GNW-News: Monument gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 bekannt
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^VANCOUVER, British Columbia, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining
Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1), nachfolgend?Monument" oder das
?Unternehmen", gab seine Jahresergebnisse für das am 30. Juni 2026 beendete
Geschäftsjahr (?Geschäftsjahr 2026") bekannt. Alle Beträge sind, sofern nicht
anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen. Die vollständigen Finanzergebnisse
finden Sie unter www.sedar.com (http://www.sedar.com/).
Im Geschäftsjahr 2026 erzielte das Unternehmen mit der Goldproduktion einen
Bruttoumsatz von 165,72 Millionen US-Dollar gegenüber 98,64 Millionen US-Dollar
im Vorjahr. Der Nettogewinn belief sich auf 68,80 Millionen US-Dollar bzw. 0,20
US-Dollar je Aktie, verglichen mit 37,54 Millionen US-Dollar bzw. 0,11 US-Dollar
je Aktie im Vorjahr. Auch die Finanzlage des Unternehmens verbesserte sich: Der
Cashflow stieg von 48,65 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 82,21 Millionen US-
Dollar, die Zahlungsmittelreserven erhöhten sich von 45,94 Millionen US-Dollar
auf 109,56 Millionen US-Dollar und das Nettoumlaufvermögen stieg von 58,54
Millionen US-Dollar auf 122,86 Millionen US-Dollar.
Cathy Zhai, Präsidentin und CEO des Unternehmens, kommentierte dies wie folgt:
?Das Geschäftsjahr 2026 hat die finanzielle Stellung von Monument weiter
gefestigt, während Selinsing weiterhin einen erheblichen Cashflow generiert hat.
Unsere Prioritäten sind klar: Wir wollen die Produktion in Selinsing
aufrechterhalten, die Exploration beschleunigen, um die Lebensdauer der Mine zu
verlängern, Murchison als potenzielle zweite Cashflow-Quelle voranbringen und
Kapital gezielt für Wachstum und die Steigerung des Shareholder Value
einsetzen."
Highlights des Geschäftsjahrs 2026:
* Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 US-Dollar (Geschäftsjahr
2025: 0,11 US-Dollar);
* Der Jahresüberschuss belief sich auf 68,80 Millionen US-Dollar
(Geschäftsjahr 2025: 37,54 Millionen US-Dollar);
* Die Bruttomarge belief sich im Geschäftsjahr 2026 auf 109,76 Millionen US-
Dollar, was einem Anstieg von 69 % gegenüber 65,11 Millionen US-Dollar im
Geschäftsjahr 2025 entspricht;
* Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Anlagen
beliefen sich auf insgesamt 109,56 Millionen US-Dollar. Davon entfielen
37,10 Millionen US-Dollar auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
(Geschäftsjahr 2025: 45,90 Millionen US-Dollar) und 72,46 Millionen US-
Dollar auf Festgeldanlagen (Geschäftsjahr 2025: null) mit Laufzeiten von 90
bis 270 Tagen;
* Das Nettoumlaufvermögen belief sich auf 122,86 Millionen US-Dollar, was
einem Anstieg um 64,32 Millionen US-Dollar gegenüber 58,54 Millionen US-
Dollar zum 30. Juni 2025 entspricht.
* Produktionsergebnisse:
* Im Laufe des Jahres wurden 44.942 Unzen Gold produziert (Geschäftsjahr
2025: 38.530 Unzen);
* 45.010 Unzen Gold wurden zu einem durchschnittlich realisierten Preis
von 4.280 US-Dollar je Unze verkauft, was einem Bruttoumsatz von 165,72
Millionen US-Dollar entspricht (Geschäftsjahr 2025: 41.183 Unzen zu
einem durchschnittlich realisierten Preis von 2.947 US-Dollar je Unze,
entsprechend einem Bruttoumsatz von 98,64 Millionen US-Dollar);
* Cash-Kosten von 1.243 US-Dollar je verkaufter Unze (Geschäftsjahr
2025: 814 US-Dollar je Unze), hauptsächlich aufgrund höherer Abbaukosten
infolge des tieferen Abbaus, gestiegener Lizenzgebührensätze sowie
höherer Lizenzgebühren je Unze aufgrund des höheren Goldpreises; diese
Faktoren wurden teilweise durch höhere Goldausbeuten ausgeglichen;
* All-in-Sustaining-Costs (AISC) von 1.446 US-Dollar je verkaufter Unze im
Geschäftsjahr 2026 gegenüber 1.093 US-Dollar je Unze im Geschäftsjahr
2025.
