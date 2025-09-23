GNW-News: Neue globale Scorecard zeigt große Chancen für Klimafortschritte durch Lebensmittelsysteme auf

^NEW YORK, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mercy For Animals

(https://global.mercyforanimals.org/) hat zusammen mit seinen Partnern Center

for Biological Diversity (https://www.biologicaldiversity.org/), EAT

(http://www.eatforum.org/), Global Alliance for Improved Nutrition

(https://www.gainhealth.org/) und Global Law Alliance for Animals and the

Environment an der Lewis & Clark Law School

(https://law.lclark.edu/clinics/global-law-alliance-for-animals-and-the-

environment/our_work/) kurz vor dem Klimagipfel des UN-Generalsekretärs die

ersten Bewertungen der Food Systems NDC Scorecard

(https://foodsystemsndcscorecard.org/) veröffentlicht. Dieses neue Instrument

bewertet, inwieweit die national festgelegten Beiträge (Nationally Determined

Contributions, NDCs) der Länder die Lebensmittelsysteme in die

Klimaschutzmaßnahmen integrieren.

Lebensmittelsysteme sind für etwa ein Drittel der vom Menschen verursachten

Treibhausgasemissionen verantwortlich, fehlen jedoch in vielen nationalen

Klimaplänen. Laut dem sechsten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen

Ausschusses für Klimaänderungen?würden allein die Emissionen aus den

Lebensmittelsystemen das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels gefährden und das 2-Grad-

Ziel bedrohen, selbst wenn die Emissionen aus fossilen Brennstoffen sofort

eingestellt würden."

Die Food Systems NDC Scorecard ist der erste strukturierte Rahmen zur Bewertung,

ob die NDCs jede Phase des Lebensmittelsystems - einschließlich Produktion,

Konsum sowie Lebensmittelverluste und -verschwendung - berücksichtigen und dabei

den nationalen Kontext, die Gerechtigkeit und das Risiko einer Fehlanpassung

berücksichtigen. Erste Bewertungen von zehn NDCs zeigen, dass die meisten

wichtige Möglichkeiten zur Eindämmung des Klimawandels ungenutzt lassen, da sie

sich hauptsächlich auf die landwirtschaftliche Produktion konzentrieren und die

Verteilung, Ernährungsumstellungen sowie Lebensmittelverluste und -verschwendung

vernachlässigen.

?Lebensmittelsysteme sind ein entscheidender Hebel für den Klimaschutz", so

Amelia Linn, Direktorin für globale Politik bei Mercy For Animals.?Die

Scorecard verdeutlicht, dass die Länder dringend umfassende Ansätze in ihre NDCs

integrieren müssen, die alle Phasen des Lebensmittelsystems umfassen - von der

Verbesserung der Produktion bis hin zur Ernährungsumstellung. Ohne diese

Maßnahme bleiben ehrgeizige Klimaziele unerreichbar."

Fabrice DeClerck, wissenschaftlicher Leiter bei EAT, betont die Dringlichkeit

und das Potenzial koordinierter Maßnahmen im Lebensmittelsystem:?Lebensmittel

sind der Knotenpunkt zwischen menschlicher Gesundheit, ökologischer

Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit. Die Umstellung auf eine gesunde

Ernährung durch regenerative Produktionsmethoden ist unsere beste Lösung für die

menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden sowie für das Klima und die

Artenvielfalt mit enormen, ungenutzten Synergien. Es ist an der Zeit, dass die

Länder in ihren NDCs große Anstrengungen im Hinblick auf Maßnahmen zum

Lebensmittelsystem unternehmen."

Die erste Reihe von Bewertungen umfasst Brasilien, Kenia, Neuseeland, die

Schweiz, die Vereinigten Arabischen Emirate und das Vereinigte Königreich; vier

weitere werden im Oktober vor der COP30 folgen.

Weitere Informationen und die Länderbewertungen finden Sie unter

FoodSystemsNDCScorecard.org (https://foodsystemsndcscorecard.org/).

