GNW-News: Multitude AG Q1-2026-Ergebnisse: Kontinuierliche Umsetzung der Strategie und weiteres Portfoliowachstum

^Multitude AG Q1-2026-Ergebnisse: Kontinuierliche Umsetzung der Strategie und

weiteres Portfoliowachstum

Wer­bung Wer­bung

Zug, 21 Mai 2026 - Die Multitude AG, ein börsennotiertes europäisches FinTech-

Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen

anbietet (?Multitude",?Unternehmen" oder?Gruppe"), hat heute die Ergebnisse

für das am 31 März 2026 endende erste Quartal des Geschäftsjahres 2026

veröffentlicht.

Ergebnisse der Multitude Group

Die Umsatzerlöse der Gruppe beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 61,6 Mio.

Wer­bung Wer­bung

EUR nach 66,8 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Die Entwicklung war geprägt von

Anpassungen im Produktangebot und in der Portfoliozusammensetzung. Auf

Quartalsbasis blieb die Umsatzentwicklung weitgehend stabil (Q4 2025: 61,0 Mio.

EUR; Q3 2025: 62,5 Mio. EUR). Die Provisions- und Gebühreneinnahmen der Gruppe

stiegen im Jahresvergleich deutlich um 2,5 Mio. EUR auf 4,9 Mio. EUR,

hauptsächlich getrieben durch das Consumer Banking.

Wer­bung Wer­bung

Die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen erhöhten sich um 23,5 % auf

971,6 Mio. EUR (Q1 2025: 786,541 Mio. EUR). Die Bilanzsumme stieg um 14,8 % auf

1.590,7 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 1.385,6 Mio. EUR). Die Forderungsqualität

verbesserte sich im ersten Quartal weiter, wobei die Wertminderungen auf

Kundenforderungen um 18,8 % auf EUR 18,0 Mio. zurückgingen (Q1 2025: EUR 22,2

Mio.).

Die Kundeneinlagen, die wichtigste Finanzierungsquelle der Gruppe, erhöhten sich

um 15,4 % auf 1.193,7 Mio. EUR. Das Eigenkapital der Gruppe stieg um 19,8 % auf

249,1 Mio. EUR, wodurch sich die Netto-Eigenkapitalquote auf 29,4 % belief.

Der Nettogewinn im ersten Quartal 2026 belief sich auf 4,4 Mio. EUR. Multitude

bleibt auf Kurs, seine Kapitalmarktprognose von 30 Mio. EUR Nettogewinn für

2026 zu erreichen, und bestätigt zudem erneut die langfristigen Ziele eines

jährlichen Nettogewinnwachstums von 20 Prozent in den Jahren 2027 und 2028.

?Die Umsatz- und Nettogewinnentwicklung im ersten Quartal entsprach unseren

Erwartungen und steht im Einklang mit der erwarteten Geschäftsentwicklung im

Jahresverlauf. Wir bleiben auf Kurs, unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026

zu erreichen, unterstützt durch die disziplinierte Umsetzung unserer Strategie,

eine verbesserte Bilanzqualität, steigende wiederkehrende Provisions- und

Gebühreneinnahmen sowie degressive Kostenentwicklung bei zunehmender Skalierung

der Plattform. Für die zweite Jahreshälfte erwarten wir zudem eine stärkere

Geschäftsentwicklung", sagte Antti Kumpulainen, CEO von Multitude.

Ergebnisse der Geschäftsbereiche

Consumer Banking (Ferratum)

Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 45,3 Mio. EUR (Q1 2025: 53,8 Mio. EUR). Die

Zinserträge sowie das Ergebnis vor Steuern (EBT) reflektieren Veränderungen in

der Portfoliozusammensetzung und im Produktangebot im Rahmen der Maßnahmen zur

Verbesserung der Bilanzqualität. Die Provisions- und Gebühreneinnahmen stiegen

deutlich auf 4,3 Mio. EUR (Q1 2025: 1,9 Mio. EUR). Die Bilanzqualität

verbesserte sich weiter, wobei die Wertminderungen auf Kundenforderungen im

Jahresvergleich um 21,6 % zurückgingen. Die Nettoforderungen aus Krediten und

Investitionen erhöhten sich um 7,6 % auf EUR 542,3 Mio.

