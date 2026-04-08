GNW-News: naoo AG lanciert METIS: Echtzeit-Experimentierinfrastruktur vervollständigt den proprietären KI-Stack
^Dritte proprietäre KI-Initiative etabliert ein datengetriebenes Betriebsmodell;
bereitgestellt zur systematischen Optimierung der Engagement-Gewinne, die der
Generation-V-Plattform-Relaunch erzielt hat.
ZUSAMMENFASSUNG
Die naoo AG (Düsseldorfer Börse: NAO) gibt die erfolgreiche Bereitstellung von
METIS bekannt - einer Echtzeit-Experimentier- und Entscheidungsinfrastruktur,
die die dritte grosse KI-Initiative innerhalb des naoo-Plattform-Stacks
darstellt. METIS fungiert als Optimierungsebene über GAIA (der Datenplattform)
und ModelKnife (dem Machine-Learning-Framework) und vervollständigt damit eine
proprietäre dreischichtige KI-Architektur für eine kontinuierliche,
messungsgetriebene Produktentwicklung.
Der Launch von METIS folgt dem Generation-V-Plattform-Relaunch, der Ende März
2026 abgeschlossen wurde und zu einem deutlichen Anstieg der Nutzeraktivität
führte: Die Feed-Impressionen haben sich in Folge der neu aufgebauten
Plattformarchitektur nahezu verdoppelt, und die auf der Plattform verbrachte
Zeit stieg um mehr als 50%. METIS hat diese Gewinne nicht verursacht - sie sind
dem Generation-V-Relaunch zuzuschreiben. METIS ist die Infrastruktur, die nun
bereitsteht, um diese Verbesserungen systematisch weiterzuentwickeln, zu
optimieren und zu skalieren.
WICHTIGE OPERATIVE KENNZAHLEN
* Auswirkung von Generation V (Plattform-Relaunch, Ende März 2026): Feed-
Impressionen haben sich nahezu verdoppelt; die auf der Plattform verbrachte
Zeit stieg um mehr als 50%. Beide Kennzahlen sind dem Generation-V-Neuaufbau
zuzuschreiben, nicht METIS.
* Rolle von METIS: Echtzeit-Experimentierinfrastruktur, die bereitgestellt
wurde, um die durch Generation V erzielten Performance-Gewinne
kontinuierlich und messungsgetrieben zu optimieren und zu skalieren.
* KI-Infrastruktur-Stack: METIS ist die dritte proprietäre Initiative nach
GAIA (Datenschicht, Mai 2025) und ModelKnife (Machine-Learning-Schicht,
Dezember 2025). Zusammen bilden sie eine geschlossene Schlaufe:
Datenaufnahme? Modelltraining? Echtzeit-Experimente? Optimierung.
* METIS-Umfang: Echtzeit-Tests und Optimierung aller Plattformelemente,
einschliesslich Content-Ranking, Feed-Algorithmen, KI-Modelle, Engagement-
Mechaniken, Gamifizierungslogik und Monetarisierungsflüsse - deutlich
breiter als konventionelle A/B-Test-Infrastruktur.
* Systemkomponenten: Echtzeit-Event-Aufnahme, strukturierter Event-Katalog,
wiederverwendbare Metrikdefinitionen, Experimentmanagement mit statistischer
Power- und Signifikanzauswertung sowie eine Entscheidungswarteschlange für
Produkt-Rollout-Entscheidungen.
* Betriebsmodell-Shift: Produktentwicklung, KI-Optimierung und
Monetarisierungslogik können nun auf Basis realer Performance kontinuierlich
getestet und verfeinert werden, was die Abhängigkeit von annahmegetriebenen
Entscheidungen reduziert.
* Erwartete Ergebnisse: Das Management erwartet, dass METIS zu weiteren
Steigerungen des Nutzer-Engagements, verbesserter Retention und
effizienterer Monetarisierung beitragen wird.
«In grösseren Massstäben ist die Fähigkeit, verschiedene Versionen jeder
Funktion kontinuierlich zu testen und zu vergleichen, das, was leistungsstarke
Plattformen auszeichnet. Mit METIS können wir systematisch auswerten, was am
besten funktioniert, und diese Verbesserungen kontinuierlich auf die gesamte
Plattform anwenden.»
- David Liu, Lead Data Scientist & Head of AI, naoo AG
«Der starke Anstieg der Impressionen nach dem Generation-V-Rollout zeigt die
Wirksamkeit unserer neuen Plattform, und METIS ermöglicht es uns, diese
Verbesserungen systematisch zu skalieren.»
- Dr. Thomas Wolfensberger, Gründer & Hauptaktionär, naoo AG
STRATEGISCHER KONTEXT
METIS schliesst das proprietäre KI-Infrastruktur-Aufbauprogramm von naoo ab. Mit
GAIA als Datenfundament, ModelKnife für Machine Learning im Massstab und METIS
für Echtzeit-Experimente hat das Unternehmen einen Technologie-Stack etabliert,
der eine kontinuierliche, messbare Plattformverbesserung ermöglicht. Die
Infrastruktur soll die Skalierbarkeit der kommerziellen Aktivitäten in den
geplanten Stadterweiterungen Zürich und Berlin unterstützen.
KOTIERUNGS- & KONTAKTANGABEN
Die naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, und beschäftigt 41
Mitarbeitende. Kotiert an der Düsseldorfer Börse seit Dezember 2024.
Medien- & Investorenkontakt: Karl Fleetwood, Chief Operating Officer |
karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10
HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND RECHTLICHER HINWEIS
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen
Erwartungen basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen.
Nichts in diesem Dokument stellt eine Anlageberatung oder eine Aufforderung zum
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die naoo AG ist an der Düsseldorfer
Börse kotiert (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329). Alle Daten stammen aus
Unternehmensangaben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für
künftige Ergebnisse. Medien- und Investorenkontakt: Karl Fleetwood, COO -
karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10 | www.naoo.com
naoo AG · NAO · ISIN: CH1323306329 · www.naoo.com
Â°