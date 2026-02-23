GNW-News: MWC 2026: SoundHound AI bringt Sales Assist-Agent auf den Markt und führt damit agentische KI im Echtzeit-Format im Einzelhandel ein
Werte in diesem Artikel
^* Neue Echtzeit-KI-Lösung für Filialteams gibt schnelle Empfehlungen für
Angebote, Zusatzprodukte und Preisnachlässe für ein effizienteres
Kundenerlebnis
* SoundHound hat im Jahr 2025 weltweit fast 30 Millionen KI-
Kundeninteraktionen in Telekommunikations- und Einzelhandelsunternehmen
verarbeitet; das Unternehmen präsentiert sich auf der MWC Barcelona im
Rahmen des wachsenden Interesses auf dem europäischen Markt
SANTA CLARA, Kalifornien, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SoundHound AI, Inc.
(Nasdaq: SOUN), ein weltweit führender Anbieter von Sprach- und Konversations-
KI, gab heute die Einführung von Sales Assist (https://vimeo.com/1167399938)
bekannt, einem neuen sprachgesteuerten KI-Agenten für den Einzelhandel, der
diese Woche auf dem Mobile World Congress 2026 (Halle 7, Stand 7E40) vorgestellt
wird. Der revolutionäre In-Store-Agent baut auf den bestehenden KI-Angeboten von
SoundHound für Unternehmen auf, darunter die agentische KI-Plattform
(https://www.soundhound.com/voice-ai-products/amelia/) der nächsten Generation
des Unternehmens.
Agentische KI im Verkaufsraum
Der Sales Assist-Agent wurde für Teams im Ladengeschäft entwickelt und versorgt
das Verkaufspersonal - beispielsweise in Telekommunikationsgeschäften - in
Echtzeit mit KI-gestützten Informationshinweisen. Mit Zustimmung unterstützt die
KI das Personal im Laden bei Live-Kundengesprächen, analysiert Absichten und
Kontext und liefert sofortige, datengestützte Empfehlungen direkt auf ein Tablet
oder ein beliebiges Gerät mit Mikrofon und Bildschirm - von Upgrades und Bundles
bis hin zu Cross-Selling-Möglichkeiten und Compliance-Hinweisen.
Kundinnen und Kunden müssen nicht mehr warten, während Mitarbeitende sich in
mehrere Systeme einloggen, Preispläne durchsuchen oder Upgrade-Optionen manuell
berechnen. Der Sales Assist-Agent von SoundHound zeigt sofort das richtige
Angebot an, während des natürlichen Gesprächsverlaufs. Das Ergebnis ist ein
schnelleres, personalisierteres Erlebnis ohne die Reibungsverluste, die den
Verkauf im Laden oft verlangsamen.
Die KI basiert auf der proprietären automatischen Spracherkennung (ASR) Polaris
von SoundHound und wurde speziell für schnelllebige, laute
Einzelhandelsumgebungen mit minimaler Latenz entwickelt. Der Sales Assist-Agent
koordiniert mehrere spezialisierte KI-Agenten, die sicher auf CRM-, Abrechnungs-
, Werbe-, Produktdatenbanken und Coverage-Tools zugreifen.
Wenn ein Kunde beispielsweise ein beschädigtes Handy erwähnt, kann das System
automatisch:
* die Upgrade-Berechtigung prüfen
* Konto- und Rechnungsdaten abrufen
* relevante Eintauschaktionen anzeigen
* ergänzende Pakete oder Zubehörteile vorschlagen
Der Sales Assist-Agent hilft Einzelhändlern dabei, den Umsatz pro Kunde zu
steigern, Verkaufszyklen zu verkürzen, die Einarbeitungszeit für neue
Mitarbeitende zu verkürzen und einheitliche, konforme Verkaufspraktiken an allen
Standorten sicherzustellen. Für Telekommunikationsanbieter vereinfacht er
komplexe Tarif- und Upgrade-Logiken und eröffnet gleichzeitig datengestützte
Möglichkeiten zur Kundenbindung und zum Cross-Selling.
Ausweitung der agentischen KI in Europa
Auf der MWC 2026 präsentiert SoundHound sein KI-Portfolio für Unternehmen,
darunter die agentische Plattform der nächsten Generation von SoundHound, eine
skalierbare Multi-Agenten-Orchestrierungsumgebung, die für MCP- und A2A-
Protokolle optimiert ist.
