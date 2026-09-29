GNW-News: Nespresso und Swarovski laden ein, jeden Kaffeemoment zu genießen
^Nespresso x Swarovski 2026 Festive Campaign Film: Nespresso x Swarovski 2026
Festive Campaign Film (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10458/ger)
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VEVEY, Schweiz, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zur Festive Season vereinen
Nespresso und Swarovski ihre Expertise in einer besonderen Zusammenarbeit, die
auf die Frage What Else? mit einer gemeinsamen Kreation antwortet, die reich an
Aromen und voller Faszination ist. Mutig, farbenfroh und extravagant verbinden
die beiden ikonischen Marken ihre Expertise und präsentieren funkelnde Geschenke
und außergewöhnliche Kaffees, die für die Festtage und darüber hinaus geschaffen
wurden.
Nespresso, der weltweite Pionier für Premium-Kaffee, präsentiert eine neue
Kollektion genussvoller, limitierter schwarzer und aromatisierter
Kaffeemischungen sowie Rezepte, mit denen sich der Luxus des Augenblicks
genießen lässt und eine schimmernde Auswahl an Accessoires, die jeden
Kaffeemoment zum Strahlen bringen. Die Kollektion präsentiert sich in einer
auffälligen Verpackung, die von Swarovskis charakteristischer achteckiger Form
und Farbpalette inspiriert ist und die Opulenz der Marke in einer Zusammenarbeit
einfängt, die Handwerkskunst und Kreativität für die magischsten Festive-Momente
in den Mittelpunkt stellt.
Eine Welt entdecken, in der jeder Kaffeemoment strahlt
Licht, Geschmack und Handwerkskunst vereinen sich in einer Kampagne, die an
jeder Ecke zum Staunen und Entdecken einlädt. Jeder Moment enthüllt eine neue
Facette der Kooperation, inspiriert vom Zusammenspiel aus Brillanz und Farbe,
das Swarovskis ikonische Ästhetik prägt. Als Hommage an Neugier und Genuss fängt
sie die Freude am Entdecken des Unerwarteten ein und spiegelt so die Magie der
Festtage wider. Mit Nespressos charakteristischem What else? wird daraus eine
offene Einladung, strahlende Momente zu genießen und ihre unendlichen
Möglichkeiten immer weiter zu entdecken.
Gourmet-Kaffeemischungen, die das Gefühl der Festtage einfangen
Gemeinsam zeigen Nespresso und Swarovski die Kunst des Kaffeegenusses.
Limitierte Kaffees, darunter zwei aromatisierte Mischungen, wurden kreiert, um
jeden Moment mit unvergleichlicher Kaffeekompetenz zu veredeln.
Als Einladung, die Festtagssaison mit einem Hauch freudvoller Extravaganz zu
feiern, umfasst die gemeinsam kreierte Kollektion den Festive Crystal Spark
Espresso für Original und den Festive Crystal Spark Double Espresso für Vertuo.
Es zeigt sich eine Welt festlichen Lichts mit einer warmen Mischung
südamerikanischer Arabicas aus Guatemala und Costa Rica, ergänzt durch
asiatischen Robusta. Die Wärme von geröstetem Getreide und sanften Kakaonoten
wird durch feine Karamellnuancen und dezente Gewürznoten harmonisch
ausbalanciert. Der Kaffee kann klassisch genossen werden oder als Matcha
Affogaccino zu kulinarischer Kreativität inspirieren.
Eine Welt festlicher Extravaganz eröffnet sich mit den aromatisierten Kaffees
von Nespresso, die aus brasilianischen und kolumbianischen Arabicas komponiert
sind. Nespressos üppiger Hazelnut Brownie Flavored verbindet reichhaltigen
Fudge-Brownie mit dem warmen, nussigen Aroma gerösteter Haselnüsse zu einem
köstlichen Genuss für die Festtage. Oder für einen besonderen Genuss: der
Blueberry Cheesecake Flavored Kaffee. Vollmundige, konfitürenartige
Blaubeernoten, reichhaltiger Cheesecake und sanfte Karamellnoten machen diese
köstliche Mischung zu einer überraschenden Sinneserfahrung.
