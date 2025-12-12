GNW-News: Monument Mining Limited als eines der 50 führenden Unternehmen der TSX Venture Exchange ausgezeichnet
^VANCOUVER, British Columbia, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining
Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1)?Monument" oder das?Unternehmen" gibt
bekannt, dass es als eines der leistungsstärksten Unternehmen an der TSX Venture
Exchange (?TSXV") für das Jahr 2025 ausgezeichnet wurde und einen Platz auf der
TSX Venture 50(TM)-Liste für 2026 erhalten hat (Präsentation von Präsidentin und
CEO Cathy Zhai für TSX Venture 50(TM) unter: https://monumentmining.com/videos/).
Cathy Zhai, Präsidentin und CEO von Monument, dazu:?Wir sind stolz darauf, für
unsere herausragende Aktienperformance im Jahr 2025, die sich durch einen
Anstieg unseres Aktienkurses um 328 % und eine Steigerung der
Marktkapitalisierung um 350 % auszeichnet, in die Venture 50(TM) aufgenommen worden
zu sein. Diese Leistung reflektiert das Engagement unseres Teams, die Stärke
unserer Strategie und die kontinuierliche Unterstützung unserer Aktionäre."
Cathy Zhai weiter:?Mit Blick auf das Jahr 2026 konzentrieren wir uns weiterhin
auf eine disziplinierte, kostengünstige Produktion, ein umsichtiges Cash-
Management und nachhaltiges Wachstum, um langfristigen Wert für unsere Aktionäre
zu schaffen. Unser Ziel ist es, das Wachstum von Monument durch den
strategischen Einsatz von Kapital in drei Schlüsselbereichen zu erreichen:
* Programme zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine durch Exploration in
Selinsing.
* Entwicklung unserer Projekte in Westaustralien zur Generierung neuer
Cashflows.
* Verfolgung von Unternehmensmöglichkeiten zur Steigerung des
Unternehmenswertes und der Aktionärsrendite.
Die TSX Venture 50(TM) ist ein jährliches Ranking, das die leistungsstärksten
Small-Cap-Unternehmen an der TSX Venture Exchange aus ganz Kanada und der ganzen
Welt auszeichnet. Diese Emittenten bestechen durch außergewöhnliche
Innovationskraft, signifikantes Wachstum sowie eine exzellente Marktperformance.
Die Aufnahme in diese Liste verdeutlicht den anhaltenden Erfolg von Monument bei
der Nutzung öffentlicher Märkte zur Förderung seiner strategischen Ziele, zur
Stärkung seiner Geschäftstätigkeit und zur Schaffung eines nachhaltigen Werts
für seine Aktionäre.
Die Unternehmen auf der Liste für 2026 erzielten für Anleger einen
durchschnittlichen Kursanstieg von 431 % und übertrafen damit deutlich die im
Vorjahr verzeichnete Steigerung von 207 %. Darüber hinaus verfügt die Gruppe
über eine kombinierte Marktkapitalisierung von mehr als 21,5 Milliarden US-
Dollar. Dies entspricht einem beispiellosen Anstieg von 17,9 Milliarden US-
Dollar im Laufe des Jahres 2025. Die Unternehmen konnten ihren Marktwert im
Jahresvergleich um durchschnittlich 775 % steigern.
Die Rangliste basiert auf drei gleichgewichteten Kriterien: der
Aktienkurssteigerung innerhalb eines Jahres, dem Wachstum der
Marktkapitalisierung und dem konsolidierten Handelswert in Kanada zum 31.
Dezember 2025. Weitere Informationen zur TSX Venture 50(TM)-Liste 2026 finden Sie
unter: www.tsx.com/Venture50 (http://www.tsx.com/Venture50).
Über Monument
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer
Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in
Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in
Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige
Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer
Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen
beschäftigt in beiden Regionen etwa 280 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu
den höchsten Standards im Umweltmanagement, zur sozialen Verantwortung,
einschließlich Gesundheit und Sicherheit der eigenen Mitarbeitenden sowie der
benachbarten Gemeinden, sowie zu guter Unternehmensführung.
Cathy Zhai, Präsidentin und CEO
Monument Mining Limited
Suite 1580-1100 Melville Street
Vancouver, BC V6E 4A6
FÜR WEITERE INFORMATIONEN besuchen Sie die Website des Unternehmens unter
www.monumentmining.com (http://www.monumentmining.com/) oder kontaktieren Sie:
Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102
rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)
?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend
der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung."
Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen.
Diese Pressemitteilung beinhaltet Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen
über Monument, sein Geschäft und seine Zukunftspläne enthalten
(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die
Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine
historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf
seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase
bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan,
Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff
von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der
geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den
Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und
Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im
Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen
wie?plant",?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetieren",
?vorgesehen",?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft
nicht" oder?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar.
Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten,
Ereignisse oder Ergebnisse?unternommen",?eintreten" oder?erreicht" werden
?können",?könnten" oder?würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren
Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften
wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten
Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere
Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche,
wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten,
Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten
sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von
Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem
Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und
des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im
Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu
beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die
der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des
Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens
beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter
www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der
Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet
wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Barmittelkosten pro
Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben
generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere
Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und
Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des
Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen
Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion;
Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der
Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochlaufprozesses in Selinsing und
der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des
Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage
sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten
zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von
Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und
alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des
Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens
beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter
www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige
Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse
von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten,
treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass
Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann
keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als
zutreffend erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse
erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser
sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen
legen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden
Wertpapiergesetzen erforderlich.
Abbildung 1 ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fb05f294-eaf9-4b25-b986-
eb303a5df3f0
Abbildung 2 ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8be26cc-eefc-
4641-9b74-445d7b2a9651
Abbildung 3 ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/355cf939-9e4c-4806-bc4a-
b84d8b957511
Abbildung 4 ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/69bebf4b-f493-48ce-bf6a-
12b2606d934d
