GNW-News: MT5-Plattform ab jetzt auf Axi Select verfügbar - Unterstützung von mehr Tradern weltweit
^SYDNEY, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der globale Online-Broker Axi freut
sich bekanntzugeben, dass die MT5-Plattform nun für sein branchenführendes
Programm für finanzierte Trader, Axi Select, verfügbar ist. Diese Integration
bietet Tradern die Flexibilität, die Plattform auszuwählen, die am besten zu
ihrem Handelsansatz passt - alles an einem Ort.
Axi Select bietet Tradern die einzigartige Möglichkeit, mit bis zu 1 Mio. USD an
finanziertem Kapital zu handeln - ohne Bewertungsgebühren, ohne Demokonten und
ohne zeitliche Begrenzung. Die Integration der MT5-Plattform eröffnet diese
Möglichkeit für noch mehr Trader und verbindet damit modernste
Handelstechnologie mit einem klaren Weg zu Kapital und Wachstum.
?Wir haben Axi Select eingeführt, um die Möglichkeiten für ambitionierte Trader
neu zu definieren", so Greg Rubin, Leiter von Axi Select.?Durch die Integration
von MT5 in das Programm erweitern wir den Zugang und bieten Tradern eine
flexiblere und leistungsfähigere Möglichkeit, ihre Handelskarriere mit Axi
voranzutreiben."
Die Axi MT5-Plattform bietet:
* Erweiterte Diagramm- und Analysetools
* Umfassendere Marktabdeckung und schnellere Ausführung
* Multifunktionale Handelsschnittstelle mit algorithmischen Handelsfunktionen
Da MT5 nun auf Axi Select verfügbar ist, können Trader alle Vorteile des
Programms direkt in ihrer MT5-Umgebung nutzen und haben dennoch die Möglichkeit,
weiterhin mit MT4 zu arbeiten, wenn dies ihren Handelsanforderungen besser
entspricht.
Sowohl auf MT4 als auch auf MT5 können Axi Select-Trader Folgendes tun:
* Auf echten Märkten mit echtem Kapital (von 5.000 USD bis zu 1 Mio. USD)
handeln
* Fortschritte in Ihrem eigenen Tempo ohne Anmeldegebühren, Herausforderungen
oder Zeitlimits machen
* Ihre Leistung mit dem Edge Score-System verfolgen
* Zugang zu exklusiven Schulungen und Coachings erhalten
* Fortschritte auf ihrem Weg zum professionellen Handel machen
Dieser Schritt spiegelt die Mission von Axi Select wider, Trader in jeder Phase
zu unterstützen und ihnen Tools und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die
auf echte, langfristige Ziele ausgerichtet sind - und nicht nur auf kurzfristige
Gewinne.
Für weitere Informationen oder um sich bei Axi Select auf MT5 anzumelden,
besuchen Sie bitte: https://www.axi.com/int/funded-trader-programme
Über Axi
Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden
von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für
verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und
mehr.
Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich
bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)
Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader
Limited vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anleger. In
unseren Geschäften mit Ihnen treten wir als Vertragspartner für alle Ihre
Positionen auf. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht
verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Es gelten die üblichen Handelsgebühren sowie
Mindestanforderungen für Einzahlungen.
Â°