GNW-News: MWC 2026: SoundHound AI bringt Sales Assist-Agent auf den Markt und führt damit agentische KI im Echtzeit-Format im Einzelhandel ein

SANTA CLARA, Kalifornien, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SoundHound AI, Inc.

(Nasdaq: SOUN), ein weltweit führender Anbieter von Sprach- und Konversations-

KI, gab heute die Einführung von Sales Assist (https://vimeo.com/1167399938)

bekannt, einem neuen sprachgesteuerten KI-Agenten für den Einzelhandel, der

diese Woche auf dem Mobile World Congress 2026 (Halle 7, Stand 7E40) vorgestellt

wird. Der revolutionäre In-Store-Agent baut auf den bestehenden KI-Angeboten von

SoundHound für Unternehmen auf, darunter die agentische KI-Plattform

(https://www.soundhound.com/voice-ai-products/amelia/) der nächsten Generation

des Unternehmens.

Agentische KI im Verkaufsraum

Der Sales Assist-Agent wurde für Teams im Ladengeschäft entwickelt und versorgt

das Verkaufspersonal - beispielsweise in Telekommunikationsgeschäften - in

Echtzeit mit KI-gestützten Informationshinweisen. Mit Zustimmung unterstützt die

KI das Personal im Laden bei Live-Kundengesprächen, analysiert Absichten und

Kontext und liefert sofortige, datengestützte Empfehlungen direkt auf ein Tablet

oder ein beliebiges Gerät mit Mikrofon und Bildschirm - von Upgrades und Bundles

bis hin zu Cross-Selling-Möglichkeiten und Compliance-Hinweisen.

Kundinnen und Kunden müssen nicht mehr warten, während Mitarbeitende sich in

mehrere Systeme einloggen, Preispläne durchsuchen oder Upgrade-Optionen manuell

berechnen. Der Sales Assist-Agent von SoundHound zeigt sofort das richtige

Angebot an, während des natürlichen Gesprächsverlaufs. Das Ergebnis ist ein

schnelleres, personalisierteres Erlebnis ohne die Reibungsverluste, die den

Verkauf im Laden oft verlangsamen.

Die KI basiert auf der proprietären automatischen Spracherkennung (ASR) Polaris

von SoundHound und wurde speziell für schnelllebige, laute

Einzelhandelsumgebungen mit minimaler Latenz entwickelt. Der Sales Assist-Agent

koordiniert mehrere spezialisierte KI-Agenten, die sicher auf CRM-, Abrechnungs-

, Werbe-, Produktdatenbanken und Coverage-Tools zugreifen.

Wenn ein Kunde beispielsweise ein beschädigtes Handy erwähnt, kann das System

automatisch:

* die Upgrade-Berechtigung prüfen

* Konto- und Rechnungsdaten abrufen

* relevante Eintauschaktionen anzeigen

* ergänzende Pakete oder Zubehörteile vorschlagen

Der Sales Assist-Agent hilft Einzelhändlern dabei, den Umsatz pro Kunde zu

steigern, Verkaufszyklen zu verkürzen, die Einarbeitungszeit für neue

Mitarbeitende zu verkürzen und einheitliche, konforme Verkaufspraktiken an allen

Standorten sicherzustellen. Für Telekommunikationsanbieter vereinfacht er

komplexe Tarif- und Upgrade-Logiken und eröffnet gleichzeitig datengestützte

Möglichkeiten zur Kundenbindung und zum Cross-Selling.

Ausweitung der agentischen KI in Europa

Auf der MWC 2026 präsentiert SoundHound sein KI-Portfolio für Unternehmen,

darunter die agentische Plattform der nächsten Generation von SoundHound, eine

skalierbare Multi-Agenten-Orchestrierungsumgebung, die für MCP- und A2A-

Protokolle optimiert ist.

Die Plattform wird von Hunderten von Großunternehmen eingesetzt, um komplexe KI-

Agenten über verschiedene Betriebsumgebungen hinweg zu koordinieren. Unabhängig

davon, ob die Agenten selbst entwickelt wurden, vorkonfiguriert sind oder von

einem Drittanbieter stammen, ermöglicht die agentische Plattform ihnen die

Zusammenarbeit, um mehrstufige Workflows über alle Kundenkanäle hinweg

abzuwickeln - einschließlich Sprache, SMS, Webchat, E-Mail, intelligente Geräte,

soziale Medien, Kundenzentren und im Fahrzeug.

