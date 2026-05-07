GNW-News: NetSfere startet deutschlandweite RCS-Roadshow mit Google und der Deutschen Telekom

^MÜNCHEN, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Google Deutschland, die Deutsche

Telekom und NetSfere kündigten heute eine gemeinsame Roadshow-Reihe für

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Unternehmensentscheider in ganz Deutschland an. Im Fokus stehen Rich

Communication Services (RCS), der moderne Standard, der SMS im Business

Messaging rasch ablöst. Die drei Partner veranstalten im Juli 2026 vier

Veranstaltungen für Führungskräfte auf Einladung in Bonn, München, Hamburg und

Berlin.

Die Roadshow vereint Googles führende Rolle im RCS-Ökosystem, die Netzreichweite

der Deutschen Telekom in einem der fortschrittlichsten RCS-Märkte Europas sowie

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NetSferes Omnichannel-Plattform für Enterprise Messaging, sodass die Teilnehmer

einen umfassenden Überblick darüber erhalten, wohin sich Business Messaging

entwickelt und wie Unternehmen schon jetzt einsteigen können. Jede Session ist

bewusst klein gehalten, um eine offene Diskussion auf Augenhöhe zwischen CIOs,

Verantwortlichen für digitale Transformation und hochrangigen Führungskräften

aus Unternehmen zu ermöglichen.

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Das Potenzial ist enorm. Weltweit wird der RCS-Markt bis 2032 voraussichtlich

ein Volumen von 8,5 Milliarden US-Dollar erreichen, mit über einer Milliarde

aktiven Nutzern und einer Mehrheit der Mobilfunkkunden, die inzwischen RCS-fähig

sind - und Deutschland zählt dabei zu den am weitesten entwickelten und

dynamischsten RCS-Märkten Europas.

Warum RCS, warum NetSfere

RCS macht aus der SMS einen interaktiven Zwei-Wege-Kanal mit Markenauftritt, der

direkt im nativen Nachrichteneingang des Smartphones verfügbar ist - ganz ohne

App-Download. NetSfere Omnichannel setzt dieses Potenzial durch die

Partnerschaft mit Google und der Deutschen Telekom in messbare Ergebnisse um.

Dazu gehören ein verifizierter Markenauftritt, der Vertrauen schafft und im

Nachrichteneingang auffällt, multimediale und interaktive Inhalte wie Bilder,

Videos, Karussells und Schnellantworten per Fingertipp, eine höhere Conversion

durch diese Inhalte, Zustellberichte in Echtzeit und Analysen zur Optimierung

jeder Kampagne sowie Aktionen per Fingertipp für Zahlungen, Terminvereinbarungen

und Support, die Kunden schneller von der Nachricht zum Ergebnis führen. Das

Ergebnis: stärkere Kundenbeziehungen, höherer ROI und bessere Kundenerlebnisse

in Marketing, Service und Transaktionen - alles über eine einzige

vertrauenswürdige Plattform.

?Unternehmen wünschen sich einen einzigen vertrauenswürdigen Partner, der

ansprechendes Customer Messaging und die für ihr Unternehmen erforderliche

Sicherheit bieten kann, ohne Kompromisse zwischen beidem", so Harsh Mamgain,

Senior Vice President of Product bei NetSfere.?Genau das bietet NetSfere, und

die Partnerschaft mit Google und der Deutschen Telekom in Deutschland

unterstreicht unsere Rolle als führender Anbieter im Enterprise-Messaging-

Ökosystem."

?Deutschland ist einer der dynamischsten Märkte für RCS Business Messaging

weltweit", erklärt Alexander Santl, Head of Key Account Management Partnering &

Services bei der Deutschen Telekom.?Indem wir Google, NetSfere und unser Netz

zusammenbringen, können wir Unternehmen dabei unterstützen, ihren Kunden

vertrauenswürdigere, interaktivere und ansprechendere Messaging-Erlebnisse zu

bieten."

?RCS bietet Unternehmen eine leistungsstarke, markengestützte und interaktive

Möglichkeit, Kunden direkt in der Messaging-App zu erreichen, die sie ohnehin

täglich nutzen", so Fabian Hielscher, Market Lead Business Communications (RCS)

bei Google Deutschland.?Gemeinsam mit der Deutschen Telekom und NetSfere

unterstützen wir deutsche Unternehmen dabei, das volle Potenzial von RCS zu

erschließen, und wir werden bei jedem Event die neuesten Informationen zur RCS-

Roadmap von Google vorstellen."

