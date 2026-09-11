GNW-News: MUSSO bringt mit dem preisgekrönten E80 Muse passgenaue Ergonomie für zierliche Frauen ins deutsche Homeoffice
^BERLIN, Sept. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Da Berufstätige und Studierende im
September wieder in ihren gewohnten Arbeits- und Studienalltag zurückkehren, gab
MUSSO heute seine Werbeaktion?Autumn Workspace Reset" in Deutschland bekannt.
Mit Rabatten von bis zu 40 % lädt die Marke dazu ein, das Homeoffice passend zur
neuen Saison aufzufrischen. Im Mittelpunkt der Kampagne steht der E80 Muse - ein
preisgekrönter Stuhl, der speziell für die räumlichen und funktionalen
Anforderungen moderner Homeoffice-Arbeitsplätze entwickelt wurde und sich damit
ideal als Herzstück für ein saisonales Upgrade eignet.
Für das moderne Homeoffice entwickelt
Herkömmliche Bürostühle sind häufig für große, statische Unternehmensumgebungen
konzipiert. Ihre voluminösen Rahmen wirken daher in kompakten Wohnräumen schnell
überdimensioniert. Der E80 Muse (https://musso.eu/products/musso-e80-muse-
femmeposture-ergonomic-office-chair) setzt hier neue Maßstäbe. Speziell für das
moderne deutsche Homeoffice entwickelt, verbindet er zuverlässige Unterstützung
im täglichen Gebrauch mit einer stilvollen, wohnlichen Ästhetik. So fügt er sich
als integriertes Möbelstück in die Wohnumgebung ein, statt wie ein industrielles
Arbeitsgerät zu wirken.
Abgestimmte Proportionen für optimalen Sitzkomfort
Standardstühle setzen häufig auf überdimensionierte Untergestelle, die kleinere
und durchschnittlich große Nutzer nicht optimal unterstützen. Der E80 Muse
begegnet diesem Problem mit einer präzise abgestimmten proportionalen
Konstruktion. Die Sitzhöhe lässt sich präzise von 42 bis 50,5 cm einstellen und
ermöglicht es Personen mit einer Körpergröße von 145 bis 180 cm, die
Unterstützung der Oberschenkel gezielt an ihre individuellen Körperproportionen
anzupassen. In Kombination mit einer stabilen, ergonomischen Lendenwirbelstütze
sorgt der Stuhl auch bei langen Arbeitszeiten für eine gleichmäßige und
komfortable Unterstützung der Körperhaltung, ohne den Raum optisch zu
dominieren.
Geprüfte Langlebigkeit und ausgezeichnetes Design
Der E80 Muse wurde für langfristige Zuverlässigkeit entwickelt, unabhängig auf
100.000 Zyklen getestet und verfügt sowohl über TÜV- als auch über BIFMA-
Zertifizierungen für mechanische Integrität und Sicherheit. Darüber hinaus wurde
die gelungene Verbindung von funktionaler Konstruktion und wohnlicher Ästhetik
bei den MUSE Design Awards 2025 mit einem Gold Winner Award ausgezeichnet - eine
offizielle Bestätigung der zugrunde liegenden Designphilosophie.
Verfügbarkeit und Einzelheiten zur Aktion
Die Aktion?Autumn Workspace Reset" ist ab sofort verfügbar. Verbraucher können
den E80 Muse entdecken und sich ihren saisonalen Rabatt auf der offiziellen
europäischen MUSSO-Website sichern.
Über MUSSO
MUSSO ist auf ergonomische Sitzmöbel für den privaten und beruflichen Bereich
spezialisiert und verbindet praktischen Minimalismus mit alltäglicher
Benutzerfreundlichkeit. Die Marke setzt auf hochwertige, weltweit zertifizierte
Materialien, darunter OEKO-TEX®-zertifizierte Netzgewebe und SGS-zertifizierte
Komponenten. Alle Produkte von MUSSO werden umfassend nach internationalen
BIFMA-Standards geprüft, um zuverlässige Langlebigkeit, Sicherheit und
langfristigen Sitzkomfort zu gewährleisten.
Medienkontakt
Kontaktperson: Charlene Gao
E-Mail: charlene.gao@digimentumpr.com (mailto:charlene.gao@digimentumpr.com)
Vertreter der Presse und der Medien können sich für Produkttests an uns wenden;
Medienmappen stellen wir auf Anfrage zur Verfügung.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/85e045e1-
4016-47cf-8de8-f8538f84ccc4
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