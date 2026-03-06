GNW-News: Neue Studie zeigt: KI wird schneller eingeführt, als die Kunden damit Schritt halten können
^AMSTERDAM, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instruqt, die praxisorientierte
Implementierungsplattform, die von Softwareunternehmen zur Einarbeitung von
Entwicklern, Kunden und Interessenten genutzt wird, hat heute ihren
Jahresbericht The State of Developer Adoption veröffentlicht - den ersten
unabhängigen Vergleich, der aufzeigt, wie Marketing-, Vertriebs- und
Schulungsteams auf die wachsende Kluft zwischen dem Tempo der Veröffentlichung
von KI-Funktionen und der Geschwindigkeit reagieren, mit der Kunden diese
tatsächlich nutzen können.
Der von SlashData 2026 unter 424 Fachkräften aus den Bereichen Marketing,
Vertrieb und Entwicklerausbildung bei nordamerikanischen Softwareunternehmen
durchgeführte Bericht ergab, dass 92 % der Befragten mit mindestens einer
erheblichen Herausforderung bei der Einbindung von Entwicklern konfrontiert
sind. Die am häufigsten genannten Ursachen deuten auf ein operatives Problem
hin, nicht auf ein Produktproblem: mangelnde Abstimmung zwischen den Teams (27
%), die Komplexität der Technologie (26 %) und die Schwierigkeit, die
Richtigkeit der Inhalte zu gewährleisten, da die Produkte wöchentlich
ausgeliefert werden (25 %).
Die Daten deuten auf einen signifikanten Unterschied bei den Ergebnissen
zwischen Organisationen hin, die praxisorientierte Lernerfahrungen einsetzen.
Unternehmen, die praxisorientierte Schulungen nutzten, gaben mit einer um etwa
50 % höheren Wahrscheinlichkeit an, dass ihre Entwickler innerhalb von zwei
Monaten ihre volle Produktivität erreichten, als Unternehmen, die darauf
verzichteten.
?Das Tempo der KI-Innovationen hat die Sichtweise von Softwareunternehmen auf
die Einführung dieser Technologien grundlegend verändert", so Adriaan Knapen,
CEO von Instruqt.?Unternehmen haben weniger Zeit denn je, um ihren Kunden dabei
zu helfen, neue Funktionen zu verstehen, zu bewerten und zu nutzen, bevor die
nächste Innovationswelle einsetzt. Die Unternehmen, die sich einen Vorsprung
verschaffen, sind nicht diejenigen, die mehr Funktionen auf den Markt bringen.
Es sind diejenigen, die es geschafft haben, Marketing, Vertrieb und Schulung auf
ein einziges praktisches Erlebnis auszurichten, das der Kunde tatsächlich
hautnah erleben kann."
Die Lücke bei der Implementierung ist nun zu einer operativen Lücke geworden
Der Bericht beschreibt einen strukturellen Wandel in der Art und Weise, wie B2B-
Softwareunternehmen arbeiten müssen. Die Marketingabteilung erstellt eine Demo.
Der Vertrieb erstellt für die POCs eine eigene Version. Die Abteilung für
Personalentwicklung richtet dies für die Einarbeitung erneut ein. Bei jeder
Übergabe geht der Kontext verloren, bei jeder Neuveröffentlichung wird der
Inhalt zersplittert, und jeder Kunde muss von vorne beginnen. Die Teams, denen
es gelingt, diesen Prozess in eine einzige, wiederverwendbare und
praxisorientierte Erfahrung zu verwandeln, sind diejenigen, die Investitionen in
KI in eine tatsächliche Nutzung von KI umsetzen.
Weitere wichtige Ergebnisse des Berichts:
* Die Community ist nach wie vor das am wenigsten genutzte Instrument zur
Förderung der Akzeptanz. Die Entwickler-Community-Plattformen erhielten in
der Umfrage die höchste Bewertung hinsichtlich der wahrgenommenen
Wirksamkeit aller in der Umfrage erfassten Implementierungsmaßnahmen, wobei
jeder dritte Befragte sie unter seinen drei wichtigsten Maßnahmen nannte.
Dennoch liegt die Akzeptanz in etwa auf dem gleichen Niveau wie bei
statischen Video-Tutorials, was darauf hindeutet, dass in das Format, das am
besten funktioniert, zu wenig investiert wird.
