GNW-News: Multitude AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026: Umsetzung der Strategie treibt profitables Wachstum

13.08.26 07:34 Uhr

Werte in diesem Artikel

^* Portfoliowachstum und weitere Verbesserung der Portfolioqualität stützen die

profitable Entwicklung der Gruppe

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* Provisions- und Gebühreneinnahmen haben sich im Jahresvergleich mehr als

verdoppelt und stärken die Umsatzdiversifizierung

* Übernahme der Sortter Oy als weiterer Schritt in der Umsetzung der Drei-

Säulen-Wachstumsstrategie und zur Erschließung zusätzlicher Erlösquellen

* Auf Kurs zur Erreichung der Nettogewinnprognose 2026

Zug, 13. August 2026 - Die Multitude AG, ein börsennotiertes europäisches

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FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen

für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen sowie institutionelle Kunden

anbietet (?Multitude",?Unternehmen" oder?Gruppe"), hat heute seine Ergebnisse

für das am 30. Juni 2026 endende erste Halbjahr 2026 veröffentlicht.

Ergebnisse der Multitude Group

Die Umsatzerlöse der Gruppe beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf 126,9 Mio.

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EUR (H1 2025: 133,4 Mio. EUR). Die Zinserträge betrugen 114,3 Mio. EUR (H1

2025: 128,0 Mio. EUR). Grund für diesen Rückgang sind die fortgesetzte

Optimierung des Kreditportfolios und die weitere Verbesserung der

Portfolioqualität. Dies wurde größtenteils durch einen Anstieg der Provisions-

und Gebühreneinnahmen um 136 % auf 12,6 Mio. EUR (H1 2025: 5,3 Mio. EUR)

ausgeglichen, getragen von der konsequenten Umsetzung der Initiativen zur

Umsatzdiversifizierung: Ausbau von Partnerschaften, Zahlungsdienstleistungen

sowie zusätzliche Provisions- und Gebühreneinnahmen aus der Übernahme der

Sortter Oy. Nach der im Mai 2026 abgeschlossenen Übernahme wird die Sortter Oy

nun vollständig im Geschäftsbereich Consumer Banking konsolidiert. Dies ist ein

weiterer Schritt in der Umsetzung der Drei-Säulen-Wachstumsstrategie -

organisches Wachstum, selektive M&A und Partnerschaften, zur Diversifizierung

der Ertragsbasis.

Die Nettoforderungen aus Krediten und Schuldverschreibungen stiegen um 15,0 %

auf 979,5 Mio. EUR (H1 2025: 852,1 Mio. EUR). Die Portfolioqualität verbesserte

sich weiter: Die Wertminderungen auf Kundenforderungen gingen um 17,7 % auf

34,9 Mio. EUR (H1 2025: 42,4 Mio. EUR) zurück, unterstützt durch die

fortgesetzte Optimierung des Kreditportfolios.

Die Kundeneinlagen, die weiterhin die wichtigste Finanzierungsquelle der Gruppe

darstellen, erhöhten sich um 12,1 % auf 1,2 Mrd. EUR. Die Bilanzsumme stieg

gegenüber dem Jahresende 2025 von 1,4 Mrd. EUR auf 1,6 Mrd. EUR und stärkte

damit die Bilanz der Gruppe sowie die Grundlage für weiteres Wachstum. Das

Eigenkapital erhöhte sich um 16,9 % auf 243,1 Mio. EUR, unterstützt durch die

erfolgreiche Emission von Kapitalanleihen in Höhe von 70 Mio. EUR während des

Berichtszeitraums. Die Netto-Eigenkapitalquote belief sich auf 24,0 %.

Der Nettogewinn für das erste Halbjahr 2026 belief sich auf 13,1 Mio. EUR (H1

2025: 14,2 Mio. EUR) und entspricht der erwarteten zeitlichen Verteilung der

Profitabilitätsentwicklung im Geschäftsjahr 2026.

?Das erste Halbjahr 2026 reflektiert die konsequente Umsetzung unserer

Strategie. Wir haben unser Portfolio in allen Geschäftsbereichen weiter

ausgebaut und gleichzeitig die Portfolioqualität verbessert. Darüber hinaus

konnten wir die wiederkehrenden Provisions- und Gebühreneinnahmen steigern und

unsere Wachstumsplattform durch die Übernahme von Sortter weiter stärken. Diese

Entwicklungen bestärken uns in unserem Vertrauen, unsere Kapitalmarktprognose

für 2026 sowie unsere langfristigen Finanzziele zu erreichen", sagte Antti

Kumpulainen, CEO von Multitude.

