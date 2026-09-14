GNW-News: Neue Daten zu Gotistobart zeigten annähernde Verdopplung des medianen Gesamtüberlebens im Vergleich zur Standardchemotherapie bei Patientinnen und ...

14.09.26 10:04 Uhr

Werte in diesem Artikel

^* Gotistobart zeigte weiterhin Potenzial als chemotherapiefreie Monotherapie

zur Reaktivierung der Anti-Tumor-Immunität in bereits vorbehandelten

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Patientinnen und Patienten mit Plattenepithelkarzinom der Lunge, deren

medianes Gesamtüberleben unter den derzeitigen Standardtherapien bei weniger

als einem Jahr liegt(1)

* Gotistobart erreichte ein medianes Gesamtüberleben von 18,5 Monaten

verglichen mit 10,0 Monaten unter einer Standardchemotherapie in

aktualisierten Daten aus dem ersten Teil der klinischen Phase-3-Studie

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PRESERVE-003 und damit eine annähernde Verdopplung des medianen

Gesamtüberlebens in dieser Patientenpopulation

* Ergebnisse untermauern den differenzierten Wirkmechanismus von Gotistobart

als Immunmodulatorkandidat, der durch die gezielte CTLA-4-Bindung in der

Tumormikroumgebung die selektive Reduktion regulatorischer T-Zellen

verstärkt

MAINZ, Deutschland, und ROCKVILLE, USA, 14. September 2026 - BioNTech SE

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(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech") und

OncoC4, Inc.

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=0iRIY8wFsKM1XHddO7EovITe4BVQVLLpU0tL

5097oyN5xmAMHyZ5Hg-ZaJAmb514fCMmslkx_Iu1pd7N6611RQ==) (?OncoC4") gaben heute die

ersten Daten zum medianen Gesamtüberleben (overall survival,?OS") aus dem

nicht-zulassungsrelevanten ersten Teil (stage 1) der globalen, randomisierten,

klinischen Phase-3-Studie PRESERVE-003 (NCT05671510

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=VKOp5vSnA4q9cMgPz2sIfXSRU7Sr8dshc57U

jBKpTtw_7HVOusa2CqfaflhdUHy4LvPFMSqsc0_vAVefBHceTXsbnthrOV-AJI5OJ1Jq-

z_kooA5CXBvWTdv6hkuy3R1wRY-FRAvC77yHfdpPuQyvw==)) mit Gotistobart (auch bekannt

als BNT316 oder ONC-392) bekannt. Die Studie untersucht Gotistobart bei

Patientinnen und Patienten mit einem Plattenepithelkarzinom der Lunge (squamous

non-small cell lung cancer,?squamous NSCLC"), deren Erkrankung nach einer

vorangegangenen Immuntherapie und Chemotherapie fortgeschritten war. Gotistobart

ist ein gegen den Immun-Checkpoint CTLA-4 gerichteter Immuntherapie-Kandidat,

der regulatorische T-Zellen (?Tregs") gezielt in der Tumormikroumgebung

reduzieren und dadurch die Anti-Tumor-Immunantwort wieder aktivieren soll.

Die Daten zeigten, dass eine Behandlung mit Gotistobart zu einer statistisch

signifikaten und klinisch bedeutsamen Verbesserungen beim Gesamtüberleben

führte. Im Vergleich zur Standardchemotherapie wurde das Gesamtüberleben in

dieser Patientenpopulation nahezu verdoppelt. Die Daten wurden auf der World

Conference on Lung Cancer (?WCLC") 2026 der International Association for the

Study of Lung Cancer (?IASLC") präsentiert.

?Patientinnen und Patienten mit einem Plattenepithelkarzinom der Lunge haben

nach einem Fortschreiten der Erkrankung unter Immuntherapie weiterhin nur sehr

begrenzte Behandlungsoptionen. Mit den derzeit etablierten Therapien liegt das

erwartete Überleben bei weniger als einem Jahr. Trotz zahlreicher

Entwicklungsaktivitäten ist die Chemotherapie in diesem Bereich seit mehr als

einem Jahrzehnt der Behandlungsstandard", sagte Rama Balaraman, M.D., Principal

Investigator und Medical Oncologist am Ocala Oncology Center, Florida,

Vereinigte Staaten.?Der in der klinischen PRESERVE-003-Studie mit Gotistobart

als chemotherapiefreiem Behandlungsansatz erzielte Überlebensvorteil ist sehr

ermutigend. Sollte sich dieser im zulassungsrelevanten Teil der Phase-3-Studie

bestätigen, könnten diese Ergebnisse die Standardbehandlung in einer Indikation

revolutionieren, in der neue Behandlungsoptionen dringend benötigt werden."

