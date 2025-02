GNW-News: "New England Journal of Medicine" veröffentlicht: Wirksamkeit von Zenocutuzumab bei NRG1-fusionspositivem Krebs

Werte in diesem Artikel

Zenocutuzumab bei NRG1-fusionspositivem Krebs

UTRECHT, Niederlande und CAMBRIDGE, Massachusetts, 5. Februar 2025 (GLOBE

NEWSWIRE) -- Merus N.V. (https://merus.nl/) (Nasdaq: MRUS) (Merus, das

Unternehmen, wir oder unser), ein Unternehmen für Onkologie in der klinischen

Phase, das innovative, multispezifische Antikörper in voller Länge (Biclonics(®)

und Triclonics(®)) entwickelt, gab heute bekannt, dass das New England Journal

of Medicine (NEJM) die Ergebnisse der Phase-2-Zulassungsstudie eNRGy für

Bizengri(®) (Zenocutuzumab) veröffentlicht hat. Bizengri(®) ist die erste und

einzige zugelassene Behandlung für Erwachsene mit fortgeschrittenem inoperablem

oder metastasiertem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse oder nicht-

kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), die eine Neuregulin-1-(NRG1)-Genfusion

aufweisen und bei denen die Krankheit unter oder nach einer vorherigen

systemischen Therapie fortgeschritten ist.

?Dieses Manuskript liefert umfassende Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit von

Bizengri(®) und belegt die aussagekräftigen Ergebnisse, die in der eNRGy-Studie

beobachtet wurden", sagte Dr. Bill Lundberg, Präsident und Chief Executive

Officer von Merus.?Wir machen weiterhin bedeutende Fortschritte in unserer

klinischen Pipeline wichtiger und neuer Kandidaten für Krebstherapeutika, die

alle aus unseren eigenen Biclonics(®) Antikörpertechnologien stammen."

NRG1-Fusionen sind einzigartige Krebsrisikofaktoren, die onkogene chimäre

Liganden anstelle der häufiger beschriebenen chimären Rezeptoren (TRK-, RET-,

ROS1-, ALK- und FGFR-Fusionen) erzeugen. Dies ist die erste gemeldete

prospektive klinische Studie, die auf Krebserkrankungen mit dieser seltenen

genomischen Veränderung abzielt, eine Population, die für Krebsarten mit

begrenzten wirksamen Behandlungsmöglichkeiten anfällig ist.(1, 2, 3)

Die Publikation untersucht die Ergebnisse von 204 Patienten mit 12 Tumorarten,

die an der eNRGy-Studie teilnahmen und behandelt wurden, und kommt zu dem

Schluss, dass?Zenocutuzumab bei Patienten mit fortgeschrittenem NRG1+-Krebs,

insbesondere NSCLC und Pankreas-Adenokarzinom, eine dauerhafte Wirksamkeit

zeigte, und zwar mit einem günstigen Sicherheitsprofil."

?Dieses Medikament ist eine wichtige Behandlungsoption für Patienten mit NRG1-

Fusion Pankreas-Adenokarzinom und Lungenkrebs, für die es bisher keine gezielten

Behandlungsmöglichkeiten gab", erklärt Dr. Alison Schram, behandelnde

medizinische Onkologin im Early Drug Development Service am Memorial Sloan

Kettering Cancer Center, leitende Prüferin der eNRGy-Studie und Hauptautorin des

NEJM-Manuskripts.

Im Dezember gab Merus bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Partner

Therapeutics, Inc. (PTx), einem privaten, voll integrierten

Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Hämatologie und Onkologie,

geschlossen hat, in dem Merus PTx exklusiv das Recht zur Vermarktung von

Zenocutuzumab (Zeno, Handelsname Bizengri(®)) zur Behandlung von NRG1-Fusions-

positivem (NRG1+) Krebs in den Vereinigten Staaten (USA) lizenziert hat.

