen des Explorations-JVA, einschließlich des

Ausgangs und des Zeitplans einer Mediation oder eines sonstigen

Streitbeilegungsverfahrens; das Risiko, dass ein Ersatzmanager nicht rechtzeitig

oder gar nicht ernannt wird; das Risiko, dass Tuckanarra, Odyssey, Gylden oder

Kirkalocka SPV versuchen könnten, die TMA gegenüber Monument Murchison

durchzusetzen; Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens,

erlittene oder entstandene Verluste oder Schäden auszugleichen; Risiken im

Zusammenhang mit Auslandsgeschäften; sonstige der Bergbauindustrie innewohnende

Risiken sowie weitere Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens und in den

technischen Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind; all

diese Dokumente sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

verfügbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der Erstellung der

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden,

gehören: Erwartungen hinsichtlich der geschätzten Cash-Kosten pro Unze

Goldproduktion und der geschätzten Cashflows, die aus dem Betrieb generiert

werden könnten, allgemeine wirtschaftliche Faktoren sowie weitere Faktoren, die

möglicherweise außerhalb der Kontrolle von Monument liegen; Annahmen und

Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse der Exploration bei den Projekten des

Unternehmens; Annahmen hinsichtlich des zukünftigen Preises von Gold oder

anderen Mineralien; den Zeitpunkt und den Umfang der geschätzten zukünftigen

Produktion; Annahmen bezüglich des Zeitplans und der Ergebnisse von

Erschließungsmaßnahmen, unter anderem im Zusammenhang mit dem Tuckanarra-

Goldprojekt; Annahmen, dass ein Ersatzmanager gemäß dem Explorations-JVA ernannt

wird; Annahmen bezüglich des Ausgangs und des Zeitplans des

Streitbeilegungsverfahrens im Rahmen des Explorations-JVA; Annahmen, dass

Monument Murchison nicht an die TMA gebunden ist; Kosten zukünftiger

Aktivitäten; Investitions- und Betriebsausgaben; den Erfolg von

Explorationsaktivitäten; Probleme beim Abbau oder bei der Aufbereitung;

Wechselkurse; sowie alle Faktoren und Annahmen, die in der?Management

Discussion and Analysis" des Unternehmens und in den technischen Berichten zu

den Projekten des Unternehmens beschrieben sind, die alle im Unternehmensprofil

auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des

Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der

tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten

hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu

führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt

ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich diese Aussagen

als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen

Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten Erwartungen abweichen

können. Dementsprechend sollten Leser kein übermäßiges Vertrauen in

zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den

geltenden Wertpapiergesetzen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed13035b-6766-4e54-929d-

a75cf376fd00

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