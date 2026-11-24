GNW-News: Neue Studie von Cloudbees - "The State of Code Abundance 2026, the Europe Edition"
^* Neue Cloudbees-Studie: 71 Prozent der europäischen IT-Verantwortlichen geben
an, dass KI die Entwicklung beschleunigt hat, und 61 Prozent sparen
insgesamt Entwicklerzeit.
* 69 Prozent erwarten, dass der Vorstand bis Ende 2027 einen Nachweis des KI-
ROI verlangt, aber nur 43 Prozent trauen sich zu, diesen innerhalb eines
Monats zu liefern.
* 64 Prozent der IT-Verantwortlichen in Deutschland sagen, dass Bedenken zur
Datensouveränität ihre Auswahl an KI-Tools eingeschränkt haben. In
Großbritannien sind es nur 41 Prozent.
BERLIN, Nov. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudbees
(https://www.cloudbees.com/), Anbieter von Software-Delivery-Lösungen, stellt
die Ergebnisse einer länderübergreifenden Studie vor, für die 450 Führungskräfte
aus den Bereichen IT und Software-Delivery in Deutschland, Großbritannien und
Frankreich befragt wurden.
Die Untersuchung zeigt, dass KI zwar das Schreiben von Code beschleunigt hat,
die restliche Infrastruktur zur Auslieferung jedoch hinterherhinkt: Für jeden
dritten der befragten IT-Verantwortlichen (34 Prozent) kostet die Prüfung von
KI-generiertem Code mindestens so viel Zeit, wie die KI beim Schreiben einspart.
Viele Unternehmen können zudem nicht beziffern, was KI sie tatsächlich kostet -
und das, obwohl die meisten erwarten, dass der Vorstand bald Nachweise für den
ROI verlangt. In Deutschland schränken außerdem Bedenken zur Datensouveränität
die Wahl der KI-Tools ein.
Zeitgewinn mit Folgekosten
Länderübergreifend geben 71 Prozent der IT-Verantwortlichen an, dass KI die
Entwicklung beschleunigt hat. 22 Prozent sprechen sogar von einer deutlichen
Beschleunigung. 61 Prozent sparen nach eigenen Angaben insgesamt Entwicklerzeit.
44 Prozent halten die Software Delivery durch KI für günstiger, 28 Prozent sehen
keine Veränderung, und 28 Prozent halten sie für teurer.
Ein Teil der eingesparten Zeit wird später im Prozess aufgebraucht. Bei 34
Prozent der Führungskräfte erfordert jede Stunde, die beim Schreiben von Code
eingespart wird, mindestens ebenso viel Zeit für die Überprüfung, das Testen
oder die Korrektur der Ergebnisse, die von der KI erstellt wurden. Diese
zusätzliche Arbeit taucht in der Budgetplanung oft nicht auf. Zwar kalkulieren
83 Prozent der Unternehmen Lizenzen ein und 52 Prozent die Cloud-Infrastruktur,
aber nur 38 Prozent die Review-Zeit der Entwickler und 31 Prozent den
Korrekturaufwand. Mehr als die Hälfte (51 Prozent) berücksichtigt keinen der
folgenden Kostenposten: fehlgeschlagene Builds, Produktionsvorfälle, Incident
Response oder Rollbacks.
Den Verantwortlichen ist diese Lücke bewusst. Bei der ROI-Berechnung übersieht
ihr Unternehmen laut den Befragten am ehesten das Code-Review durch Entwickler
(49 Prozent) und die Codekorrektur (43 Prozent). Gleichzeitig steigen diese
Kosten: 52 Prozent sagen, die Korrektur fehlerhaften Codes sei seit der
Einführung von KI-Tools teurer geworden.
?KI hat die Codeproduktion industrialisiert, doch die meisten Unternehmen
betreiben diese Fabrikhalle noch von Hand. Die Kosten der Softwareentwicklung
sind nicht verschwunden. Sie haben sich in Review, Nacharbeit und Produktion
verlagert. Wenn Vorstände bald fragen, was KI eingebracht hat, werden die
Unternehmen antworten können, die ihre Software Delivery steuern und nicht nur
die Codegenerierung", sagt Moritz Plassnig, CEO von Cloudbees.
KI-Budgets steigen, der Überblick über die tatsächlichen Kosten nicht
Mehr als jedes fünfte Unternehmen (22 Prozent) gibt in der Umfrage an, pro Jahr
1 Million Euro oder mehr für KI-Coding-Tools und deren Nutzung auszugeben. Das
gilt auch für Deutschland. Bei 76 Prozent sind die KI-Ausgaben für die Software
Delivery im vergangenen Jahr gestiegen, ebenso viele erwarten für die kommenden
zwölf Monate einen weiteren Anstieg.
Nur 43 Prozent der Verantwortlichen sind jedoch zuversichtlich, die
vollständigen Kosten KI-gestützter Software Delivery berechnen zu können. 45
Prozent sind es nicht. Grund dafür sind verstreute Informationen: 54 Prozent
beschreiben sie als auf mehrere Funktionen verteilt, fragmentiert oder nicht
konsolidiert. Nur 13 Prozent sagen, dass eine einzelne Führungskraft oder
Funktion einen vollständigen, konsolidierten Überblick über diese Kosten hat.