* Im Geschäftsjahr 2026 wurden in Selinsing umfangreiche Explorationsbohrungen
durchgeführt, um potenzielle Erweiterungen der Ressourcen und Möglichkeiten
für eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine zu untersuchen;
* Am 19. Januar 2026 wurde eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 5,04
Millionen US-Dollar (6,91 Millionen kanadische Dollar) an die Aktionäre
ausgezahlt, was das Engagement des Unternehmens für die Schaffung von
Shareholder Value unterstreicht;
* Am 18. Februar 2026 wurde das Unternehmen als eines der leistungsstärksten
Unternehmen an der TSX Venture Exchange (?TSXV") im Jahr 2025 ausgezeichnet
und in die?TSX Venture 50(TM)"-Liste für 2026 aufgenommen.
Operative Highlights des vierten Quartals:
* Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 produzierte die Goldmine
Selinsing 9.902 Unzen Gold. Aus dem Verkauf von 9.581 Unzen Gold in Form von
Konzentrat wurde ein Bruttoumsatz von 37,05 Millionen US-Dollar bei einem
realisierten Goldpreis von 4.349 US-Dollar je Unze erzielt (LBMA Gold Price
PM: 4.506 US-Dollar je Unze), verglichen mit einem Bruttoumsatz von 39,63
Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 14.527 Unzen zu einem realisierten
Goldpreis von 3.368 US-Dollar je Unze (LBMA Gold Price PM: 3.280 US-Dollar
je Unze) in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2025;
* Die Cash-Kosten je verkaufter Unze Goldkonzentrat beliefen sich auf 1.433
US-Dollar (4. Quartal des Geschäftsjahres 2025: 701 US-Dollar je Unze). Der
Anstieg war auf höhere Abbaukosten aufgrund des tieferen Abbaus sowie höhere
Lizenzgebühren je verkaufter Unze infolge höherer Lizenzgebührensätze und
des gestiegenen Goldpreises zurückzuführen;
* Die AISC stiegen auf 1.898 US-Dollar je Unze (4. Quartal des Geschäftsjahres
2025: 853 US-Dollar je Unze).
Fourth Quarter and Fiscal Year 2026 Production and Financial Highlights
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Three months ended June
30, Year ended June 30,
2026 2025 2026 2025
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Production
Ore mined (tonnes) 222,835 193,481 868,712 726,012
Waste removed (tonnes) 1,839,377 2,138,118 7,841,692 8,592,126
Gold Sulphide Production
Ore processed (tonnes) 234,007 235,264 941,525 786,241
Average mill feed grade (g/t) 1.48 1.82 1.66 1.79
Processing recovery rate (%) 88.77 89.50 89.49 85.32
Gold produced (oz) 9,902 12,315 44,942 38,530
Gold sold (oz) 9,581 14,527 45,010 41,183
Financial (expressed in thousands
of US$) $ $ $ $
Revenue 37,046 39,625 165,715 98,639
Gross margin from mining
operations 23,307 29,449 109,759 65,112
Net Income before other items 18,446 24,754 88,128 51,075
Net Income 15,489 20,837 68,795 37,536
Cash flows provided by operations 13,855 18,932 82,208 48,652
Working capital 122,858 58,544 122,858 58,544
Earnings per share - basic and
diluted (US$/share) 0.04 0.06 0.20 0.11
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz
Realized price - sulphide
production 4,349 3,368 4,280 2,947
Cash cost per ounce sold
Mining 387 241 343 239
Processing 341 262 291 285
Royalties 575 97 500 192
Rehabilitation fund levy 39 26 37 24
Operations 91 75 72 74
--------------------------------------------
Total cash cost per ounce
sold((1)) 1433 701 1243 814
Operation expenses 2 1 1 3
Corporate expenses 28 (3 ) 8 10
Accretion of asset retirement
obligation 6 4 5 6
Exploration and evaluation
expenditures 44 25 11 15
Sustaining capital expenditures 385 125 178 245
--------------------------------------------
Total all-in sustaining costs per
ounce sold((2)) 1,898 853 1,446 1,093
-------------------------------------------------------------------------------
((1) Total cash cost for sulphide plant production includes production costs
such as mining, processing, tailing facility maintenance and camp
administration, royalties, rehabilitation fund levy, and operating costs such as
storage, temporary mine production closure, community development )(cost)( and
property fees. Cash costs exclude amortization, depletion, accretion expenses,
operation expenses, capital costs, exploration costs and corporate
administration costs.)
