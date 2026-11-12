GNW-News: Multitude AG veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026: Portfolio übersteigt 1 Mrd. EUR bei weiter verbesserter Forderungsqualität
Werte in diesem Artikel
^Multitude AG veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026:
Portfolio übersteigt 1 Mrd. EUR bei weiter verbesserter Forderungsqualität
* Umsatzerlöse stiegen auf 197,1 Mio. EUR
* Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen wuchsen auf 1.031,2 Mio. EUR
* Provisions- und Gebühreneinnahmen erreichten 24,5 Mio. EUR und machen 12,4 %
der Umsatzerlöse aus
* Wertminderungen auf Kundenforderungen gingen im Jahresvergleich um 16,8 %
auf 51,2 Mio. EUR zurück und spiegeln die fortgesetzte Verbesserung der
Portfolioqualität wider
* Nettogewinnprognose 2026 sowie Wachstumsausblick für 2027 und 2028 bestätigt
Zug, 12. November 2026 - Die Multitude AG, ein börsennotiertes europäisches
FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen
für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen sowie institutionelle Kunden
anbietet (?Multitude",?Unternehmen" oder?Gruppe"), hat heute seine Ergebnisse
für die am 30. September 2026 endenden ersten neun Monate des Geschäftsjahres
2026 veröffentlicht.
Ergebnisse der Multitude Group
Die Umsatzerlöse der Gruppe stiegen leicht auf 197,1 Mio. EUR (9M 2025: 195,9
Mio. EUR). Die Zinserträge gingen auf 172,7 Mio. EUR zurück (9M 2025: 186,6 Mio.
EUR). Grund für diesen Rückgang sind Änderungen im Produktangebot und in der
Portfoliozusammensetzung. Die Gruppe priorisierte weiterhin nachhaltiges,
profitables Wachstum und Bilanzqualität. Der Zinsertragsrückgang wurde durch die
Provisions- und Gebühreneinnahmen ausgeglichen, die sich auf 24,5 Mio. EUR mehr
als verdoppelten (9M 2025: 9,3 Mio. EUR). Sie spiegeln einen diversifizierteren
Umsatzmix und eine stärkere Monetarisierung provisionsgenerierender Aktivitäten
wider. Getragen wurde das Wachstum von Serviceleistungen für Dritte sowie von
höheren Erlösen aus der Vermittlung von Finanzdienstleistungen nach der
Übernahme der Sortter Oy.
Das Kreditwachstum ging mit einer weiteren Verbesserung der Portfolioqualität
einher: Die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen überschritten zum
30. September 2026 die Marke von 1,0 Mrd. EUR, während die Wertminderungen auf
Kundenforderungen um 16,8 % auf 51,2 Mio. EUR zurückgingen (9M 2025: 61,5 Mio.
EUR). Dies spiegelt die fortgesetzte Optimierung des Kreditportfolios und ein
verbessertes Kreditrisikomanagement wider.
Die Kundeneinlagen beliefen sich zum 30. September 2026 auf 1.101,7 Mio. EUR und
blieben die wichtigste Finanzierungsquelle der Gruppe. Die Bilanzsumme betrug
1.487,2 Mio. EUR und das Eigenkapital der Gruppe 231,7 Mio. EUR.
Der Nettogewinn belief sich auf 22,3 Mio. EUR (9M 2025: 20,3 Mio. EUR) und
entspricht damit der erwarteten unterjährigen Ergebnisentwicklung im
Geschäftsjahr 2026. Im Laufe des Geschäftsjahres stieg der Nettogewinn von 4,4
Mio. EUR im ersten Quartal auf 8,7 Mio. EUR im zweiten Quartal und herausragende
9,2 Mio. EUR im dritten Quartal.
?In den ersten neun Monaten haben wir unser Kreditgeschäft weiter ausgebaut und
gleichzeitig die Portfolioqualität weiter verbessert. Auch die Provisions- und
Gebühreneinnahmen leisteten einen größeren Beitrag zu den Umsatzerlösen und
stützen damit unsere Diversifizierung. Dank der konsequenten Umsetzung in allen
Geschäftsbereichen bleiben wir auf Kurs, unsere Nettogewinnprognose für das
Geschäftsjahr 2026 zu erreichen", sagte Antti Kumpulainen, CEO von Multitude.
