GNW-News: Multitude Group veröffentlicht Geschäftsbericht: Bestätigung der starken Performance und Profitabilität

^* Nettogewinn stieg 2025 um 31,7 Prozent auf 26,6 Mio. EUR; für 2026 werden

30 Mio. EUR angestrebt

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* Deutlich verbesserte Qualität des Kreditportfolios mit einem Rückgang der

Wertminderungen auf Kundenforderungen um 15,4 Prozent

* Dividendenvorschlag von 0,55 EUR pro Aktie für die bevorstehende

Hauptversammlung, was einem Anstieg von 25% gegenüber dem Vorjahr entspricht

(2024: 0,44 EUR pro Aktie)

Zug, 26. März 2026 - Die Multitude AG, ein europäisches FinTech-Unternehmen, das

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digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen anbietet (?Multitude",

?Unternehmen" oder?Gruppe"), hat heute ihren Geschäftsbericht, die Erklärung

zur Unternehmensführung sowie den ESG- und Vergütungsbericht für das am 31.

Dezember 2025 endende Geschäftsjahr veröffentlicht.

Mit dem geprüften Jahresabschluss bestätigt Multitude die am 12. März 2026

veröffentlichten positiven vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025.

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Damit hat Multitude seine Kapitalmarktprognose zum fünften Mal in Folge erreicht

und die für 2025 abgegebene Prognose leicht übertroffen.

Die Konzernumsatzerlöse und der Nettobetriebsertrag blieben mit 256,9 Mio. EUR

bzw. 214,8 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr (263,7 Mio. EUR bzw. 219,0 Mio.

EUR) relativ stabil. Der Nettogewinn stieg um 31,7 Prozent deutlich von 20,2

Mio. EUR auf 26,6 Mio. EUR.

Die Qualität des Kreditportfolios verbesserte sich ebenfalls erheblich. Die

Wertminderungen auf Kundenforderungen sanken um 15,4 Prozent auf 81,6 Mio. EUR

sanken, verglichen mit 96,4 Mio. EUR im Jahr 2024. Da die Nettoforderungen aus

Krediten und Investitionen im Jahresvergleich um 23,2 Prozent auf 939,1 Mio. EUR

stiegen, wuchs auch die Bilanzsumme der Gruppe um 26,1 Prozent auf 1.385,6 Mio.

EUR (2024: 1.098,7 Mio. EUR). Zudem legten die Kundeneinlagen um 29,2 Prozent

auf 1.034,5 Mio. EUR zu. Da das Eigenkapital der Gruppe um 7,4 Prozent auf

208,0 Mio. EUR stieg, beträgt die Eigenkapitalquote 21,8 Prozent.

Ergebnisse der Geschäftseinheiten

In der Geschäftseinheit Consumer Banking (Ferratum) beliefen sich die

Umsatzerlöse auf 199,6 Mio. EUR (2024: 216,5 Mio. EUR). Die Zinserträge gingen

leicht zurück, was jedoch weitgehend durch einen Anstieg der Gebühreneinnahmen

kompensiert wurde. Die Qualität des Kreditportfolios verbesserte sich deutlich,

wobei die Wertminderungen im Vergleich zum Vorjahr um 18,1 Prozent zurückgingen.

Das EBT blieb mit 32,6 Mio. EUR stabil. Die Nettoforderungen aus Krediten und

Investitionen stiegen stetig auf 529,8 Mio. EUR, was einem Wachstum von um 8,4

Prozent entspricht.

Die Geschäftseinheit SME-Banking (CapitalBox) verzeichnete Umsatzerlöse von

34,6 Mio. EUR (+2,8 Prozent im Vergleich zu 2024). Das EBT verbesserte sich

deutlich auf minus 4,6 Mio. EUR gegenüber einem Defizit von 10,7 Mio. EUR im

Jahr 2024, was auf Maßnahmen zur Reduzierung der Portfolio- und Kreditrisiken

sowie auf eine verbesserte operative Effizienz zurückzuführen ist. Die

Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen konnten um 17,5 Prozent auf

165,4 Mio. EUR gesteigert werden.

