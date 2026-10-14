GNW-News: Netbox Labs geht eine Partnerschaft mit NVIDIA und Grafana Labs ein und kündigt neue Ergänzungen zur NetBox Infrastructure Intelligence Platform an...

14.10.26 17:17 Uhr

^CAPE CANAVERAL, Florida, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kennedy Space Center

-- NetBox Labs, das Unternehmen hinter NetBox, dem System of Record für

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Netzwerke und Rechenzentren, gab heute auf der ersten NetBox Evolve-Konferenz

Partnerschaften mit NVIDIA und Grafana Labs sowie eine Vielzahl neuer

Plattformfunktionen bekannt. Zusammen stärken diese Vorhaben die Position von

NetBox als zentrale Intelligenzebene für die weltweite Technologieinfrastruktur.

* NVIDIA ist nun als native Datenquelle für den NVIDIA Configuration Manager

(NVCM) - die Netzwerk-Orchestrierungskomponente des NVIDIA DSX OS - in

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NetBox integriert. Angesichts des zunehmenden Ausbaus der KI-Infrastruktur

rückt NetBox durch diese Partnerschaft in den Mittelpunkt der Gestaltung,

Bereitstellung und des Betriebs von KI-Infrastrukturen.

* Grafana Labs und NetBox Labs haben ein offizielles NetBox-Plugin im Grafana-

Katalog veröffentlicht. Es integriert den aktuellen Infrastrukturkontext in

Grafana-Dashboards und -Warnmeldungen und ermöglicht es Netzwerk- und

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Rechenzentrumsteams so, ihre Daten sinnvoll zu interpretieren.

* Die NetBox Labs Infrastructure Intelligence Platform wurde um neue Produkte

und Funktionen erweitert. NetBox Designs ergänzt NetBox Visual Explorer und

NetBox Asset Lifecycle, um die Konzeption und Planung, die Beschaffung sowie

die Verwaltung beim Ausbau von Rechenzentren und Netzwerken zu

beschleunigen. Darüber hinaus unterstützen neue Agenten und KI-basierte

Betriebsfunktionen jedes Team dabei, seine Infrastruktur auf der

herstellerneutralen Plattform von NetBox zu automatisieren. Schließlich

helfen eine Vielzahl neuer Integrationen und neuer Dashboards für NetBox

Analytics den Teams dabei, mehr Daten in NetBox einzubinden und sich schnell

einen Überblick über ihre Infrastruktur zu verschaffen.

?Ganz gleich, ob Teams Unternehmensnetzwerke und -infrastrukturen im

Einzelhandel, im Gesundheitswesen oder im Finanzdienstleistungssektor aufbauen

oder ein KI-Rechenzentrum in enormer Geschwindigkeit und großem Umfang

bereitstellen - Konfiguration, Überwachbarkeit und Automatisierung hängen

allesamt davon ab, dass eine verbindliche Dokumentation darüber vorliegt, welche

Infrastruktur vorhanden sein sollte und wie sie funktionieren sollte. Dieser

Rekord geht auf das Konto von NetBox", sagte Kris Beevers, CEO und Mitbegründer

von NetBox Labs.?Heute wird NetBox von Unternehmen wie Arm, CoreWeave, Kaiser

Permanente und J.P. Morgan Chase genutzt, um ihre Netzwerke und Infrastruktur

aufzubauen, zu betreiben und auszubauen. Wir verzeichnen ein enormes Wachstum:

Mehr als 90 % der führenden Neoclouds nutzen NetBox zur Konzeption und

Skalierung ihrer KI-Rechenzentren, und wir gehen davon aus, dass NetBox bis

2030 eine Kapazität von mehr als 100 GW in KI-Rechenzentren bereitstellen wird."

NetBox wird nativ in das NVIDIA DSX-Betriebssystem integriert

NVIDIA ist eine Partnerschaft mit NetBox Labs eingegangen, um NetBox zu einer

nativen?Source of Truth" für NVCM zu machen, sodass die Netzwerkkonfiguration

im DSX-Betriebssystem direkt aus dem System stammt, das die KI-

Infrastrukturteams bereits nutzen. Damit steht NetBox im Mittelpunkt der

Konzeption, Bereitstellung und des Betriebs heutiger groß angelegter KI-

Implementierungen. NetBox stellt die zentralen Daten bereit, die die

Automatisierung der Konfiguration in NVIDIA-nativen Cluster-Fabrics steuern.