?RCS ist nicht die Zukunft des Messagings, RCS ist seine Gegenwart", so Dietmar

Berghof, Head of Sales Europe bei NetSfere.?Wer heute die richtigen

Anwendungsfälle umsetzt, sichert sich morgen einen entscheidenden

Wettbewerbsvorteil. Gemeinsam mit Google und der Deutschen Telekom möchten wir

deutschen Unternehmen nicht nur zeigen, warum RCS wichtig ist, sondern auch ganz

konkret, wie sie sicher starten und RCS in ihre bestehende Infrastruktur

integrieren können."

Termine und Veranstaltungsorte

Die Roadshow macht in vier Städten Station. Die Veranstaltungen finden jeweils

von 8:30 bis 11:00 Uhr statt: am 7. Juli 2026 in Bonn im Telekom-Büro

(Landgrabenweg 149, 53227 Bonn), am 9. Juli in München im Google-Büro (Erika-

Mann-Str. 33, 80636 München), am 14. Juli in Hamburg im Google-Büro (ABC-

Straße 19, 20354 Hamburg) und am 16. Juli in Berlin im Google-Büro

(Tucholskystraße 2, 10117 Berlin).

Jede Session behandelt die neuesten Entwicklungen rund um RCS, RCS als nächsten

Messaging-Kanal mit Anwendungsfällen aus der Praxis, die Ergänzung bestehender

Omnichannel-Investitionen durch RCS, die technische Integration und Service

Enablement in bestehender Infrastruktur, nachgewiesene Ergebnisse und ROI sowie

eine praktische Roadmap für den Einstieg, schnell, regelkonform, sicher und

zukunftsfähig.

Einladung anfragen

Die Teilnehmerzahl ist bewusst begrenzt, um eine offene Gesprächsatmosphäre zu

gewährleisten. Die Plätze sind Entscheidungsträgern und hochrangigen

Führungskräften aus Unternehmen vorbehalten. Führungskräfte aus Unternehmen

können unter https://netsfere.com/Resources/Events/RCS-Roadshow-Germany-2026

eine Einladung zur nächstgelegenen Session anfragen.

Über NetSfere

NetSfere ist eine sichere Unternehmenskommunikationsplattform der nächsten

Generation, die KI-gestütztes, quantensicheres Messaging bietet, um

geschäftskritische Kommunikation vor sich weiterentwickelnden Cyberbedrohungen

zu schützen. NetSfere ist ein Produkt von Infinite Convergence Solutions, Inc.

und bietet Ende-zu-Ende-verschlüsseltes Messaging, Zusammenarbeit in Echtzeit,

auf Compliance-Anforderungen ausgerichtete Sicherheit und zentrale IT-

Administration.

Gestützt auf strategische Partnerschaften mit der Deutschen Telekom und NTT Ltd.

unterstützt NetSfere Unternehmen dabei, weltweit sichere und regelkonforme

Kommunikationslösungen bereitzustellen. Die Plattform unterstützt mehr als 500

Millionen Teilnehmer und verarbeitet jährlich mehr als eine Billion Nachrichten.

NetSfere erfüllt wichtige globale Standards, darunter FedRAMP, DSGVO, HIPAA,

SOC 2 und ISO 27001. Infinite Convergence Solutions unterhält Niederlassungen in

den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Indien und

Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.netsfere.com

(http://www.netsfere.com/).

Über die Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom ist einer der weltweit führenden integrierten

Telekommunikationskonzerne mit rund 273 Millionen Mobilfunkkunden, mehr als

24 Millionen Festnetzanschlüssen und über 22 Millionen Breitbandanschlüssen. Der

Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen

Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und internetbasiertes Fernsehen für

Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnologie

(IKT) für Geschäfts- und Unternehmenskunden an. Die Deutsche Telekom ist in mehr

als 50 Ländern vertreten und erzielte im Geschäftsjahr 2025 mit weltweit rund

200.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 119,1 Milliarden Euro, davon rund

78 Prozent außerhalb Deutschlands. Ziel des Konzerns ist es, die Leading Digital

Telco zu werden, eine verantwortungsvolle digitale Transformation voranzutreiben

und das Potenzial von Daten und KI zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie

unter telekom.com.

Medienkontakt

NetSfere

Somya Shrivastava

E-Mail: somya.shrivastava@infinite.com

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