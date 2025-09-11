GNW-News: MT5-Plattform ab jetzt auf Axi Select verfügbar - Unterstützung von mehr Tradern weltweit

^SYDNEY, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der globale Online-Broker Axi freut

sich bekanntzugeben, dass die MT5-Plattform nun für sein branchenführendes

Programm für finanzierte Trader, Axi Select, verfügbar ist. Diese Integration

bietet Tradern die Flexibilität, die Plattform auszuwählen, die am besten zu

ihrem Handelsansatz passt - alles an einem Ort.

Axi Select bietet Tradern die einzigartige Möglichkeit, mit bis zu 1 Mio. USD an

finanziertem Kapital zu handeln - ohne Bewertungsgebühren, ohne Demokonten und

ohne zeitliche Begrenzung. Die Integration der MT5-Plattform eröffnet diese

Möglichkeit für noch mehr Trader und verbindet damit modernste

Handelstechnologie mit einem klaren Weg zu Kapital und Wachstum.

?Wir haben Axi Select eingeführt, um die Möglichkeiten für ambitionierte Trader

neu zu definieren", so Greg Rubin, Leiter von Axi Select.?Durch die Integration

von MT5 in das Programm erweitern wir den Zugang und bieten Tradern eine

flexiblere und leistungsfähigere Möglichkeit, ihre Handelskarriere mit Axi

voranzutreiben."

Die Axi MT5-Plattform bietet:

* Erweiterte Diagramm- und Analysetools

* Umfassendere Marktabdeckung und schnellere Ausführung

* Multifunktionale Handelsschnittstelle mit algorithmischen Handelsfunktionen

Da MT5 nun auf Axi Select verfügbar ist, können Trader alle Vorteile des

Programms direkt in ihrer MT5-Umgebung nutzen und haben dennoch die Möglichkeit,

weiterhin mit MT4 zu arbeiten, wenn dies ihren Handelsanforderungen besser

entspricht.

Sowohl auf MT4 als auch auf MT5 können Axi Select-Trader Folgendes tun:

* Auf echten Märkten mit echtem Kapital (von 5.000 USD bis zu 1 Mio. USD)

handeln

* Fortschritte in Ihrem eigenen Tempo ohne Anmeldegebühren, Herausforderungen

oder Zeitlimits machen

* Ihre Leistung mit dem Edge Score-System verfolgen

* Zugang zu exklusiven Schulungen und Coachings erhalten

* Fortschritte auf ihrem Weg zum professionellen Handel machen

Dieser Schritt spiegelt die Mission von Axi Select wider, Trader in jeder Phase

zu unterstützen und ihnen Tools und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die

auf echte, langfristige Ziele ausgerichtet sind - und nicht nur auf kurzfristige

Gewinne.

Für weitere Informationen oder um sich bei Axi Select auf MT5 anzumelden,

besuchen Sie bitte: https://www.axi.com/int/funded-trader-programme

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden

von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für

verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und

mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich

bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader

Limited vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anleger. In

unseren Geschäften mit Ihnen treten wir als Vertragspartner für alle Ihre

Positionen auf. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht

verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen

Geschäftsbedingungen. Es gelten die üblichen Handelsgebühren sowie

Mindestanforderungen für Einzahlungen.