Die Plattform wird von Hunderten von Großunternehmen eingesetzt, um komplexe KI-
Agenten über verschiedene Betriebsumgebungen hinweg zu koordinieren. Unabhängig
davon, ob die Agenten selbst entwickelt wurden, vorkonfiguriert sind oder von
einem Drittanbieter stammen, ermöglicht die agentische Plattform ihnen die
Zusammenarbeit, um mehrstufige Workflows über alle Kundenkanäle hinweg
abzuwickeln - einschließlich Sprache, SMS, Webchat, E-Mail, intelligente Geräte,
soziale Medien, Kundenzentren und im Fahrzeug.
?Sprachassistenten und Chatbots gibt es schon seit Jahren, aber wirklich
effektive Sprachinteraktion auf Unternehmensniveau wird erst jetzt möglich",
sagt Michael Anderson, EVP of Enterprise AI bei SoundHound AI.?Mit der
Weiterentwicklung der KI entwickelt sich die Sprache zu einer zentralen
Kundenschnittstelle, die nicht nur reagiert, sondern auch Probleme löst. Der
Sales Assist-Agent zeigt, wie agentische KI den Einzelhandel in Echtzeit
verändern kann, und die MWC ist die perfekte Plattform, um diese nächste
Generation der KI für Kundenerlebnisse nach Europa zu bringen."
Live auf der MWC Barcelona
Besucher der Halle 7, Stand 7E40, können vom 2. bis 5. März 2026 eine Live-
Demonstration des Sales Assist-Agent erleben und weitere Anwendungsfälle für
unternehmensweite agentische KI auf Basis der Amelia-Plattform entdecken. Dazu
gehören:
* Kundenservice durch KI-Agenten, der agentische Support-Workflows
präsentiert, die selbst sehr komplexe Serviceinteraktionen in den Bereichen
Telekommunikation und Einzelhandel bewältigen können
* Die agentische Voice-Commerce-Plattform
(https://www.youtube.com/watch?v=1Khq050WmdQ) von SoundHound, die ihr Debüt
in Europa feiert, ermöglicht es Fahrern und Passagieren, dank integrierter
Sprach-KI-Agenten im Fahrzeug per Sprachbefehl Essen zu bestellen,
Reservierungen vorzunehmen, Parkgebühren zu bezahlen, Tickets zu buchen,
Reisen zu planen und vieles mehr.
* Besucherinnen und Besucher können außerdem vor Ort erleben, wie KI-Agenten
innerhalb weniger Minuten über eine interaktive Entwicklungsumgebung
konfiguriert werden können, die den schnellen Einsatz in verschiedenen
Branchen veranschaulicht.
Die Präsenz von SoundHound auf der MWC 2026 in Barcelona unterstreicht die
zunehmende Dynamik des Unternehmens in Europa und weltweit. Allein im Jahr 2025
hat das Unternehmen fast 30 Millionen KI-gestützte Kundeninteraktionen für
Telekommunikations- und Einzelhandelsunternehmen verarbeitet. Heute unterstützt
SoundHound Millionen von Produkten und Dienstleistungen weltweit und ermöglicht
jedes Jahr Milliarden von KI-Interaktionen für führende Marken. Weitere
Informationen finden Sie unter www.soundhound.com (http://www.soundhound.com/).
Über SoundHound AI
SoundHound AI (Nasdaq: SOUN), ein weltweit führender Anbieter von Sprach- und
Konversations-KI, liefert Lösungen, mit denen Unternehmen ihren Kunden ein
erstklassiges Erlebnis bieten können. Die auf proprietärer Technologie
basierende Sprach-KI von SoundHound bietet Produktentwicklern und Dienstleistern
aus den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen,
Automobilindustrie, intelligente Geräte und Gastronomie erstklassige
Geschwindigkeit und Genauigkeit in zahlreichen Sprachen. Zu den bahnbrechenden
KI-basierten Produkten des Unternehmens zählen Smart Answering, Smart Ordering,
Dynamic Drive-Thru und die Amelia-Plattform, die KI-Agenten für Unternehmen
unterstützt. Darüber hinaus hat die Agentic AI for Automotive and Autonomics von
SoundHound, eine branchenführende Betriebsplattform zur Automatisierung von IT-
Prozessen, es SoundHound ermöglicht, Millionen von Produkten und
Dienstleistungen zu unterstützen und jährlich Milliarden von Interaktionen für
weltweit führende Unternehmen zu verarbeiten.
Medienkontakt
Fiona McEvoy
415-610-6590
PR@SoundHound.com (mailto:PR@SoundHound.com)
Â°
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf SoundHound AI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoundHound AI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent