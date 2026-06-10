GNW-News: naoo AG veröffentlicht ersten IFRS-Konzernabschluss: CHF 6.0 Millionen Betriebsertrag, CHF 7.9 Millionen Eigenkapital

^Umstellung auf IFRS schafft international vergleichbaren Berichtsrahmen; Bilanz

durch Darlehensumwandlung gestärkt; operativ bleibt das Unternehmen in der

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geplanten Investitions- und Skalierungsphase.

ZUSAMMENFASSUNG

Die naoo AG (Düsseldorfer Börse: NAO) hat heute ihren ersten Konzernabschluss

nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) für das

Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Die Umstellung auf IFRS markiert einen

Schritt in der Professionalisierung der Finanzberichterstattung des Konzerns und

schafft die Grundlage für eine international vergleichbare Kommunikation mit

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institutionellen Investoren und den Kapitalmärkten.

WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN (GJ 2025, IFRS)

* Betriebsertrag: CHF 6.0 Millionen für das Geschäftsjahr 2025.

* Reingewinn: CHF 0.3 Millionen - wesentlich beeinflusst durch nicht

zahlungswirksame Effekte aus der erstmaligen Anwendung von IFRS,

insbesondere im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation der Kingfluencers-

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Integration. Ohne diese Effekte befindet sich der Konzern weiterhin in einer

geplanten Investitions- und Skalierungsphase.

* Eigenkapital: CHF 7.9 Millionen zum Bilanzstichtag, was eine deutliche

Stärkung der Bilanz darstellt.

* Kapitalstruktur: Die im Dezember 2025 abgeschlossene Umwandlung von

Aktionärsdarlehen in Eigenkapital trug zur Stärkung der Kapitalstruktur des

Konzerns bei.

* IFRS-Umfang: Zentrale Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden an

internationale Standards angeglichen, einschliesslich der Behandlung von

Technologieplattformen, Loyalty- und Bonusprogramme, aktienbasierter

Vergütung und im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworbenen

immateriellen Vermögenswerten.

STRATEGISCHE ENTWICKLUNGEN

Die Integration von Kingfluencers hat die strategische Positionierung des naoo-

Konzerns im Geschäftsjahr 2025 weiter gestärkt. Durch die Kombination ihrer

Plattformtechnologie mit einem etablierten Creator-Ökosystem und langjährigen

Kundenbeziehungen hat naoo eine Grundlage für die weitere kommerzielle

Skalierung geschaffen. Im Rahmen der Integration wurden 2025 die ersten

gemeinsamen Wachstumsinitiativen lanciert: Über ein gemeinsames Onboarding-

Programm wurden Influencer mit einer kumulierten Reichweite von mehr als 3

Millionen Followern auf die naoo-Plattform gebracht.

Nach Abschluss der grossen Plattform- und Integrationsprojekte verlagert sich

der Fokus des Konzerns 2026 zunehmend auf die kommerzielle Skalierung. Zu den

zentralen Prioritäten zählen die Steigerung des Betriebsertrags, der Ausbau der

Händler- und Creator-Basis sowie die disziplinierte Weiterentwicklung der

Kosten- und Organisationsstruktur des Konzerns.

«Mit unserem ersten IFRS-Konzernabschluss schaffen wir die Grundlage für eine

transparente und international vergleichbare Finanzkommunikation. Die zentrale

Botschaft für unsere Investoren lautet: Unser operatives Geschäft ist auf CHF

6.0 Millionen Umsatz gewachsen, unsere Bilanz wurde mit einem Eigenkapital von

CHF 7.9 Millionen deutlich gestärkt, und der ausgewiesene Reingewinn ist primär

auf die erstmalige Anwendung von IFRS zurückzuführen. Operativ befinden wir uns

weiterhin in einer Investitions- und Skalierungsphase.»

- Kevin Dragon, Chief Financial Officer, naoo AG

EARNINGS CALL

Das Unternehmen wird am 23. Juni 2026 um 15:00 Uhr MESZ einen öffentlichen

Earnings Call auf der Airtime-Plattform durchführen. Das Management wird die

wichtigsten Entwicklungen des Geschäftsjahres 2025, den ersten IFRS-

Konzernabschluss sowie die strategischen Prioritäten für 2026 präsentieren und

für Investorenfragen zur Verfügung stehen. Der vollständige Geschäftsbericht

2025 ist unter www.naoo.com/investor-relations verfügbar.

FINANZKALENDER

* 09. Juni 2026 - Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 (IFRS)

* 23. Juni 2026, 15:00 Uhr MESZ - Öffentlicher Earnings Call auf der Airtime-

Plattform

* 30. Juni 2026, 11:00 Uhr MESZ - Generalversammlung der naoo AG (online)

KOTIERUNGS- & KONTAKTANGABEN

Die naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, und beschäftigt 41

Mitarbeitende. Kotiert an der Düsseldorfer Börse seit Dezember 2024.

Medien- & Investorenkontakt: Karl Fleetwood, Chief Operating Officer |

karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND RECHTLICHER HINWEIS

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen

Erwartungen basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Nichts in diesem Dokument stellt eine Anlageberatung oder eine Aufforderung zum

Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die naoo AG ist an der Düsseldorfer

Börse kotiert (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329). Alle Finanzdaten stammen aus

dem geprüften IFRS-Konzernabschluss 2025 der naoo AG sowie weiteren

Unternehmensangaben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für

künftige Ergebnisse. Medien- und Investorenkontakt: Karl Fleetwood, COO -

karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10 | www.naoo.com

naoo AG · NAO · ISIN: CH1323306329 · www.naoo.com

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