Die Geschäftseinheit Wholesale Banking, die Anfang 2024 den Betrieb aufnahm,

wuchs sowohl mit Blick auf die Umsatzerlöse als auch Rentabilität weiterhin

dynamisch. Die Umsatzerlöse stiegen um 67,7 Prozent auf 22,7 Mio. EUR und das

EBT stieg von 1,1 Mio. EUR auf 2,8 Mio. EUR, was die starke Skalierbarkeit des

Geschäftsbereichs unterstreicht. Die Nettoforderungen aus Krediten und

Investitionen stiegen um 83,7 Prozent auf 243,9 Mio. EUR.

Dividende und Prognose - Wachstum und Shareholder Value für Investoren

Der Konzern strebt an, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, zwischen 25

und 50 Prozent des erwirtschafteten Gewinns an die Aktionäre auszuschütten. Auf

Grundlage der hervorragenden Performance wird der Vorstand von Multitude der

Hauptversammlung am 24. April 2026 eine Dividende von 0,55 EUR pro Aktie

vorschlagen.

Multitude bestätigt zudem erneut seine Kapitalmarktprognose von 30 Mio. EUR

Nettogewinn im Jahr 2026 sowie ein jährliches Nettogewinnwachstum von 20 Prozent

in den Jahren 2027 und 2028.

?Unser geprüfter Jahresabschluss bestätigt die hervorragenden Leistungen von

Multitude und den Erfolg unserer Strategie. Wir freuen uns, für das

Geschäftsjahr 2025 eine weitere Steigerung der Rentabilität vermelden zu können

und unseren Erfolg durch unseren Dividendenvorschlag von 0,55 Euro pro Aktie mit

unseren Investoren zu teilen", kommentiert CEO Antti Kumpulainen.

Der Geschäftsbericht enthält den Konzernabschluss, den Corporate Governance

Report sowie den Einzelabschluss der Multitude AG. Der nichtfinanzielle Teil des

Geschäftsberichts umfasst den ESG-Bericht sowie einen Überblick über das

rechtliche und regulatorische Umfeld. Der ESG-Bericht hebt das Engagement der

Gruppe sowie ihre Fortschritte im Umgang mit Umwelt-, Sozial- und Governance-

Themen hervor und bietet Einblicke, wie daraus positiver Impact entsteht.

Multitude hat den Konzernabschluss sowie den Zusammengefassten Lagebericht gemäß

den Anforderungen des European Single Electronic Format (ESEF) erstellt. Die

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG hat einen unabhängigen

Prüfungsbericht mit hinreichender Sicherheit zu den ESEF-Finanzberichten von

Multitude gemäß ISAE 3000 (Revised) ausgestellt.

Der Geschäftsbericht ist im PDF- und ESEF-Format verfügbar unter:

Results, reports and publications 2025 - Multitude

(https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025)

Das Corporate Governance Statement sowie der Vergütungsbericht wurden ebenfalls

als separate PDF-Dateien veröffentlicht und sind abrufbar unter:

Results, reports and publications 2025 - Multitude

(https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025)

Kontakt:

Adam Hansson Tönning

Head of IR and Treasury

Tel: +46733583171

E-Mail: adam.tonning@multitude.com (mailto:adam.tonning@multitude.com)

Sebastian Weigel

GFD Finanzkommunikation

Tel.: +49 69 9712 47-46

E-Mail: weigel@gfd-finanzkommunikation.de (mailto:weigel@gfd-

finanzkommunikation.de)

Über Multitude AG:

Multitude ist ein börsennotiertes Europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale

Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs

anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die

Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die

durch die Multitude Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking

(unter der Marke?Ferratum"), SME-Banking (Marke?CapitalBox") und Wholesale

Banking (Marke?Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeitende

und bietet seine Dienstleistungen in 17 europäischen Ländern an. Im

Geschäftsjahr 2025 erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von 257 Mio. EUR. Das

Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz der

Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse unter dem Symbol?MULT" gelistet (WKN: A40VJN, ISIN:

CH1398992755.

www.multitude.com (http://www.multitude.com/)

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