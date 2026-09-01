GNW-News: Neuer Anaqua-Bericht zeigt sprunghaften Anstieg bei Patentanmeldungen im Bereich KI-Halbleiter

01.09.26 20:36 Uhr

^BOSTON, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua

(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=semicondu

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ctor-report), der führende Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für

das Innovations- und IP-Management, gab heute die wichtigsten Ergebnisse seines

früher am Tag veröffentlichten Patentberichts zur Halbleiterindustrie 2026: KI-

und Innovationstrends bekannt. Der Bericht, eine Analyse der weltweiten

Patentaktivität im Halbleiterbereich, zeigt einen Markt im strukturellen Wandel,

der maßgeblich von den Anforderungen der künstlichen Intelligenz (KI)

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vorangetrieben wird. Während die Zahl der Patentanmeldungen im Halbleiterbereich

in den vergangenen fünf Jahren insgesamt um 78?% stieg, nahm die Zahl der

Patentanmeldungen an der Schnittstelle von KI und Halbleitertechnologie um

114?% und damit fast 40?% schneller zu. KI beeinflusst nicht nur die Innovation

im Halbleiterbereich, sondern prägt diese zunehmend auf jeder Ebene des

Technologie-Stacks - von der Chiparchitektur über Grafikprozessoren (GPUs) und

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Inferenzprozessoren bis hin zu maßgeschneiderten Beschleunigern für Hyperscaler.

?Halbleiter bilden das Fundament der Technologiebranche und ihre Fortschritte

erschließen völlig neue Innovationsfelder", so Toni Njim, Chief Product Officer

bei Anaqua.?Wir wollten genau messen, wie stark künstliche Intelligenz (KI)

diese technologische Basis weiterentwickelt. Und die Antwort ist eindeutig: KI

beeinflusst die Innovation im Halbleiterbereich nicht mehr nur. Sie prägt sie,

und das Ausmaß dieses Einflusses ist erstaunlich."

Auf Grundlage der Analyse von mehr als 700.000 Patentanmeldungen im

Halbleiterbereich mit Anaquas Patentanalyseplattform AcclaimIP zeigt der Bericht

den Einfluss der KI auf nahezu jede Ebene der Chip-Innovation.

Wichtige Erkenntnisse aus Anaquas Patentbericht zur Halbleiterindustrie 2026:

* KI ist ein überproportionaler, struktureller Treiber der

Halbleiterinnovation. Es handelt sich nicht nur um einen vorübergehenden

zyklischen Effekt. Die Zahl der Patentanmeldungen an der Schnittstelle von

KI und Halbleitertechnologie stieg um 114?%, gegenüber 78?% im breiteren

Vergleichsfeld. Eine genauere Betrachtung wichtiger Halbleiterbereiche im

KI-Umfeld macht noch deutlicher, dass KI einen überproportionalen Einfluss

auf den Chipmarkt ausübt. Dies ist kein Nischentrend: KI ist zum

maßgeblichen Faktor dafür geworden, wo F&E-Investitionen in der

Halbleiterindustrie und Patentanmeldungen getätigt werden.

* Die Größe von NVIDIAs Patentportfolio mag im Verhältnis zu seiner

Marktdominanz gering erscheinen, da sein Wettbewerbsvorteil nicht auf der

Hardware beruht. NVIDIA hält lediglich 49 Halbleiterpatente mit?GPU" im

Titel (Platz 7) und belegt Platz 15 bei Inferenzchips. Sein dauerhafter

Wettbewerbsvorteil liegt in seinem 2006 eingeführten CUDA-Softwareökosystem

(Compute Unified Device Architecture).

* IBM ist führend in den wissenschaftlich anspruchsvollsten Bereichen. IBM

führt bei Patentanmeldungen an der Schnittstelle von KI und

Halbleitertechnologie (794) sowie im Bereich der analogen KI (389), wobei

sich sein Patentportfolio auf Spitzentechnologien konzentriert. Dazu gehören

Quantencomputing, neuromorphe Chips und Phasenwechselspeicher, die die

Gewichte neuronaler Netze direkt auf dem Chip codieren (und dabei eine rund

14-mal höhere Energieeffizienz erreichen sollen und nun über den Spyre-

Beschleuniger kommerziell zum Einsatz kommen).

* Qualcomm verlagert seinen Schwerpunkt rasch vom Mobilbereich auf

Rechenzentren. Qualcomm, seit Langem im Bereich der On-Device- und Edge-KI

verankert, belegt Platz 9 im Bereich Inferenz (655 Anmeldungen, wobei vor

fünf Jahren noch kein einziges Patent erteilt worden war) und verzeichnet

eine der stärksten Wachstumsraten im Bericht: einen Anstieg um 186?% bei KI-

Architekturen (252 Anmeldungen) sowie eine zunehmend starke Position im GPU-

Bereich (Platz 4, 134 Anmeldungen). Seine Aktivitäten im Analogbereich

umfassen neuromorphe mobile Schaltungen sowie die neuen

Inferenzbeschleuniger AI200/AI250 für Rechenzentren, die Energieeffizienz

und Speicherkapazität als Differenzierungsmerkmale gegenüber Wettbewerbern

nutzen.

