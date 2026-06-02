GNW-News: Monument veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026

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^VANCOUVER, British Columbia, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1),?Monument" oder das?Unternehmen", hat heute

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seine Finanzergebnisse für die drei Monate (?Q3 GJ 2026") und die neun Monate

bis zum 31. März 2026 (?YTD GJ 2026") bekanntgegeben. Alle Beträge sind in US-

Dollar angegeben, sofern nichts anderes vermerkt ist (siehe www.sedar.com

(http://www.sedar.com/) für die vollständigen Finanzergebnisse).

Cathy Zhai, President und CEO, dazu:?Wir freuen uns sehr, dass das Unternehmen

im dritten Quartal einen Nettogewinn von 22,65 Mio. USD bzw. einen Gewinn je

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Aktie von 0,07 USD erzielt hat, wodurch sich der Nettogewinn seit Jahresbeginn

auf 53,31 Mio. USD bzw. einen Gewinn je Aktie von 0,15 USD beläuft. Die Goldmine

Selinsing in Malaysia liefert weiterhin positive Produktionsergebnisse. In

Verbindung mit dem hohen Goldpreis stiegen die liquiden Mittel sowie die

kurzfristigen Anlagen des Unternehmens in Form von Festgeldanlagen auf einen

Höchststand von 101,76 Mio. USD, was die Wachstumsinitiativen des Unternehmens

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unterstützen dürfte."

Cathy Zhai äußerte sich zur Verwendung der Barmittel für das

Minenerweiterungsprogramm wie folgt:?Unsere Strategie zur Kapitalallokation

konzentriert sich weiterhin darauf, durch disziplinierte Investitionen in unsere

Kernanlagen langfristigen Shareholder Value zu schaffen. Die

Explorationsbohrungen in Selinsing zeigten weiterhin das Potenzial für eine

Erweiterung der Ressourcen und eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine,

während wir in Murchison die behördlichen, technischen und planerischen

Aktivitäten vorantrieben, einschließlich der Bewertung verschiedener

Alternativen für die Aufbereitungsanlage. Wir sind der Ansicht, dass diese

Initiativen attraktive Möglichkeiten bieten, um das künftige Wachstum zu fördern

und den Wert unserer Projekte zu maximieren."

Zhai fügte außerdem hinzu:?Im Januar 2026, zu Beginn des dritten Quartals,

schüttete das Unternehmen seine erste Sonderdividende an die Aktionäre aus,

womit es sowohl seine Wertschätzung für die Unterstützung durch die Aktionäre

als auch sein anhaltendes Engagement für die Erzielung von Aktionärsrenditen zum

Ausdruck brachte."

WICHTIGE KENNZAHLEN DES DRITTEN QUARTALS IM GESCHÄFTSJAHR 2026:

* Der Nettogewinn belief sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf

22,65 Mio. US-Dollar (Q3 2025: 4,86 Mio. US-Dollar) bzw. 0,07 US-Dollar je

Aktie (Q3 2025: 0,01 US-Dollar je Aktie), womit sich der Nettogewinn seit

Jahresbeginn auf 53,31 Mio. US-Dollar bzw. 0,15 US-Dollar je Aktie belief;

* Die Bruttomarge belief sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf

32,47 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 160 % gegenüber den 12,51 Mio.

US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 entspricht;

* Das Unternehmen verfügte über 101,76 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln

(11,16 Mio. US-Dollar) und kurzfristigen Finanzanlagen (90,60 Mio. US-Dollar

in Form von Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von 90 bis 180 Tagen),

verglichen mit 45 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln zum 30. Juni 2025.

