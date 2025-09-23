GNW-News: Neue globale Scorecard zeigt große Chancen für Klimafortschritte durch Lebensmittelsysteme auf
environment/our_work/) kurz vor dem Klimagipfel des UN-Generalsekretärs die
ersten Bewertungen der Food Systems NDC Scorecard
(https://foodsystemsndcscorecard.org/) veröffentlicht. Dieses neue Instrument
bewertet, inwieweit die national festgelegten Beiträge (Nationally Determined
Contributions, NDCs) der Länder die Lebensmittelsysteme in die
Klimaschutzmaßnahmen integrieren.
Lebensmittelsysteme sind für etwa ein Drittel der vom Menschen verursachten
Treibhausgasemissionen verantwortlich, fehlen jedoch in vielen nationalen
Klimaplänen. Laut dem sechsten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen
Ausschusses für Klimaänderungen?würden allein die Emissionen aus den
Lebensmittelsystemen das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels gefährden und das 2-Grad-
Ziel bedrohen, selbst wenn die Emissionen aus fossilen Brennstoffen sofort
eingestellt würden."
Die Food Systems NDC Scorecard ist der erste strukturierte Rahmen zur Bewertung,
ob die NDCs jede Phase des Lebensmittelsystems - einschließlich Produktion,
Konsum sowie Lebensmittelverluste und -verschwendung - berücksichtigen und dabei
den nationalen Kontext, die Gerechtigkeit und das Risiko einer Fehlanpassung
berücksichtigen. Erste Bewertungen von zehn NDCs zeigen, dass die meisten
wichtige Möglichkeiten zur Eindämmung des Klimawandels ungenutzt lassen, da sie
sich hauptsächlich auf die landwirtschaftliche Produktion konzentrieren und die
Verteilung, Ernährungsumstellungen sowie Lebensmittelverluste und -verschwendung
vernachlässigen.
?Lebensmittelsysteme sind ein entscheidender Hebel für den Klimaschutz", so
Amelia Linn, Direktorin für globale Politik bei Mercy For Animals.?Die
Scorecard verdeutlicht, dass die Länder dringend umfassende Ansätze in ihre NDCs
integrieren müssen, die alle Phasen des Lebensmittelsystems umfassen - von der
Verbesserung der Produktion bis hin zur Ernährungsumstellung. Ohne diese
Maßnahme bleiben ehrgeizige Klimaziele unerreichbar."
Fabrice DeClerck, wissenschaftlicher Leiter bei EAT, betont die Dringlichkeit
und das Potenzial koordinierter Maßnahmen im Lebensmittelsystem:?Lebensmittel
sind der Knotenpunkt zwischen menschlicher Gesundheit, ökologischer
Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit. Die Umstellung auf eine gesunde
Ernährung durch regenerative Produktionsmethoden ist unsere beste Lösung für die
menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden sowie für das Klima und die
Artenvielfalt mit enormen, ungenutzten Synergien. Es ist an der Zeit, dass die
Länder in ihren NDCs große Anstrengungen im Hinblick auf Maßnahmen zum
Lebensmittelsystem unternehmen."
Die erste Reihe von Bewertungen umfasst Brasilien, Kenia, Neuseeland, die
Schweiz, die Vereinigten Arabischen Emirate und das Vereinigte Königreich; vier
weitere werden im Oktober vor der COP30 folgen.
Weitere Informationen und die Länderbewertungen finden Sie unter
FoodSystemsNDCScorecard.org (https://foodsystemsndcscorecard.org/).
Für gesperrten Zugriff, Interviews oder zusätzliche Materialien wenden Sie sich
bitte an clara.nafria.consultant@mercyforanimals.org
(mailto:clara.nafria.consultant@mercyforanimals.org).