Ergebnisse der Geschäftsbereiche

Consumer Banking (Ferratum)

Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 93,5 Mio. EUR (H1 2025: 106,5 Mio. EUR) und

spiegeln die fortgesetzte Optimierung des Kreditportfolios sowie Maßnahmen zur

Verbesserung der Bilanzqualität wider. Die Provisions- und Gebühreneinnahmen

stiegen weiter an, getragen von Partnerschaften, provisionsbasierten Leistungen

sowie dem Erlösbeitrag von Sortter, wodurch die Diversifizierung der

Umsatzerlöse weiter vorangetrieben wurde. Die Wertminderungen auf

Kundenforderungen gingen im Jahresvergleich um 20,5 % zurück, während sich die

Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen um 6,2 % auf 537,4 Mio. EUR

erhöhten (H1 2025: 506,0 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) belief sich

auf 15,1 Mio. EUR (H1 2025: 17,4 Mio. EUR) aufgrund vorübergehend niedrigerer

Zinserträge im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung sowie der

Änderungen zur Optimierung des Portfolios.

SME-Banking (CapitalBox)

Die Umsatzerlöse stiegen leicht um 2,4 % auf 17,7 Mio. EUR (H1 2025: 17,3 Mio.

EUR), während die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen um 15,5 % auf

170,9 Mio. EUR zunahmen (H1 2025: 148,0 Mio. EUR). Der Geschäftsbereich setzte

seinen Fokus auf profitables Wachstum und verbesserte risikoadjustierte Renditen

fort. Es wird erwartet, dass sich die Umsatzerlöse aus den zuletzt vergebenen

Krediten schrittweise materialisieren. Der vorübergehend höhere Kostenblock

infolge von Investitionen in die Weiterentwicklung der Organisation,

Produktentwicklung und Technologie belastete die Profitabilität, während sich

die Erträge aus neu vergebenen Krediten erst zeitversetzt realisieren werden.

Das EBT belief sich daher auf minus 3,5 Mio. EUR (H1 2025: minus 1,5 Mio. EUR).

Wholesale Banking (Multitude Bank)

Wholesale Banking setzte seinen starken Wachstumskurs auch im ersten Halbjahr

2026 fort. Die Umsatzerlöse stiegen um 64,5 % auf 15,7 Mio. EUR (H1 2025: 9,6

Mio. EUR), während sich das EBT auf 3,5 Mio. EUR erhöhte (H1 2025: 0,4 Mio.

EUR). Die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen stiegen um 37,0 % auf

271,3 Mio. EUR (H1 2025: 198,0 Mio. EUR), getragen durch die erfolgreiche

Umsetzung von Secured-Debt-Finanzierungen sowie den weiteren Ausbau der Payment

Solutions.

Ausblick

Die Multitude Group bleibt auf Kurs, ihre Kapitalmarktprognose eines

Nettogewinns von 30 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2026 zu erreichen, und

bestätigt weiterhin das Ziel eines jährlichen Nettogewinnwachstums von 20 % in

den Jahren 2027 und 2028. Der Ausblick wird durch die konsequente Umsetzung der

Drei-Säulen-Wachstumsstrategie der Gruppe, die zunehmende Diversifizierung der

Umsatzerlöse, die starke Bilanzqualität sowie die fortschreitende Skalierung der

FinTech-Plattform getragen. Während ein positives EBT für das SME-Banking nun

spätestens 2027 erwartet wird, bleiben die Prognose der Gruppe sowie die

langfristigen Finanzziele unverändert.

H1-2026-Ergebnisse - Earnings Call

Der Webcast und die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres

2026 finden heute, 13. August 2026, um 10:00 Uhr MESZ, statt.

Registrierung zum Webcast: https://multitude.events.inderes.com/q2-2026

Telefonkonferenz: https://events.inderes.com/multitude/q2-2026/dial-in

Kontakt:

Sebastian Weigel

GFD Finanzkommunikation

Tel.: +49 69 9712 47-46

E-Mail: weigel@gfd-finanzkommunikation.de (mailto:weigel@gfd-

finanzkommunikation.de)

Adam Hansson Tönning

Head of IR and Treasury

Tel: +46733583171

E-Mail: adam.tonning@multitude.com (mailto:adam.tonning@multitude.com)

About Multitude AG:

Multitude ist ein börsennotiertes?Europäisches?FinTech-Unternehmen, das digitale

Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs

anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die

Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die

durch?die Multitude?Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking

(unter der Marke?Ferratum"),?SME Banking?(Marke?CapitalBox")

und?Wholesale?Banking (Marke?Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700

Mitarbeitende und?bietet seine Dienstleistungen in 17?europäischen Ländern?an.

Im Geschäftsjahr?2025?erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von?257?Mio. EUR.

Das Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz

der Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse unter dem Symbol?MULT" gelistet?(WKN: A40VJN, ISIN:

CH1398992755. www.multitude.com (http://www.multitude.com)

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