Ergebnisse der Geschäftsbereiche
Consumer Banking (Ferratum)
Die Zinserträge gingen auf 124,1 Mio. EUR zurück (9M 2025: 146,3 Mio. EUR),
bedingt durch Änderungen in der Portfoliozusammensetzung und im Produktangebot.
Sie liegen zwar weiterhin unter dem Vorjahresniveau, wuchsen aber im zweiten
Quartal um 0,5 % und im dritten Quartal um 1,9 % gegenüber dem jeweiligen
Vorquartal. Die Provisions- und Gebühreneinnahmen haben sich auf 22,4 Mio. EUR
fast verdreifacht (9M 2025: 7,7 Mio. EUR). Dies spiegelt die fortgesetzte
Diversifizierung der Umsatzerlöse und die stärkere Monetarisierung durch
Serviceleistungen für Dritte und die Vermittlung von Finanzdienstleistungen
wider, einschließlich des Beitrags von Sortter. Die Wertminderungen auf
Kundenforderungen gingen um 19,0 % auf 42,2 Mio. EUR zurück, unterstützt durch
Initiativen zur Verbesserung der Portfolioqualität und Verkäufe von
Forderungsportfolios. Das Kreditportfolio wuchs um 9,1 % auf 564,3 Mio. EUR. Das
Ergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf 24,7 Mio. EUR (9M 2025: 24,2 Mio.
EUR).
SME Banking (CapitalBox)
Die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen stiegen im Jahresvergleich
um 5,7 %, wobei besicherte Kredite 30 % des Portfolios ausmachen. Die
Wertminderungen auf Kundenforderungen beliefen sich auf 7,7 Mio. EUR (9M
2025: 7,9 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten wuchs das Portfolio weiter,
begleitet von einem weiterhin disziplinierten Kreditrisikomanagement und
Verkäufen von Forderungsportfolios. CapitalBox verzeichnete in den ersten neun
Monaten 2026 einen Verlust vor Steuern von 3,9 Mio. EUR (9M 2025: Verlust von
2,7 Mio. EUR). Das EBT im dritten Quartal 2026 verbesserte sich auf minus 0,4
Mio. EUR.
Wholesale Banking (Multitude Bank)
Die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen erreichten 296,8 Mio. EUR,
getragen von der fortgesetzten Umsetzung der Secured-Debt-Pipeline. Die
Umsatzerlöse beliefen sich auf 24,0 Mio. EUR (9M 2025: 15,8 Mio. EUR) und das
EBT auf 5,1 Mio. EUR (9M 2025: 1,8 Mio. EUR), was die fortgesetzte Skalierung
des Geschäftsbereichs widerspiegelt.
Ausblick
Die Gruppe bleibt auf Kurs, im Geschäftsjahr 2026 einen Nettogewinn von 30 Mio.
EUR zu erreichen, und strebt weiterhin ein jährliches Nettogewinnwachstum von
20 % in den Jahren 2027 und 2028 an.
9M-2026-Ergebnisse - Earnings Call
Der Webcast und die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen für die ersten neun
Monate 2026 finden heute, 12. November 2026, um 10:00 Uhr MEZ statt.
Registrierung zum Webcast: https://multitude.events.inderes.com/q3-2026
Telefonkonferenz: https://events.inderes.com/multitude/q3-2026/dial-in
Kontakt:
Adam Hansson Tönning
Head of IR and Treasury
Tel: +46733583171
E-Mail: adam.tonning@multitude.com (mailto:adam.tonning@multitude.com)
Sebastian Weigel
GFD Finanzkommunikation
Tel.: +49 69 9712 47-46
E-Mail: weigel@gfd-finanzkommunikation.de (mailto:weigel@gfd-
finanzkommunikation.de)
Über Multitude AG:
Multitude ist ein börsennotiertes Europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale
Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs
anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die
Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die
durch die Multitude Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking
(unter der Marke?Ferratum"), SME Banking (Marke?CapitalBox")
und Wholesale Banking (Marke?Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700
Mitarbeitende und bietet ihre Dienstleistungen in 17 europäischen Ländern an. Im
Geschäftsjahr 2025 erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von 257 Mio. EUR. Das
Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz der
Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Symbol?MULT" gelistet (WKN: A40VJN, ISIN:
CH1398992755). www.multitude.com (http://www.multitude.com)
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