* Das Nettoumlaufvermögen betrug 108,85 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg um

50,31 Mio. US-Dollar gegenüber den 58,54 Mio. US-Dollar zum 30. Juni 2025

entspricht;

* Produktionsleistung:

* Im Quartal wurden 11.700 Unzen Gold produziert (Q3 GJ 2025: 9.543

Unzen);

* 10.478 Unzen Gold wurden zu einem Rekordpreis von durchschnittlich

5.166 USD pro Unze verkauft, was einem Bruttoerlös von 47,04 Mio. USD

entspricht (Q3 GJ 2025: 8.399 Unzen zu einem Durchschnittspreis von

2.945 USD/Unze, Bruttoumsatz 19,85 Mio. USD);

* Die Barmittelkosten beliefen sich auf 1.390 US-Dollar pro verkaufter

Unze (3. Quartal des Geschäftsjahres 2025: 874 US-Dollar/Unze), was auf

höhere Lizenzgebühren und sonstige staatliche Abgaben im Zusammenhang

mit dem im Quartal erzielten rekordhohen durchschnittlichen realisierten

Goldpreis zurückzuführen ist;

* Die Gesamtkosten beliefen sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres

2026 auf 1.583 US-Dollar pro verkaufter Unze, verglichen mit 1.366 US-

Dollar pro Unze im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

* Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 wurden in Selinsing umfangreiche

Explorationsbohrungen erfolgreich durchgeführt, die das anhaltende Potenzial

für eine Ressourcenausweitung sowie künftige Möglichkeiten zur Verlängerung

der Lebensdauer der Mine untermauern;

* Am 11. Dezember 2025 wurde eine Sonderdividende mit Stichtag am 5. Januar

2026 und Auszahlung am 19. Januar 2026 angekündigt.

* Am 18. Februar 2026 wurde das Unternehmen als eines der leistungsstärksten

Unternehmen an der TSX Venture Exchange (?TSXV") für das Jahr 2025

ausgezeichnet und schaffte es damit auf die Liste?TSX Venture 50(TM)" für das

Jahr 2026.

Summary of Third Quarter Fiscal Year 2026 Production and Financial performance

-------------------------------------------------------------------------------

Three months ended March Nine months ended March

31, 31,

2026 2025 2026 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Production

Ore mined (tonnes) 224,398 217,303 645,877 532,531

Waste removed (tonnes) 2,154,912 2,079,437 6,002,316 6,454,008

Gold Sulphide Production

Ore processed (tonnes) 243,367 191,664 707,518 550,976

Average mill feed grade

(g/t) 1.67 1.76 1.72 1.78

Processing recovery rate

(%) 89.75 88.20 89.69 83.49

Gold produced (oz) ((1)) 11,700 9,543 35,040 26,215

Gold sold (oz) 10,478 8,399 35,429 26,656

Financial(expressed in

thousands of US$) $ $ $ $

Revenue 47,039 19,847 128,669 59,015

Gross margin from mining

operations 32,473 12,511 86,452 35,664

Net Income before other

items 28,212 9,296 69,682 26,321

Net income 22,649 4,863 53,306 16,699

Cash flows provided by

operations 27,264 11,322 68,352 29,720

Working capital 108,850 38,929 108,850 38,929

Earnings per share - basic

and diluted (US$/share) 0.07 0.01 0.15 0.05

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted average gold

price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz

-

Realized price - sulphide

production 5,166 2,945 4,262 2,718

Cash cost per ounce sold

Mining 369 229 331 238

Processing 275 296 277 298

Royalties 648 257 481 245

Rehabilitation fund levy 45 24 36 22

Other cost of sales 53 68 67 73

----------------------------------------------------

Total cash cost per ounce

sold ((2)) 1,390 874 1,192 876

Operation expenses 2 4 1 5

Corporate expenses 6 39 3 17

Accretion of asset

retirement obligation 5 7 5 6

Sustaining exploration and

evaluation expenditures 3 20 1 9

Sustaining capital

expenditures 177 422 121 311

----------------------------------------------------

Total all-in sustaining

costs per ounce sold ((3)) 1,583 1,366 1,323 1,224

-------------------------------------------------------------------------------

((1) Out of total 11,700 ounces of gold production reported in Q3 FY 2026, of

which 1,396 ounces were production adjustments.)

