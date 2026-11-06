GNW-News: Newsweek zählt das KFSH in Riad zu den besten 5 % der weltweit führenden Krankenhäuser und Kliniken für Medizintourismus im Jahr 2027

06.11.26 09:07 Uhr

^RIAD, Saudi-Arabien, Nov. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) in Riad zählt zu den besten 5 % der

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Krankenhäuser, die in das Ranking?World's Best Hospitals & Clinics for Medical

Tourism 2027" des Magazins Newsweek aufgenommen wurden, was seine Stellung als

internationaler Standort für spezialisierte medizinische Versorgung

unterstreicht.

Diese Auszeichnung spiegelt die Fähigkeit des KFSH wider, Patienten aus aller

Welt zu versorgen, insbesondere solche mit komplexen Erkrankungen, die

multidisziplinäres Fachwissen und fortschrittliche Behandlungstechnologien

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erfordern, und zwar in Fachgebieten wie der Onkologie, den Neurowissenschaften

und der Organtransplantation.

Im Rahmen seines Engagements für die Verbesserung der Versorgung internationaler

Patienten erhielt das KFSH die Global Healthcare Accreditation (GHA) für

medizinische Reiseleistungen und erreichte dabei eine Konformitätsbewertung von

95 %. Die Akkreditierung unterstreicht das Engagement der Einrichtung für

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internationale Standards hinsichtlich der Versorgungsqualität und der

Patientenzufriedenheit.

Das KFSH bietet umfassende Dienstleistungen für internationale Patienten an,

beginnend mit Erstberatungen und medizinischen Untersuchungen bereits vor deren

Ankunft. Diese Dienstleistungen umfassen die Koordination der

Reisevorbereitungen, die Abholung am Flughafen und die Unterbringung sowie die

anschließende spezialisierte Behandlung und die Nachsorge, wodurch ein

reibungsloser Behandlungsablauf gewährleistet wird.

Diese Anerkennung erfolgt vor dem Hintergrund der laufenden Reform des

Gesundheitswesens in Saudi-Arabien und der Bemühungen des Landes, seine Position

als globaler Standort für hochmoderne medizinische Versorgung zu stärken. Im

Einklang mit der?Saudi Vision 2030" konzentrieren sich diese Bemühungen auf den

Ausbau spezialisierter Gesundheitsdienstleistungen, die Förderung medizinischer

Innovationen und die Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit saudischer

Gesundheitseinrichtungen.

Das KFSH belegte im Jahr 2026 unter den 250 weltweit führenden akademischen

medizinischen Zentren den ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den

12. Platz weltweit. Zudem wurde das Unternehmen im Jahr 2026 von Brand Finance

als wertvollste Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten

ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das KFSH in den Rankings?World's Best

Hospitals 2026",?World's Best Smart Hospitals 2027" und?World's Best

Specialized Hospitals 2027" des Magazins Newsweek aufgeführt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für

Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter

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56417f40aff5

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