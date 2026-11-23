^DOWNERS GROVE, Illinois, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC

(?Univar Solutions" oder?das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von

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Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und -chemikalien, hat heute

bekannt gegeben, dass Nick Powell, Chief Executive Officer von Ingredients +

Specialties (I+S), Ende 2026 nach mehr als 35 Jahren in der chemischen Industrie

und fast zwei Jahrzehnten bei Univar Solutions in den Ruhestand treten wird. Im

Rahmen des geplanten Führungswechsels wird Dr. Larry Ryan mit Wirkung zum 1.

Dezember 2026 als Chief Executive Officer von Ingredients + Specialties zu

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Univar Solutions wechseln. Die beiden Führungskräfte werden im Dezember

gemeinsam daran arbeiten, einen reibungslosen Übergang für Mitarbeiter, Kunden,

Lieferanten und andere Interessengruppen zu gewährleisten.

?Nick hat einen außerordentlichen Beitrag für Univar Solutions geleistet", so

David Jukes, Vorstandsvorsitzender von Univar Solutions.?Seine Vision, seine

unternehmerische Führungsstärke und sein tiefgreifendes Verständnis unserer

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Branche haben dazu beigetragen, Ingredients + Specialties zu dem starken,

unverwechselbaren Geschäftsbereich zu machen, der er heute ist. Er hinterlässt

ein bedeutendes Vermächtnis und einen Geschäftsbereich, der für weiteres

Wachstum gut aufgestellt ist. Ich bin zutiefst dankbar für seine Führungsstärke,

seinen Rat und seine Freundschaft und wünsche Nick und seiner Familie alles

Gute."

Powell kam 2009 zu Univar und hatte Führungspositionen in verschiedenen

Geschäftsbereichen des Unternehmens in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im

asiatisch-pazifischen Raum inne. Im Jahr 2020 baute er den Geschäftsbereich

Consumer and Industrial Solutions weltweit auf und leitete ihn. Dabei führte er

ein differenziertes Portfolio an chemischen Produkten und Inhaltsstoffen für

priorisierte Endmärkte zusammen und schuf damit die Grundlage für den heutigen

Geschäftsbereich Ingredients + Specialties.

?Es war mir ein Privileg, fast zwei Jahrzehnte bei Univar Solutions zu

verbringen und mit so vielen talentierten Kolleginnen und Kollegen, Kunden und

Lieferantenpartnern zusammenzuarbeiten", sagt Powell.?Ich bin stolz auf das,

was wir gemeinsam aufgebaut haben, und blicke zuversichtlich in die Zukunft von

Ingredients + Specialties. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Larry für einen

reibungslosen Übergang zu sorgen."

Ryan verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung in Führungspositionen auf

globaler Ebene in den Bereichen Spezialchemikalien, Hochleistungswerkstoffe und

Industriemärkte. Zuletzt war er als Präsident von Nouryon tätig und

verantwortlich für das weltweite Geschäft mit Spezialchemikalien des

Unternehmens. Zuvor hatte Ryan leitende Führungspositionen bei Dow und DowDuPont

inne und war zuvor bei Halliburton und General Electric tätig. Er hat einen

Bachelor of Science in Chemieingenieurwesen von der University of Massachusetts

Amherst und einen Doktortitel in Chemieingenieurwesen von der University of

Delaware.

?Larry vereint fundiertes wissenschaftliches und technisches Fachwissen mit

umfangreicher Erfahrung in der Wirtschaft und in Führungspositionen auf globaler

Ebene", so Jukes.?Er versteht, was Innovation bedeutet, wie wichtig starke

Partnerschaften mit Kunden und Lieferanten sind und was nötig ist, um komplexe

Organisationen durch Wachstum und Wandel zu führen. Ich bin überzeugt, dass er

die richtige Führungspersönlichkeit ist, um auf dem soliden Fundament

aufzubauen, das wir geschaffen haben."

?Es ist mir eine Ehre, zu Univar Solutions zu kommen und Ingredients +

Specialties zu leiten", sagt Ryan.?Nick und das Team haben ein starkes

Unternehmen mit talentierten Mitarbeitenden und hervorragenden Partnerschaften

mit Kunden und Lieferanten aufgebaut. Ich freue mich darauf, während des

Übergangs mit Nick zusammenzuarbeiten und auf dieser Grundlage aufzubauen,

während wir das nächste Kapitel aufschlagen."

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für

Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio

der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten

Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,

herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und

regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung

sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um

maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für

unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der

Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und

Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden

und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr

unter univarsolutions.com.

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