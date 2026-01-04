GNW-News: Nexus sichert sich 4,3 Millionen US-Dollar, um Unternehmen beim Einsatz von KI-Agenten zu unterstützen

^BRÜSSEL, Belgien and SAN FRANCISCO, Kalifornien, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE)

-- Nexus (https://agent.nexus/), eine in Brüssel gegründete KI-Plattform für den

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Einsatz autonomer Agenten in Unternehmen, gab heute den Abschluss einer Seed-

Finanzierungsrunde über 4,3 Millionen US-Dollar bekannt. Angeführt wurde diese

vom US-Wagniskapitalgeber General Catalyst. Weitere Investoren sind Y

Combinator, Transpose Platform, Twenty Two Ventures, Phosphor Capital sowie

Angel-Investoren wie Gokul Rajaram, Raphael Schaad und Jake Mintz.

Nexus, ein vom US-Startup-Accelerator Y Combinator unterstütztes Unternehmen,

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wurde 2024 von dem ehemaligen McKinsey-Berater Assem Chammah und dem KI-

Ingenieur Shady Al Shoha gegründet. Das Unternehmen möchte Firmen dabei

unterstützen, den Übergang von KI-Experimenten in den produktiven Einsatz zu

schaffen. Die Plattform ermöglicht es Fachabteilungen, KI-Agenten unter

Berücksichtigung von Governance- und Compliance-Vorgaben einzusetzen, die

komplette Prozesse systemübergreifend über CRM-, ERP- sowie

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Kollaborationssysteme wie Slack und Microsoft Teams hinweg ausführen.

?Unternehmen brauchen keinen weiteren KI-Assistenten,sondern KI-Agenten, die

zuverlässig Aufgaben erledigen und von Anfang an messbare Ergebnisse liefern",

sagt Assem Chammah, Mitgründer und CEO von Nexus.?Gemeinsam mit unseren Kunden

bringen wir KI-Agenten innerhalb weniger Wochen produktiv zum Einsatz, inklusive

der notwendigen Rahmenbedingungen und verknüpfen die Ergebnisse direkt mit

konkreten Geschäftszielen."

Nexus arbeitet bereits mit führenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen

zusammen, darunter der globale Telekommunikationsanbieter Orange

(https://www.orange.com/en). Dort wurde innerhalb von vier Wochen ein KI-Agent

für das Kunden-Onboarding implementiert. Das Ergebnis: eine Steigerung der

Conversion-Rate um 50 Prozent sowie ein zusätzlicher jährlicher Customer

Lifetime Value von mehr als 6 Millionen US-Dollar durch einen einzelnen Agenten.

Darüber hinaus unterstützt Nexus das KI-Infrastrukturunternehmen Lambda.ai

(http://lambda.ai) beim Einsatz von Agenten in Vertrieb und Marketing, wo ein

einzelner Agent kumuliert mehrere hundert bis tausend Arbeitsstunden einspart.

?Die Nexus-Plattform hat unsere Anforderungen direkt verstanden, wir mussten sie

nur beschreiben.", sagt Tom Guisgand, AI Specialist bei Orange.?Innerhalb

weniger Tage war ein KI-Agent produktiv im Einsatz, der unsere Kunden

zuverlässig durch den Onboarding-Prozess führt. Die Kundenzufriedenheit ist um

mehr als 10 Punkte gestiegen, und auch die Qualität sowie die Einheitlichkeit

der Kundeninteraktionen haben sich deutlich verbessert."

Die Nexus-Plattform kombiniert die Erstellung von KI-Agenten mit einem

umfassenden Implementierungsansatz (?White-Glove Service") durch ein

spezialisiertes Engineering- und Enablement-Team. Dazu gehören unter anderem die

Integration in bestehende Systeme, Unterstützung beim Rollout, Schulungen sowie

kontinuierliche Optimierung. Die Plattform lässt sich an mehr als 4.000

Unternehmenssysteme anbinden und ist auf die Einhaltung regulatorischer

Anforderungen ausgelegt.

KI-Agenten werden für Unternehmen immer wichtiger, doch ihre Entwicklung ist

bislang oft aufwendig und technisch komplex. Genau hier setzt Nexus an: Die

Plattform ermöglicht es Fachbereichen, innerhalb weniger Tage produktionsreife

Agenten einzusetzen - statt erst nach Monaten. Assem und Shady haben eine

bemerkenswert benutzerfreundliche und zugleich leistungsstarke Lösung

entwickelt. Besonders überzeugt hat uns die Geschwindigkeit, mit der Nexus den

Schritt von der Idee hin zum Einsatz in großen Unternehmen geschafft hat. Die

frühe Zusammenarbeit mit Kunden wie Orange Group und Proximus Global zeigt,

welches Potenzial die Plattform im Unternehmenseinsatz hat", sagt Yuri Sagalov,

Managing Director bei General Catalyst.

Über Nexus

Nexus ist eine KI-Plattform für Unternehmen, die es Fachabteilungen ermöglicht,

autonome KI-Agenten ohne Abhängigkeit von technischen Ressourcen zu entwickeln

und einzusetzen. Basierend auf einer agentenzentrierten Architektur und ergänzt

durch umfassende Implementierungsunterstützung integriert sich Nexus in über

4.000 Unternehmenssysteme und liefert innerhalb weniger Wochen messbare

Geschäftsergebnisse. Das Unternehmen wurde in Brüssel gegründet und ist neben

dem europäischen auch im amerikanischen Markt tätig. Zu den Kunden zählen

Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Automotive, Beratung und

Technologie. Weitere Informationen gibt es unter: https://agent.nexus/.

Kontakt:

media.inquiries@gpt.nexus

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