((2) Total cash cost for sulphide plant production includes production

expenses - cost of sales such as mining, processing, tailing facility

maintenance and camp administration, royalties, rehabilitation fund levy, and

operating costs such as storage, temporary mine production closure, community

development cost and property fees, net of by-product credits. Cash cost

excludes amortizat)(ion, depletion, accretion expenses, capital costs,

exploration costs and corporate administration costs.)

((3) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation

expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative

expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation,

sustaining exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement

obligations. Certain other cash expenditures, including tax payments and

acquisition costs, are not incl)(uded.)

ERGEBNISSE DER GOLDGEWINNUNG

Goldproduktion im dritten Quartal

* Die Sulfidflotationsanlage produzierte im Quartal 10.700 Unzen Gold.

Insgesamt wurden 243.367 Tonnen Sulfid-Erz mit einer verbesserten

durchschnittlichen Rückgewinnungsrate von 89,75?% verarbeitet, was die

fortlaufenden Vorteile von Anlagenverbesserungen und Optimierungsmaßnahmen

unterstreicht. Obwohl der durchschnittliche Erzgehalt mit 1,67 g/t niedriger

ausfiel als im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025, blieb die operative

Leistung stark.

* Die Bergbauaktivitäten konzentrierten sich auch im dritten Quartal des

Geschäftsjahres 2026 auf Buffalo Reef und Felda Block?7. Die geförderte

Erzmenge stieg im Quartal um 3?% gegenüber dem Vorjahresquartal. Durch den

Vorstoß in die geplanten Erzgebiete konnte die Erzförderung erhöht werden,

während das Abraumverhältnis mit 9,60 im Vergleich zu 9,57 im dritten

Quartal des Geschäftsjahres 2025 weitgehend unverändert blieb.

* Die im Quartal verarbeitete Erzmenge stieg im Vergleich zum 3. Quartal des

Geschäftsjahres 2025 um 27 %, was auf eine verbesserte Anlagenverfügbarkeit,

laufende Optimierungsmaßnahmen und eine stärkere Leistung der neuen

Filterpresse zurückzuführen ist, durch die der bisherige

Verarbeitungsengpass erfolgreich beseitigt werden konnte.

Goldproduktion im Geschäftsjahr 2026

* Die Fördermenge umfasste insgesamt 6.648.193 Tonnen gefördertes Material (in

den ersten neun Monaten bis zum 31. März 2025: 6.986.539 Tonnen), darunter

645.877 Tonnen Erz (in den ersten neun Monaten bis zum 31. März

2025: 532.531 Tonnen) sowie 6.002.316 Tonnen Abraum (neun Monate bis zum

31. März 2025: 6.454.008 Tonnen). Die Abraumquote sank in den neun Monaten

bis zum 31. März 2026 auf 9,29, verglichen mit 12,12 im Vorjahreszeitraum.

Dieser Rückgang war auf die gestiegene Erzmenge beim Erreichen der Erzzonen,

eine optimierte Abbaureihenfolge sowie geringere Abraummengen

zurückzuführen, vor allem im Tagebau BRC4 von Buffalo Reef, um Zugang zum

Erzkörper zu erhalten.

* Die Mühle verarbeitete im bisherigen Geschäftsjahr 2026 insgesamt 707.518

Tonnen Sulfiderz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,72 g/t und

erzielte dabei eine höhere Goldausbeute von 89,69% (seit Jahresbeginn im

Geschäftsjahr 2025: 83,49 %). Die Verarbeitungskosten pro Tonne sanken von

14,39 USD im Vorjahreszeitraum auf 13,94 USD, was in erster Linie auf eine

verbesserte betriebliche Effizienz zurückzuführen ist, da sich die fixen

Wartungs- und Personalkosten auf einen höheren Durchsatz verteilten.

