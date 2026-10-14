GNW-News: Netbox Labs geht eine Partnerschaft mit NVIDIA und Grafana Labs ein und kündigt neue Ergänzungen zur NetBox Infrastructure Intelligence Platform an...
^CAPE CANAVERAL, Florida, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kennedy Space Center
-- NetBox Labs, das Unternehmen hinter NetBox, dem System of Record für
Netzwerke und Rechenzentren, gab heute auf der ersten NetBox Evolve-Konferenz
Partnerschaften mit NVIDIA und Grafana Labs sowie eine Vielzahl neuer
Plattformfunktionen bekannt. Zusammen stärken diese Vorhaben die Position von
NetBox als zentrale Intelligenzebene für die weltweite Technologieinfrastruktur.
* NVIDIA ist nun als native Datenquelle für den NVIDIA Configuration Manager
(NVCM) - die Netzwerk-Orchestrierungskomponente des NVIDIA DSX OS - in
NetBox integriert. Angesichts des zunehmenden Ausbaus der KI-Infrastruktur
rückt NetBox durch diese Partnerschaft in den Mittelpunkt der Gestaltung,
Bereitstellung und des Betriebs von KI-Infrastrukturen.
* Grafana Labs und NetBox Labs haben ein offizielles NetBox-Plugin im Grafana-
Katalog veröffentlicht. Es integriert den aktuellen Infrastrukturkontext in
Grafana-Dashboards und -Warnmeldungen und ermöglicht es Netzwerk- und
Rechenzentrumsteams so, ihre Daten sinnvoll zu interpretieren.
* Die NetBox Labs Infrastructure Intelligence Platform wurde um neue Produkte
und Funktionen erweitert. NetBox Designs ergänzt NetBox Visual Explorer und
NetBox Asset Lifecycle, um die Konzeption und Planung, die Beschaffung sowie
die Verwaltung beim Ausbau von Rechenzentren und Netzwerken zu
beschleunigen. Darüber hinaus unterstützen neue Agenten und KI-basierte
Betriebsfunktionen jedes Team dabei, seine Infrastruktur auf der
herstellerneutralen Plattform von NetBox zu automatisieren. Schließlich
helfen eine Vielzahl neuer Integrationen und neuer Dashboards für NetBox
Analytics den Teams dabei, mehr Daten in NetBox einzubinden und sich schnell
einen Überblick über ihre Infrastruktur zu verschaffen.
?Ganz gleich, ob Teams Unternehmensnetzwerke und -infrastrukturen im
Einzelhandel, im Gesundheitswesen oder im Finanzdienstleistungssektor aufbauen
oder ein KI-Rechenzentrum in enormer Geschwindigkeit und großem Umfang
bereitstellen - Konfiguration, Überwachbarkeit und Automatisierung hängen
allesamt davon ab, dass eine verbindliche Dokumentation darüber vorliegt, welche
Infrastruktur vorhanden sein sollte und wie sie funktionieren sollte. Dieser
Rekord geht auf das Konto von NetBox", sagte Kris Beevers, CEO und Mitbegründer
von NetBox Labs.?Heute wird NetBox von Unternehmen wie Arm, CoreWeave, Kaiser
Permanente und J.P. Morgan Chase genutzt, um ihre Netzwerke und Infrastruktur
aufzubauen, zu betreiben und auszubauen. Wir verzeichnen ein enormes Wachstum:
Mehr als 90 % der führenden Neoclouds nutzen NetBox zur Konzeption und
Skalierung ihrer KI-Rechenzentren, und wir gehen davon aus, dass NetBox bis
2030 eine Kapazität von mehr als 100 GW in KI-Rechenzentren bereitstellen wird."
NetBox wird nativ in das NVIDIA DSX-Betriebssystem integriert
NVIDIA ist eine Partnerschaft mit NetBox Labs eingegangen, um NetBox zu einer
nativen?Source of Truth" für NVCM zu machen, sodass die Netzwerkkonfiguration
im DSX-Betriebssystem direkt aus dem System stammt, das die KI-
Infrastrukturteams bereits nutzen. Damit steht NetBox im Mittelpunkt der
Konzeption, Bereitstellung und des Betriebs heutiger groß angelegter KI-
Implementierungen. NetBox stellt die zentralen Daten bereit, die die
Automatisierung der Konfiguration in NVIDIA-nativen Cluster-Fabrics steuern.
