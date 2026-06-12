GNW-News: NetBox Labs kündigt Plattform für Infrastrukturintelligenz mit neuen Funktionen für den gesamten Lebenszyklus von Netzwerken und Infrastruktur an

^NEW YORK, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBox Labs

(https://netboxlabs.com/) hat heute seine Plattform für Infrastrukturintelligenz

Wer­bung Wer­bung

vorgestellt: ein einheitliches System, mit dem Technologieinfrastrukturteams

ihre Zielarchitektur modellieren, nachvollziehen können, was beschafft wurde und

wie es bereitgestellt wird, über KI-beschleunigte Automatisierung handeln und

jede Änderung mithilfe von Sicherungsmaßnahmen für Menschen und KI-Agenten

steuern können.

Mit Hunderttausenden von Implementierungen ist NetBox das branchenweit

etablierte Referenzsystem, das den Kern der NetBox Labs-Plattform bildet. Die

Wer­bung Wer­bung

Plattform ist bereits unverzichtbar für den Betrieb von Neocloud-Anbietern,

Hyperscale-KI-Rechenzentren, Unternehmen und OT-Betreibern weltweit. Unternehmen

wie ARM, Cisco, CoreWeave und J.P. Morgan Chase setzen auf die NetBox Labs-

Plattform, um komplexe, sich schnell wandelnde Infrastrukturen in enormem

Maßstab zu steuern. Wie breit die Plattform aufgestellt ist, zeigt sich auch in

ihrer Nutzung: Mehr als ein Drittel der Kunden setzt mehrere Produkte von NetBox

Wer­bung Wer­bung

Labs ein, um den eigenen Infrastrukturbetrieb zu unterstützen.

Heute baut NetBox Labs seine Plattform zügig aus, um den umfassenden

Anforderungen an Infrastrukturintelligenz innerhalb seiner großen installierten

Basis gerecht zu werden. Da Netzwerke und Infrastrukturen immer komplexer

werden, benötigen Teams mehr als nur eine zuverlässige Netzwerkquelle, um ihre

zunehmend komplexe Infrastruktur zu durchdringen. Mit der heutigen Palette neuer

Funktionen erweitert die NetBox Labs-Plattform die Infrastrukturintelligenz für

Unternehmen in jeder Phase ihres Modernisierungsprozesses, damit sie ihre

Infrastruktur sicher modellieren, verstehen, gezielt steuern und zuverlässig

weiterentwickeln können.

MODELLIEREN: die Infrastrukturdaten der Welt

NetBox Data Exchange (NDX) ist der weltweit größte kuratierte Katalog für

Metadaten zu Infrastrukturkomponenten und deckt Zehntausende von Gerätetypen von

Hunderten Herstellern ab. Statt Hersteller-PDFs mühsam zu durchsuchen, können

Teams Lebenszyklus-, Umwelt-, Betriebs- und Observability-Metadaten direkt in

die NetBox Labs-Plattform übernehmen, wo sie unmittelbar für Planung,

Automatisierung, Compliance und KI-gestützte Workflows zur Verfügung stehen.

Mehr dazu hier (https://netboxlabs.com/blog/netbox-data-exchange-curated-

infrastructure-dataset).

NetBox Asset Lifecycle ist eine native Beschaffungspipeline, die Netzwerkdesign

und physische Bereitstellung miteinander verbindet. Die Lösung erstellt und

verwaltet Stücklisten (BOMs), Bestellungen, Lieferungen und Ersatzteile auf

Basis geplanter DCIM-Objekte und schafft so eine durchgängig nachvollziehbare

Kette von der Freigabe bis zur Installation in dem Referenzsystem, dem Teams

bereits vertrauen. Mehr dazu hier (https://netboxlabs.com/blog/asset-lifecycle-

public-preview/).

SEHEN: kontinuierliche Transparenz von der Zielarchitektur bis zur Realität

NetBox Assurance zeigt Teams, was bereitgestellt ist, wie sich die Umgebung

verändert und an welchen Stellen die betriebliche Realität von der vorgesehenen

Zielarchitektur abweicht. Die Discovery-Funktionen des Produkts machen manuelle

Dateneingaben überflüssig und erkennen Drift, während NetBox Assurance

kontinuierlich überprüft, ob Ihr Referenzsystem mit dem übereinstimmt, was

tatsächlich im Einsatz ist. So können Teams Drift verstehen und beheben und

sicherstellen, dass die Automatisierung stets auf aktuellen und präzisen Daten

aufsetzt. Mehr dazu hier (https://netboxlabs.com/products/netbox-assurance/).

HANDELN: Die Infrastruktur-Datenebene für KI-Agenten

Der MCP-Server der NetBox Labs Platform und eine neue Reihe offizieller Agenten-

Skills für das NetBox Labs-Ökosystem machen Infrastruktur für KI-Agenten les-

und schreibbar. Mit umfassenden Werkzeugen für jede Plattformfunktion,

benutzerspezifischer Authentifizierung und Sicherungsmaßnahmen für das

Datenmanagement mit Branching und Freigabestufen für Änderungen kann jeder MCP-

kompatible Agent auf der NetBox Labs-Plattform arbeiten, während die offene

Bibliothek mit Dutzenden von Agenten-Skills zeigt, wie dies korrekt geschieht.