69 Prozent erwarten, dass der Nachweis des ROI von KI bis Ende 2027 zur
Anforderung des Vorstands wird. Den ROI innerhalb eines Monats belegen zu
können, trauen sich jedoch nur 43 Prozent zu. Fast jeder Dritte (30 Prozent)
rechnet mit der Anforderung und bezweifelt zugleich, sie in dieser Frist
erfüllen zu können.
Wie der ROI von KI bewertet wird, hängt auch von der Position ab. 55 Prozent der
Führungskräfte auf C-Level und VP-Ebene meinen, KI habe die Software Delivery
günstiger gemacht, bei Directors und Managern sind es demgegenüber nur 40
Prozent. Zuversichtlich, die vollständigen Kosten berechnen zu können, sind 52
gegenüber 39 Prozent. Beim ROI-Nachweis innerhalb eines Monats 53 gegenüber 40
Prozent. Ein möglicher Grund sind unterschiedliche Blickwinkel: Die
Führungsebene sieht Nutzung, Lizenzen und Tempo; die Teams nahe am Code sehen
Reviews, Nacharbeit und die Vorfälle, die darauf folgen.
In Deutschland beeinflussen Souveränitätsbedenken und Regulierung die Toolwahl
stärker als in Großbritannien
Bedenken zur Datensouveränität und die Sorge, eigenen Quellcode an externe KI-
Anbieter preiszugeben, prägen die Wahl von KI-Tools in Deutschland deutlich
stärker als in Großbritannien. Fast zwei Drittel der deutschen IT-
Verantwortlichen (64 Prozent) geben an, dass diese Bedenken ihre Auswahl an KI-
Coding-Tools eingeschränkt haben. In Großbritannien sind es dagegen nur 41
Prozent, in Frankreich 58 Prozent. Ein Viertel der Befragten in Deutschland (25
Prozent) spricht von einer erheblichen Einschränkung - mehr als doppelt so viele
wie in Großbritannien (11 Prozent). Keinen nennenswerten Einfluss sehen
hierzulande nur 29 Prozent, in Großbritannien dagegen gut die Hälfte (51
Prozent). Auch bei den Governance-Themen für KI-generierten Code zeigt sich der
Unterschied: Datenabfluss nennen 56 Prozent der deutschen Befragten als
zentrales Thema, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben 49 Prozent. In
Großbritannien sind es 45 und 35 Prozent.
Auch Regulierung spielt in Deutschland eine größere Rolle. Für 44 Prozent der
deutschen IT-Verantwortlichen prägen Vorgaben wie der EU AI Act, wie sie KI-
generierten Code steuern, ohne die Einführung zu bremsen. In Großbritannien
sagen das 29 Prozent. Gut jede fünfte befragte Person in Deutschland (21
Prozent) sieht die Einführung von KI-Coding-Tools durch Regulierung verlangsamt,
in Großbritannien sind es 11 Prozent. Dass Regulierung keinen nennenswerten
Einfluss hat, sagen in Deutschland nur 17 Prozent, in Großbritannien gut ein
Drittel (34 Prozent).
Methodik
Die Studie wurde im Oktober 2026 von TrendCandy im Auftrag von Cloudbees
durchgeführt. Befragt wurden 450 IT- und Software-Delivery-Verantwortliche ab
Managementebene aus Unternehmen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien
(150 Befragte pro Land). 61 Prozent der Befragten arbeiten in Unternehmen mit
mehr als 1.000 Beschäftigten. Der vollständige Report?The State of Code
Abundance 2026, Europe Edition" ist unter
http://www.cloudbees.com/blog/european-it-leaders-ai-coding-roi verfügbar.
Über Cloudbees
Cloudbees unterstützt Unternehmen dabei,?Softwarefabriken" aufzubauen, zu
betreiben und zu steuern, damit sie bessere Software schneller und sicherer
ausliefern können.
KI hat das Schreiben von Code beschleunigt. Die Herausforderung liegt jetzt
darin, zu steuern, was in die Produktion gelangt, und dessen Wirkung zu belegen.
Mit der Verbreitung von Agentic Coding entsteht Software schneller, als die
meisten Teams sie prüfen, absichern und validieren können. Ohne einheitliche
Governance laufen Unternehmen Gefahr, Code auszuliefern, den sie weder erklären
noch auditieren noch als vertrauenswürdig einstufen können.
Cloudbees setzt hier an, ohne dass Teams ihre bestehenden Tools ersetzen müssen.
Über die gesamte Toolchain hinweg macht Cloudbees jede Änderung, ob von Menschen
oder von KI, sichtbar, überprüfbar und einer verantwortlichen Person zuordenbar,
bevor sie in die Produktion gelangt. Das zugrunde liegende Produkt ist Cloudbees
Unify, ein Governance-Layer mit Kontext- und Control-Plane-Funktionen, der
einheitliche Richtlinien und Nachverfolgbarkeit über alle Tools, Teams und
Workflows hinweg sicherstellt.
Cloudbees wurde 2010 gegründet. Zu den Investoren zählen Goldman Sachs, Morgan
Stanley, Bridgepoint Capital, HSBC, Golub Capital, Delta-v Capital, Matrix
Partners und Lightspeed Venture Partners. Weitere Informationen unter
www.Cloudbees.com (http://www.cloudbees.com/).
Pressekontakt
Ballou Germany
Marcel Möller
Cloudbeesde@balloupr.com (mailto:cloudbeesde@balloupr.com)
T: (030) 280 914 60
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