SME Banking (CapitalBox)

Die Umsatzerlöse stiegen um 2,8 % auf 8,8 Mio. EUR (Q1 2025: 8,6 Mio. EUR),

während die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen deutlich um 19,0 %

auf EUR 171,6 Mio. zunahmen. Während sich das Portfoliowachstum im ersten

Quartal gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 beschleunigte, wird erwartet, dass sich

der Umsatzbeitrag aus den neuen Volumina schrittweise materialisiert. Die

Entwicklung des EBT reflektiert fortgesetzte Investitionen in Wachstum und

Portfolioausbau, einschließlich höherer Rückstellungen für Kreditrisiken. Das

Verhältnis der Wertminderungen auf Kundenforderungen zu Nettoforderungen aus

Krediten und Investitionen blieb stabil.

Wholesale Banking (Multitude Bank)

Wholesale Banking setzte seine starke Skalierung sowohl bei den Umsatzerlösen

als auch bei der Profitabilität fort. Die Umsatzerlöse stiegen um 69,3 % auf EUR

7,5 Mio., während sich das EBT von 0,3 Mio. EUR auf EUR 1,5 Mio. EUR erhöhte und

damit die Skalierbarkeit des Geschäftsbereichs unterstrich. Die Nettoforderungen

aus Krediten und Investitionen erhöhten sich deutlich auf 258 Mio. EUR,

unterstützt durch eine solide Umsetzung der Deal-Pipeline.

Q1 2026 Results Earnings call: Webcast und Telefonkonferenz heute um 10:00 MESZ

Registrierungslink: https://multitude.events.inderes.com/q1-2026

(https://links.eu1.defend.egress.com/Warning?crId=69e85fca641adf2d88cacfc2&Domai

n=multitudebank.com&Threat=eNpzrShJLcpLzAEADmkDRA%3D%3D&Lang=en&Base64Url=eNrLKC

kpKLbS188tzSnJLClNSdVLLUvNKynWy8xLSS1KLdZLzs_VLzTUNTIwMgMAeaAPuQ%3D%3D&@Original

Link=multitude.events.inderes.com)

Telefonkonferenz: https://events.inderes.com/multitude/q1-2026/dial-in

(https://links.eu1.defend.egress.com/Warning?crId=69e85fca641adf2d88cacfc2&Domai

n=multitudebank.com&Threat=eNpzrShJLcpLzAEADmkDRA%3D%3D&Lang=en&Base64Url=eNoFwl

sOgCAMBMATwSoffngbYzehCdRHC-cnMzXi9RPgpIVnNeFPz_fT0UcLjSHEt6eylQOiV0tqC_-

HEoc%3D&@OriginalLink=events.inderes.com)

Kontakt:

Adam Hansson Tönning

Head of IR and Treasury

Tel: +46733583171

E-Mail: adam.tonning@multitude.com (mailto:adam.tonning@multitude.com)

Sebastian Weigel

GFD Finanzkommunikation

Tel.: +49 69 9712 47-46

E-Mail: weigel@gfd-finanzkommunikation.de (mailto:weigel@gfd-

finanzkommunikation.de)

Über Multitude AG:

Multitude ist ein börsennotiertes Europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale

Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs

anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die

Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die

durch die Multitude Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking

(unter der Marke?Ferratum"), SME Banking (Marke?CapitalBox")

und Wholesale Banking (Marke?Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700

Mitarbeitende und bietet seine Dienstleistungen in 17 europäischen Ländern an.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von 257 Mio. EUR.

Das Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz

der Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse unter dem Symbol?MULT" gelistet (WKN: A40VJN, ISIN:

CH1398992755.

www.multitude.com (http://www.multitude.com/)

Â°