Damit kann nun jeder Agent mit NetBox Labs arbeiten und den integrierten Agenten

der Plattform, NetBox Copilot, ergänzen. Mehr dazu hier

(https://netboxlabs.com/blog/agent-native-infrastructure-platform-mcp-server).

VERWALTEN: Compliance und Resilienz, validiert vor jeder Änderung

NetBox Validation integriert kontinuierliche Compliance-Prüfung,

Sicherheitsprüfungen vor Änderungen und Analysen der Infrastrukturresilienz in

die NetBox Labs-Plattform. Die Lösung kombiniert drei Engines - Validierung der

Zielarchitektur, Konfigurationsanalyse und Infrastrukturresilienz -, um zwei

Fragen zu beantworten:?Kann diese Änderung sicher bereitgestellt werden?" und

?Was fällt aus, wenn sie fehlschlägt?" Mit NetBox Validation gewinnen Teams

Compliance- und Auditbereitschaft. Gleichzeitig erhalten KI-Agenten wichtige

Sicherungsmaßnahmen und Fähigkeiten zur Selbstkorrektur, die agentengestützte

Betriebsabläufe sicher und kontrolliert ermöglichen. Mehr dazu hier

(https://netboxlabs.com/blog/netbox-validation-compliance-public-preview).

Die Neuigkeiten rund um die NetBox Labs-Plattform kommen zu einem Zeitpunkt, an

dem das Unternehmen und die NetBox-Community zehn Jahre seit der ersten

Veröffentlichung der Open-Source-Source-of-Truth für Netzwerke feiern. Seit dem

Start im Jahr 2016 hat NetBox mehr als 20.000 GitHub-Stars erhalten. Mit über

350 Releases und mehr als 15.000 Commits von fast 400 Mitwirkenden ist NetBox

heute das weltweit am weitesten verbreitete System of Record für komplexe

Netzwerke und Infrastrukturen.

NetBox Labs wurde 2023 als kommerzieller Steward von NetBox gegründet, um den

Aufbau und das Management komplexer Netzwerke und Infrastrukturen zu

vereinfachen. In den vergangenen drei Jahren hat das Unternehmen Innovationen in

den Bereichen Operations, Observability, Drift-Management, KI und darüber hinaus

vorgestellt und damit den Anwendungsbereich der NetBox Labs-Plattform rasch

ausgebaut sowie Wachstum und Akzeptanz weiter beschleunigt. Das Unternehmen hat

mehr als 55 Millionen US-Dollar von erstklassigen Investoren eingeworben und

strategische Partnerschaften im globalen Ökosystem der Systemintegratoren

aufgebaut, darunter mit WWT, AHEAD, Presidio und weiteren Partnern.

?Vor zehn Jahren löste NetBox ein zentrales Problem, indem es Infrastrukturteams

eine maßgebliche Source of Truth zur Verfügung stellte", so Kris Beevers, CEO

und Mitgründer von NetBox Labs.?Heute benötigen Unternehmen aller Reifegrade

jedoch mehr als nur eine Source of Truth. Sie brauchen ein Referenzsystem, das

ein vertrauenswürdiges, kontinuierlich aktualisiertes Verständnis der

Infrastruktur liefert und auf dessen Grundlage sowohl Menschen als auch KI

sicher und kontrolliert arbeiten können. Ganz gleich, ob ein Unternehmen gerade

erst mit Agenten beginnt oder bereits auf dem Weg zu einem automatisierten

Infrastrukturmanagement-Stack ist - NetBox Labs ist die grundlegende Plattform

für den Betrieb von Infrastruktur in jedem Maßstab. Wir sind stolz darauf, wie

weit NetBox gekommen ist, und dankbar für unsere Community. NetBox Labs wird

auch künftig in Open Source investieren und gleichzeitig seine kommerzielle

Plattform zügig ausbauen, um Unternehmen dabei zu helfen, wachsende Komplexität

mit mehr Geschwindigkeit, Sicherheit und Kontrolle zu bewältigen."

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Open-Source-NetBox veranstaltet NetBox

Labs am 13. Oktober 2026 im Kennedy Space Center in Orlando, Florida, NetBox

Evolve, seine erste Konferenz für die Community, Kunden und Partner. Weitere

Informationen dazu finden Sie unter netboxevolve.com

(https://netboxevolve.com/).

Über NetBox Labs

NetBox Labs vereinfacht den gesamten Lebenszyklus von Infrastruktur für die

technisch anspruchsvollsten Umgebungen der Welt. Als kommerzieller Steward von

NetBox, dem Open-Source-System of Record für Infrastruktur, dem seit mehr als

einem Jahrzehnt über 10.000 Unternehmen vertrauen, optimiert NetBox Labs

Beschaffung, Modellierung, Bereitstellung und Management von Infrastruktur

sowohl für Menschen als auch für Agenten. Die Plattform für

Infrastrukturintelligenz des Unternehmens unterstützt geschäftskritische Systeme

bei Unternehmen wie ARM, CoreWeave, J.P. Morgan, Kaiser Permanente und Riot

Games, die NetBox Labs mit dem Management geschäftskritischer Netzwerke und

Infrastrukturen betrauen. NetBox Labs hat seinen Hauptsitz in New York City und

wird von NGP, Notable Capital, Flybridge, IBM, Salesforce und Two Sigma

unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter netboxlabs.com.

Medienkontakt: Rhiannon Pacheco - press@netboxlabs.comÂ°