Zum Stichtag (?data cut-off") am 17. Juli 2026 betrug die mediane

Nachbeobachtungszeit 25,4 Monate. Insgesamt 87 Patientinnen und Patienten mit

metastasiertem Plattenepithelkarzinom der Lunge wurden in der Zweitlinien- oder

Spätlinientherapie randomisiert. Sie erhielten entweder eine Gotistobart-

Monotherapie von 6mg/kg mit zwei Initialdosen von 10 mg/kg (N=45) oder die

Standard-Chemotherapie (Docetaxel) mit 75 mg/m(2) (N=42). Das mediane

Gesamtüberleben betrug bei den mit Gotistobart behandelten Patientinnen und

Patienten 18,5 Monate, verglichen mit 10,0 Monaten unter Docetaxel (HR: 0,56;

nomineller p-Wert=0,0295). Das Sicherheitsprofil von Gotistobart entsprach den

zuvor berichteten Daten und blieb kontrollierbar. Behandlungsbedingte

unerwünschte Ereignisse (treatment-related adverse events,?AEs") des Grades >=3

wurden bei 20/45 (44,4 %) der Patientinnen und Patienten in der Gotistobart-

Behandlungsgruppe gegenüber 20/42 (48,8 %) der Patientinnen und Patienten in der

Docetaxel-Behandlungsgruppe beobachtet.

?Diese Daten unterstreichen das Potenzial von Gotistobart, neue Maßstäbe bei der

Behandlung von Patientinnen und Patienten mit schwer zu behandelndem

Plattenepithelkarzinom der Lunge zu setzen, deren Erkrankung nach einer

initialen Therapie fortgeschritten ist und für die nur begrenzte

Behandlungsoptionen zur Verfügung stehen", sagte Prof. Özlem Türeci, M.D.,

Mitgründerin und Chief Medical Officer von BioNTech.?In der Zweitlinie und in

späteren Therapielinien kommt es bei neuen Therapieoptionen insbesondere darauf

an, eine unterdrückte oder erschöpfte Anti-Tumor-Immunantwort zu reaktivieren

und erworbene Resistenzen zu überwinden. Unsere Daten unterstreichen den

einzigartigen Wirkmechanismus von Gotistobart und unser Bestreben, unser tiefes

Verständnis des Immunsystems in einen bedeutsamen Überlebensvorteil für

Patientinnen und Patienten mit Lungenkrebs zu übersetzen - insbesondere dort, wo

weiterhin ein hoher ungedeckter medizinischer Bedarf besteht. Gemeinsam mit

unserem Partner OncoC4 werden wir das Potenzial von Gotistobart weiter

untersuchen und daran arbeiten, es bestmöglich auszuschöpfen."

?Die Daten untermauern den differenzierten Wirkmechanismus von Gotistobart als

Treg-Modulator, der selektiv in der Tumorumgebung wirkt. Dies bestärkt unsere

Zuversicht in das therapeutische Potenzial dieses innovativen, gegen CTLA-4

gerichteten, Ansatzes, die Behandlungsmöglichkeiten in dieser Indikation

maßgeblich zu verändern", sagte Dr. Dr. Pan Zheng, Mitgründerin und Chief

Medical Officer von OncoC4.?Die bisher beobachtete klinische Aktivität und das

Sicherheitsprofil sind ermutigend. Unser Fokus liegt weiterhin darauf,

Gotistobart für Patientinnen und Patienten mit dieser schwer behandelbaren

Erkrankung weiterzuentwickeln."