* Wirkungsvolle Pre-Sales-Erfahrungen werden nach wie vor zu wenig
genutzt. Proofs of Concept werden als effektiver eingeschätzt, als es ihr
Verbreitungsgrad vermuten lässt, was auf eine unzureichende Nutzung im
Rahmen von Pre-Sales-Aktivitäten hindeutet.
* Verschiedene Teams haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was
erfolgreiche praktische Erfahrungen ausmacht. Vertriebsteams legen bei
anwendungsorientierten Workshops besonderen Wert auf realitätsnahe
Umgebungen (39 % nennen produktionsnahe Setups als wichtigsten Faktor),
während Bildungsteams Echtzeit-Anleitungen und direktes Feedback
priorisieren.
* Der Einsatz von KI nimmt zu, das Vertrauen jedoch nicht. Die Hälfte der
Anwender bezeichnet ihren KI-Einsatz als umfangreich, doch mehr als ein
Drittel plant, diesen zu reduzieren, und führt dabei Bedenken hinsichtlich
der Genauigkeit und der Aktualität der Inhalte an.
Warum dies für den Bereich der künstlichen Intelligenz von Bedeutung ist
Für Softwareunternehmen, die sich an Entwickler richten, geht aus dem Bericht
hervor, dass die Akzeptanz durch die Kunden angesichts immer kürzerer
Innovationszyklen zu einem immer wichtigeren Wachstumsfaktor wird. Viele der am
schnellsten wachsenden Softwareunternehmen der Branche haben im Rahmen
umfassenderer Einführungsstrategien massiv in praxisorientierte Schulungen,
selbstgesteuerte Übungen, interaktive Produkterlebnisse und Programme zur
Entwicklerförderung investiert. Dem Bericht zufolge ist dieses Modell nicht mehr
nur eine?nützliche" Maßnahme zur Förderung der Geschäftsentwicklung. Es ist der
Motor für das Wachstum.
Anfang dieses Monats wählte Google Cloud Security Instruqt aus, um sein?Agentic
SOC"-Erlebnis auf der Google Cloud Next 2026 vorzustellen und 50 Fachleute in
einem einzigen Workshop zu schulen, wobei jedem Teilnehmer eine eigene Vertex
AI-Umgebung zur Verfügung stand.
?Im Bereich der KI ist Instruqt fantastisch, da es uns ermöglicht, für jeden
Teilnehmer eine eigene Vertex-Umgebung einzurichten", so Keith Manville,
Kundenbetreuer bei Google Cloud Security.?Das verändert die Möglichkeiten, die
ein Workshop bietet."
Der Bericht?The State of Developer Adoption", einschließlich der Methodik und
der demografischen Daten der Befragten, ist ab heute verfügbar unter
instruqt.com/ai-adoption. Die vollständige Methodik, einschließlich des
SlashData-Fragebogens und der Aufschlüsselung der Befragten, wird zusammen mit
dem Bericht veröffentlicht.
Über Instruqt
Instruqt ist die anwendungsorientierte Einführungsplattform, mit der B2B-
Softwareunternehmen komplexe Produkte in Erfahrungen verwandeln, die Kunden
tatsächlich nutzen können. Marketingteams nutzen Instruqt, um durch interaktive
Produkterlebnisse qualifizierte Leads zu generieren. Vertriebsteams nutzen es,
um hochwertigere Demos und POCs ohne aufwendige Einrichtungsarbeiten
durchzuführen. Schulungsteams nutzen es, um die Einarbeitung und Zertifizierung
anhand realer Umgebungen statt anhand von Präsentationen zu optimieren. Zu den
Kunden zählen Google Cloud, MongoDB, Elastic, HashiCorp, Red Hat und Puppet.
Erfahren Sie mehr unter instruqt.com.
Über SlashData
SlashData ist das führende Analyseunternehmen im Bereich der
Entwicklerwirtschaft und verfolgt Entwicklertrends in den Bereichen Mobilgeräte,
Desktop, IoT, Cloud, Web, AR/VR, maschinelles Lernen und Spiele. Die
Untersuchungen des Unternehmens basieren auf jährlichen Umfragen unter mehr als
40.000 Entwicklern in über 165 Ländern.
Tyler Crumpler
VP Marketing
Instruqt
(919) 417-2146
Tyler@instruqt.com
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