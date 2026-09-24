GNW-News: Neue Generation von IdentiFlight erhält TÜV NORD-Zertifizierung für drei kollisionsgefährdete Vogelarten

24.09.26 13:07 Uhr

^HAMBURG, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der unabhängige Validierungsbericht

für das KI-basierte Stereokamera-System IdentiFlight V5 wurde nun durch den TÜV

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NORD für drei kollisionsgefährdete Vogelarten bestätigt: Rotmilan, Schwarzmilan

und Seeadler. Durch die mehrmonatige Validierung der neuen Systemgeneration

konnte erneut gezeigt werden, dass IdentiFlight V5 wie auch die bereits

offiziell anerkannte Vorgängerversion alle Anforderungen an

Antikollisionssysteme zum Schutz von windenergiesensiblen Vogelarten

nachweislich erfüllt. Damit steht bereits jetzt genau für jene

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kollisionsgefährdeten Brutvogelarten eine wirksame Schutzmaßnahme zur Verfügung,

die in der Genehmigungspraxis in Deutschland besonders häufig zu

artenschutzrechtlichen Konflikten führen.

Grundlage der TÜV-NORD-Zertifizierung ist eine unabhängige fachgutachterliche

Systemvalidierung, die von den einschlägigen Gutachterbüros OekoFor GmbH und

ARSU GmbH unter Aufsicht des TÜV NORD durchgeführt wurde. Bewertet wurde dabei,

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ob IdentiFlight die relevanten Zielarten zuverlässig erkennt, trackt und -

sofern erforderlich - eine rechtzeitige Abschaltempfehlung an die

Windenergieanlage übermittelt. Die abschließende Prüfung durch den TÜV NORD

bestand darin, die Unabhängigkeit der Datenerhebung zu überprüfen sowie die

Plausibilität der angewandten Methodik und der daraus abgeleiteten Ergebnisse

unabhängig zu bestätigen.

Die Bestätigung durch den TÜV unterstützt die fachliche Einordnung technischer

Schutzsysteme im Genehmigungs- und Anwendungskontext.?Mit unseren Prüfungen

bestätigen wir, dass IdentiFlight die Vorgaben des?Kompetenzzentrum Naturschutz

und Energiewende" (KNE) für die betrachteten Zielarten erfüllt. Für

Genehmigungsbehörden, Projektierer und Betreiber bietet das eine wichtige

Grundlage, um die Leistungsfähigkeit technischer Systeme zum Vogelschutz

nachvollziehbar einordnen zu können", so Dr. Jan Hauschild, Leiter Risiko und

Baugrund im Bereich Erneuerbare Energien bei TÜV NORD.

Don Mills, Präsident und Chief Operating Officer des Herstellers Boulder Imaging

betont:?Die Zertifizierung durch TÜV NORD auch für die neue Generation von

IdentiFlight ist ein wichtiges Zeichen an unsere Kunden - nicht nur in

Deutschland. Es zeigt unseren Anspruch, unsere Technologie stetig

weiterzuentwickeln und dabei auf unabhängige Kontrollen und Transparenz zu

setzen. Weltweit stärken wir dadurch unsere Partnerschaften und setzen immer

neue Standards für die Branche."

Ein besonderes Augenmerk lag im Zuge der Validierung auch auf der Erkennung des

Schreiadlers. Als sehr seltene und in Deutschland als vom Aussterben bedrohte

Adlerart stellt er besonders hohe Anforderungen an die Wirksamkeit von

Schutzmaßnahmen.?Die Untersuchungen zur Klassifikationsleistung von

IdentiFlight zeigen, dass das System den ansonsten eher unauffälligen

Schreiadler mit außergewöhnlich hoher Präzision erkennt und den zielgerichteten

Schutz dieser sensiblen Art im Umfeld von Windenergieanlagen leisten kann." so

Eva Schuster, naturschutzfachliche Projektleiterin von IdentiFlight Deutschland.

Bereits heute umfasst die Artbibliothek von IdentiFlight mehr als 170

Vogelarten. Validierungsvorhaben zum Einsatz von IdentiFlight zum Schutz

weiterer kollisionsgefährdeter Vogelarten werden derzeit abgeschlossen, wobei

die Berichte Anfang 2027 vorliegen sollen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.identiflight.de

(http://www.identiflight.de) oder Sie besuchen das IdentiFlight-Team von Boulder

Imaging vom 22. bis 25. September 2026 auf der WindEnergy Hamburg an Stand A1

105.

Über IdentiFlight

IdentiFlight ist ein KI-basiertes Antikollisionssystem zum Schutz

kollisionsgefährdeter Brutvogelarten im Umfeld von Windenergieanlagen. Weltweit

befindet sich das Stereokamerasystem bereits auf 6 Kontinenten, in 16 Ländern

und 77 Windenergieprojekten im Einsatz, um die naturverträgliche

Energiegewinnung von 6GW zu begleiten. Es kombiniert hochauflösende

Kameratechnologie und automatisierte Artidentifikation mithilfe von

leistungsstarken neuronalen Netzwerken und ermöglicht den gezielten Schutz

genehmigungsrelevanter Brutvogelarten. Windenergieanlagen können so

bedarfsgerecht abgeschaltet werden, nur dann, wenn tatsächlich ein akutes

Kollisionsrisiko besteht. Windenergieprojekte werden so rechtsicher und

wirtschaftlich tragbar.

Pressekontakt

Jana Peck - Director of Marketing, Boulder Imaging

Jana.Peck@BoulderImaging.com (mailto:Jana.Peck@BoulderImaging.com)

+1 760-445-0888

Kontakt IdentiFlight Deutschland

Eva Schuster - Leiterin Politik und Kommunikation

eva.schuster@identiflight.com (mailto:eva.schuster@identiflight.com)

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