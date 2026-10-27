GNW-News: Newsweek stuft das KFSH hinsichtlich digitaler Reife und KI unter die besten 4 % der weltweit führenden "Smart Hospitals" ein

27.10.26 10:13 Uhr

^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) ist eines von weltweit nur 15

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Krankenhäusern, die sowohl die maximale Bewertung von fünf Bändern für digitale

Reife als auch die neue Auszeichnung?Leader in AI Innovation" in der Liste

?World's Best Smart Hospitals 2027" des Magazins Newsweek erhalten haben. Damit

gehört es zu den weniger als 4 % der führenden 410 Krankenhäuser, die in 33

Ländern bewertet wurden, und reiht sich in eine kleine globale Gruppe ein, die

bei der digitalen und KI-gestützten Versorgung Maßstäbe setzt.

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?Five Ribbons" (Fünf Bänder) - die höchste Stufe der überarbeiteten Skala für

digitale Reife im Rahmen des Rankings - gingen an 21 Krankenhäuser, während die

in diesem Jahr erstmals verliehene Auszeichnung?Leader in AI Innovation" an 39

Einrichtungen ging. Weltweit erhielten nur 15 Krankenhäuser beide

Auszeichnungen; diese verteilten sich auf fünf Länder, darunter Saudi-Arabien,

wo das KFSH-Krankenhaus in Riad den 123. Platz in der Gesamtwertung belegte.

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Die Leistungsfähigkeit des KFSH beruht auf einem ganzheitlichen Ansatz, der

klinische Exzellenz, wegweisende Forschung und fortschrittliche digitale

Kompetenzen vereint. Von künstlicher Intelligenz und prädiktiver Analytik bis

hin zum intelligenten Patientenflussmanagement - das Krankenhaus setzt

Technologie in konkrete Vorteile bei der klinischen Entscheidungsfindung, der

betrieblichen Effizienz und der Patientenerfahrung um.

Das von Newsweek und Statista entwickelte Ranking kombiniert internationale

Empfehlungen von Fachkollegen mit der?Statista Smart Hospitals Digital Maturity

Survey", für die Belege sowie eine Bestätigung durch die Geschäftsleitung

erforderlich sind. Um die KI-Auszeichnung zu erhalten, musste ein Krankenhaus

sowohl bei der KI-Anerkennung durch Fachkollegen als auch beim KI-Reifegrad

mindestens das 70. Perzentil erreichen.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026

auf Platz 1 im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit unter den

250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Laut Brand Finance

wurde sie zudem als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im

Nahen Osten für das Jahr 2026 ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der

weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser

sowie der weltweit besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 aufgenommen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für

Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93780fa5-8afe-4ba7-babb-

57bd843f400f

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