Indikationen:

BIZENGRI(®) (Zenocutuzumab-zbco) ist für Erwachsene mit einem Pankreas-

Adenokarzinom oder nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) indiziert, das

fortgeschritten, inoperabel oder metastasiert ist und eine Neuregulin-1-

Genfusion (NRG1) aufweisen und bei denen die Krankheit unter oder nach einer

vorherigen systemischen Therapie fortschreitet. Diese Indikationen sind im

Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens auf der Grundlage der

Gesamtansprechrate (Overall Response Rate, ORR) und der Dauer des Ansprechens

(Duration of Response, DOR) zugelassen. Die fortgesetzte Zulassung für diese

Indikationen kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in

einer oder mehreren Bestätigungsstudien abhängig gemacht werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG AUF DER VERPACKUNG: EMBRYOFETALE TOXIZITÄT

Embryofetale Toxizität: Die Exposition gegenüber BIZENGRI(®) während der

Schwangerschaft kann zu Schäden am Embryo und Fötus führen. Weisen Sie Patienten

auf dieses Risiko und die Notwendigkeit einer wirksamen Empfängnisverhütung hin.

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Infusionsbedingte Reaktionen/Überempfindlichkeit/Anaphylaktische Reaktionen

BIZENGRI(®) kann schwerwiegende und lebensbedrohliche infusionsbedingte

Reaktionen (Infusion-Related Reactions), Überempfindlichkeit und anaphylaktische

Reaktionen verursachen. Anzeichen und Symptome einer IRR können Schüttelfrost,

Übelkeit, Fieber und Husten sein.

In der eNRGy-Studie traten bei 13 % der Patienten IRR auf, alle waren Grad 1

oder 2; 91 % traten während der ersten Infusion auf.

BIZENGRI(®) in einer Umgebung verabreichen, in der Notfallreanimationsausrüstung

und Personal vorhanden sind, das für die Überwachung von IRRs und die

Verabreichung von Notfallmedikamenten geschult ist. Patienten während der

Infusion und mindestens 1 Stunde nach Abschluss der ersten BIZENGRI(®)-Infusion

sowie bei klinischer Indikation sorgfältig auf Anzeichen und Symptome von

Infusionsreaktionen überwachen. Cie BIZENGRI(®)-Infusion bei Patienten mit = Grad 2 bestätigt wird.

Linksventrikuläre Dysfunktion

BIZENGRI(®) kann eine linksventrikuläre Dysfunktion verursachen.

Bei Anti-HER2-Therapien, einschließlich BIZENGRI(®), wurde eine Abnahme der

linksventrikulären Ejektionsfraktion (LVEF) beobachtet. Die Behandlung mit

BIZENGRI(®) wurde nicht bei Patienten untersucht, bei denen vor Beginn der

Behandlung eine klinisch signifikante Herzerkrankung oder eine linksventrikuläre

Ejektionsfraktion (LVEF) von weniger als 50 % vorlag.

In der eNRGy-Studie trat bei 2 % der auswertbaren Patienten eine Abnahme der

linksventrikulären Ejektionsfraktion (LVEF) des Grades 2 um 40-50 % (10-19 %

Rückgang gegenüber dem Ausgangswert) auf. Bei 1,7 % der Patienten trat eine

Herzinsuffizienz ohne LVEF-Abnahme auf, darunter 1 (0,6 %) tödlicher Fall.

Vor der Einleitung von BIZENGRI(®) die linksventrikuläre Ejektionsfraktion

(LVEF) bewerten und während der Behandlung in regelmäßigen Abständen überwachen,

wie klinisch angezeigt. Bei einer linksventrikulären Ejektionsfraktion (LVEF)

von weniger als 45 % oder weniger als 50 % mit einer bestätigten absoluten

Abnahme von 10 % oder mehr gegenüber dem Ausgangswert oder bei Patienten mit

symptomatischer Herzinsuffizienz (Congestive Heart Failure, CHF) ist die

Verabreichung von BIZENGRI(®) dauerhaft einzustellen.