((2) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation
expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative
expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation,
exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations.
Certain other cash expenditures, including tax payments and acquisition costs,
)(are not included)(.)
ERGEBNISSE DER GOLDPRODUKTION
Jährliche Goldproduktion
* Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 wurden 44.942 Unzen Gold produziert,
wobei 2.536 Unzen aus der Aufbereitung von 941.525 Tonnen Erz mit einem
durchschnittlichen Goldgehalt von 1,66 g/t resultierten. Im Geschäftsjahr
zum 30. Juni 2025 wurden 38.530 Unzen Gold aus 786.241 Tonnen Erz gewonnen,
das in der Flotationsanlage mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von
1,79 g/t und einer Ausbeute von 85,32 % aufbereitet wurde.
* Der Bergbaubetrieb konzentrierte sich weiterhin auf Buffalo Reef und Felda
Block 7, aus denen im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 Erz an die Selinsing-
Sulfidanlage geliefert wurde. Insgesamt wurden 868.712 Tonnen Erz gefördert
(Geschäftsjahr 2025: 726.012 Tonnen) und 7.841.692 Tonnen Abraum bewegt
(Geschäftsjahr 2025: 8.592.126 Tonnen). Das Abraumverhältnis lag mit 9,03
unter dem Vorjahreswert von 11,83, was in erster Linie darauf zurückzuführen
war, dass der Hauptkörper der Sulfiderzlagerstätte erreicht wurde.
Goldproduktion im vierten Quartal
Die in der Sulfid-Flotationsanlage produzierte Goldmenge belief sich im vierten
Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 9.902 Unzen, wobei 603 Unzen aus der
Aufbereitung von 234.007 Tonnen Erz mit einem Aufgabegehalt von 1,48 g/t und
einer Ausbeute von 88,77 % resultierten. (4. Quartal des Geschäftsjahres
2025: 12.315 Unzen).
FINANZERGEBNISSE
Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2026
* Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 beliefen sich die Umsatzerlöse aus der
Sulfid-Goldproduktion auf 165,72 Millionen US-Dollar (Geschäftsjahr
2025: 98,64 Millionen US-Dollar). Dies entspricht dem Verkauf von 45.010
Unzen Goldkonzentrat zu einem realisierten Goldpreis von 4.280 US-Dollar je
Unze (Geschäftsjahr 2025: 41.183 Unzen zu 2.947 US-Dollar je Unze).
* Die Bruttomarge stieg auf 109,76 Millionen US-Dollar (Geschäftsjahr
2025: 65,11 Millionen US-Dollar), was auf höhere Verkaufsmengen an
Goldkonzentrat bei höheren realisierten Goldpreisen zurückzuführen ist.
* Die Cash-Kosten für die Produktion von Goldkonzentrat durch Sulfidflotation
beliefen sich im Geschäftsjahr 2026 auf 1.243 US-Dollar je Unze
(Geschäftsjahr 2025: 814 US-Dollar je Unze Goldkonzentrat). Dies war vor
allem auf höhere Abbaukosten, einen gestiegenen Lizenzgebührensatz sowie
höhere Lizenzgebühren je Unze infolge der höheren realisierten Goldpreise
und der niedrigeren Erzgehalte zurückzuführen. Diese Faktoren wurden jedoch
teilweise durch höhere Ausbeuten ausgeglichen.
