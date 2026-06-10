GNW-News: naoo AG veröffentlicht ersten IFRS-Konzernabschluss: CHF 6.0 Millionen Betriebsertrag, CHF 7.9 Millionen Eigenkapital
^Umstellung auf IFRS schafft international vergleichbaren Berichtsrahmen; Bilanz
durch Darlehensumwandlung gestärkt; operativ bleibt das Unternehmen in der
geplanten Investitions- und Skalierungsphase.
ZUSAMMENFASSUNG
Die naoo AG (Düsseldorfer Börse: NAO) hat heute ihren ersten Konzernabschluss
nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) für das
Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Die Umstellung auf IFRS markiert einen
Schritt in der Professionalisierung der Finanzberichterstattung des Konzerns und
schafft die Grundlage für eine international vergleichbare Kommunikation mit
institutionellen Investoren und den Kapitalmärkten.
WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN (GJ 2025, IFRS)
* Betriebsertrag: CHF 6.0 Millionen für das Geschäftsjahr 2025.
* Reingewinn: CHF 0.3 Millionen - wesentlich beeinflusst durch nicht
zahlungswirksame Effekte aus der erstmaligen Anwendung von IFRS,
insbesondere im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation der Kingfluencers-
Integration. Ohne diese Effekte befindet sich der Konzern weiterhin in einer
geplanten Investitions- und Skalierungsphase.
* Eigenkapital: CHF 7.9 Millionen zum Bilanzstichtag, was eine deutliche
Stärkung der Bilanz darstellt.
* Kapitalstruktur: Die im Dezember 2025 abgeschlossene Umwandlung von
Aktionärsdarlehen in Eigenkapital trug zur Stärkung der Kapitalstruktur des
Konzerns bei.
* IFRS-Umfang: Zentrale Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden an
internationale Standards angeglichen, einschliesslich der Behandlung von
Technologieplattformen, Loyalty- und Bonusprogramme, aktienbasierter
Vergütung und im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworbenen
immateriellen Vermögenswerten.
STRATEGISCHE ENTWICKLUNGEN
Die Integration von Kingfluencers hat die strategische Positionierung des naoo-
Konzerns im Geschäftsjahr 2025 weiter gestärkt. Durch die Kombination ihrer
Plattformtechnologie mit einem etablierten Creator-Ökosystem und langjährigen
Kundenbeziehungen hat naoo eine Grundlage für die weitere kommerzielle
Skalierung geschaffen. Im Rahmen der Integration wurden 2025 die ersten
gemeinsamen Wachstumsinitiativen lanciert: Über ein gemeinsames Onboarding-
Programm wurden Influencer mit einer kumulierten Reichweite von mehr als 3
Millionen Followern auf die naoo-Plattform gebracht.
Nach Abschluss der grossen Plattform- und Integrationsprojekte verlagert sich
der Fokus des Konzerns 2026 zunehmend auf die kommerzielle Skalierung. Zu den
zentralen Prioritäten zählen die Steigerung des Betriebsertrags, der Ausbau der
Händler- und Creator-Basis sowie die disziplinierte Weiterentwicklung der
Kosten- und Organisationsstruktur des Konzerns.
«Mit unserem ersten IFRS-Konzernabschluss schaffen wir die Grundlage für eine
transparente und international vergleichbare Finanzkommunikation. Die zentrale
Botschaft für unsere Investoren lautet: Unser operatives Geschäft ist auf CHF
6.0 Millionen Umsatz gewachsen, unsere Bilanz wurde mit einem Eigenkapital von
CHF 7.9 Millionen deutlich gestärkt, und der ausgewiesene Reingewinn ist primär
auf die erstmalige Anwendung von IFRS zurückzuführen. Operativ befinden wir uns
weiterhin in einer Investitions- und Skalierungsphase.»
- Kevin Dragon, Chief Financial Officer, naoo AG
EARNINGS CALL
Das Unternehmen wird am 23. Juni 2026 um 15:00 Uhr MESZ einen öffentlichen
Earnings Call auf der Airtime-Plattform durchführen. Das Management wird die
wichtigsten Entwicklungen des Geschäftsjahres 2025, den ersten IFRS-
Konzernabschluss sowie die strategischen Prioritäten für 2026 präsentieren und
für Investorenfragen zur Verfügung stehen. Der vollständige Geschäftsbericht
2025 ist unter www.naoo.com/investor-relations verfügbar.
FINANZKALENDER
* 09. Juni 2026 - Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 (IFRS)
* 23. Juni 2026, 15:00 Uhr MESZ - Öffentlicher Earnings Call auf der Airtime-
Plattform
* 30. Juni 2026, 11:00 Uhr MESZ - Generalversammlung der naoo AG (online)
KOTIERUNGS- & KONTAKTANGABEN
Die naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, und beschäftigt 41
Mitarbeitende. Kotiert an der Düsseldorfer Börse seit Dezember 2024.
Medien- & Investorenkontakt: Karl Fleetwood, Chief Operating Officer |
karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10
HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND RECHTLICHER HINWEIS
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen
Erwartungen basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen.
Nichts in diesem Dokument stellt eine Anlageberatung oder eine Aufforderung zum
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die naoo AG ist an der Düsseldorfer
Börse kotiert (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329). Alle Finanzdaten stammen aus
dem geprüften IFRS-Konzernabschluss 2025 der naoo AG sowie weiteren
Unternehmensangaben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für
künftige Ergebnisse. Medien- und Investorenkontakt: Karl Fleetwood, COO -
karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10 | www.naoo.com
naoo AG · NAO · ISIN: CH1323306329 · www.naoo.com
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