Embryofetale Toxizität

Aufgrund seines Wirkmechanismus kann BIZENGRI(®) bei Verabreichung an eine

schwangere Frau den Fötus schädigen. Es wurden keine Studien zur Fortpflanzung

von Tieren mit BIZENGRI(®) durchgeführt. In Berichten nach der Markteinführung

wurde festgestellt, dass die Anwendung eines HER2-gerichteten Antikörpers

während der Schwangerschaft zu Fällen von Oligohydramnion führte, die sich als

tödliche Lungenhypoplasie, Skelettanomalien und neonataler Tod manifestierten.

Studien an Tiermodellen haben gezeigt, dass die Hemmung von HER2 und/oder HER3

zu einer beeinträchtigten embryonalen und fetalen Entwicklung führt,

einschließlich Auswirkungen auf die kardiale, vaskuläre sowie neuronale

Entwicklung sowie Embryonalsterblichkeit. Weisen Sie Patienten auf das

potenzielle Risiko für den Fötus hin. Überprüfen Sie den Schwangerschaftsstatus

von Frauen im gebärfähigen Alter vor Beginn der Behandlung mit BIZENGRI(®).

Weisen Sie Frauen im gebärfähigen Alter darauf hin, während der Behandlung mit

BIZENGRI(®) und für 2 Monate nach der letzten Dosis eine wirksame

Empfängnisverhütung anzuwenden.

NEBENWIRKUNGEN

NRG1-Genfusion-positives inoperables oder metastasiertes Adenokarzinom der

Bauchspeicheldrüse

Bei 23 % der Patienten mit NRG1-Genfusions-positivem Adenokarzinom der

Bauchspeicheldrüse, die BIZENGRI(®) erhielten, traten schwerwiegende

Nebenwirkungen auf.

Es gab zwei tödliche Nebenwirkungen, eine aufgrund von COVID-19 und eine

aufgrund von Atemstillstand.

Bei Patienten mit NRG1-Genfusions-positivem Adenokarzinom der

Bauchspeicheldrüse, die BIZENGRI(®) erhielten, waren die häufigsten (>= 20 %)

Nebenwirkungen, einschließlich Laboranomalien, erhöhte Alanin-Aminotransferase

(51 %), Durchfall (36 %), erhöhte Aspartat-Aminotransferase (31 %), erhöhtes

Bilirubin (31 %), verringerte Phosphatwerte (31 %), erhöhte alkalische

Phosphatase (28 %), vermindertes Natrium (28 %), muskuloskelettale Schmerzen (28

%), vermindertes Albumin (26 %), vermindertes Kalium (26 %), verringerte

Thrombozytenzahl (26 %), vermindertes Magnesium (24 %), erhöhte Gamma-Glutamyl-

Transpeptidase (23 %), vermindertes Hämoglobin (23 %), Erbrechen (23 %),

Übelkeit (23 %), verringerte Leukozytenzahl (21 %) und Müdigkeit (21 %).

NRG1-Genfusions-positiver inoperabler oder metastasierender NSCLC

Bei 25 % der Patienten mit NRG1-Genfusions-positivem NSCLC, die BIZENGRI(®)

erhielten, traten schwerwiegende Nebenwirkungen auf. Zu den schwerwiegenden

Nebenwirkungen bei >= 2 % der Patienten gehörten Lungenentzündung (n=4), Atemnot

und Müdigkeit (jeweils n=2). Bei 3 (3 %) Patienten traten tödliche

Nebenwirkungen auf, darunter Atemstillstand (n=2) und Herzversagen (n=1). Bei 3

% der Patienten kam es zu einem dauerhaften Absetzen von BIZENGRI(®) aufgrund

einer Nebenwirkung. Zu den Nebenwirkungen, die zu einem dauerhaften Abbruch der

Behandlung mit BIZENGRI(®) führten, gehörten Dyspnoe, Pneumonitis und Sepsis

(jeweils n=1).

Bei Patienten mit NRG1-Genfusions-positivem NSCLC, die BIZENGRI(®) erhielten,

waren die häufigsten (>20 %) Nebenwirkungen, einschließlich Laboranomalien,

verringerter Hämoglobinwert (35 %), erhöhte Alanin-Aminotransferase (30 %),

verringerter Magnesiumwert (2 8 %), erhöhte alkalische Phosphatase (27 %),

verringerte Phosphate (26 %), Durchfall (25 %), Schmerzen des Bewegungsapparats

(23 %), erhöhte Gamma-Glutamyl-Transpeptidase (23 %), erhöhte Aspartat-

Aminotransferase (22 %) und verringerte Kaliumwerte (21 %).

