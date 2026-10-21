GNW-News: Monument Mining informiert über den aktuellen Stand des Tuckanarra-Joint-Ventures

21.10.26 18:27 Uhr

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^VANCOUVER, British Columbia, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (?Monument" oder das?Unternehmen") informiert über den aktuellen Stand

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des Joint Ventures für das Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, an dem

Monuments hundertprozentige Tochtergesellschaft Monument Murchison Pty Ltd

(?Monument Murchison") zu 20?% und Tuckanarra Resources Pty Ltd (?Tuckanarra"),

eine Tochtergesellschaft von Odyssey Gold Ltd (?Odyssey"), zu 80?% beteiligt

sind.

Gerichtsverfahren

Tuckanarra Resources Pty Ltd (?Tuckanarra") hat vor dem Obersten Gerichtshof von

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Westaustralien ein Verfahren eingeleitet und eine einstweilige Verfügung

beantragt, mit der Monument Murchison Pty Ltd (?Monument Murchison") daran

gehindert werden soll, die für den 21. Oktober 2026 angesetzte Sitzung des

Managementausschusses abzuhalten. Monument Murchison hatte diese Sitzung

einberufen, um einen neuen Joint-Venture-Manager zu ernennen, da das Unternehmen

der Auffassung ist, dass Tuckanarra gemäß dem Explorations-Joint-Venture-Vertrag

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(?EJVA") nicht mehr Joint-Venture-Manager ist. Mit dem Antrag sollen außerdem

bestimmte damit zusammenhängende Maßnahmen untersagt werden, die sich auf die

Mitteilung von Monument Murchison über eine Vertragsverletzung vom

25. August 2026 stützen.

Die Parteien haben sich auf vorläufige Regelungen und einen beschleunigten

Zeitplan zur Beilegung des Streits geeinigt. Ob und mit welchem Inhalt

gerichtliche Anordnungen ergehen, ist noch offen.

Monument Murchison hält an seiner Auffassung fest, dass Tuckanarra gemäß

Ziffer 5.1(b)(ii) des EJVA seine Funktion als Joint-Venture-Manager verloren

hat. Etwaige bestehende vorläufige Regelungen bedeuten kein Zugeständnis in der

Frage, ob die Abberufung Tuckanarras als Manager wirksam ist. Monument Murchison

behält sich seine Rechte gemäß dem EJVA vor.

Streit im Joint Venture

Wie bereits bekannt gegeben, hat Monument Murchison Tuckanarra am 25. August

2026 gemäß dem EJVA vom 13. Oktober 2020 eine Mitteilung über eine

Vertragsverletzung übermittelt, die den Abschluss eines

Lohnaufbereitungsvertrags mit einem Dritten durch Tuckanarra betraf.

Monument Murchison hält an seiner Auffassung fest, dass die erhebliche

Vertragsverletzung nicht innerhalb der vertraglich festgelegten Frist behoben

wurde und Tuckanarra gemäß Ziffer 5.1(b)(ii) des EJVA mit Wirkung vom

25. September 2026 seine Funktion als Joint-Venture-Manager verloren hat.

Tuckanarra weist die Auffassung von Monument Murchison zur Vertragsverletzung

und zur Abberufung zurück.

Standpunkt von Monument

Monument setzt sich weiterhin für eine geordnete Weiterentwicklung des

Tuckanarra-Goldprojekts im Einklang mit dem EJVA sowie den jeweiligen Rechten

und Pflichten der Joint-Venture-Partner ein.

Monument unterstützt die Prüfung wirtschaftlich tragfähiger Erschließungs- und

Aufbereitungsvereinbarungen, einschließlich der Lohnaufbereitung durch Dritte,

sofern diese ordnungsgemäß genehmigt sind und die Rechte beider Joint-Venture-

Partner wahren.

Monument beabsichtigt, sich weiterhin konstruktiv am Streitbeilegungsverfahren

zu beteiligen und dabei seine Rechte gemäß dem EJVA zu wahren.

Das Unternehmen wird über weitere wesentliche Entwicklungen informieren, sobald

sie sich ergeben.

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 - 1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison-

Goldprojekt in der Murchison-Region in Westaustralien zu 100?% besitzt und

betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am ebenfalls in der

Murchison-Region gelegenen Tuckanarra-Goldprojekt, an dem auch Odyssey Gold Ltd

beteiligt ist. Monument beschäftigt in beiden Regionen rund 297 Mitarbeitende

und verpflichtet sich zu höchsten Standards in den Bereichen Umweltmanagement,

soziale Verantwortung - einschließlich Gesundheit und Sicherheit der

Mitarbeitenden und der benachbarten Gemeinden - sowie zu guter Corporate

Governance.

WEITERE INFORMATIONEN finden Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.monumentmining.com (https://www.monumentmining.com/) oder wenden Sie sich

an:

rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)

?Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie

dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung."

