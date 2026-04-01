GNW-News: MOVA AtomForm stellt Palette 300 mit automatischer 12-Düsen-Wechseltechnologie auf der RAPID + TCT Boston 2026 vor

^BOSTON, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MOVA AtomForm

(https://atomform.tech/), eine 3D-Druckmarke innerhalb des MOVA-Technologie-

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Ökosystems, hat auf der RAPID + TCT Boston 2026 ihr Flaggschiff, den Palette

300, vorgestellt und damit ihre Expansion in den nordamerikanischen Markt

eingeläutet. Im Thomas M. Menino Convention and Exhibition Center präsentierte

das Unternehmen seine neuesten Innovationen im Rahmen von Live-Demonstrationen

und weckte damit großes Interesse bei professionellen Ingenieuren, Designern und

potenziellen Partnern.

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Der mit dem iF Design Award 2026 und dem MUSE Gold Award ausgezeichnete Palette

300 setzt dort an, wo herkömmliche Desktop-3D-Drucker an ihre Grenzen stoßen.

Anders als traditionelle Systeme, die auf materialintensive?Opfertürme" (Purge

Towers) angewiesen sind, nutzt der Palette 300 einen automatischen OmniElement(TM)-

Wechselmechanismus mit 12 Düsen. Durch den direkten Wechsel zwischen 12

unabhängig beheizten Düsen ermöglicht das System die gleichzeitige Verwendung

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von 12 unterschiedlichen Materialien sowie Drucke mit bis zu 36 Farben. Dadurch

wird der Materialverbrauch reduziert, während sich die Wechselgeschwindigkeit

drastisch erhöht.

Abgesehen von mechanischen Innovationen verfügt das System über eine

automatisierte Überwachungsebene mit einem internen Netzwerk aus über 50

Sensoren und vier hochauflösenden Kameras. Diese?Always-On"-Sensorik ermöglicht

eine Echtzeitüberwachung und intelligente automatische Korrekturen von

Druckabweichungen und gewährleistet so eine industrienahe Konsistenz - ganz ohne

manuelle Eingriffe. Ergänzt werden diese Hardwarefunktionen durch die Software

AtomForm Studio, die das Slicing und das Druckmanagement vereinfacht, sowie

durch AtomVerse, eine integrierte Kreativplattform. Diese bietet Designern eine

umfangreiche, offene Bibliothek gemeinsam genutzter Modelle sowie unterstützende

Design-Tools für jedes Kompetenzniveau.

Auf der RAPID + TCT wurden diese Fähigkeiten durch Live-Vorführungen vor Ort

unter Beweis gestellt. Besucher hatten Gelegenheit, zu beobachten, wie der

Palette 300 Workflows mit mehreren Materialien und automatisierte Übergänge

bewältigte - ein Beleg dafür, dass das System herkömmliche Engpässe im

Druckprozess durch seine einzigartige Düsenwechsel-Architektur zuverlässig

umgeht.

Die Veranstaltung bildete den Auftakt für die breit angelegte Nordamerika-

Strategie von MOVA AtomForm. Angesichts der positiven Resonanz in der Branche

und der Berichterstattung in Medien wie Geeky Gadgets (https://www.geeky-

gadgets.com/mova-atomform/) und The Gadget Flow

(https://thegadgetflow.com/blog/mova-atomform-palette-300-review/) baut das

Unternehmen seine Aktivitäten für den gewerblichen und privaten Sektor aus.

Vorbestellungen für den AtomForm Palette 300 sind für das 2. Quartal 2026

geplant.

Über MOVA AtomForm

MOVA AtomForm ist die 3D-Druck-Sparte der MOVA Group, einem weltweit führenden

Unternehmen im Bereich KI-gestütztes Smart Living. AtomForm nutzt das Know-how

von MOVA im Bereich intelligenter Ökosysteme und hat es sich zum Ziel gesetzt,

den kreativen Prozess für Designer und Maker weltweit schneller, einfacher und

intelligenter zu gestalten.

Weitere Informationen zu MOVA AtomForm finden Sie auf der offiziellen Website

und in den sozialen Medien oder wenden Sie sich an tanghao@mova-tech.com.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc90ba75-b3f4-480a-b519-

d1ccb09802bc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e7293ae-

14eb-4698-855d-91bdaf813747

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/75dc1581-116e-4c95-baa3-

6ccd2890da1b

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