Extravagante Geschenke und luxuriöse Genussmomente
Als weiteres Highlight gibt es die renommierten Nespresso Adventskalender, die
sich elegant öffnen und neue Kaffees enthüllen, während sich altbekannte
Favoriten wiederentdecken lassen. Sorgfältig für Original und Vertuo gestaltet,
sind ausgewählte Tage dem Teilen gewidmet und enthalten zwei Kaffeekapseln, die
gemeinsam mit einem geliebten Menschen genossen werden können, sowie ein
exklusives Accessoire, das ausschließlich im Adventskalender erhältlich ist und
jeden Moment des Entdeckens noch besonderer macht.
Die Kollektion präsentiert außerdem zwei sammelbare Kristallornamente, die von
den ikonischen Original- und Vertuo-Kapseln inspiriert sind und Swarovskis
Pionierarbeit im Umgang mit Kristallen perfekt mit Nespressos Kaffeekompetenz
verbinden. Die Zusammenarbeit sorgt zusätzlich für Freude durch die Einführung
exklusiver Pixie-Tassen in leuchtendem Grün (Espresso-Format) und Rosa (Lungo-
Format), die dem Kaffeeerlebnis einen Hauch von Funkeln verleihen. Und in diesem
Jahr interpretiert Nespresso seinen klassischen Travel Mug in schickem grünem
Edelstahl neu, vollständig verziert mit Swarovskis charakteristischem Muster und
kombiniert mit einer passenden Halterung, die mit 36 grünen Kristallen besetzt
ist.
Darüber hinaus präsentiert Nespresso luxuriöse Festive Schokoladen, die die
Ästhetik der Kollektion in einer neuen, genussvollen Form widerspiegeln, die von
Kristallschliffen inspiriert ist. Ob als Geschenk für einen geliebten Menschen
oder als Genuss für sich selbst - dieses köstliche Geschenk sollte man sich
nicht entgehen lassen.
Eine eindrucksvolle Statement-Maschine
Diese Kooperation definiert das High-End-Kaffeeerlebnis neu, indem sie
Nespressos Exzellenz bei der Kaffeezubereitung mit Swarovskis akribischer
technischer Brillanz verbindet und so gemeinsam eine unverzichtbare CitiZ
Platinum Maschine mit Kristallverzierungen kreiert. Ein extravagantes Geschenk
für alle, die außergewöhnlichen Kaffee und Selbstausdruck schätzen.
Luxuriöse kulinarische Kreationen
Für einen zusätzlichen Hauch von Extravaganz hat Nespresso neue Rezepte
entwickelt, um mit seinen limitierten Kaffees und Aromen unendliche Kreationen
zu entdecken. Der ausdrucksstarke Blueberry Cheesecake Creamy Iced Latte gießt
eine gemischte Kombination des Blueberry Cheesecake Flavored Kaffee auf Eis und
sorgt so für eine erfrischende Balance aus Süße, Farbe und Kreativität. Der
Hazelnut Pink Brownie Mocktini hingegen ist eine raffinierte Kombination aus
Hazelnut Brownie Flavored Kaffee, samtiger Milch und einem Hauch von Schokolade
- für Momente, in denen sich Kaffee noch ein wenig magischer anfühlen darf. Für
noch mehr kulinarische Kreativität bietet der Crystal Spark Matcha Affogaccino
von Nespresso eine cremige, vollmundige Variante des klassischen Affogato. Die
feine Süße von Pistazieneis verbindet sich mit dem warmen Charakter des Crystal
Spark Kaffees und wird mit samtigem, mit Matcha verfeinertem Milchschaum und
einer Prise gehackter Pistazien abgerundet. Ein eleganter Genuss, der
Kaffeemomente in pures Vergnügen verwandelt.
Die Nespresso x Swarovski Festive Collection wird im Laufe des Septembers und
Oktobers in den Nespresso Märkten eingeführt und für begrenzte Zeit online sowie
in den Nespresso Boutiquen erhältlich sein. Ausgewählte Produkte der Kollektion
werden zudem weltweit in ausgewählten Swarovski Boutiquen erhältlich sein.
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Yasmin Ajani - Yasmin.Ajani@karlaotto.com (mailto:Yasmin.Ajani@karlaotto.com)
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acc719d7049e
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781a-4c7c-8ffe-37998be07855
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c1889d396019
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ff654e29b6d2
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3420a8a42058
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