* Zum 30. Juni 2026 beliefen sich die Zahlungsmittelreserven auf insgesamt
109,56 Millionen US-Dollar. Davon entfielen 37,10 Millionen US-Dollar auf
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie 72,46 Millionen US-Dollar
auf kurzfristige Finanzanlagen in Form von Festgeldanlagen. Dies entspricht
einem Anstieg von 63,62 Millionen US-Dollar gegenüber den Zahlungsmitteln
und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 45,94 Millionen US-Dollar zum
30. Juni 2025.
* Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 85,93 Millionen US-
Dollar (Geschäftsjahr 2025: 13,54 Millionen US-Dollar) entfiel auf
kurzfristige Finanzanlagen in Höhe von 72,46 Millionen US-Dollar
(Geschäftsjahr 2025: null), Investitionen in Höhe von 11,61 Millionen US-
Dollar in Selinsing, hauptsächlich für Abbau- und Abtragungsarbeiten,
Erweiterungsbohrungen und geologische Arbeiten, Verbesserungen an der
Flotationsanlage sowie Modernisierungen der Tailings-Lagerstätte (?TSF")
(Geschäftsjahr 2025: 12,29 Millionen US-Dollar), sowie 1,86 Millionen US-
Dollar für Explorations- und Evaluierungsprojekte in Murchison
(Geschäftsjahr 2025: 1,25 Millionen US-Dollar).
Finanzergebnisse des vierten Quartals
* Der Umsatz aus der Goldkonzentratproduktion belief sich im 4. Quartal des
Geschäftsjahres 2026 auf 37,05 Millionen US-Dollar und resultierte aus dem
Verkauf von 9.581 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis
von 4.349 US-Dollar je Unze (4. Quartal des Geschäftsjahres 2025: 39,63
Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 14.527 Unzen Gold zu 3.368 US-Dollar
je Unze).
* Der Bergbaubetrieb erzielte vor Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen
Abschreibungen und Wertminderungen einen Bruttogewinn von 23,31 Millionen
US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber 29,45 Millionen US-
Dollar im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2025, der auf die geringeren
Verkäufe von Goldkonzentrat zurückzuführen war, jedoch teilweise durch den
höheren realisierten Goldpreis ausgeglichen wurde. Nach Berücksichtigung der
Betriebsaufwendungen sowie der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und
Aufzinsungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 3,86 Millionen US-Dollar (4.
Quartal des Geschäftsjahres 2025: 4,36 Millionen US-Dollar) belief sich das
Ergebnis aus dem Bergbaubetrieb auf 19,45 Millionen US-Dollar (4. Quartal
des Geschäftsjahres 2025: 25,09 Millionen US-Dollar).
* Die Gesamtproduktionskosten beliefen sich im 4. Quartal des Geschäftsjahres
2026 auf 13,74 Millionen US-Dollar gegenüber 10,18 Millionen US-Dollar im
4. Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Anstieg war auf höhere
Lizenzgebühren infolge gestiegener Lizenzgebührensätze und des höheren
Goldpreises sowie auf höhere Beiträge zum Sanierungsfonds aufgrund der
gestiegenen Einnahmen zurückzuführen.
* Die Cash-Kosten je verkaufter Unze Gold aus dem Sulfidbetrieb beliefen sich
im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 1.433 US-Dollar (4. Quartal des
Geschäftsjahres 2025: 701 US-Dollar für den Sulfidbetrieb). Der Anstieg war
in erster Linie auf höhere Lizenzgebühren und Beiträge zum Sanierungsfonds
infolge der im Quartal deutlich höheren realisierten Goldpreise
zurückzuführen. Hinzu kamen höhere Abbaukosten aufgrund gestiegener
Fördermengen und tieferer Gruben, die von der Regierung eingeführte
zusätzliche Umsatz- und Dienstleistungssteuer (?SST") auf bergbaubezogene
Dienstleistungen, höhere Aufbereitungskosten aufgrund der Verarbeitung
größerer Mengen an Übergangserz sowie die Auszahlung von Jahresboni.
