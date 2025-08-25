GNW-News: Neue Technologie zur Gesichtserkennung von Imprivata für schnelle, passwortlose Authentifizierung

^LANGENFELD, Deutschland, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Imprivata

(https://www.imprivata.com/de), ein führender Anbieter von

Zugriffsmanagementlösungen für das Gesundheitswesen und andere

geschäftskritische Branchen, hat eine fortschrittliche

Gesichtserkennungstechnologie (https://www.imprivata.com/de/node/107133)

vorgestellt. Die hochmoderne Lösung ist sowohl für gemeinsam genutzte als auch

für persönliche Geräte optimiert und bietet Mitarbeitenden eine sichere,

nahtlose und konsistente Authentifizierung über ihre Endgeräte, Anwendungen und

Arbeitsabläufe hinweg. So können Organisationen Hürden, die durch Passworte

entstehen, beseitigen und die Produktivität steigern

(https://www.imprivata.com/blog/face-recognition-authentication-crucial-

insights-and-imprivata-advantage) bei gleichzeitig starker Identitätssicherheit

und Einhaltung komplexer regulatorischer Anforderungen. Die

Gesichtserkennungstechnologie von Imprivata zur Authentifizierung ist für

Enterprise Access Management und Mobile Access Management ab sofort verfügbar.

Sie lässt sich für verschiedene Arbeitsabläufe einsetzen, unter anderem für die

Erstauthentifzierung, für den Gerätezugang und für die Passwort-

Wiederherstellung.

Die Authentifizierung ohne Hürden wird ermöglicht durch Lebenderkennung sowie

die Unterstützung für Standard- und integrierte Webcams. Die Lösung ist zudem

für Anwendungsbereiche optimiert, in der das Personal Gesichtsmasken tragen

muss. Teure Spezialhardware wie Infrarotkameras ist bei der Imprivata-Lösung

nicht notwendig. Dadurch werden Frustrationen bei den Nutzenden verringert, der

IT-Aufwand für Registrierung oder fehlgeschlagene Authentifizierungen reduziert

und Mitarbeitende können sich besser auf ihre Aufgaben konzentrieren.

Darüber hinaus wurde die neue Gesichtserkennungstechnologie und die passwortlose

Authentifizierung (https://security.imprivata.com/journey-to-passwordless-for-

healthcare-wp.html) von Imprivata speziell für dynamische Umgebungen mit

gemeinsam genutzten Geräten und komplexen Arbeitsabläufen entwickelt. Zu den

Anwendungsbeispielen gehören:

* Zugriff auf gemeinsam genutzte mobile Geräte: Die Gesichtserkennung ist

jetzt in Imprivata Mobile Access Management

(https://www.imprivata.com/de/products/mobile) integriert, um eine schnelle,

einfache und passwortlose Multi-Faktor-Authentifizierung beim Anmelden an

gemeinsam genutzten Mobilgeräten zu ermöglichen. Dadurch wird die

Nutzererfahrung personalisiert und Mitarbeitenden ermöglicht, die Vorteile

mobiler Endgeräte voll auszuschöpfen - bei gleichzeitigem Schutz durch

effektive Sicherheits- und Gerätekontrollen.

* Self-Service-Passwortrücksetzung

(https://www.imprivata.com/de/products/access-management/enterprise-access-

management): Mit gesichtsbasierter Verifizierung - optional kombiniert mit

einem per SMS gesendeten Sicherheitscode - können Mitarbeitende ihre

Zugangsdaten einfach selbst zurücksetzen. Das senkt Barrieren, reduziert

Helpdesk-Anfragen und entlastet IT-Teams erheblich.

?Unsere Vision ist es, nahtlosen, passwortlosen Zugriff bereitzustellen -

überall und jederzeit, unabhängig davon, wie oder wo Klinikpersonal oder andere

Mitarbeitende in geschäftskritischen Branchen arbeiten", sagt Chip Hughes, Chief

Product Officer bei Imprivata.?Ein konsistentes Benutzererlebnis ist dabei

entscheidend. Unsere neuen Funktionen unterstützen Gesichtserkennung auf

autorisierten Geräten - sowohl gemeinsam genutzten als auch persönlichen - sowie

in sämtlichen Anwendungen und Arbeitsabläufen. Das Ergebnis: schneller,

reibungsloser Zugriff für alle Mitarbeitenden zur Steigerung der Produktivität

bei gleichzeitig höchster Sicherheit und Compliance."

Im Gegensatz zu anderen Lösungen, die eine wiederholte Registrierung erfordern,

bietet Imprivata ein zentrales Vorlagenmanagement, das es Nutzerinnen und

Nutzern ermöglicht, sich einmalig anzumelden und sich anschließend über

autorisierte Geräte, Anwendungen und Workflows hinweg zu authentifizieren.

Ein neuer Standard für Identitätssicherheit

Neben Verbesserungen im Nutzererlebnis und der Workflow-Effizienz stärkt die

neue Gesichtserkennungstechnologie auch die Sicherheit und die Einhaltung

regulatorischer Anforderungen. Sie wurde entwickelt, um den strengen Vorgaben

hochregulierter Branchen wie Gesundheitswesen, Fertigung, Finanzwesen und

öffentlichem Sektor gerecht zu werden - einschließlich gesetzlicher Vorgaben wie

sie sich aus NIS2 und KRITIS ergeben.

Mit dieser neuen Funktion treibt Imprivata sein Engagement für schnellen,

sicheren und adaptiven passwortlosen Zugang weiter voran. Die Gesichtserkennung

ergänzt das vollständige Portfolio an Authentifizierungsmethoden von Imprivata,

darunter Fingerabdruckerkennung, FIDO-konforme Token, mobile Apps und Nähe-

basierte Hands-Free-Lösungen. Diese Flexibilität ermöglicht es Organisationen,

eine stärkere Identitätssicherheit mit geringeren Hürden für die Benutzerinnen

und Benutzer zu erreichen - und dadurch Workflows zu verbessern, Risiken zu

senken und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Über Imprivata

Imprivata bietet einfache und sichere Access-Management-Lösungen für das

Gesundheitswesen und andere kritische Branchen an. Damit wird sichergestellt,

dass lebenswichtige Arbeiten zu jeder Zeit ungehindert und sicher erledigt

werden können. Die Plattform von Imprivata für innovative und interoperable

Zugriffsverwaltung sowie Privileged-Access-Security-Lösungen ermöglicht es

Unternehmen, alle internen und externen Identitäten umfassend zu verwalten und

abzusichern. Damit erhalten Organisationen nahtlosen Zugang für interne und

externe Mitarbeitende, Schutz gegen interne und externe Sicherheitsbedrohungen

sowie niedrigere Total Cost of Ownership.

Mehr Informationen sind erhältlich unter: www.imprivata.com/de

(http://www.imprivata.com/de)

Kontakt: press@imprivata.com (mailto:press@imprivata.com)