Erfahren Sie hier mehr über die Partnerschaft zwischen NetBox
(http://netboxlabs.com/blog/nvidia-netbox-labs-ai-data-center-partnership) Labs
und NVIDIA.
NetBox-Kontext in jedem Grafana Labs-Dashboard
Die Infrastruktur liefert mehr Telemetriedaten als je zuvor. Die Telemetrie
zeigt jedoch nur, was die Infrastruktur tut, nicht aber, was sie ist: Zu welchem
Gerät eine Schnittstelle gehört, an welchem Standort sie sich befindet, welche
Rolle sie spielt, wem sie gehört und ob sie überhaupt existieren sollte. Derzeit
schließen Teams diese Lücke manuell, mithilfe unzuverlässiger Skripte oder durch
Rätselraten.
Im Rahmen der Partnerschaft zwischen NetBox Labs und Grafana Labs erfasst NetBox
nun, wie die Infrastruktur eigentlich aussehen sollte, und Grafana zeigt, wie
sie tatsächlich funktioniert. Das kostenlose Open-Source-Plugin?NetBox", das in
Zusammenarbeit mit Grafana Labs entwickelt und im Grafana-Katalog veröffentlicht
wurde, überträgt Live-Kontextdaten von NetBox (Standort, Rolle, Mandant, Rack,
Eigentümer, Lebenszyklus) in Grafana-Dashboards und -Benachrichtigungen. Es sind
keine Änderungen an der Pipeline erforderlich, veraltete Labels werden vermieden
und es entstehen keine zusätzlichen Kosten für Metriken. Unabhängig davon bietet
die Open-Source-Plattform?Orb" von NetBox Labs den Nutzern von Grafana Cloud
nun eine neue Quelle für Netzwerkfluss- und Pakettelemetriedaten.
?Die Beobachtbarkeit von Netzwerken und Infrastrukturen sind beliebte
Anwendungsfälle, die wir in der gesamten Grafana-Community beobachten, und der
Kontext ist es, der den Unterschied zwischen einer Flut von Kennzahlen
einerseits und Antworten sowie konkreten Maßnahmen andererseits ausmacht", sagte
Ash Mazhari, VP of Corporate Development bei Grafana Labs.?NetBox ist das
System, auf das Teams bereits vertrauen. Da die NetBox-Datenquelle in unserem
Katalog enthalten ist und Orb Netzwerktelemetriedaten an Grafana Cloud
übermittelt, erhalten unsere Nutzer ein tieferes Verständnis ihrer
Infrastruktur- und Netzwerkdaten."
Erfahren Sie hier mehr über die Partnerschaft zwischen NetBox
(https://netboxlabs.com/blog/netbox-labs-grafana-partnership/) Labs und Grafana
Labs.
Neue Funktionen der NetBox Labs-Plattform für Menschen und KI-Agenten
Neben den Partnerschaften kündigte NetBox Labs zudem mehrere Neuerungen für die
?NetBox Labs Infrastructure Intelligence"-Plattform an.
* NetBox Designs, das sich derzeit in der öffentlichen Testphase befindet,
bietet wiederverwendbare Vorlagen für die schnelle Gestaltung von
Infrastrukturen. Die Teams legen einen Standort, ein Rack oder einen IP-Plan
einmalig fest und können diesen Vorgang anschließend bei groß angelegten
Bereitstellungen wiederholt anwenden. NetBox Asset Lifecycle begleitet die
geplanten Objekte anschließend durch die Stückliste, die Bestellung, den
Versand und die Installation.
* NetBox Analytics erweitert diese Woche sein Angebot um eine Reihe neuer,
vorgefertigter Dashboards, die Teams dabei unterstützen sollen, ihre
komplexen Infrastrukturumgebungen besser zu verstehen. Diese werden im
nächsten Monat zusammen mit NetBox Visual Explorer allgemein verfügbar sein,
einer Lösung, mit der Teams große Rechenzentrums- und Netzwerklandschaften
schnell anzeigen und darin navigieren können.
