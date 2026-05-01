GNW-News: Neue Modellreihe vorgestellt: iCAUR sprengt Grenzen und bringt Sie überall hin
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^WUHU, China, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale Automobilindustrie
entwickelt sich derzeit rasant in Richtung Elektrifizierung und zunehmender
Personalisierung. Europa gilt als Schlüsselmarkt für Premium-Fahrzeuge mit
alternativen Antrieben und ist bereit für Angebote, die eine Alternative zur
zunehmenden Uniformität bieten. Mit iCAUR betritt eine Premiummarke den Markt,
die robuste, kompakte Mobilität neu definiert.
iCAUR verbindet den Komfort moderner Familienfahrzeuge mit der Robustheit
klassischer Geländewagen und überwindet zugleich deren jeweilige Grenzen bei
längeren Fahrten ins Freie. So werden Offroad-Erlebnisse zugänglicher und
gemeinsam erlebbar. Die Freude an der Natur wandelt sich von individueller
Erkundung zu gemeinsamen Momenten mit Familie und Freunden - von?für dich" zu
?für alle".
iCAUR ist für einen urbanen Outdoor-Lifestyle konzipiert und verbindet eine hohe
Reichweite, Geländegängigkeit sowie ein großzügiges Raumangebot mit flexiblen
Individualisierungsmöglichkeiten. Europäischen Verbraucherinnen und Verbrauchern
bietet die Marke damit nicht nur Transportmittel, sondern praktische und
zugleich unverwechselbare Begleiter für Entdeckungen und ein Stück Freiheit.
Mit Design und Technologie im Mittelpunkt setzt iCAUR auf echte Qualität und
nutzerorientierte Erlebnisse, statt sich an überzogenen technischen Daten zu
messen. Die markante, minimalistische und kantige Silhouette eignet sich
gleichermaßen für den Stadtverkehr wie für Ausflüge in die Natur - und trifft
damit den europäischen Geschmack für Zweckmäßigkeit und raffinierte Eleganz.
iCAUR richtet sich an Menschen, die Wert auf Ausgewogenheit, dezente
Funktionalität und die Freiheit zum Entdecken legen. Als Lifestyle-Begleiter
ermöglicht die Marke einen nahtlosen Übergang zwischen Stadt und Natur - ohne
Abstriche bei Alltagstauglichkeit oder Outdoor-Ambitionen.
iCAUR ist speziell auf Europa zugeschnitten und bietet Modelle, die auf lokale
Bedürfnisse abgestimmt sind. Standardisierte Befestigungspunkte ermöglichen die
einfache Montage von Campingausrüstung und Dachgepäckträgern und sorgen so für
einen nahtlosen Übergang zwischen täglichem Pendeln und Ausflügen in die Natur -
damit wird der Urban-Outdoor-Lifestyle erlebbar.
Der iCAUR V27 unterstreicht diese Positionierung mit starken Kernwerten: mehr
als 1.000 km kombinierte Reichweite, 224 mm Bodenfreiheit für souveränes Fahren
im Gelände und ein Radstand von 2.900 mm für großzügigen Raumkomfort. Ein
robuster Antriebsstrang bewältigt unterschiedlichstes Terrain mühelos, während
intuitive Smart-Systeme das Fahrerlebnis vereinfachen und den nahtlosen Wechsel
zwischen Stadt und Natur unterstützen.
Abseits kurzlebiger Mainstream-Trends setzt iCAUR auf Praktikabilität,
Einfachheit und einen nutzerorientierten Ansatz, der den Urban-Outdoor-Lifestyle
bis ins Detail erlebbar macht. Speziell auf Europa zugeschnitten, bietet die
Marke komfortable und vielseitige Mobilität ohne Kompromisse.
Der iCAUR 2026 International Business Summit steht kurz bevor. Europäische
Medien, Partner und Nutzer sind eingeladen, die gesamte Modellpalette zu
entdecken, Offroad-Testfahrten zu absolvieren und den Urban-Outdoor-Lifestyle
sowie die Leistungsfähigkeit der Produkte aus erster Hand zu erleben.
Kontaktperson: Zeng Zhaoqing
E-Mail: cengzhaoqing@mychery.com
Website: www.icaurglobal.com
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
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5d579f2f12b1
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f04d81dd854e
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a4da57ed1d31
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6ceb-48c6-904b-4caedd2c2f4a
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