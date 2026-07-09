GNW-News: Neueste Studie von Holafly for Business zeigt: Geschäftsreisende nehmen ihr Büro überallhin mit

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^DUBLIN, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die heutigen Geschäftsreisen haben nur

noch wenig mit den klassischen Modellen zu tun, auf denen die meisten

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Reiserichtlinien noch immer basieren. Flughäfen sind längst zu Arbeitsplätzen

geworden, Hotellobbys dienen gleichzeitig als Besprechungsräume, und

internationale Reisen stellen keine Unterbrechung des Arbeitsalltags mehr dar.

Die Arbeit reist heute einfach mit.

Neue Forschungsergebnisse von Holafly for Business zeigen, dass dieser Wandel

die Anforderungen von Berufstätigen auf Reisen grundlegend verändert. Während

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der Internetzugang weiterhin unverzichtbar ist, legen Geschäftsreisende

zunehmend Wert auf einen sicheren und zuverlässigen Zugriff auf die digitalen

Tools, die sie täglich nutzen, anstatt auf ungesicherte öffentliche WLAN-

Netzwerke zu vertrauen. Sicherheit ist mittlerweile der entscheidende Faktor bei

der Internetnutzung im Ausland und hat Priorität gegenüber Geschwindigkeit und

Netzabdeckung. Für mehr als vier von zehn Geschäftsreisenden hat ein sicherer

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Internetzugang oberste Priorität. Dies zeigt, wie wichtig der Zugriff auf

Unternehmenssysteme, Cloud-Plattformen und sensible Unternehmensdaten auf

internationalen Reisen geworden ist.

Laut dem Holafly Summer Travel & eSIM Report 2026 machen Geschäftsreisende

inzwischen fast ein Fünftel der internationalen Reisenden aus. Doch das Profil

dieser Gruppe verändert sich rasant. Mehr als die Hälfte der Geschäftsreisenden

ist jünger als 35 Jahre, während der Anteil der über 45-Jährigen im Vergleich

zum Vorjahr um 7,4 Prozentpunkte gesunken ist. Die Ergebnisse deuten darauf hin,

dass eine neue Generation von Berufstätigen die Erwartungen hinsichtlich

Flexibilität, Technologie und der Arbeitsweise auf Reisen verändert.

Der Bericht verdeutlicht zudem, dass Verbindungsprobleme weit mehr als nur eine

Unannehmlichkeit sind. Eine deutliche Mehrheit von 86,5?% der Geschäftsreisenden

gibt an, auf Reisen schon einmal stressige Situationen aufgrund von

Verbindungsproblemen erlebt zu haben. Für jüngere Berufstätige sind Digital-

First-Lösungen wie eSIMs inzwischen die bevorzugte Wahl, während ältere Reisende

weiterhin stärker auf herkömmliche Roaming-Dienste setzen.

Die Auswirkungen gehen weit über den Komfort hinaus und beeinflussen die

Leistungsfähigkeit unmittelbar. Von den Reisenden, deren Unternehmen eine

Unternehmens-eSIM bereitstellt, berichten 81,3?% von einer gesteigerten

Produktivität. Im Vergleich dazu sind es 61,2?% bei der Nutzung herkömmlicher

Roaming-Lösungen und 52,4?% bei Mitarbeitern, die ihre Konnektivität selbst

organisieren. Die Möglichkeit, vom Moment der Ankunft an sicher und nahtlos auf

die gewohnte Arbeitsumgebung zuzugreifen, spielt für die Produktivität

möglicherweise eine größere Rolle, als vielen Unternehmen derzeit bewusst ist.

?Früher ging es bei Geschäftsreisen darum, von einem Ort zum anderen zu

gelangen. Heute geht es darum, die gesamte Arbeitsumgebung immer bei sich zu

haben", so Alex Bryzowski, VP von Holafly for Business.?Von Berufstätigen wird

erwartet, dass sie reagieren und Entscheidungen treffen, egal wo auf der Welt

sie sich gerade befinden. Unsere Forschung zeigt, dass sie sich darauf verlassen

können müssen, von überall aus sicher und effizient arbeiten zu können."

Da die Arbeit zunehmend dezentral stattfindet und internationale Reisen stärker

in den geschäftlichen Alltag integriert sind, müssen Unternehmen möglicherweise

überdenken, wie sie Mitarbeiter unterwegs unterstützen. Die moderne

Geschäftsreise wird nicht durch das Reiseziel definiert, sondern durch die

Fähigkeit, von überall auf der Welt sicher, produktiv und ohne Unterbrechung

arbeiten zu können.

Medienkontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

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