Der zulassungsrelevante Teil (stage 2) der klinischen Phase-3-Studie PRESERVE-

003 läuft derzeit in über 160 Studienzentren weltweit. Gotistobart zeigte

bereits im ersten Teil der klinischen Phase-3-Studie PRESERVE-003 einen

klinisch-relevanten Gesamtüberlebensvorteil und eine langanhaltende Anti-Tumor-

Aktivität im Vergleich zu Docetaxel bei Patientinnen und Patienten mit

Plattenepithelkarzinom der Lunge, deren Erkrankung nach einer Behandlung mit

Anti-PD-(L)1-Inhibitoren fortgeschritten war. Diese Ergebnisse wurden in der

Fachzeitschrift Nature Medicine (https://www.nature.com/articles/s41591-

026-04323-8) veröffentlicht und im Rahmen des 2026 European Lung Cancer Congress

(?ELCC") und der IASLC ASCO 2025 North America Conference on Lung Cancer

(?NACLC") präsentiert.

Über die klinische PRESERVE-003 Studie

PRESERVE-003 (NCT05671510

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=VKOp5vSnA4q9cMgPz2sIfXSRU7Sr8dshc57U

jBKpTtw_7HVOusa2CqfaflhdUHy4LvPFMSqsc0_vAVefBHceTXsbnthrOV-AJI5OJ1Jq-

z_kooA5CXBvWTdv6hkuy3R1wRY-FRAvC77yHfdpPuQyvw==); EUCT:2023-505311-20-01

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6oYuMb5pXOtaWfR-

HCQDzJ9nSkrmq4I9dQ_O-

wzHXg_3IsV3fV4KPyzf3DQ4lSlpBbPBcjxqNkINZrxuA2foguUMKWDkW88ZB62mKd0PMfiJYpugnI_wJ

sGSBPdLzWnroxhLwc_axl5bByJ3RT415Pze9xXXI2mDe6wGxEPjH9k=); CTR20232927

(https://www.chinadrugtrials.org.cn/clinicaltrials.searchlist.dhtml?keywords=CTR

20232927)) ist eine zweistufige, nicht-verblindete (open-label) klinische Phase-

3-Studie, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von Gotistobart als Monotherapie

im Vergleich zur Standard-Chemotherapie (Docetaxel) bei Patientinnen und

Patienten mit Plattenepithelkarzinom der Lunge untersucht wird, bei denen die

Krankheit unter Behandlung mit PD-(L)1-Inhibitoren und platinbasierter

Chemotherapie fortgeschritten ist. Der nicht-zulassungsrelevante Teil der Studie

schloss alle Patientinnen und Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs ein.

Im derzeit laufenden zulassungsrelevanten Teil der Studie wurden Patientinnen

und Patienten mit Plattenepithelkarzinom der Lunge rekrutiert. Der primäre

Endpunkt der Studie ist das Gesamtüberleben (overall survival,?OS"). Zu den

sekundären Endpunkten gehören die Gesamtansprechrate (overall response rate,

?ORR"), das progressionsfreie Überleben (progression-free survival,?PFS") sowie

das Sicherheitsprofil.

Über Gotistobart (BNT316/ONC-392)

Gotistobart (BNT316/ONC-392) ist ein Immunotherapie-Kandidat, der durch die

gezielte Bindung an CTLA-4 die Reduzierung regulatorischer T-Zellen in der

Tumormikroumgebung verstärken soll, um die Anti-Tumor-Immunität zu

reaktivieren.(2)(,)(3)(,)(4)(,)(5)(,)(6)(,)(7)(,)(8)(,)(9) Gotistobart wird

gemeinsam von BioNTech und OncoC4 entwickelt. Als pH-sensitiver monoklonaler

Antikörper ist Gotistobart so konzipiert, das Recycling des CTLA-4-Proteins zu

ermöglichen. Nach der Bindung an den CTLA-4-Rezeptor auf der Zelloberfläche wird

der Komplex internalisiert, und die pH-Änderung bewirkt, dass sich der

Antikörper löst, sodass CTLA-4 an die Oberfläche zurückkehren kann, um die

Immun-Checkpoint-Funktion in peripheren Organen aufrechtzuerhalten und die Anti-

Tumor-Immunität in der Tumormikroumgebung zu verstärken.(9)