Die vollständigen Verschreibungsinformationen, einschließlich der WARNHINWEISE,

finden Sie unter BIZENGRI.com/pi (http://bizengri.com/pi).

Über BIZENGRI(®)

BIZENGRI(®) ist ein bispezifischer Antikörper, der an die extrazellulären

Domänen von HER2 und HER3 bindet, die auf der Oberfläche von Zellen,

einschließlich Tumorzellen, exprimiert werden, die HER2:HER3-Dimerisierung hemmt

und die NRG1-Bindung an HER3 verhindert. BIZENGRI(®) verringerte die

Zellproliferation und die Signalübertragung über den Phosphoinositid-3-Kinase-

AKT-mammalian Target of Rapamycin-Signalweg. Darüber hinaus vermittelt

BIZENGRI(®) die antikörperabhängige zelluläre Zytotoxizität. BIZENGRI(®) zeigte

Antitumoraktivität in Mausmodellen für NRG1+ Lungen- und

Bauchspeicheldrüsenkrebs.(4)

Über die eNRGy-Studie

Die eNRGy-Studie (Clinicaltrials.gov (http://clinicaltrials.gov/) NCT02912949)

ist eine multizentrische, offene klinische Studie, die Patienten mit

fortgeschrittenem inoperablem oder metastasiertem NRG1+ Pankreas-Adenokarzinom

oder NRG1+ NSCLC umfasst, bei denen die Krankheit unter oder nach einer

vorherigen systemischen Therapie fortgeschritten ist. Es gab 30 Patienten in der

Gruppe mit NRG1+-Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse und 64 Patienten in der

Gruppe mit NRG1+-NSCLC. Die wichtigsten Ergebnismaße waren ORR und DOR, wie von

BICR gemäß den Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) v1.1

festgelegt. (4)

In der Gruppe der NRG1+ Pankreas-Adenokarzinome lag das Durchschnittsalter bei

49 Jahren (Bereich: 21-72 Jahre); 43 % waren weiblich; 87 % waren Weiße, 7 %

waren Asiaten und 3,3 % waren Schwarze oder Afroamerikaner. Alle Patienten

hatten einen ECOG-Performance-Status (ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group)

von 0 oder 1 und alle Patienten hatten eine metastasierende Erkrankung. Die

Patienten hatten im Durchschnitt zwei vorherige systemische Therapien erhalten

(Bereich: 0-5); 97 % hatten eine vorherige systemische Therapie mit vorheriger

Chemotherapie erhalten. (4)

In der NRG1+ NSCLC-Gruppe lag das Durchschnittsalter bei 64 Jahren (Bereich:

32-86 Jahre); 64 % waren weiblich, 33 % waren Weiße, 56 % waren Asiaten und 3,4

% waren Schwarze oder Afroamerikaner. Der ECOG-Performance-Status lag bei 97 %

der Patienten bei 0 oder 1 oder bei 2 von 3 % Patienten und 98 % der Patienten

hatten eine metastasierende Erkrankung. Die Patienten hatten im Durchschnitt

zwei vorherige systemische Therapien erhalten (Bereich: 1-6). (4)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Pressemitteilung

enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sollten

als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, einschließlich, aber nicht

beschränkt auf die Vorteile einer Lizenz zwischen PTx und Merus; ob und wann

Merus im Rahmen der Lizenzvereinbarung zukünftige Zahlungen erhalten wird,

einschließlich Meilensteinen oder Lizenzgebühren, und die Höhe dieser Zahlungen;

unsere Fortschritte in unserer klinischen Pipeline wichtiger und neuer

Kandidaten für Krebstherapeutika, die alle aus unseren eigenen Biclonics(®)