* Samsung nutzt seine starke Position im Speicherbereich, um eine breite

Führungsposition bei KI-Hardware aufzubauen. Samsung führt bei

Patentanmeldungen zu KI-Architekturen (1.194 Anmeldungen) und bei High

Bandwidth Memory (HBM, 107 Anmeldungen) und belegt sowohl bei der Inferenz

als auch bei der analogen KI den zweiten Platz, wobei das Spektrum von

neuronalen Verarbeitungseinheiten (NPUs) über Processing-in-Memory (PIM) bis

hin zur System-on-Chip-Produktreihe Exynos reicht. Samsung ist das

deutlichste Beispiel dafür, wie ein Speicherhersteller seine bestehende

Basis nutzt, um über das gesamte KI-Chip-Spektrum hinweg eine starke

Position aufzubauen.

* China dominiert die Patentanmeldungen im Bereich der KI-Inferenz mit

deutlichem Abstand und legt bei GPUs rasch zu. Mit 5.387 Patentanmeldungen

zu Inferenztechnologien und Beschleunigern innerhalb von fünf Jahren liegen

staatlich verbundene chinesische Einrichtungen weit vor Samsung mit

1.897 Anmeldungen. Dazu zählen Universitäten, nationale Forschungslabore und

staatliche Forschungsinstitute. Dieselben Einrichtungen belegen bei GPU-

Patentanmeldungen den dritten Platz, während Start-ups wie Moore Threads und

Muxi an Bedeutung gewinnen. Dies lässt sich als Reaktion auf die US-

Exportbeschränkungen mit dem Ziel größerer technologischer Souveränität im

Halbleiterbereich interpretieren.

* Intel ist strategisch gut für eine KI-geprägte Zukunft aufgestellt. Intel

führt mit 188 GPU-bezogenen Halbleiter-Patentanmeldungen. Bei KI-

Architekturen in integrierten Schaltungen (ICs) belegt das Unternehmen mit

967 Anmeldungen den zweiten Platz. Intel belegt mit 23 Patenten mit Bezug zu

HBM den dritten Platz und mit 225 erteilten Patenten an der Schnittstelle

von KI und analogen ICs den fünften Platz. Bei Halbleiterpatenten für

Inferenzanwendungen liegt das Unternehmen mit 792 Patenten auf Rang 8.

* Hyperscaler sind zu Chipentwicklern geworden. Patentanmeldungen zu

Alphabet/Googles Tensor Processing Unit (TPU) und Microsofts KI-

Beschleuniger Maia finden sich in nahezu allen Bereichen, in denen sich KI

und Halbleitertechnologie überschneiden. Dies zeigt, dass Cloud-Giganten

maßgeschneiderte Chips für ihre eigenen Workloads entwickeln, anstatt

Standardchips zu kaufen - ein Wandel hin zu vertikaler Integration, der auch

verändert, wer die Kontrolle über KI-Hardware hat.

Anaquas Patentbericht zur Halbleiterindustrie

Anaquas Patentbericht zur Halbleiterindustrie basiert auf einer Analyse von

insgesamt 713.755 Patentanmeldungen mit Halbleiterbezug aus den vergangenen fünf

Jahren, darunter mehr als 174.000 allein aus den jüngsten zwölf Monaten. Der

Bericht wurde anhand von Daten aus Anaquas Patentanalyseplattform AcclaimIP

erstellt, die zwischen Mai und Juni 2026 abgerufen wurden. Alle Abfragen wurden

über den Model Context Protocol Connector (MCP-Connector) von AcclaimIP

ausgeführt, der einen direkten programmatischen Zugriff auf die gesamte

Patentdatenbank ermöglicht. Ein kostenloses Exemplar des Berichts erhalten Sie

unter https://go.anaqua.com/2026-semiconductor-patent-report.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und

Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen

und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen bieten Best-

Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten

Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung zu schaffen, die als

Grundlage für IP-Strategien dient, IP-Entscheidungen ermöglicht, IP-Abläufe

optimiert und die Handlungsfreiheit von Unternehmen schützt - zugeschnitten auf

die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments. Inzwischen nutzen fast die Hälfte der

100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von

Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über zwei Millionen IP-

Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und

Innovatoren nutzen die Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das

Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den

USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie

unter Anaqua.com

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MEDIENKONTAKT:

Jean Kondo

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