* Die Integrationen zwischen der NetBox Labs-Plattform und dem umgebenden
Ökosystem nehmen weiter zu. Die Integrationen mit Arista CloudVision, AWS
VPC IPAM und dem Cisco Nexus Dashboard sind ab diesem Monat allgemein
verfügbar, und neue Integrationen mit Palo Alto Panorama, Tenable und
Kubernetes werden im Laufe des Oktobers in die öffentliche Vorschau
aufgenommen.
* Agentische Operationen stützen sich auf NetBox als herstellerneutrale
Kontextschicht für KI-Agenten. Laut einer Prognose von Gartner® werden bis
zum Jahr 2030 50 % der Unternehmen agentengestützte NetOps mit minimalem
menschlichem Eingriff einsetzen - gegenüber fast 0 % im Jahr 2026. (Quelle:
Gartner, 2026 Strategic Roadmap for Agentic AI in Infrastructure and IT
Operations, Tim Zimmerman, Mike Leibovitz, Andrew Lerner, Jonathan Forest,
Karen Brown, 5. Juni 2026)
* NetBox Agents bietet neue vorgefertigte Agenten für die Prüfung von
Änderungsanfragen, die Einhaltung von Lebenszyklus- und
Versionsvorgaben, das Datenqualitätsmanagement sowie den Datenimport,
wodurch die Hürden für Teams gesenkt werden, um die agentenbasierte
Automatisierung voranzutreiben. Jetzt als öffentliche Vorschau
verfügbar.
* Der vollständig verwaltete, nun allgemein verfügbare NetBox Platform MCP
Server ermöglicht es Teams, ihren eigenen Agenten Infrastrukturkontext
zur Verfügung zu stellen, sodass diese die Infrastruktur plattformweit
in natürlicher Sprache abfragen und ändern können, ohne dass ein eigener
Server betrieben werden muss.
Erfahren Sie hier mehr über die Ankündigungen zur?NetBox
(https://netboxlabs.com/blog/netbox-evolve-2026-platform-announcements/) Labs
Infrastructure Intelligence Platform".
?Nur NetBox Labs bietet eine umfassende Plattform für Infrastruktur-
Intelligence, die alle Phasen des Infrastruktur-Lebenszyklus abdeckt - und dabei
herstellerunabhängig ist, klare Rahmenbedingungen für Agenten vorgibt und das
Vertrauen der anspruchsvollsten Umgebungen weltweit genießt", erklärt Kris
Beevers, CEO und Mitbegründer.?Die heutigen Ankündigungen zu den Produkten von
NetBox Labs sowie zu den Partnerschaften mit NVIDIA und Grafana Labs ermöglichen
es Teams in jeder Phase ihrer Infrastrukturmodernisierung, zuversichtlich zu
arbeiten, da sie wissen, dass sie von der weltweit leistungsstärksten Plattform
für Infrastruktur-Intelligenz unterstützt werden. Wir sind sehr gespannt darauf,
was diese Partnerschaften und Produktankündigungen für unsere Kunden und unser
Unternehmen bedeuten."
Über NetBox Labs
NetBox Labs vereinfacht den gesamten Infrastruktur-Lebenszyklus für die
technisch anspruchsvollsten Umgebungen weltweit. Das Unternehmen ist der
kommerzielle Betreiber von NetBox, dem Open-Source-Infrastruktursystem, auf das
seit mehr als einem Jahrzehnt über 10.000 Organisationen vertrauen. NetBox Labs
optimiert die Beschaffung, Modellierung, Bereitstellung und Verwaltung von
Infrastruktur sowohl für Menschen als auch für Agenten. Die Infrastruktur-
Intelligence-Plattform des Unternehmens unterstützt geschäftskritische Systeme
bei Firmen wie Arm, CoreWeave, J.P. Morgan, Kaiser Permanente und Riot Games.
NetBox Labs mit Hauptsitz in New York City wird von NGP, Notable Capital,
Flybridge, IBM, Salesforce und Two Sigma unterstützt. Besuchen
Sie https://netboxlabs.com, um mehr zu erfahren.
Ansprechpartnerin für die Presse: Rhiannon Pacheco, rpacheco@netboxlabs.comÂ°