Antikörpertechnologien stammen; die Überzeugung, dass dieses Medikament einen

wichtigen Bedarf bei Patienten mit NRG1-Fusion Pankreas-Adenokarzinom und

Lungenkrebs deckt, für die es bisher keine gezielten Behandlungsmöglichkeiten

gab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen

der Geschäftsleitung. Sie sind weder Versprechen noch Garantien und unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen

Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse,

Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Entwicklungen

oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt

oder impliziert wurden. Hierzu gehören u. a.: unser Bedarf an zusätzlichen

finanziellen Mitteln, die ggf. nicht verfügbar sind, sodass wir unsere Geschäfte

einschränken oder Rechte an unseren Technologien oder Antikörperkandidaten

abtreten müssen; potenzielle Verzögerungen beim Erhalt der gesetzlichen

Zulassung, die sich auf die Vermarktung unserer Produktkandidaten und die

Erwirtschaftung von Umsätzen/Gewinnen auswirken; das langwierige und teure

Verfahren zur Entwicklung klinischer Arzneimittel mit ungewissem Ausgang; die

Unvorhersehbarkeit unserer in der vorklinischen Phase durchgeführten Bemühungen,

marktfähige Arzneimittel zu entwickeln; mögliche Verzögerungen bei der Aufnahme

von Patienten, was den Erhalt der benötigten gesetzlichen Zulassungen negativ

beeinflussen könnte; unsere Abhängigkeit von Dritten bei der Durchführung

unserer klinischen Studien und die nicht zufriedenstellende Leistungsfähigkeit

dieser Dritten; Auswirkungen der Volatilität der Weltwirtschaft, einschließlich

der weltweiten Instabilität, darunter die anhaltenden Konflikte in Europa und im

Nahen Osten; dass wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit ggf. keine geeigneten

Biclonics(®) oder bispezifischen Antikörperkandidaten identifizieren können oder

dass die Leistungsfähigkeit im Rahmen unserer Zusammenarbeit ggf. nicht

zufriedenstellend ist; unsere Abhängigkeit von Dritten hinsichtlich der

Produktion unserer Produktkandidaten, die unsere Entwicklungs- und

Vertriebsbemühungen ggf. verzögert, verhindert oder beeinträchtigt; Schutz

unserer proprietären Technologie; unsere Patente werden möglicherweise für

ungültig oder nicht durchsetzbar befunden, von Mitbewerbern umgangen, und unsere

Patentanträge werden möglicherweise für nicht die Vorschriften und Verordnungen

der Patentierbarkeit erfüllend befunden; es gelingt uns möglicherweise nicht,

bestehende und potenzielle Gerichtsverfahren wegen Verletzung des geistigen

Eigentums Dritter zu gewinnen; unsere eingetragenen oder nicht eingetragenen

Marken oder Handelsnamen werden möglicherweise angefochten, verletzt, umgangen

oder für generisch erklärt oder als gegen andere Marken verstoßend erachtet.

Diese und andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift?Risikofaktoren"

in unserem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für den Zeitraum bis zum 30

September 2024, der am 31 Oktober 2024 bei der Securities and Exchange

Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie in unseren anderen bei der SEC

eingereichten Berichten erörtert werden, könnten dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben

die Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

dieser Pressemitteilung wieder. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet,

diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu

aktualisieren, und lehnen jedwede Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere

Ansichten aufgrund zukünftiger Ereignisse ändern, es sei denn, dies ist durch

das geltende Gesetz vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten

nicht als unsere Ansichten zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser

Pressemitteilung verstanden werden.

Quellen:

Über Merus

Merus ist ein Unternehmen für Onkologie im klinischen Stadium, das innovative

bispezifische und trispezifische Antikörpertherapeutika in voller Länge

entwickelt, die als Multiclonics(®) bezeichnet werden. Multiclonics(®) werden

unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In

vorklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass sie mit mehreren

Merkmalen herkömmlicher menschlicher monoklonaler Antikörper identisch sind,

z. B. hinsichtlich einer langen Halbwertszeit und einer geringen Immunogenität.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Merus

(http://www.merus.nl/) und auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/merus).

Multiclonics(®), Biclonics(®), Triclonics(®) und Bizengri(®) sind eingetragene

Marken von Merus N.V.