BERGBAUENTWICKLUNG
Goldmine Selinsing
Im Geschäftsjahr 2026 umfassten die Erschließungsarbeiten in Selinsing
Vortriebs- und Abtragsarbeiten, Bohrungen und geologische Untersuchungen, die
Modernisierung der Abraumlagerstätte, die Erweiterung des Goldkonzentratlagers
sowie Verbesserungen an der Flotationsanlage. Darüber hinaus wurden Versuche im
Labormaßstab durchgeführt, um die Gold- und Antimongewinnung zu optimieren. Die
Erweiterung des Goldkonzentratlagers wurde fertiggestellt und erhöhte dessen
Kapazität von 4.000 auf 7.000 Wet Metric Tonnes (?WMT"). Die Zwischenhöhe des
Tailings-Lagers von 543 mRL wird eine zusätzliche Kapazität von rund 1,5
Millionen Tonnen schaffen, was einer Lagerkapazität für etwa 20 Monate Tailings
entspricht. Das computergestützte Instandhaltungsmanagementsystem wurde
erfolgreich implementiert. Es wird voraussichtlich zu einer höheren
betrieblichen Effizienz, einer verbesserten Kostenkontrolle und einer höheren
Gesamtperformance der Anlagen beitragen.
Goldprojekt Murchison
Im Rahmen des Murchison-Projekts setzte das Unternehmen die technischen und
entwicklungsbezogenen Studien fort. Dazu gehörten die Überprüfung der Kriterien
für die Prozessauslegung, einschließlich neuer Anlagenoptionen, sowie die
Erstellung einer Leistungsbeschreibung für mögliche künftige Erweiterungen der
Aufbereitungsanlage, um die laufende Projektbewertung und Entwicklungsplanung
voranzutreiben. Technische und wirtschaftliche Studien wurden ebenfalls
weitergeführt, um eine mögliche Wiederaufnahme der Produktion zu unterstützen.
Zu den weiteren Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Projekts gehörten die
Sicherstellung der Einhaltung behördlicher Anforderungen sowie die Durchführung
von Umweltuntersuchungen.
Exploration
Malaysia
Das Explorationsbohrprogramm am Buffalo Reef wurde im vierten Quartal des
Geschäftsjahres 2026 fortgesetzt. Dabei wurden 43 Bohrlöcher mit einer
Gesamtlänge von 5.868,60 Metern niedergebracht. Ziel des Bohrprogramms war es,
potenzielle Erweiterungen der Mineralisierung außerhalb des derzeitigen
Tagebaurands zu untersuchen, die vorbehaltlich weiterer Untersuchungen eine
Verlängerung der Lebensdauer der Mine ermöglichen könnten. Bis zum Ende des
vierten Quartals des Geschäftsjahres 2026 wurden im Rahmen des
Ressourcenerweiterungsprogramms insgesamt 18.913,10 Meter gebohrt sowie 15.158
Proben aufbereitet und zur Analyse an das Labor versandt.
Westaustralien
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 wurden im Rahmen des Murchison-
Projekts keine Felderkundungen durchgeführt. Das Unternehmen überprüfte die
historischen Ressourcen des Gabanintha-Goldprojekts und analysierte dabei die
verfügbaren historischen Daten. Eine Schreibtischauswertung vorhandener Daten
identifizierte Ziele für Step-out-Bohrungen mit Potenzial zur Erweiterung der
bislang bekannten Mineralisierung, deren seitliche Ausdehnung noch nicht
abschließend bestimmt ist. Die Bestätigungsbohrungen sollen beginnen, sobald die
erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen.