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen

über Monument, dessen Geschäftstätigkeit und zukünftige Pläne beinhalten

(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen

Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse, nicht jedoch historische

Tatsachen. Dazu gehören die Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine

Mineralprojekte, Erwartungen hinsichtlich der Ernennung eines neuen Joint-

Venture-Managers für das Tuckanarra-Goldprojekt und des Zeitpunkts hierfür,

Erwartungen hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitplans des

Streitbeilegungsverfahrens im Rahmen des EJVA, einschließlich der Mediation, die

Auffassung des Unternehmens, dass Monument Murchison nicht an die TMA gebunden

ist, die Möglichkeit des Unternehmens, Ersatz für Verluste oder Schäden zu

erlangen, die ihm infolge von Vertragsverletzungen Tuckanarras gegen das EJVA

entstanden sind, sowie der Zeitplan und die Ergebnisse der anderen in dieser

Pressemitteilung genannten geplanten Programme und Ereignisse. Im Allgemeinen

lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie?plant",

?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?Budget",?geplant",

?schätzt",?prognostiziert",?beabsichtigt",?rechnet mit" oder?rechnet nicht

mit" und?glaubt" sowie an Abwandlungen dieser Wörter und Wendungen erkennen.

Dazu zählen auch Formulierungen mit Ausdrücken wie?kann",?könnte",?würde",

?möglicherweise" oder?wird", die darauf hinweisen, dass bestimmte Maßnahmen

ergriffen werden, Ereignisse eintreten oder Ergebnisse erzielt werden. Die

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen

Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den in diesen Aussagen

ausdrücklich oder sinngemäß genannten abweichen. Zu diesen Risiken und

bestimmten anderen Faktoren zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit

allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, geopolitischen

und sozialen Unsicherheiten; Unsicherheiten hinsichtlich der Ergebnisse der

laufenden Explorationsaktivitäten; Unsicherheiten hinsichtlich des Fortschritts

und des Zeitplans von Erschließungsmaßnahmen, einschließlich solcher im

Zusammenhang mit dem Tuckanarra-Goldprojekt; Risiken im Zusammenhang mit dem

Rechtsstreit mit Odyssey und Tuckanarra im Rahmen des EJVA, einschließlich des

Ausgangs und des Zeitplans einer Mediation oder eines sonstigen

Streitbeilegungsverfahrens; das Risiko, dass ein neuer Joint-Venture-Manager

nicht rechtzeitig oder gar nicht ernannt wird; das Risiko, dass Tuckanarra,

Odyssey, Gylden oder Kirkalocka SPV versuchen könnten, die TMA gegenüber

Monument Murchison durchzusetzen; Unsicherheiten hinsichtlich der Möglichkeit

des Unternehmens, Ersatz für erlittene Verluste oder Schäden zu erhalten;

Risiken im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften; sonstige bergbautypische Risiken

sowie weitere Risiken, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements und

in den technischen Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind;

all diese Dokumente sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(https://www.sedarplus.ca/) verfügbar. Zu den wesentlichen Faktoren und

Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, gehören: Erwartungen hinsichtlich der

geschätzten Cashkosten je produzierter Unze Gold und der geschätzten Cashflows,

die aus dem Betrieb erwirtschaftet werden könnten, allgemeine wirtschaftliche

Faktoren sowie weitere Faktoren, die möglicherweise außerhalb der Kontrolle von

Monument liegen; Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der

Explorationsergebnisse bei den Projekten des Unternehmens; Annahmen hinsichtlich

des zukünftigen Preises von Gold oder anderen Mineralien; der Zeitpunkt und der

Umfang der geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen bezüglich des Zeitplans

und der Ergebnisse von Erschließungsmaßnahmen, unter anderem im Zusammenhang mit

dem Tuckanarra-Goldprojekt; Annahmen, dass ein neuer Joint-Venture-Manager gemäß

dem EJVA ernannt wird; Annahmen bezüglich des Ausgangs und des Zeitplans des

Streitbeilegungsverfahrens im Rahmen des EJVA; Annahmen, dass Monument Murchison

nicht an die TMA gebunden ist; Kosten zukünftiger Aktivitäten; Investitions- und

Betriebsausgaben; der Erfolg von Explorationsaktivitäten; Probleme beim Abbau

oder bei der Aufbereitung; Wechselkurse; sowie alle Faktoren und Annahmen, die

in den Erläuterungen und Analysen des Managements und in den technischen

Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind - vollständig

verfügbar im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(https://www.sedarplus.ca/). Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige

Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse

von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen verursachen

könnten, können weitere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse anders

ausfallen als erwartet, geschätzt oder angestrebt. Es kann keine Zusicherung

gegeben werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die

tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen

Aussagen getätigten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten Leser

kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das

Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren, sofern dies nicht nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich

ist.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

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