Erfahren Sie hier mehr über die Partnerschaft zwischen NetBox

(http://netboxlabs.com/blog/nvidia-netbox-labs-ai-data-center-partnership) Labs

und NVIDIA.

NetBox-Kontext in jedem Grafana Labs-Dashboard

Die Infrastruktur liefert mehr Telemetriedaten als je zuvor. Die Telemetrie

zeigt jedoch nur, was die Infrastruktur tut, nicht aber, was sie ist: Zu welchem

Gerät eine Schnittstelle gehört, an welchem Standort sie sich befindet, welche

Rolle sie spielt, wem sie gehört und ob sie überhaupt existieren sollte. Derzeit

schließen Teams diese Lücke manuell, mithilfe unzuverlässiger Skripte oder durch

Rätselraten.

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen NetBox Labs und Grafana Labs erfasst NetBox

nun, wie die Infrastruktur eigentlich aussehen sollte, und Grafana zeigt, wie

sie tatsächlich funktioniert. Das kostenlose Open-Source-Plugin?NetBox", das in

Zusammenarbeit mit Grafana Labs entwickelt und im Grafana-Katalog veröffentlicht

wurde, überträgt Live-Kontextdaten von NetBox (Standort, Rolle, Mandant, Rack,

Eigentümer, Lebenszyklus) in Grafana-Dashboards und -Benachrichtigungen. Es sind

keine Änderungen an der Pipeline erforderlich, veraltete Labels werden vermieden

und es entstehen keine zusätzlichen Kosten für Metriken. Unabhängig davon bietet

die Open-Source-Plattform?Orb" von NetBox Labs den Nutzern von Grafana Cloud

nun eine neue Quelle für Netzwerkfluss- und Pakettelemetriedaten.

?Die Beobachtbarkeit von Netzwerken und Infrastrukturen sind beliebte

Anwendungsfälle, die wir in der gesamten Grafana-Community beobachten, und der

Kontext ist es, der den Unterschied zwischen einer Flut von Kennzahlen

einerseits und Antworten sowie konkreten Maßnahmen andererseits ausmacht", sagte

Ash Mazhari, VP of Corporate Development bei Grafana Labs.?NetBox ist das

System, auf das Teams bereits vertrauen. Da die NetBox-Datenquelle in unserem

Katalog enthalten ist und Orb Netzwerktelemetriedaten an Grafana Cloud

übermittelt, erhalten unsere Nutzer ein tieferes Verständnis ihrer

Infrastruktur- und Netzwerkdaten."

Erfahren Sie hier mehr über die Partnerschaft zwischen NetBox

(https://netboxlabs.com/blog/netbox-labs-grafana-partnership/) Labs und Grafana

Labs.

Neue Funktionen der NetBox Labs-Plattform für Menschen und KI-Agenten

Neben den Partnerschaften kündigte NetBox Labs zudem mehrere Neuerungen für die

?NetBox Labs Infrastructure Intelligence"-Plattform an.

* NetBox Designs, das sich derzeit in der öffentlichen Testphase befindet,

bietet wiederverwendbare Vorlagen für die schnelle Gestaltung von

Infrastrukturen. Die Teams legen einen Standort, ein Rack oder einen IP-Plan

einmalig fest und können diesen Vorgang anschließend bei groß angelegten

Bereitstellungen wiederholt anwenden. NetBox Asset Lifecycle begleitet die

geplanten Objekte anschließend durch die Stückliste, die Bestellung, den

Versand und die Installation.

* NetBox Analytics erweitert diese Woche sein Angebot um eine Reihe neuer,

vorgefertigter Dashboards, die Teams dabei unterstützen sollen, ihre

komplexen Infrastrukturumgebungen besser zu verstehen. Diese werden im

nächsten Monat zusammen mit NetBox Visual Explorer allgemein verfügbar sein,

einer Lösung, mit der Teams große Rechenzentrums- und Netzwerklandschaften

schnell anzeigen und darin navigieren können.

