GNW-News: Monument Mining informiert über den aktuellen Stand des Tuckanarra-Joint-Ventures
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^VANCOUVER, British Columbia, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining
Limited (?Monument" oder das?Unternehmen") informiert über den aktuellen Stand
des Joint Ventures für das Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, an dem
Monuments hundertprozentige Tochtergesellschaft Monument Murchison Pty Ltd
(?Monument Murchison") zu 20?% und Tuckanarra Resources Pty Ltd (?Tuckanarra"),
eine Tochtergesellschaft von Odyssey Gold Ltd (?Odyssey"), zu 80?% beteiligt
sind.
Gerichtsverfahren
Tuckanarra Resources Pty Ltd (?Tuckanarra") hat vor dem Obersten Gerichtshof von
Westaustralien ein Verfahren eingeleitet und eine einstweilige Verfügung
beantragt, mit der Monument Murchison Pty Ltd (?Monument Murchison") daran
gehindert werden soll, die für den 21. Oktober 2026 angesetzte Sitzung des
Managementausschusses abzuhalten. Monument Murchison hatte diese Sitzung
einberufen, um einen neuen Joint-Venture-Manager zu ernennen, da das Unternehmen
der Auffassung ist, dass Tuckanarra gemäß dem Explorations-Joint-Venture-Vertrag
(?EJVA") nicht mehr Joint-Venture-Manager ist. Mit dem Antrag sollen außerdem
bestimmte damit zusammenhängende Maßnahmen untersagt werden, die sich auf die
Mitteilung von Monument Murchison über eine Vertragsverletzung vom
25. August 2026 stützen.
Die Parteien haben sich auf vorläufige Regelungen und einen beschleunigten
Zeitplan zur Beilegung des Streits geeinigt. Ob und mit welchem Inhalt
gerichtliche Anordnungen ergehen, ist noch offen.
Monument Murchison hält an seiner Auffassung fest, dass Tuckanarra gemäß
Ziffer 5.1(b)(ii) des EJVA seine Funktion als Joint-Venture-Manager verloren
hat. Etwaige bestehende vorläufige Regelungen bedeuten kein Zugeständnis in der
Frage, ob die Abberufung Tuckanarras als Manager wirksam ist. Monument Murchison
behält sich seine Rechte gemäß dem EJVA vor.
Streit im Joint Venture
Wie bereits bekannt gegeben, hat Monument Murchison Tuckanarra am 25. August
2026 gemäß dem EJVA vom 13. Oktober 2020 eine Mitteilung über eine
Vertragsverletzung übermittelt, die den Abschluss eines
Lohnaufbereitungsvertrags mit einem Dritten durch Tuckanarra betraf.
Monument Murchison hält an seiner Auffassung fest, dass die erhebliche
Vertragsverletzung nicht innerhalb der vertraglich festgelegten Frist behoben
wurde und Tuckanarra gemäß Ziffer 5.1(b)(ii) des EJVA mit Wirkung vom
25. September 2026 seine Funktion als Joint-Venture-Manager verloren hat.
Tuckanarra weist die Auffassung von Monument Murchison zur Vertragsverletzung
und zur Abberufung zurück.
Standpunkt von Monument
Monument setzt sich weiterhin für eine geordnete Weiterentwicklung des
Tuckanarra-Goldprojekts im Einklang mit dem EJVA sowie den jeweiligen Rechten
und Pflichten der Joint-Venture-Partner ein.
Monument unterstützt die Prüfung wirtschaftlich tragfähiger Erschließungs- und
Aufbereitungsvereinbarungen, einschließlich der Lohnaufbereitung durch Dritte,
sofern diese ordnungsgemäß genehmigt sind und die Rechte beider Joint-Venture-
Partner wahren.
Monument beabsichtigt, sich weiterhin konstruktiv am Streitbeilegungsverfahren
zu beteiligen und dabei seine Rechte gemäß dem EJVA zu wahren.
Das Unternehmen wird über weitere wesentliche Entwicklungen informieren, sobald
sie sich ergeben.
Cathy Zhai, Präsidentin und CEO
Monument Mining Limited
Suite 1580 - 1100 Melville Street
Vancouver, BC V6E 4A6
Über Monument
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer
Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison-
Goldprojekt in der Murchison-Region in Westaustralien zu 100?% besitzt und
betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am ebenfalls in der
Murchison-Region gelegenen Tuckanarra-Goldprojekt, an dem auch Odyssey Gold Ltd
beteiligt ist. Monument beschäftigt in beiden Regionen rund 297 Mitarbeitende
und verpflichtet sich zu höchsten Standards in den Bereichen Umweltmanagement,
soziale Verantwortung - einschließlich Gesundheit und Sicherheit der
Mitarbeitenden und der benachbarten Gemeinden - sowie zu guter Corporate
Governance.
WEITERE INFORMATIONEN finden Sie auf der Website des Unternehmens unter
www.monumentmining.com (https://www.monumentmining.com/) oder wenden Sie sich
an:
rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)
?Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie
dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung."
Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen
über Monument, dessen Geschäftstätigkeit und zukünftige Pläne beinhalten
(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen
Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse, nicht jedoch historische
Tatsachen. Dazu gehören die Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine
Mineralprojekte, Erwartungen hinsichtlich der Ernennung eines neuen Joint-
Venture-Managers für das Tuckanarra-Goldprojekt und des Zeitpunkts hierfür,
Erwartungen hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitplans des
Streitbeilegungsverfahrens im Rahmen des EJVA, einschließlich der Mediation, die
Auffassung des Unternehmens, dass Monument Murchison nicht an die TMA gebunden
ist, die Möglichkeit des Unternehmens, Ersatz für Verluste oder Schäden zu
erlangen, die ihm infolge von Vertragsverletzungen Tuckanarras gegen das EJVA
entstanden sind, sowie der Zeitplan und die Ergebnisse der anderen in dieser
Pressemitteilung genannten geplanten Programme und Ereignisse. Im Allgemeinen
lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie?plant",
?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?Budget",?geplant",
?schätzt",?prognostiziert",?beabsichtigt",?rechnet mit" oder?rechnet nicht
mit" und?glaubt" sowie an Abwandlungen dieser Wörter und Wendungen erkennen.
Dazu zählen auch Formulierungen mit Ausdrücken wie?kann",?könnte",?würde",
?möglicherweise" oder?wird", die darauf hinweisen, dass bestimmte Maßnahmen
ergriffen werden, Ereignisse eintreten oder Ergebnisse erzielt werden. Die
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen
Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den in diesen Aussagen
ausdrücklich oder sinngemäß genannten abweichen. Zu diesen Risiken und
bestimmten anderen Faktoren zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit
allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, geopolitischen
und sozialen Unsicherheiten; Unsicherheiten hinsichtlich der Ergebnisse der
laufenden Explorationsaktivitäten; Unsicherheiten hinsichtlich des Fortschritts
und des Zeitplans von Erschließungsmaßnahmen, einschließlich solcher im
Zusammenhang mit dem Tuckanarra-Goldprojekt; Risiken im Zusammenhang mit dem
Rechtsstreit mit Odyssey und Tuckanarra im Rahmen des EJVA, einschließlich des
Ausgangs und des Zeitplans einer Mediation oder eines sonstigen
Streitbeilegungsverfahrens; das Risiko, dass ein neuer Joint-Venture-Manager
nicht rechtzeitig oder gar nicht ernannt wird; das Risiko, dass Tuckanarra,
Odyssey, Gylden oder Kirkalocka SPV versuchen könnten, die TMA gegenüber
Monument Murchison durchzusetzen; Unsicherheiten hinsichtlich der Möglichkeit
des Unternehmens, Ersatz für erlittene Verluste oder Schäden zu erhalten;
Risiken im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften; sonstige bergbautypische Risiken
sowie weitere Risiken, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements und
in den technischen Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind;
all diese Dokumente sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(https://www.sedarplus.ca/) verfügbar. Zu den wesentlichen Faktoren und
Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, gehören: Erwartungen hinsichtlich der
geschätzten Cashkosten je produzierter Unze Gold und der geschätzten Cashflows,
die aus dem Betrieb erwirtschaftet werden könnten, allgemeine wirtschaftliche
Faktoren sowie weitere Faktoren, die möglicherweise außerhalb der Kontrolle von
Monument liegen; Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der
Explorationsergebnisse bei den Projekten des Unternehmens; Annahmen hinsichtlich
des zukünftigen Preises von Gold oder anderen Mineralien; der Zeitpunkt und der
Umfang der geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen bezüglich des Zeitplans
und der Ergebnisse von Erschließungsmaßnahmen, unter anderem im Zusammenhang mit
dem Tuckanarra-Goldprojekt; Annahmen, dass ein neuer Joint-Venture-Manager gemäß
dem EJVA ernannt wird; Annahmen bezüglich des Ausgangs und des Zeitplans des
Streitbeilegungsverfahrens im Rahmen des EJVA; Annahmen, dass Monument Murchison
nicht an die TMA gebunden ist; Kosten zukünftiger Aktivitäten; Investitions- und
Betriebsausgaben; der Erfolg von Explorationsaktivitäten; Probleme beim Abbau
oder bei der Aufbereitung; Wechselkurse; sowie alle Faktoren und Annahmen, die
in den Erläuterungen und Analysen des Managements und in den technischen
Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind - vollständig
verfügbar im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(https://www.sedarplus.ca/). Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige
Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse
von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen verursachen
könnten, können weitere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse anders
ausfallen als erwartet, geschätzt oder angestrebt. Es kann keine Zusicherung
gegeben werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die
tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen
Aussagen getätigten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten Leser
kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das
Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, sofern dies nicht nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich
ist.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be0e0d25-ad1d-40d2-8711-
ad3402786f76
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