FINANZERGEBNISSE

Finanzergebnisse des dritten Quartals

* Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte das Unternehmen mit dem

Verkauf von 10.478 Unzen Gold zu einem Rekorddurchschnittspreis von 5.166

USD je Unze einen starken Umsatz von 47,04 Mio. USD. Dies ist eine deutliche

Verbesserung gegenüber dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025, in dem

8.399 Unzen zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 2.945 USD je Unze

abgesetzt wurden, was sowohl auf höhere Verkaufsmengen als auch auf deutlich

höhere Goldpreise zurückzuführen ist.

* Die Bergbauaktivitäten erzielten im dritten Quartal des Geschäftsjahres

2026 vor nicht zahlungswirksamen Abschreibungen eine hervorragende

Bruttomarge von 32,47 Mio. USD, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den

12,51 Mio. USD im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 darstellt. Der

starke Anstieg spiegelt die anhaltende Verbesserung der operativen Leistung,

das höhere Produktionsniveau sowie die günstigen Goldpreise wider, die im

Laufe des Quartals erzielt wurden.

* Die Barmittelkosten pro verkaufter Unze Gold aus dem Sulfidbetrieb beliefen

sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 1.390 USD, verglichen

mit 874 USD im Vorjahresquartal. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere

Lizenzgebühren zurückzuführen, die sowohl durch die ab September 2025

geltende Erhöhung des Lizenzsatzes als auch durch höhere Lizenzkosten pro

Unze bedingt waren, die sich aus den im Quartal erzielten höheren

Goldpreisen ergaben. Zu den weiteren Faktoren zählten die Aufwertung des

malaysischen Ringgit gegenüber dem US-Dollar, die bei der Umrechnung in US-

Dollar zu höheren operativen Kosten führte, höhere Abbaukosten im

Zusammenhang mit der gestiegenen Gesamtfördermenge sowie die Einführung der

neuen Umsatz- und Dienstleistungssteuer (?SST") auf bergbaubezogene

Dienstleistungen.

* Der Netto-Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich im

dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 21,90?Mio.?USD, ein Anstieg um

13,18?Mio.?USD gegenüber 8,72?Mio.?USD im Vorjahresquartal. Dieses starke

Wachstum ist vor allem auf höhere Bruttomargen zurückzuführen, die aus

gestiegenen Verkäufen von Goldkonzentrat und höheren erzielten Goldpreisen

resultieren.

* Die gesamten Barreserven des Unternehmens, bestehend aus Zahlungsmitteln und

Zahlungsmitteläquivalenten sowie kurzfristigen Festgeldanlagen, beliefen

sich zum 31. März 2026 auf 101,76 Mio. USD, was einem Anstieg um 55,82 Mio.

USD gegenüber 45,94 Mio. USD zum 30. Juni 2025 entspricht. Das

Umlaufvermögen überstieg die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 108,85 Mio.

USD (30. Juni 2025: 58,54 Mio. USD), was die gestärkte Liquiditätsposition

des Unternehmens und die solide Nettoumlaufvermögenbasis widerspiegelt.

Finanzergebnisse seit Jahresbeginn bis zum Geschäftsjahr 2026

* In den neun Monaten bis zum 31. März 2026 beliefen sich die Umsatzerlöse aus

der Sulfid-Goldproduktion auf 128,67 Mio. USD (neun Monate bis zum 31. März

2025: 59,02 Mio. USD), was auf den Verkauf von 35.429 Unzen Goldkonzentrat

zu einem realisierten Goldpreis von 4.262 USD pro Unze zurückzuführen ist

(Neunmonatszeitraum zum 31. März 2025: 26.656 Unzen zu 2.718 USD/Unze).