* Die Integrationen zwischen der NetBox Labs-Plattform und dem umgebenden

Ökosystem nehmen weiter zu. Die Integrationen mit Arista CloudVision, AWS

VPC IPAM und dem Cisco Nexus Dashboard sind ab diesem Monat allgemein

verfügbar, und neue Integrationen mit Palo Alto Panorama, Tenable und

Kubernetes werden im Laufe des Oktobers in die öffentliche Vorschau

aufgenommen.

* Agentische Operationen stützen sich auf NetBox als herstellerneutrale

Kontextschicht für KI-Agenten. Laut einer Prognose von Gartner® werden bis

zum Jahr 2030 50 % der Unternehmen agentengestützte NetOps mit minimalem

menschlichem Eingriff einsetzen - gegenüber fast 0 % im Jahr 2026. (Quelle:

Gartner, 2026 Strategic Roadmap for Agentic AI in Infrastructure and IT

Operations, Tim Zimmerman, Mike Leibovitz, Andrew Lerner, Jonathan Forest,

Karen Brown, 5. Juni 2026)

* NetBox Agents bietet neue vorgefertigte Agenten für die Prüfung von

Änderungsanfragen, die Einhaltung von Lebenszyklus- und

Versionsvorgaben, das Datenqualitätsmanagement sowie den Datenimport,

wodurch die Hürden für Teams gesenkt werden, um die agentenbasierte

Automatisierung voranzutreiben. Jetzt als öffentliche Vorschau

verfügbar.

* Der vollständig verwaltete, nun allgemein verfügbare NetBox Platform MCP

Server ermöglicht es Teams, ihren eigenen Agenten Infrastrukturkontext

zur Verfügung zu stellen, sodass diese die Infrastruktur plattformweit

in natürlicher Sprache abfragen und ändern können, ohne dass ein eigener

Server betrieben werden muss.

Erfahren Sie hier mehr über die Ankündigungen zur?NetBox

(https://netboxlabs.com/blog/netbox-evolve-2026-platform-announcements/) Labs

Infrastructure Intelligence Platform".

?Nur NetBox Labs bietet eine umfassende Plattform für Infrastruktur-

Intelligence, die alle Phasen des Infrastruktur-Lebenszyklus abdeckt - und dabei

herstellerunabhängig ist, klare Rahmenbedingungen für Agenten vorgibt und das

Vertrauen der anspruchsvollsten Umgebungen weltweit genießt", erklärt Kris

Beevers, CEO und Mitbegründer.?Die heutigen Ankündigungen zu den Produkten von

NetBox Labs sowie zu den Partnerschaften mit NVIDIA und Grafana Labs ermöglichen

es Teams in jeder Phase ihrer Infrastrukturmodernisierung, zuversichtlich zu

arbeiten, da sie wissen, dass sie von der weltweit leistungsstärksten Plattform

für Infrastruktur-Intelligenz unterstützt werden. Wir sind sehr gespannt darauf,

was diese Partnerschaften und Produktankündigungen für unsere Kunden und unser

Unternehmen bedeuten."

Über NetBox Labs

NetBox Labs vereinfacht den gesamten Infrastruktur-Lebenszyklus für die

technisch anspruchsvollsten Umgebungen weltweit. Das Unternehmen ist der

kommerzielle Betreiber von NetBox, dem Open-Source-Infrastruktursystem, auf das

seit mehr als einem Jahrzehnt über 10.000 Organisationen vertrauen. NetBox Labs

optimiert die Beschaffung, Modellierung, Bereitstellung und Verwaltung von

Infrastruktur sowohl für Menschen als auch für Agenten. Die Infrastruktur-

Intelligence-Plattform des Unternehmens unterstützt geschäftskritische Systeme

bei Firmen wie Arm, CoreWeave, J.P. Morgan, Kaiser Permanente und Riot Games.

NetBox Labs mit Hauptsitz in New York City wird von NGP, Notable Capital,

Flybridge, IBM, Salesforce und Two Sigma unterstützt. Besuchen

Sie https://netboxlabs.com, um mehr zu erfahren.

Ansprechpartnerin für die Presse: Rhiannon Pacheco, rpacheco@netboxlabs.comÂ°