_______________________________________
Über Monument
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer
Goldproduzent und Eigentümer der zu 100?% unternehmenseigenen Selinsing-Goldmine
in Malaysia sowie des Murchison Gold Projects in der Murchison-Region in
Westaustralien. Das Unternehmen hält zudem eine 20?%ige Beteiligung am
Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, das gemeinsam mit Odyssey Gold Ltd.,
ebenfalls ansässig in der Region, betrieben wird. Monument beschäftigt in beiden
Regionen rund 295 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu höchsten Standards in
den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung - einschließlich
Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden und der benachbarten Gemeinden -
sowie zu guter Corporate Governance.
Cathy Zhai, Präsidentin und CEO
Monument Mining Limited
Suite 1580 - 1100 Melville Street
Vancouver, BC V6E 4A6
WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter
www.monumentmining.com (https://www.monumentmining.com) oder von:
Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102
rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)
?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend
der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung."
Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen
über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens beinhalten
(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die
Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse betreffen und keine
historischen Tatsachen darstellen. Dazu gehören unter anderem die Pläne des
Unternehmens für seine Bergbau- und Explorationsprojekte, die Erwartungen
hinsichtlich seiner anhaltenden Fähigkeit, Sprengstoffe von Lieferanten zu
beziehen, sowie der Zeitplan und die Ergebnisse der anderen in dieser
Pressemitteilung genannten geplanten Programme und Ereignisse. Im Allgemeinen
sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie?plant",
?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetieren",?vorgesehen",
?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft nicht" oder
?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar. Sie sind auch
erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten, Ereignisse oder
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oder?würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren,
derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von
jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert
oder angedeutet werden. Zu diesen Risiken und bestimmten anderen Faktoren zählen
unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit allgemeinen geschäftlichen,
wirtschaftlichen, wettbewerblichen, geopolitischen und gesellschaftlichen
Unsicherheiten; Unsicherheiten hinsichtlich der Ergebnisse laufender
Explorationsaktivitäten; Unsicherheiten hinsichtlich des Fortschritts und
Zeitplans von Erschließungsmaßnahmen; Unsicherheiten und Risiken im Zusammenhang
mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoffe von Lieferanten zu beziehen;
Risiken im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten im Ausland; sonstige der
Bergbauindustrie inhärente Risiken sowie weitere Risiken, die im Lagebericht des
Unternehmens und in den technischen Berichten zu den Projekten des Unternehmens
beschrieben sind. Alle diese Dokumente sind im Unternehmensprofil auf SEDAR
unter www.sedar.com verfügbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die
den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen,
gehören unter anderem: Erwartungen hinsichtlich der geschätzten Cash-Kosten je
Unze Goldproduktion und der geschätzten Cashflows, die aus dem Betrieb generiert
werden könnten; allgemeine wirtschaftliche Faktoren sowie weitere Faktoren, die
möglicherweise außerhalb der Kontrolle von Monument liegen; Annahmen und
Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse der Exploration bei den Projekten des
Unternehmens; Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Preise für Gold und andere
Mineralien; der Zeitpunkt und Umfang der geschätzten zukünftigen Produktion;
Annahmen hinsichtlich des Zeitplans und der Ergebnisse von
Erschließungsmaßnahmen; die Erwartung, dass das Unternehmen weiterhin in der
Lage sein wird, rechtzeitig Sprengstoffe von Lieferanten zu beziehen; die Kosten
zukünftiger Aktivitäten; Investitions- und Betriebsausgaben; der Erfolg der
Explorationsaktivitäten; mögliche Probleme beim Abbau oder bei der Aufbereitung;
Wechselkurse sowie alle Faktoren und Annahmen, die im Lagebericht des
Unternehmens und in den technischen Berichten zu den Projekten des Unternehmens
beschrieben sind. Alle diese Dokumente sind im Unternehmensprofil auf SEDAR
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Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse
von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten,
treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass
Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann
keine Zusicherung gegeben werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend
erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich
von den in diesen Aussagen getätigten Erwartungen abweichen können.
Dementsprechend sollten Leser kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete
Aussagen setzen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden
Wertpapiergesetzen.
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