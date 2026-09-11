GNW-News: MUSSO bringt mit dem preisgekrönten E80 Muse passgenaue Ergonomie für zierliche Frauen ins deutsche Homeoffice

11.09.26 02:13 Uhr

^BERLIN, Sept. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Da Berufstätige und Studierende im

September wieder in ihren gewohnten Arbeits- und Studienalltag zurückkehren, gab

Werbung

MUSSO heute seine Werbeaktion?Autumn Workspace Reset" in Deutschland bekannt.

Mit Rabatten von bis zu 40 % lädt die Marke dazu ein, das Homeoffice passend zur

neuen Saison aufzufrischen. Im Mittelpunkt der Kampagne steht der E80 Muse - ein

preisgekrönter Stuhl, der speziell für die räumlichen und funktionalen

Anforderungen moderner Homeoffice-Arbeitsplätze entwickelt wurde und sich damit

ideal als Herzstück für ein saisonales Upgrade eignet.

Werbung

Für das moderne Homeoffice entwickelt

Herkömmliche Bürostühle sind häufig für große, statische Unternehmensumgebungen

konzipiert. Ihre voluminösen Rahmen wirken daher in kompakten Wohnräumen schnell

überdimensioniert. Der E80 Muse (https://musso.eu/products/musso-e80-muse-

femmeposture-ergonomic-office-chair) setzt hier neue Maßstäbe. Speziell für das

moderne deutsche Homeoffice entwickelt, verbindet er zuverlässige Unterstützung

Werbung

im täglichen Gebrauch mit einer stilvollen, wohnlichen Ästhetik. So fügt er sich

als integriertes Möbelstück in die Wohnumgebung ein, statt wie ein industrielles

Arbeitsgerät zu wirken.

Abgestimmte Proportionen für optimalen Sitzkomfort

Standardstühle setzen häufig auf überdimensionierte Untergestelle, die kleinere

und durchschnittlich große Nutzer nicht optimal unterstützen. Der E80 Muse

begegnet diesem Problem mit einer präzise abgestimmten proportionalen

Konstruktion. Die Sitzhöhe lässt sich präzise von 42 bis 50,5 cm einstellen und

ermöglicht es Personen mit einer Körpergröße von 145 bis 180 cm, die

Unterstützung der Oberschenkel gezielt an ihre individuellen Körperproportionen

anzupassen. In Kombination mit einer stabilen, ergonomischen Lendenwirbelstütze

sorgt der Stuhl auch bei langen Arbeitszeiten für eine gleichmäßige und

komfortable Unterstützung der Körperhaltung, ohne den Raum optisch zu

dominieren.

Geprüfte Langlebigkeit und ausgezeichnetes Design

Der E80 Muse wurde für langfristige Zuverlässigkeit entwickelt, unabhängig auf

100.000 Zyklen getestet und verfügt sowohl über TÜV- als auch über BIFMA-

Zertifizierungen für mechanische Integrität und Sicherheit. Darüber hinaus wurde

die gelungene Verbindung von funktionaler Konstruktion und wohnlicher Ästhetik

bei den MUSE Design Awards 2025 mit einem Gold Winner Award ausgezeichnet - eine

offizielle Bestätigung der zugrunde liegenden Designphilosophie.

Verfügbarkeit und Einzelheiten zur Aktion

Die Aktion?Autumn Workspace Reset" ist ab sofort verfügbar. Verbraucher können

den E80 Muse entdecken und sich ihren saisonalen Rabatt auf der offiziellen

europäischen MUSSO-Website sichern.

Über MUSSO

MUSSO ist auf ergonomische Sitzmöbel für den privaten und beruflichen Bereich

spezialisiert und verbindet praktischen Minimalismus mit alltäglicher

Benutzerfreundlichkeit. Die Marke setzt auf hochwertige, weltweit zertifizierte

Materialien, darunter OEKO-TEX®-zertifizierte Netzgewebe und SGS-zertifizierte

Komponenten. Alle Produkte von MUSSO werden umfassend nach internationalen

BIFMA-Standards geprüft, um zuverlässige Langlebigkeit, Sicherheit und

langfristigen Sitzkomfort zu gewährleisten.

Medienkontakt

Kontaktperson: Charlene Gao

E-Mail: charlene.gao@digimentumpr.com (mailto:charlene.gao@digimentumpr.com)

Vertreter der Presse und der Medien können sich für Produkttests an uns wenden;

Medienmappen stellen wir auf Anfrage zur Verfügung.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/85e045e1-

4016-47cf-8de8-f8538f84ccc4

Â°