?Sprachassistenten und Chatbots gibt es schon seit Jahren, aber wirklich

effektive Sprachinteraktion auf Unternehmensniveau wird erst jetzt möglich",

sagt Michael Anderson, EVP of Enterprise AI bei SoundHound AI.?Mit der

Weiterentwicklung der KI entwickelt sich die Sprache zu einer zentralen

Kundenschnittstelle, die nicht nur reagiert, sondern auch Probleme löst. Der

Sales Assist-Agent zeigt, wie agentische KI den Einzelhandel in Echtzeit

verändern kann, und die MWC ist die perfekte Plattform, um diese nächste

Generation der KI für Kundenerlebnisse nach Europa zu bringen."

Live auf der MWC Barcelona

Besucher der Halle 7, Stand 7E40, können vom 2. bis 5. März 2026 eine Live-

Demonstration des Sales Assist-Agent erleben und weitere Anwendungsfälle für

unternehmensweite agentische KI auf Basis der Amelia-Plattform entdecken. Dazu

gehören:

* Kundenservice durch KI-Agenten, der agentische Support-Workflows

präsentiert, die selbst sehr komplexe Serviceinteraktionen in den Bereichen

Telekommunikation und Einzelhandel bewältigen können

* Die agentische Voice-Commerce-Plattform

(https://www.youtube.com/watch?v=1Khq050WmdQ) von SoundHound, die ihr Debüt

in Europa feiert, ermöglicht es Fahrern und Passagieren, dank integrierter

Sprach-KI-Agenten im Fahrzeug per Sprachbefehl Essen zu bestellen,

Reservierungen vorzunehmen, Parkgebühren zu bezahlen, Tickets zu buchen,

Reisen zu planen und vieles mehr.

* Besucherinnen und Besucher können außerdem vor Ort erleben, wie KI-Agenten

innerhalb weniger Minuten über eine interaktive Entwicklungsumgebung

konfiguriert werden können, die den schnellen Einsatz in verschiedenen

Branchen veranschaulicht.

Die Präsenz von SoundHound auf der MWC 2026 in Barcelona unterstreicht die

zunehmende Dynamik des Unternehmens in Europa und weltweit. Allein im Jahr 2025

hat das Unternehmen fast 30 Millionen KI-gestützte Kundeninteraktionen für

Telekommunikations- und Einzelhandelsunternehmen verarbeitet. Heute unterstützt

SoundHound Millionen von Produkten und Dienstleistungen weltweit und ermöglicht

jedes Jahr Milliarden von KI-Interaktionen für führende Marken. Weitere

Informationen finden Sie unter www.soundhound.com (http://www.soundhound.com/).

Über SoundHound AI

SoundHound AI (Nasdaq: SOUN), ein weltweit führender Anbieter von Sprach- und

Konversations-KI, liefert Lösungen, mit denen Unternehmen ihren Kunden ein

erstklassiges Erlebnis bieten können. Die auf proprietärer Technologie

basierende Sprach-KI von SoundHound bietet Produktentwicklern und Dienstleistern

aus den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen,

Automobilindustrie, intelligente Geräte und Gastronomie erstklassige

Geschwindigkeit und Genauigkeit in zahlreichen Sprachen. Zu den bahnbrechenden

KI-basierten Produkten des Unternehmens zählen Smart Answering, Smart Ordering,

Dynamic Drive-Thru und die Amelia-Plattform, die KI-Agenten für Unternehmen

unterstützt. Darüber hinaus hat die Agentic AI for Automotive and Autonomics von

SoundHound, eine branchenführende Betriebsplattform zur Automatisierung von IT-

Prozessen, es SoundHound ermöglicht, Millionen von Produkten und

Dienstleistungen zu unterstützen und jährlich Milliarden von Interaktionen für

weltweit führende Unternehmen zu verarbeiten.

Medienkontakt

Fiona McEvoy

415-610-6590

PR@SoundHound.com (mailto:PR@SoundHound.com)