* Die Bruttomarge belief sich in den neun Monaten bis zum 31. März 2026 auf

86,45 Mio. USD (neun Monate bis zum 31. März 2025: 35,66 Mio. USD), was die

starke operative Leistung des Unternehmens sowie die positiven Auswirkungen

der im Berichtszeitraum deutlich höheren realisierten Goldpreise

widerspiegelt.

* Die Barmittelkosten pro verkaufter Unze Gold aus dem Sulfidbetrieb beliefen

sich im bisherigen Geschäftsjahr 2026 auf 1.192 USD, verglichen mit 876 USD

im bisherigen Geschäftsjahr 2025. Dieser Anstieg war in erster Linie auf die

positiven Auswirkungen der im Quartal deutlich gestiegenen Goldpreise

zurückzuführen, die im Einklang mit der verbesserten Umsatzentwicklung zu

höheren Lizenzgebühren und Abgaben für den Sanierungsfonds führten. Die

operativen Kosten wurden zudem durch die Aufwertung des malaysischen Ringgit

gegenüber dem US-Dollar bei der Umrechnung in US-Dollar sowie durch die

Einführung der neuen Umsatz- und Dienstleistungssteuer (?SST") auf

bergbaubezogene Dienstleistungen beeinflusst.

MINENENTWICKLUNG

Selinsing-Goldmine

Forschung und Entwicklung

Es wurden Versuche im Labormaßstab durchgeführt, bei denen verschiedene

Kollektoren in Kombination mit Kaliumamylxanthat eingesetzt wurden, um die Gold-

und Antimonausbeute sowohl unter alkalischen als auch unter sauren Bedingungen

zu verbessern; die Ergebnisse fielen gemischt aus. Wöchentlich wurden die

Labortests fortgesetzt, um die Ergebnisse mit den Produktionszahlen der Anlage

zu vergleichen, mit dem Ziel, die Dosierung der Reagenzien zu optimieren, die

Rückgewinnung von Gold und Antimon zu maximieren und die Qualität des

Konzentrats konstant zu halten.

Erweiterung des Konzentratlagers

Die Erweiterung des Lagers wurde im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026

abgeschlossen, und die zusätzlichen Kapazitäten wurden vollständig ausgeschöpft.

Die Elektroinstallationsarbeiten, einschließlich Beleuchtung und Verkabelung,

kamen im Laufe des Quartals gut voran. Die Anlage zum Abfüllen von Schüttgut in

1-Tonnen-Säcke wurde unter einem Vordach an der Südseite des Anbaus des

Konzentratlagers montiert.

Minenentwicklung

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 konzentrierten sich die

Abbauaktivitäten auf die Phasen 2 und 3 von BRC2 sowie auf die Phasen 2 und 3

von BRC4; der Abbau in Phase 3 von BRC3 wurde im März wieder aufgenommen. Im

Rahmen der 3. Erschließungsphase am südlichen Ende der Grube BRC2 wurden

Rückverlagerungsarbeiten im Tagebau durchgeführt, wobei Abraum bis auf eine Höhe

von 465 mRL abgetragen wurde.

Abraumlagerungsanlage (TSF)

Die Planung der Haupt- und Sattel-Dämme für Bauabschnitt 7 wurde im Laufe des

Quartals von unseren TSF-Beratern abgeschlossen. Die Bauarbeiten an den

südlichen Dämmen schritten gut voran; der Bau der Mittellinie des südlichen

Damms Nr. 2 wurde bis zur geplanten Zwischenhöhe von 543 mRL abgeschlossen, und

der Bau des südlichen Damms Nr. 1 in flussabwärtser Richtung hatte zum

Quartalsende eine Höhe von 537 mRL erreicht. Die vorläufige Aufschüttung auf

543 mRL wird eine zusätzliche Kapazität von rund 1,5 Millionen Tonnen schaffen,

was einer Abraumabfuhr von 20 Monaten entspricht.

