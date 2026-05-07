GNW-News: NetSfere startet deutschlandweite RCS-Roadshow mit Google und der Deutschen Telekom
^MÜNCHEN, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Google Deutschland, die Deutsche
Telekom und NetSfere kündigten heute eine gemeinsame Roadshow-Reihe für
Unternehmensentscheider in ganz Deutschland an. Im Fokus stehen Rich
Communication Services (RCS), der moderne Standard, der SMS im Business
Messaging rasch ablöst. Die drei Partner veranstalten im Juli 2026 vier
Veranstaltungen für Führungskräfte auf Einladung in Bonn, München, Hamburg und
Berlin.
Die Roadshow vereint Googles führende Rolle im RCS-Ökosystem, die Netzreichweite
der Deutschen Telekom in einem der fortschrittlichsten RCS-Märkte Europas sowie
NetSferes Omnichannel-Plattform für Enterprise Messaging, sodass die Teilnehmer
einen umfassenden Überblick darüber erhalten, wohin sich Business Messaging
entwickelt und wie Unternehmen schon jetzt einsteigen können. Jede Session ist
bewusst klein gehalten, um eine offene Diskussion auf Augenhöhe zwischen CIOs,
Verantwortlichen für digitale Transformation und hochrangigen Führungskräften
aus Unternehmen zu ermöglichen.
Das Potenzial ist enorm. Weltweit wird der RCS-Markt bis 2032 voraussichtlich
ein Volumen von 8,5 Milliarden US-Dollar erreichen, mit über einer Milliarde
aktiven Nutzern und einer Mehrheit der Mobilfunkkunden, die inzwischen RCS-fähig
sind - und Deutschland zählt dabei zu den am weitesten entwickelten und
dynamischsten RCS-Märkten Europas.
Warum RCS, warum NetSfere
RCS macht aus der SMS einen interaktiven Zwei-Wege-Kanal mit Markenauftritt, der
direkt im nativen Nachrichteneingang des Smartphones verfügbar ist - ganz ohne
App-Download. NetSfere Omnichannel setzt dieses Potenzial durch die
Partnerschaft mit Google und der Deutschen Telekom in messbare Ergebnisse um.
Dazu gehören ein verifizierter Markenauftritt, der Vertrauen schafft und im
Nachrichteneingang auffällt, multimediale und interaktive Inhalte wie Bilder,
Videos, Karussells und Schnellantworten per Fingertipp, eine höhere Conversion
durch diese Inhalte, Zustellberichte in Echtzeit und Analysen zur Optimierung
jeder Kampagne sowie Aktionen per Fingertipp für Zahlungen, Terminvereinbarungen
und Support, die Kunden schneller von der Nachricht zum Ergebnis führen. Das
Ergebnis: stärkere Kundenbeziehungen, höherer ROI und bessere Kundenerlebnisse
in Marketing, Service und Transaktionen - alles über eine einzige
vertrauenswürdige Plattform.
?Unternehmen wünschen sich einen einzigen vertrauenswürdigen Partner, der
ansprechendes Customer Messaging und die für ihr Unternehmen erforderliche
Sicherheit bieten kann, ohne Kompromisse zwischen beidem", so Harsh Mamgain,
Senior Vice President of Product bei NetSfere.?Genau das bietet NetSfere, und
die Partnerschaft mit Google und der Deutschen Telekom in Deutschland
unterstreicht unsere Rolle als führender Anbieter im Enterprise-Messaging-
Ökosystem."
?Deutschland ist einer der dynamischsten Märkte für RCS Business Messaging
weltweit", erklärt Alexander Santl, Head of Key Account Management Partnering &
Services bei der Deutschen Telekom.?Indem wir Google, NetSfere und unser Netz
zusammenbringen, können wir Unternehmen dabei unterstützen, ihren Kunden
vertrauenswürdigere, interaktivere und ansprechendere Messaging-Erlebnisse zu
bieten."
?RCS bietet Unternehmen eine leistungsstarke, markengestützte und interaktive
Möglichkeit, Kunden direkt in der Messaging-App zu erreichen, die sie ohnehin
täglich nutzen", so Fabian Hielscher, Market Lead Business Communications (RCS)
bei Google Deutschland.?Gemeinsam mit der Deutschen Telekom und NetSfere
unterstützen wir deutsche Unternehmen dabei, das volle Potenzial von RCS zu
erschließen, und wir werden bei jedem Event die neuesten Informationen zur RCS-
Roadmap von Google vorstellen."
