GNW-News: naoo lanciert Generation V - Schweizer Plattform verbindet Social Media erstmals direkt mit lokalem Handel
^Neue Plattform-Architektur ermöglicht Händler-Integration, kartenbasierte lokale
Aktivierung und messbare Interaktion am Point of Sale - Zürich und Genf unter
den fünf Startmärkten
Zusammenfassung
Zürich / Frankfurt, 16. März 2026 - Die naoo AG, Betreiberin der Social-Media-
und Commerce-Plattform naoo, gibt den Launch von naoo Generation V bekannt. Das
Release umfasst einen vollständigen Neuaufbau der Plattform-Technologie und die
direkte Integration von naoo business in die Hauptanwendung. Damit liefert das
Unternehmen das für Q1 2026 angekündigte Handels-Modul termingerecht aus.
Kerndaten
Installierte Basis: Rund 160'000 kumulative Downloads per Ende Februar 2026.
Technologie: Kompletter Neuaufbau von Frontend und Backend, inklusive eines
modernen, auf Java basierenden Enterprise-Backends für künftige Skalierbarkeit.
Commerce-Integration: naoo business ist neu direkt in die Hauptanwendung
integriert und ermöglicht lokale Händler-Aktivierung innerhalb des naoo-
Ökosystems.
Schweizer Fokus: Zürich und Genf gehören zu den fünf vorkonfigurierten
Startstädten (neben Berlin, London und New York City).
Gruppensynergie: In Kombination mit den Demand-Generation-Kompetenzen der
Kingfluencers AG, der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der
führenden im DACH-Raum.
Lokale Verankerung als strategischer Kern
Generation V positioniert naoo als erste Social-Media-Plattform aus der Schweiz,
die digitale Inhalte direkt mit dem lokalen Handel verknüpft. Die deutlich
erweiterte Kartenfunktion verbindet digitalen Content mit physischen Orten und
ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, kuratierte lokale Inhalte, ausgewählte
Orte und nützliche Orientierungspunkte in ihrer Stadt zu entdecken.
Für lokale Händler und Gewerbetreibende eröffnet sich damit ein neuer Kanal:
Über naoo business können sie individualisierte Angebote erstellen und Besuche
am physischen Standort über naoo-Punkte incentivieren, die Nutzer gegen Prämien
einlösen können.
Der Rollout erfolgt in einem dynamisch skalierenden Phasenmodell, das eine
rasche Händler-Integration bei gleichzeitig hoher Qualität der kuratierten
Inhalte sicherstellt.
Zitat der Geschäftsleitung
«Mit Generation V verfügt naoo über eine Produktarchitektur, die durch lokale
Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Möglichkeiten der
Funnel-Verlängerung zwischen digitaler Aufmerksamkeit und realer Interaktion
einzigartigen Mehrwert schaffen kann. Dies erweitert die strategischen
Möglichkeiten der Plattform erheblich.»
- Gregor Doser, Chief Commercial Officer, naoo AG
Ausblick
Das Unternehmen erwartet, dass die integrierte Händler-Schicht und die neue
technologische Architektur eine skalierbare Händler-Monetarisierung über weitere
Märkte hinweg ermöglichen werden.
Über die naoo AG
Die naoo AG baut die Zukunft von Creator-geführten Medien, sozialer Interaktion
und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit
mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Die naoo-Plattform
kombiniert personalisierte Inhalte, Gamification und ein Punkte-und-Prämien-
System mit lokalen Händler-Anreizen. Gemeinsam mit der Kingfluencers AG - der
grössten Influencer-Agentur der Schweiz - verbindet naoo Plattform-Innovation
mit Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand Storytelling. Die
naoo AG hat ihren Sitz in Zug, beschäftigt 41 Mitarbeitende und ist an der Börse
Düsseldorf kotiert (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).
Kontakt für Medien und Investoren
Karl Fleetwood
Chief Operating Officer
E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com (mailto:karl.fleetwood@naoo.com)
Phone: +41 (0)79 867 10 10
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