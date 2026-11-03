GNW-News: Neue Umfrage: Deutsche lehnen die vorgeschlagene Investitionspflicht für Streaming-Anbieter ab - 70 % befürchten, dass dies zu höheren Kosten für d...

03.11.26 11:41 Uhr

^Fast acht von zehn Deutschen sind der Meinung, dass die Zuschauer - und nicht

die Politik - darüber entscheiden sollte, was produziert wird; die Ablehnung der

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vorgeschlagenen Investitionsverpflichtungen ist doppelt so hoch wie die

Zustimmung

Die Umfrage zeigt eine hohe Zufriedenheit mit deutschen Inhalten auf

internationalen Streaming-Diensten, während 70 % befürchten, dass neue Auflagen

die Abonnementpreise in die Höhe treiben könnten

BERLIN, Nov. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deutsche Verbraucher bevorzugen

internationale Streamingdienste deutlich, sind mit dem Angebot an deutschen

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Filmen und Fernsehsendungen auf internationalen Streamingdiensten zufrieden und

lehnen die von der Regierung vorgeschlagenen Investitionsverpflichtungen im

Verhältnis zwei zu eins ab. Dies geht aus einer neuen bundesweiten Umfrage

hervor, die von der deutschen Niederlassung von FGS Global im Auftrag der Motion

Picture Association (MPA) durchgeführt wurde.

Die Umfrage unter 1.000 deutschen Verbrauchern vom 13. bis 17. Oktober sendet

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eine klare Botschaft an die politischen Entscheidungsträger, die derzeit über

neue Streaming-Vorschriften beraten: Die Deutschen legen Wert auf Auswahl, sind

mit den ihnen zur Verfügung stehenden Inhalten zufrieden, sind überwiegend der

Meinung, dass das Publikum - und nicht die Regierung - Produktionsentscheidungen

bestimmen sollte, und 70 % befürchten, dass der Vorschlag der Regierung zu

höheren Preisen für die Verbraucher führen könnte.

Die Ergebnisse widerlegen zwei zentrale Prämissen der vorgeschlagenen

Investitionsverpflichtungen: dass staatliche Eingriffe notwendig seien, um

ausreichend deutsche Inhalte zu gewährleisten, und dass die Verbraucher den

Vorschlag der Regierung unterstützen.

Fast zwei Drittel (63 %) der Deutschen stehen internationalen Streaming-Diensten

positiv gegenüber, während nur 9 % eine negative Einstellung haben.

Die Umfrage ergab zudem eine breite Zufriedenheit mit der Verfügbarkeit

deutscher Inhalte:

* 58 % geben an, dass internationale Streaming-Dienste das richtige Maß an

deutschen Inhalten anbieten, während nur 17 % der Meinung sind, dass es zu

wenig davon gibt.

* Im Verhältnis von mehr als vier zu eins sind die Verbraucher eher zufrieden

als unzufrieden mit der Menge an deutschen Inhalten auf internationalen

Streaming-Diensten (48 % gegenüber 11 %).

* 75 % sind der Meinung, dass das Angebot an deutschen Inhalten in den letzten

zehn Jahren zugenommen hat oder stabil geblieben ist.

Zudem sind 78 % der Deutschen der Meinung, dass die Nachfrage des Publikums

darüber entscheiden sollte, welche deutschen Filme und Fernsehsendungen

internationale Streamingdienste produzieren, während nur 15 % der Ansicht sind,

dass die Bundesregierung ein Mitspracherecht haben sollte.

Die Umfrage zeigt zudem erhebliche Skepsis gegenüber vorgeschlagenen

Investitionsverpflichtungen, die Streaming-Dienste dazu verpflichten würden,

einen festgelegten Anteil ihrer Einnahmen in bestimmte deutsche oder europäische

Produktionen zu investieren, einschließlich von der Regierung festgelegter

Teilquoten.

64% der Befragten war das Vorhaben für Zwangsinvestitionen unbekannt. Nachdem

sie von dem Vorschlag erfahren hatten, lehnten 40 % ihn ab, während nur 20 %

ihre Unterstützung bekundeten und 34 % neutral waren.

