GNW-News: Nordic Climate Group ernennt Bertolt Gärtner zum CEO für Deutschland
^Nordic Climate Group hat Bertolt Gärtner zum CEO für Deutschland ernannt und
unterstreicht damit den Eintritt der Gruppe in den deutschen Markt. Deutschland
zählt zu den wichtigsten Märkten Europas für Kälte-, Heizungs- und
energieeffiziente Gebäudetechnik, getrieben durch steigende Energiekosten,
Modernisierungsbedarf sowie den Wandel hin zu nachhaltigeren Technologien und
Kältemitteln.
Bertolt verfügt über umfangreiche Erfahrung im Aufbau und der Skalierung
dezentraler technischer Serviceorganisationen in Deutschland. Zuletzt war er CEO
von Norva24 Deutschland, wo er das Unternehmen durch organisches Wachstum und
Akquisitionen von einer regionalen Plattform zu einer marktführenden
Organisation ausbaute. Unter seiner Führung expandierte das Unternehmen
erfolgreich in ganz Deutschland und etablierte eine starke Marktposition.
?Das Modell von Nordic Climate Group basiert darauf, starke lokale Unternehmen
mit hoher technischer Kompetenz, unternehmerischem Denken und langfristigen
Kundenbeziehungen zusammenzubringen. Die Unternehmen behalten ihre lokalen
Marken und ihre eigenständige Führung bei und profitieren gleichzeitig von
gemeinsamem Know-how, Zusammenarbeit und der Stärke einer größeren Gruppe.
Bertolt bringt umfassende Erfahrung in der Entwicklung von Organisationen in
einem solchen Umfeld mit. Das wird von großem Wert sein, wenn wir Nordic Climate
Group in Deutschland aufbauen und weiterentwickeln", sagt Fredrik Gren,
President und Group CEO von Nordic Climate Group.
In seiner neuen Rolle wird Bertolt den Aufbau von Nordic Climate Group in
Deutschland leiten, mit Fokus auf die Entwicklung einer starken regionalen
Organisation, basierend auf lokalem Unternehmertum und technischer Expertise.
?Was mich an Nordic Climate Group überzeugt hat, ist die Kombination aus
Unternehmertum, technischer Kompetenz und langfristiger Ambition. Deutschland
ist ein großer und hochspezialisierter Markt, und ich sehe großes Potenzial
darin, gemeinsam mit lokalen Unternehmen und Managementteams eine dezentrale
Gruppe aufzubauen. Ich freue mich darauf, Nordic Climate Group in Deutschland
mit aufzubauen", sagt Bertolt Gärtner, CEO von Nordic Climate Group Deutschland.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Fredrik Gren, President and Group CEO von Nordic Climate Group
fredrik.gren@nordicclimategroup.se (mailto:fredrik.gren@nordicclimategroup.se) |
+46 70 511 64 99
Bertolt Gärtner, CEO von Nordic Climate Group Germany
bertolt.gaertner@gmx.de (mailto:bertolt.gaertner@gmx.de) | +49 177 68 48 593
Über Nordic Climate Group:
Nordic Climate Group ist die Heimat von Experten für nachhaltige Kälte- und
Heiztechnik mit Fokus auf energieeffiziente Installationen. Local winners.
Global impact.
Die Gruppe wurde 2021 gegründet und ist mit mehr als 100 lokalen Standorten und
über 2.300 Mitarbeitenden in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, den
Niederlanden, Belgien, dem Vereinigten Königreich und Irland tätig. Der
Gesamtumsatz beträgt rund 600 Millionen Euro. Eigentümer sind Unternehmer,
Mitarbeitende und Altor Fund V.
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