Flotationsanlage und zugehörige Einrichtungen

Für den PAX-Flotationssammler wurden eine neue Förderpumpe und neue

Rohrleitungen installiert, und an den Unterlaufleitungen des Konzentrats und des

Wasserrückgewinnungs-Eindickers wurden Modernisierungsarbeiten durchgeführt. Die

neue Filterpresse war während des gesamten Quartals zuverlässig im Einsatz, und

die ursprüngliche Filterpresse wurde im Rahmen der laufenden Wartungs- und

Instandhaltungsarbeiten jeden Monat in Betrieb genommen.

Computergestütztes Instandhaltungsmanagementsystem

Das computergestützte Instandhaltungsmanagementsystem (?CMMS") wurde im dritten

Quartal des Geschäftsjahres 2026 erfolgreich eingeführt. Die Wartungsleistung

zeigte eine stetige und messbare Verbesserung, die sich in einer höheren

Anlagenzuverlässigkeit, geringeren Ausfallzeiten und einer effizienteren

Bestandsverwaltung niederschlug. Die Umsetzung wirkte sich im Berichtsquartal

positiv auf die betriebliche Effizienz, die Kostenkontrolle und die

Gesamtleistung der Vermögenswerte aus.

Murchison-Goldprojekt

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte das Unternehmen weitere

solide Fortschritte bei den technischen und entwicklungsbezogenen Studien im

Rahmen des Murchison-Projekts, darunter den erfolgreichen Abschluss der

Bewertungen der Prozessauslegungskriterien sowie die Erstellung eines

Leistungsumfangs für künftige Möglichkeiten zur Erweiterung der

Aufbereitungsanlagen, was die laufende Projektbewertung und Entwicklungsplanung

unterstützt.

Der konstruktive Austausch mit den traditionellen Landbesitzern wurde im Laufe

des Quartals fortgesetzt, wodurch die Beziehungen gestärkt und die Gespräche zur

Produktionsplanung vorangebracht wurden. Die im zweiten Quartal durchgeführten

Kulturerbeuntersuchungen wurden gemäß dem Interim Heritage Agreement

ausgewertet, und es wurde ein Plan erarbeitet, um die Projekte Gabanintha und

Burnakura im Hinblick auf die Wiederaufnahme der Feldarbeiten weiter

voranzutreiben.

Auch die Umweltprogramme verzeichneten im Quartal positive Fortschritte: Die

erfolgreiche Durchführung der Fauna-Erhebung im dritten Quartal des

Geschäftsjahres 2026 bestätigte, dass im Untersuchungsgebiet keine

schutzrelevanten Arten festgestellt wurden, was ein positives Ergebnis für die

künftigen Projektfortschritte darstellt.

Darüber hinaus wurden mit Unterstützung externer Berater detaillierte

Kulturerbe-Gutachten erfolgreich abgeschlossen, um die Einholung der Zustimmung

der traditionellen Eigentümer für das bevorstehende Explorationsbohrprogramm zu

unterstützen.

Exploration

Malaysia

Das Explorationsbohrprogramm am Buffalo Reef wurde im Quartal erfolgreich

fortgesetzt. Insgesamt wurden 58 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 8.666

Metern abgeschlossen. Ziel des Programms war es, die Oxid- und vorwiegende

Sulfidmineralisierung in den bekannten Abbaugebieten zu erweitern und die

Mineralressourcen außerhalb der aktuellen Tagebaugrube zu prüfen. Vorbehaltlich

weiterer Untersuchungen könnte dies eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine

ermöglichen. Im Rahmen des Ressourcenerweiterungsprogramms wurden bis zum Ende

des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2026 insgesamt 13.045,1 Meter gebohrt

und 9.078 Proben aufbereitet und an ein anerkanntes, unabhängiges Prüflabor

übermittelt.