Die Verbraucher äußerten zudem deutliche Bedenken, dass der Regierungsvorschlag

zu Preissteigerungen führen, der Wirtschaft schaden, die Qualität der Inhalte

mindern und letztlich zu weniger statt zu mehr deutschen Produktionen führen

könnte:

* 70 % befürchten, dass die Anforderungen zu höheren Preisen für Streaming-

Abonnements führen könnten.

* 59 % befürchten, dass Produktionen aus Deutschland abwandern könnten, was

Arbeitsplätze und die Wirtschaft beeinträchtigen würde.

* 59 % befürchten, dass die Qualität der Inhalte sinken könnte.

* 56 % befürchten, dass höhere Produktionskosten dazu führen könnten, dass es

weniger statt mehr deutsche Produktionen gibt.

?Diese Ergebnisse zeigen eine deutliche Diskrepanz zwischen den

Investitionsverpflichtungen, die derzeit von der Regierungskoalition in Betracht

gezogen werden, und dem, was deutsche Verbraucher tatsächlich wollen", sagte

Christian Sommer, Vertreter der MPA in Deutschland.?Investitionsverpflichtungen

sind schlechte Politik, weil sie die Nachfrage der Verbraucher durch staatliche

Vorgaben ersetzen, unnötige Kosten verursachen, von denen die Verbraucher

verständlicherweise befürchten, dass sie zu höheren Preisen für sie führen, und

weil sie das Produktionsökosystem untergraben könnten, das sie eigentlich

unterstützen sollen. Die Stärkung der deutschen Film- und Fernsehproduktion ist

ein Ziel, das wir teilen. Deshalb sind wir der Meinung - und die deutschen

Verbraucher stimmen uns zu -, dass Deutschland sich darauf konzentrieren sollte,

Investitionen anzuziehen, kreative Freiheit zu fördern und die

Wettbewerbsfähigkeit zu stärken - und nicht starre Auflagen zu erlassen, die all

dies erschweren könnten. Die Politik sollte auf dem Erfolg des deutschen

Streaming-Marktes aufbauen, anstatt ihn durch Vorschriften zu gefährden, die die

Verbraucher weder wollen noch für notwendig halten."

Diese Erkenntnisse kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Deutschland neue Regelungen

für internationale Streaming-Dienste und inländische Film- und

Fernsehinvestitionen erwägt. Derzeit laufen die Beratungen dazu in dem

zuständigen Ausschuss für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag.

Die MPA unterstützt politische Maßnahmen, die Deutschland zu einem attraktiven

Standort für Investitionen von machen, die Kreativwirtschaft stärken und die

Flexibilität bewahren, die es Streaming-Diensten ermöglicht, in Geschichten zu

investieren, die das Publikum sehen möchte.

Über die Umfrage

Die bundesweite Online-Umfrage wurde vom 13. bis 17. Oktober 2026 von FGS Global

unter 1.000 deutschen Verbrauchern durchgeführt, darunter 812 Abonnenten

internationaler Streaming-Dienste. Die Fehlermarge beträgt ±3,1 Prozentpunkte.

Über die MPA

Motion Picture Association (MPA) ein weltweiter Verband, der die Interessen von

internationalen Unternehmen aus den Bereichen Film, Fernsehen und Streaming

vertritt, die als Teil der Kultur- und Kreativbranche in Deutschland

investieren. Mitglieder der MPA sind Walt Disney Studios Motion Pictures,

Netflix, Paramount Pictures, Prime Video/Amazon MGM Studios, Sony Pictures

Entertainment Inc., Universal City Studios LLC, und Warner Bros. Entertainment,

die nicht nur deutschsprachige und internationale Inhalte in Deutschland über

alle Kanäle vertreiben und vermarkten, sondern auch internationale und

deutschsprachige Filme und Serien in Deutschland produzieren. Im Jahr 2024

feierte die MPA ihr 100-jähriges Bestehen.

MPA Pressekontakt:

Sabine Henssler

Sabine_Henssler@motionpictures.org

Eine PDF zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/3de25ebc-c324-4b17-ad65-

75ffab634bb1

Link: https://www.mpa-emea.org/research-docs/german-language-fgs-one-pager-

factsheet/

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