?RCS ist nicht die Zukunft des Messagings, RCS ist seine Gegenwart", so Dietmar
Berghof, Head of Sales Europe bei NetSfere.?Wer heute die richtigen
Anwendungsfälle umsetzt, sichert sich morgen einen entscheidenden
Wettbewerbsvorteil. Gemeinsam mit Google und der Deutschen Telekom möchten wir
deutschen Unternehmen nicht nur zeigen, warum RCS wichtig ist, sondern auch ganz
konkret, wie sie sicher starten und RCS in ihre bestehende Infrastruktur
integrieren können."
Termine und Veranstaltungsorte
Die Roadshow macht in vier Städten Station. Die Veranstaltungen finden jeweils
von 8:30 bis 11:00 Uhr statt: am 7. Juli 2026 in Bonn im Telekom-Büro
(Landgrabenweg 149, 53227 Bonn), am 9. Juli in München im Google-Büro (Erika-
Mann-Str. 33, 80636 München), am 14. Juli in Hamburg im Google-Büro (ABC-
Straße 19, 20354 Hamburg) und am 16. Juli in Berlin im Google-Büro
(Tucholskystraße 2, 10117 Berlin).
Jede Session behandelt die neuesten Entwicklungen rund um RCS, RCS als nächsten
Messaging-Kanal mit Anwendungsfällen aus der Praxis, die Ergänzung bestehender
Omnichannel-Investitionen durch RCS, die technische Integration und Service
Enablement in bestehender Infrastruktur, nachgewiesene Ergebnisse und ROI sowie
eine praktische Roadmap für den Einstieg, schnell, regelkonform, sicher und
zukunftsfähig.
Einladung anfragen
Die Teilnehmerzahl ist bewusst begrenzt, um eine offene Gesprächsatmosphäre zu
gewährleisten. Die Plätze sind Entscheidungsträgern und hochrangigen
Führungskräften aus Unternehmen vorbehalten. Führungskräfte aus Unternehmen
können unter https://netsfere.com/Resources/Events/RCS-Roadshow-Germany-2026
eine Einladung zur nächstgelegenen Session anfragen.
Über NetSfere
NetSfere ist eine sichere Unternehmenskommunikationsplattform der nächsten
Generation, die KI-gestütztes, quantensicheres Messaging bietet, um
geschäftskritische Kommunikation vor sich weiterentwickelnden Cyberbedrohungen
zu schützen. NetSfere ist ein Produkt von Infinite Convergence Solutions, Inc.
und bietet Ende-zu-Ende-verschlüsseltes Messaging, Zusammenarbeit in Echtzeit,
auf Compliance-Anforderungen ausgerichtete Sicherheit und zentrale IT-
Administration.
Gestützt auf strategische Partnerschaften mit der Deutschen Telekom und NTT Ltd.
unterstützt NetSfere Unternehmen dabei, weltweit sichere und regelkonforme
Kommunikationslösungen bereitzustellen. Die Plattform unterstützt mehr als 500
Millionen Teilnehmer und verarbeitet jährlich mehr als eine Billion Nachrichten.
NetSfere erfüllt wichtige globale Standards, darunter FedRAMP, DSGVO, HIPAA,
SOC 2 und ISO 27001. Infinite Convergence Solutions unterhält Niederlassungen in
den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Indien und
Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.netsfere.com
(http://www.netsfere.com/).
Über die Deutsche Telekom
Die Deutsche Telekom ist einer der weltweit führenden integrierten
Telekommunikationskonzerne mit rund 273 Millionen Mobilfunkkunden, mehr als
24 Millionen Festnetzanschlüssen und über 22 Millionen Breitbandanschlüssen. Der
Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen
Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und internetbasiertes Fernsehen für
Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnologie
(IKT) für Geschäfts- und Unternehmenskunden an. Die Deutsche Telekom ist in mehr
als 50 Ländern vertreten und erzielte im Geschäftsjahr 2025 mit weltweit rund
200.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 119,1 Milliarden Euro, davon rund
78 Prozent außerhalb Deutschlands. Ziel des Konzerns ist es, die Leading Digital
Telco zu werden, eine verantwortungsvolle digitale Transformation voranzutreiben
und das Potenzial von Daten und KI zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie
unter telekom.com.
Medienkontakt
NetSfere
Somya Shrivastava
E-Mail: somya.shrivastava@infinite.com
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