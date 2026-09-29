GNW-News: Nespresso und Swarovski laden ein, jeden Kaffeemoment zu genießen

29.09.26 12:04 Uhr

^Nespresso x Swarovski 2026 Festive Campaign Film: Nespresso x Swarovski 2026

Festive Campaign Film (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10458/ger)

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VEVEY, Schweiz, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zur Festive Season vereinen

Nespresso und Swarovski ihre Expertise in einer besonderen Zusammenarbeit, die

auf die Frage What Else? mit einer gemeinsamen Kreation antwortet, die reich an

Aromen und voller Faszination ist. Mutig, farbenfroh und extravagant verbinden

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die beiden ikonischen Marken ihre Expertise und präsentieren funkelnde Geschenke

und außergewöhnliche Kaffees, die für die Festtage und darüber hinaus geschaffen

wurden.

Nespresso, der weltweite Pionier für Premium-Kaffee, präsentiert eine neue

Kollektion genussvoller, limitierter schwarzer und aromatisierter

Kaffeemischungen sowie Rezepte, mit denen sich der Luxus des Augenblicks

genießen lässt und eine schimmernde Auswahl an Accessoires, die jeden

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Kaffeemoment zum Strahlen bringen. Die Kollektion präsentiert sich in einer

auffälligen Verpackung, die von Swarovskis charakteristischer achteckiger Form

und Farbpalette inspiriert ist und die Opulenz der Marke in einer Zusammenarbeit

einfängt, die Handwerkskunst und Kreativität für die magischsten Festive-Momente

in den Mittelpunkt stellt.

Eine Welt entdecken, in der jeder Kaffeemoment strahlt

Licht, Geschmack und Handwerkskunst vereinen sich in einer Kampagne, die an

jeder Ecke zum Staunen und Entdecken einlädt. Jeder Moment enthüllt eine neue

Facette der Kooperation, inspiriert vom Zusammenspiel aus Brillanz und Farbe,

das Swarovskis ikonische Ästhetik prägt. Als Hommage an Neugier und Genuss fängt

sie die Freude am Entdecken des Unerwarteten ein und spiegelt so die Magie der

Festtage wider. Mit Nespressos charakteristischem What else? wird daraus eine

offene Einladung, strahlende Momente zu genießen und ihre unendlichen

Möglichkeiten immer weiter zu entdecken.

Gourmet-Kaffeemischungen, die das Gefühl der Festtage einfangen

Gemeinsam zeigen Nespresso und Swarovski die Kunst des Kaffeegenusses.

Limitierte Kaffees, darunter zwei aromatisierte Mischungen, wurden kreiert, um

jeden Moment mit unvergleichlicher Kaffeekompetenz zu veredeln.

Als Einladung, die Festtagssaison mit einem Hauch freudvoller Extravaganz zu

feiern, umfasst die gemeinsam kreierte Kollektion den Festive Crystal Spark

Espresso für Original und den Festive Crystal Spark Double Espresso für Vertuo.

Es zeigt sich eine Welt festlichen Lichts mit einer warmen Mischung

südamerikanischer Arabicas aus Guatemala und Costa Rica, ergänzt durch

asiatischen Robusta. Die Wärme von geröstetem Getreide und sanften Kakaonoten

wird durch feine Karamellnuancen und dezente Gewürznoten harmonisch

ausbalanciert. Der Kaffee kann klassisch genossen werden oder als Matcha

Affogaccino zu kulinarischer Kreativität inspirieren.

Eine Welt festlicher Extravaganz eröffnet sich mit den aromatisierten Kaffees

von Nespresso, die aus brasilianischen und kolumbianischen Arabicas komponiert

sind. Nespressos üppiger Hazelnut Brownie Flavored verbindet reichhaltigen

Fudge-Brownie mit dem warmen, nussigen Aroma gerösteter Haselnüsse zu einem

köstlichen Genuss für die Festtage. Oder für einen besonderen Genuss: der

Blueberry Cheesecake Flavored Kaffee. Vollmundige, konfitürenartige

Blaubeernoten, reichhaltiger Cheesecake und sanfte Karamellnoten machen diese

köstliche Mischung zu einer überraschenden Sinneserfahrung.