Gotistobart befindet sich derzeit in der fortgeschrittenen klinischen

Entwicklung als Mono- oder Kombinationstherapie in verschiedenen

Krebsindikationen. Gotistobart erhielt 2022 von der U.S.-amerikanischen

Arzneimittelbehörde (U.S. Food and Drug Administration,?FDA") den Fast-Track-

Status (Fast Track Designation) für die Behandlung von Patientinnen und

Patienten mit metastasiertem, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, deren Erkrankung

unter vorheriger anti-PD-(L)1-Behandlung fortgeschritten war, sowie 2025 den

Orphan-Drug-Status für die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit

Plattenepithelkarzinom der Lunge. Der Kandidat erhielt außerdem 2025 die

Breakthrough Therapy Designation der chinesischen National Medical Products

Administration (?NMPA").

Über das Plattenepithelkarzinom der Lunge

Mit einer relativen 5-Jahres-Überlebensrate von 15 % und einem medianen

Gesamtüberleben von 11 Monaten in den Vereinigten Staaten im Zeitraum von 2000

bis 2017 ist das Plattenepithelkarzinom der Lunge eine schwerwiegende Erkrankung

mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten.(1) Der derzeitige Behandlungsstandard

umfasst chirurgische Eingriffe und Strahlentherapie in Kombination mit

Chemotherapie.(10) Für Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem oder

metastasiertem Plattenepithelkarzinom der Lunge, deren Erkrankung nach einer

Immuntherapie und Chemotherapie in der Erstlinie fortschreitet, sind die

Behandlungsmöglichkeiten in der Zweitlinie auf Chemotherapie oder palliative

Behandlung beschränkt und damit weiterhin begrenzter als beim nicht-

plattenepithelialen nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom.

Über BioNTech

BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der

Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen

Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die

Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das

Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit

tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in

all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen

bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs

wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen

Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit

renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers

Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,

MediLink, OncoC4 und Pfizer.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.BioNTech.de

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wWX397YTcxvvpWa69qHeCZ5ni5LEcrbXt_zX

IATJW5BCKr04Q7CbIlvShcueotjHLgUubL7FdNgXlOOXsxksbf95-2cHss88is7XQIEP8wY=).

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im

Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,

einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen

bezogen auf: die Zusammenarbeit mit OncoC4; die Fähigkeit von BioNTech und

OncoC4, Gotistobart (auch bekannt als BNT316 oder ONC-392) im Falle einer

Zulassung erfolgreich gemeinsam zu entwickeln und zu vermarkten; die

Geschwindigkeit und das Ausmaß der Marktakzeptanz von Gotistobart im Falle einer

Zulassung; den Beginn, den Zeitplan, den Fortschritt und die Ergebnisse der

Forschungs- und Entwicklungsprogramme von BioNTech, einschließlich Daten aus dem

nicht-zulassungsrelevanten ersten Teil (Stage 1) der globalen randomisierten

Phase-3-Studie PRESERVE-003 sowie Aussagen zum erwarteten Zeitplan für den

Beginn, die Rekrutierung und den Abschluss von Studien und damit verbundenen

Vorbereitungsarbeiten sowie zur Verfügbarkeit der Ergebnisse, sowie den Zeitplan

und den Ausgang von Anträgen auf behördliche Zulassungen und Marktzulassungen,

einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Indikationen, für

die Gotistobart gegebenenfalls zugelassen werden könnte; den angestrebten

Zeitplan und die Anzahl zusätzlicher, potenziell zulassungsrelevanter Studien

sowie das Zulassungspotenzial jeder Studie, die BioNTech möglicherweise

initiiert; und Gespräche mit Zulassungsbehörden. In manchen Fällen können die

zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie?wird",?kann",

?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",?antizipiert",

?glaubt",?schätzt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort" oder die

negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie

identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen

diese Wörter enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf BioNTechs

aktuellen Erwartungen und Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, und

sind weder Versprechen noch Garantien. Sie sollten nicht als solche angesehen

werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten

und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von

BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich und nachteilig von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten

Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese Risiken

und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die

Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden sind, einschließlich

der Fähigkeit, erwartete klinische Endpunkte, Zeitlinien für den Beginn und/oder

den Abschluss klinischer Studien, Zeitlinien für die Einreichung bei Behörden,

Zeitlinien für behördliche Zulassungen und/oder Zeitlinien für Markteinführungen

zu erreichen, sowie Risiken im Zusammenhang mit klinischen Daten, und

einschließlich der Möglichkeit für das Auftreten ungünstiger neuer

präklinischer, klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten und weiterer Analysen

vorhandener präklinischer, klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten; die Art

klinischer Daten, die einer ständigen Überprüfung durch Peer-Review, einer

behördlichen Prüfung und einer Marktinterpretation unterliegen; die Auswirkungen

von Zöllen und eskalierenden handelspolitischen Maßnahmen; Wettbewerb im

Zusammenhang mit den Produktkandidaten von BioNTech; den Zeitplan für und

BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für ihre Produktkandidaten zu

erhalten und aufrechtzuerhalten; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu

erkennen und Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit

und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern, die Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und

Prüfpräparate fortzusetzen; unvorhergesehene Sicherheitsbelange und potenzielle

Ansprüche, die angeblich aus der Verwendung von Produkten und Produktkandidaten

entstehen, die von BioNTech entwickelt oder hergestellt wurden; die Fähigkeit

BioNTechs und die von BioNTechs Kollaborationspartnern, ihre Produktkandidaten

zu kommerzialisieren und zu vermarkten, falls sie zugelassen werden; BioNTechs

Fähigkeit, ihre Entwicklung und zugehörige Ausgaben zu steuern; regulatorische

und politische Entwicklungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen

Ländern; die Fähigkeit BioNTechs, ihre Produktionskapazitäten effektiv zu

skalieren und ihre Produkte und Produktkandidaten herzustellen sowie sonstige

Faktoren, die BioNTech zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter

?Risk Factors" in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 30. Juni 2026 endende

Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen.

Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov (http://www.sec.gov)

verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen

übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten

Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die

tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

Über OncoC4

OncoC4 mit Sitz in Rockville, Maryland, ist ein privat geführtes

biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung

innovativer Biologika für die Behandlung von Krebs und immunologischen

Erkrankungen fokussiert und über Kandidaten im fortgeschrittenen klinischen

Stadium verfügt. Die Pipeline von OncoC4 umfasst Kandidaten mit first-in-class-

und best-in-class-Potenzial, die sowohl neue als auch gut validierte

Zielstrukturen in den Bereichen Onkologie und Immunologie adressieren. Dazu

gehört AI-081, ein proprietärer, bispezifischer Antikörperkandidat, der auf PD-

1 und VEGF abzielt und derzeit in einer Phase-2-Studie für onkologische

Indikationen untersucht wird. ONC-841 ist ein first-in-class Anti-SIGLEC-10-

Antikörper, der sich derzeit in einer klinischen Phase-2-Studie für onkologische

Indikationen befindet und in einer klinischen Phase-1-Studie für

neurodegenerative Erkrankungen. OncoC4 hat zudem eine strategische Kollaboration

mit BioNTech geschlossen zur gemeinsamen Entwicklung von Gotistobart

(BNT316/ONC-392), einem Kandidaten für die selektive Eliminierung von Tregs in

der Tumormikroumgebung. Der gegen CTLA-4 gerichtete Kandidat wird in mehreren

soliden Tumorindikationen untersucht, darunter eine laufende zulassungsrelevante

klinische Studie zur Behandlung des Plattenepithelkarzinoms der Lunge.

Weitere Informationen: www.oncoc4.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=djNluTDZClkMLviFyxSRukIzi-

5l8xKD_uvwvpvSl-x4brVOunpDsmwTMJjpM8X8iJ2oF9tdWstCfHQSVcnFug==).

Hinweis

Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im Falle von

Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

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ir@oncoc4.com (mailto:ir@oncoc4.com)

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Helen Schiltz

hschiltz@oncoc4.com (mailto:hschiltz@oncoc4.com)

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(1) Hu, Sheng et al. (2021) Prognosis and Survival Analysis of 922,217 Lung

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(April 15, 2021), International Journal of General Medicine, Volume

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(2) Du X, et al. Cell Res. 2018;28:433-47

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Cancer, by Stage, verfügbar unter: https://www.cancer.org/cancer/types/lung-

cancer/treating-non-small-cell/by-stage.html

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