Westaustralien

Im Laufe des Quartals setzte das Unternehmen die Auswertung historischer Daten

und vorhandener Ressourcen in den Lagerstätten Gabanintha und Burnakura fort und

schloss die vorläufige Planung ab, um Ziele für Infill- und

Erweiterungsbohrungen zu identifizieren, die ein potenzielles Ressourcenwachstum

unterstützen sollen.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 - 1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in

Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in

Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige

Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer

Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Monument beschäftigt in

beiden Regionen rund 297 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu höchsten

Standards in den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung -

einschließlich Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden und der benachbarten

Gemeinden - sowie zu guter Corporate Governance.

WEITERE INFORMATIONEN finden Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.monumentmining.com (http://www.monumentmining.com) oder wenden Sie sich an:

T: +1-604-638-1661 x102

Richard Cushing, MMY Vancouver rcushing@monumentmining.com

(mailto:rcushing@monumentmining.com)

?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung."

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen

über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens beinhalten

(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Solche Aussagen beziehen sich auf Erwartungen,

Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse und stellen keine historischen Fakten

dar. Dazu gehören unter anderem Aussagen zu den Mineralprojekten des

Unternehmens, zum Hochfahrprozess bis zum Erreichen der Zielproduktion in

Selinsing und dem damit verbundenen Zeitplan, zur fortlaufenden Fähigkeit des

Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen, zur Fertigstellung der

geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers sowie zum Zeitplan und zu den

erwarteten Ergebnissen der anderen vorgeschlagenen Programme und Ereignisse, auf

die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen

sich häufig an Begriffen wie?plant",?erwartet",?erwartet nicht",?wird

erwartet",?budgetiert",?vorgesehen",?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",

?erhofft" oder?erhofft nicht" erkennen, oder an Variationen dieser Wörter und

Formulierungen. Sie sind auch an Hinweisen erkennbar, dass bestimmte Maßnahmen,

Ereignisse oder Ergebnisse?können",?könnten",?würden",?dürften" oder

?werden" durchgeführt, eintreten oder erreicht werden. Diese Aussagen

unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Errungenschaften

wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten oder

angedeuteten abweichen. Zu den wesentlichen Risiken zählen unter anderem:

allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und

soziale Unsicherheiten; Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse laufender

Explorationsaktivitäten; Ungewissheiten beim Fortschreiten und Zeitplan von

Entwicklungsaktivitäten, einschließlich des Hochfahrprozesses in Selinsing und

der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers;

Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung von Sprengstoff von Lieferanten;

Risiken bei Auslandsaktivitäten; weitere branchenspezifische Risiken sowie

solche, die in den technischen Berichten und im Lagebericht des Unternehmens

beschrieben sind, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Wesentliche

Faktoren und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen

in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, umfassen: Erwartungen hinsichtlich

der geschätzten Cash-Kosten pro Unze Goldproduktion sowie der geschätzten

Cashflows, die aus den Betrieben generiert werden könnten; allgemeine

wirtschaftliche Faktoren und weitere Faktoren, die sich der Kontrolle von

Monument entziehen können; Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse

der Explorationsprogramme auf den Projekten des Unternehmens; Annahmen zum

zukünftigen Preis von Gold und anderen Mineralien; den Zeitplan und die Höhe der

geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die

Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochfahrprozesses in

Selinsing sowie der Fertigstellung des geplanten Lagerhauses und des

Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage

sein wird, Sprengstoff von Lieferanten rechtzeitig zu beziehen; Kosten

zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von

Explorationsaktivitäten; mögliche Abbau- oder Verarbeitungsprobleme;

Wechselkursschwankungen; sowie alle Faktoren und Annahmen, die in der

Managementdiskussion und Analyse des Unternehmens sowie in den technischen

Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind, die alle im

Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der

Bemühungen des Unternehmens, wesentliche Faktoren zu identifizieren, die zu

erheblichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen genannten führen könnten, können weitere Faktoren

eintreten, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt

oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich

diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und

zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten

Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten Leser keinen übermäßigen

Vertrauensvorschuss auf zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen

verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in

Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

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