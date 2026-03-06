GNW-News: Nordic Climate Group tritt mit der Übernahme von vier regionalen Marktführern in den deutschen Markt ein
^Die Nordic Climate Group übernimmt vier Unternehmen in Deutschland und tritt
damit in einen der größten Märkte Europas für Kälte-, Wärme- und
energieeffiziente Anlagentechnik ein. Zusammen beschäftigen die Unternehmen rund
200 Mitarbeitende und erzielen einen Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro.
Die Geschäftsaktivitäten konzentrieren sich auf gewerbliche und industrielle
Projekte, Service und Modernisierung - getragen von ausgeprägter technischer
Expertise, langjährigen Kundenbeziehungen und starken lokalen Marktpositionen.
Die Unternehmen haben ihren Sitz in Hamburg sowie in Ostwestfalen und werden
unverändert unter ihren bestehenden lokalen Marken und regionalen Führungen
tätig sein.
Die Unternehmen - Friedrich Reitemeier GmbH unter der Leitung von Andreas Reibe,
Versorgungstechnik Stüve GmbH unter der Leitung von Matthias Stüve, Karl Busch
Installationen GmbH unter der Leitung von Stefan und Sabine Bretschneider sowie
HRW Gebäudetechnik GmbH unter der Leitung von Philipp Berkemeier - bilden
gemeinsam eine starke regionale Präsenz im Bereich Kälte-, Wärme- und
energieeffiziente Anlagentechnik in Nord- und Westdeutschland.
?Deutschland ist ein wichtiger Markt mit starker langfristiger Nachfrage, die
durch Energieeffizienz, Modernisierungsbedarf und den Wandel hin zu
nachhaltigeren Lösungen in der Kälte- und Wärmetechnik getrieben wird. Es
handelt sich um gut geführte Unternehmen mit ausgeprägter technischer Expertise,
langjährigen Kundenbeziehungen vor Ort und einer Kultur, die sehr gut zur Nordic
Climate Group passt." says Fredrik Gren, President und Group CEO der Nordic
Climate Group.
Die übernommenen Unternehmen zeichnen sich aus durch ihre langjährigen
Kundenbeziehungen, starker technischer Kompetenz und lokalem Unternehmertum -
mit Wurzeln in ihren regionalen Märkten, die Jahrzehnte zurückreichen.
?Wir sehen die Nordic Climate Group als ein starkes, langfristig orientiertes
Zuhause für unsere Unternehmen. Wir teilen dieselbe Haltung zu lokalem
Unternehmertum, engen Kundenbeziehungen und technischer Expertise. Teil einer
größeren Gruppe mit Fokus auf Kälte- und Wärmetechnik zu werden, eröffnet zudem
neue Möglichkeiten für Wissensaustausch und kontinuierliche Weiterentwicklung -
bei gleichzeitiger Bewahrung der Stärken und der Identität jedes lokalen
Unternehmens." say Andreas Reibe, Philipp Berkemeier, Family Stüve und Family
Bretschneider.
Für weitere informationen
Fredrik Gren, President und Group CEO der Nordic Climate Group
fredrik.gren@nordicclimategroup.se (mailto:fredrik.gren@nordicclimategroup.se) |
+46 70 511 64 99
Bertolt Gärtner, CEO der Nordic Climate Group Germany
bertolt.gaertner@gmx.de (mailto:bertolt.gaertner@gmx.de) | + 49 177 68 48 593
Über Nordic Climate Group:
Nordic Climate Group ist die Heimat von Experten für nachhaltige Kälte- und
Heiztechnik mit Fokus auf energieeffiziente Installationen. Starke lokale
Unternehmen. Globale Wirkung.
Die Gruppe wurde 2021 gegründet und ist mit mehr als 100 lokalen Standorten und
über 2.300 Mitarbeitenden in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, den
Niederlanden, Belgien, dem Vereinigten Königreich, Irland und Deutschland. Der
Gesamtumsatz beträgt rund 600 Millionen Euro. Eigentümer sind Unternehmer,
Mitarbeitende und Altor Fund V.
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