Extravagante Geschenke und luxuriöse Genussmomente

Als weiteres Highlight gibt es die renommierten Nespresso Adventskalender, die

sich elegant öffnen und neue Kaffees enthüllen, während sich altbekannte

Favoriten wiederentdecken lassen. Sorgfältig für Original und Vertuo gestaltet,

sind ausgewählte Tage dem Teilen gewidmet und enthalten zwei Kaffeekapseln, die

gemeinsam mit einem geliebten Menschen genossen werden können, sowie ein

exklusives Accessoire, das ausschließlich im Adventskalender erhältlich ist und

jeden Moment des Entdeckens noch besonderer macht.

Die Kollektion präsentiert außerdem zwei sammelbare Kristallornamente, die von

den ikonischen Original- und Vertuo-Kapseln inspiriert sind und Swarovskis

Pionierarbeit im Umgang mit Kristallen perfekt mit Nespressos Kaffeekompetenz

verbinden. Die Zusammenarbeit sorgt zusätzlich für Freude durch die Einführung

exklusiver Pixie-Tassen in leuchtendem Grün (Espresso-Format) und Rosa (Lungo-

Format), die dem Kaffeeerlebnis einen Hauch von Funkeln verleihen. Und in diesem

Jahr interpretiert Nespresso seinen klassischen Travel Mug in schickem grünem

Edelstahl neu, vollständig verziert mit Swarovskis charakteristischem Muster und

kombiniert mit einer passenden Halterung, die mit 36 grünen Kristallen besetzt

ist.

Darüber hinaus präsentiert Nespresso luxuriöse Festive Schokoladen, die die

Ästhetik der Kollektion in einer neuen, genussvollen Form widerspiegeln, die von

Kristallschliffen inspiriert ist. Ob als Geschenk für einen geliebten Menschen

oder als Genuss für sich selbst - dieses köstliche Geschenk sollte man sich

nicht entgehen lassen.

Eine eindrucksvolle Statement-Maschine

Diese Kooperation definiert das High-End-Kaffeeerlebnis neu, indem sie

Nespressos Exzellenz bei der Kaffeezubereitung mit Swarovskis akribischer

technischer Brillanz verbindet und so gemeinsam eine unverzichtbare CitiZ

Platinum Maschine mit Kristallverzierungen kreiert. Ein extravagantes Geschenk

für alle, die außergewöhnlichen Kaffee und Selbstausdruck schätzen.

Luxuriöse kulinarische Kreationen

Für einen zusätzlichen Hauch von Extravaganz hat Nespresso neue Rezepte

entwickelt, um mit seinen limitierten Kaffees und Aromen unendliche Kreationen

zu entdecken. Der ausdrucksstarke Blueberry Cheesecake Creamy Iced Latte gießt

eine gemischte Kombination des Blueberry Cheesecake Flavored Kaffee auf Eis und

sorgt so für eine erfrischende Balance aus Süße, Farbe und Kreativität. Der

Hazelnut Pink Brownie Mocktini hingegen ist eine raffinierte Kombination aus

Hazelnut Brownie Flavored Kaffee, samtiger Milch und einem Hauch von Schokolade

- für Momente, in denen sich Kaffee noch ein wenig magischer anfühlen darf. Für

noch mehr kulinarische Kreativität bietet der Crystal Spark Matcha Affogaccino

von Nespresso eine cremige, vollmundige Variante des klassischen Affogato. Die

feine Süße von Pistazieneis verbindet sich mit dem warmen Charakter des Crystal

Spark Kaffees und wird mit samtigem, mit Matcha verfeinertem Milchschaum und

einer Prise gehackter Pistazien abgerundet. Ein eleganter Genuss, der

Kaffeemomente in pures Vergnügen verwandelt.

Die Nespresso x Swarovski Festive Collection wird im Laufe des Septembers und

Oktobers in den Nespresso Märkten eingeführt und für begrenzte Zeit online sowie

in den Nespresso Boutiquen erhältlich sein. Ausgewählte Produkte der Kollektion

werden zudem weltweit in ausgewählten Swarovski Boutiquen erhältlich sein.

Folge @nespresso, um über alle aktuellen Neuigkeiten von Nespresso auf dem

Laufenden zu bleiben.

Yasmin Ajani - Yasmin.Ajani@karlaotto.com (mailto:Yasmin.Ajani@karlaotto.com)

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

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0a12-43e3-9e9c-659c6a508941

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acc719d7049e

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781a-4c7c-8ffe-37998be07855

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c1889d396019

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ff654e29b6d2

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3420a8a42058

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