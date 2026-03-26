GNW-News: Multitude AG: Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Multitude AG
^Zug, 24. April 2026 - Multitude AG, ein europäisches FinTech-Unternehmen, das
digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen anbietet (?Multitude",
?Unternehmen" oder?Gruppe") gibt die folgenden Beschlüsse seiner
Generalversammlung bekannt, die heute stattfand.
BESCHLÜSSE DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
Genehmigung des kombinierten Management Berichts, der separaten Jahresrechnung
und konsolidierten Jahresrechnung 2025, Entgegennahme der Berichte der
Revisionsstelle
Die ordentliche Generalversammlung hat den kombinierten Management Bericht, die
separate Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das
Geschäftsjahr 2025 genehmigt.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Der total verfügbare Gewinn der Multitude AG im Geschäftsjahr 2025 beträgt EUR
71'289'106. Die ordentliche Generalversammlung hat in Übereinstimmung mit dem
Antrag des Verwaltungsrats entschieden, dass pro dividendenberechtigte Aktie ein
Betrag von EUR 0.55 an ordentlicher Dividende ausgeschüttet werden soll. Die
Dividende wird am 4. Mai 2026 den Aktionären abzüglich der anwendbaren
Verrechnungssteuer ausgezahlt. Der Dividendenstichtag (Record Date) ist der
28. April 2026. Der verbleibende Gewinn von EUR 59'512'429 wird auf die neue
Rechnung übertragen.
Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2025 (ESG Report 2025)
Die ordentliche Generalversammlung hat den ESG Report 2025 genehmigt.
Entlastung des Verwaltungsrats
Die ordentliche Generalversammlung hat den Mitgliedern des Verwaltungsrats für
ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt.
Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
Die ordentliche Generalversammlung hat beschlossen, Ari Tiukkanen, Jorma Jokela,
Lea Liigus, Marion Khüny und Mika Ståhlberg als Mitglieder des Verwaltungsrats
wiederzuwählen sowie Ari Tiukkanen zum Präsidenten des Verwaltungsrats
wiederzuwählen, jeweils für eine Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung.
Wahlen in das People and Culture Committee
Die ordentliche Generalversammlung hat beschlossen, Ari Tiukkanen, Jorma Jokela
und Lea Liigus als Mitglieder des People and Culture Committee wiederzuwählen.
Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Die ordentliche Generalversammlung hat die Martin Rechtsanwälte GmbH, vertreten
durch Jürg Martin, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
Wiederwahl der Revisionsstelle
Die ordentliche Generalversammlung hat die PricewaterhouseCoopers AG als
Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 wiedergewählt.
Vergütungen
Die ordentliche Generalversammlung hat den Vergütungsbericht 2025 in einer
Konsultativabstimmung genehmigt. Zudem hat die ordentliche Generalversammlung:
(i) den bezahlten Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates
von EUR 76'000 für die Dauer seit der Sitzverlegung der Gesellschaft in die
Schweiz bis zur letzten ordentlichen Generalversammlung 2025, (ii) den maximalen
Gesamtbetrag der Vergütung von EUR 200'000 für die Mitglieder des
Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung,
sowie (iii) den maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen von EUR 4'900'000 für die
10 Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027 genehmigt.
Kontakt:
Adam Hansson Tönning
Head of IR and Treasury
Tel: +46733583171
E-Mail: adam.tonning@multitude.com
Über Multitude AG:
Multitude ist ein börsennotiertes Europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale
Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs
anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die
Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die
durch die Multitude Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking
(unter der Marke?Ferratum"), SME-Banking (Marke?CapitalBox") und Wholesale
Banking (Marke?Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeitende
und bietet seine Dienstleistungen in 17 europäischen Ländern an. Im
Geschäftsjahr 2025 erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von 257 Mio. EUR. Das
Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz der
Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Symbol?MULT" gelistet (WKN: A40VJN, ISIN:
CH1398992755.
www.multitude.com
Â°