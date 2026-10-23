GNW-News: North Bund International Aviation Forum 2026 in Shanghai: Gemeinsam ein offenes und kooperatives globales Luftfahrtökosystem gestalten
^SHANGHAI, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Das North Bund Forum 2026 wurde am 20. Oktober in Shanghai eröffnet. Als eines
der beiden Hauptforen der Veranstaltung fand am selben Tag das North Bund
International Aviation Forum 2026 statt. Das gemeinsam von China Eastern
Airlines und der Shanghai Airport Authority organisierte Luftfahrtforum stand
unter dem Motto?Harmonische Integration, resiliente Entwicklung - gemeinsam ein
offenes und kooperatives globales Luftfahrtökosystem gestalten". Die
Veranstaltung brachte mehr als 300 Gäste aus aller Welt zusammen, darunter
Vertreter der Stadtregierung von Shanghai, der chinesischen
Zivilluftfahrtbehörde, der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation, der
Luftfahrtallianz SkyTeam und des Internationalen Luftverkehrsverbands. Die
Teilnehmer diskutierten intensiv über Themen rund um das Forums-Motto. Zudem
wurden eine Reihe zukunftsweisender Brancheninnovationen und -ergebnisse
vorgestellt.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5746/eng)
Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde präsentierte den?Strategieplan für die
Entwicklung Shanghais zu einem internationalen Luftverkehrsdrehkreuz im neuen
Zeitalter". Vertreter führender internationaler Verbände und Organisationen
gaben Einblicke in globale Entwicklungstrends der Luftfahrtbranche und
erläuterten ihre Perspektiven für die künftige Zusammenarbeit.
China Eastern Airlines stellte zwei umfassende integrierte Servicelösungen vor:
?Eastern Ease-Journey" und?Aviation+". Die erste Lösung trägt den Titel
?Eastern Ease-Journey - ein integriertes Servicesystem für komfortable
Passagier- und Luftfrachtbeförderung". Das System verfolgt einen innovativen
Ansatz, um das Angebot an Passagier- und Frachttransportdiensten zu erweitern
und deren Nutzung komfortabler zu gestalten. Ziel ist ein integriertes
Servicemodell, das reibungslose Reiseerlebnisse für Menschen und einen
effizienten Warenverkehr ermöglicht.
Die zweite Neuerung ist die Strategie?Aviation+ für integrierte Entwicklung und
den Ausbau des Ökosystems". Die Strategie umfasst verschiedene Modelle, darunter
?Luftfahrt + Kulturerbe und Museen",?Luftfahrt + Geschäftsreisen",?Luftfahrt +
Gesundheit" und?Luftfahrt + multimodaler Transport". Durch die Vernetzung von
mehr als 100 branchenübergreifenden Partnern wird das Luftfahrtökosystem gezielt
erweitert. Gleichzeitig erschließt China Eastern Airlines neue
Wachstumsperspektiven, unter anderem im Bereich Sportveranstaltungen, im
Wintersport- und Wintertourismussektor sowie durch den Einsatz künstlicher
Intelligenz. Damit soll sich die Luftfahrt vom reinen Transportmittel zu einem
Anbieter vielfältiger Erlebnisse weiterentwickeln. Zugleich soll eine
integrierte?Aviation +"-Plattform entstehen, die Kultur, Tourismus, Handel,
Sport, Ausstellungen, Gastronomie, Beherbergung, Transport, Reisen und Shopping
miteinander verbindet.
Die Civil Aviation University of China stellte die Ergebnisse der Studie
?Wirtschaftlicher Beitrag der Luftverkehrsdrehkreuz-Ökonomie Shanghais" vor. Die
Shanghai Airport Authority und die Airport Authority Hong Kong präsentierten
gemeinsam das Shanghai-Hong Kong Airport International Aviation Talent Training
Center. Das Forum gab außerdem Einblicke in zahlreiche gemeinsame
Innovationsprojekte, an denen unterschiedliche Abteilungen, Branchen und
Sektoren beteiligt sind. Sie spiegeln das Leitmotiv?Harmonische Integration,
resiliente Entwicklung" wider.
China Eastern und die Fudan University stellten die?Plattform für die
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Industrie zur Förderung der
internationalen Markenpräsenz und Stärkung des Images der Stadt Shanghai" vor.
China Eastern und das Ruijin Hospital leiteten zudem offiziell die Phase 2.0
ihrer strategischen Partnerschaft ein. Beide Partner werden ihre Zusammenarbeit
im Rahmen des Projekts?Sky-Blue In-Flight Medical Volunteers" weiter vertiefen.
Aufbauend auf ihrer umfassenden Kooperation im Bereich der Luftfahrtmedizin
wollen sie außerdem neue gemeinsame Angebote für integrierte
Gesundheitsdienstleistungen und den Gesundheitstourismus für internationale
Besucher entwickeln.
Auf dem Forum stellte die Shanghai Hongqiao Inspection Station den
Umsetzungsplan auf Basis von One ID zur nahtlosen Verknüpfung von Check-in,
Einreisekontrolle und Boarding für eine effizientere Abfertigung internationaler
Flüge und Passagiere vor. Fan Chenggong, stellvertretender Generalsekretär der
China Civil Airports Association (CCAA), präsentierte den?CCAA·2026 China
Transport Airports Development Index".
Das diesjährige Forum rückte Innovationen in der Luftfahrt in den Mittelpunkt
und ermöglichte den Teilnehmern, die Ergebnisse der digitalen Transformation und
der branchenübergreifenden Integration in der zivilen Luftfahrt unmittelbar
kennenzulernen. Eine erweiterte Version des intelligenten Agenten Yanbao wurde
neu in die App von China Eastern Airlines integriert. Gemeinsam mit der Jiushi
Group startete China Eastern Airlines die Kampagne?Fly & Read Shanghai ·
Collect Oriental Cloud Seal". Dabei sind Nutzer eingeladen, an verschiedenen
Orten in Shanghai digitale Stempel zu sammeln.
Außerhalb des Veranstaltungsortes richtete China Eastern Airlines einen
immersiven Ausstellungsbereich ein, der eng auf das Forumsmotto und die
zentralen Ergebnisse der Veranstaltung abgestimmt war. Die Ausstellung umfasste
Themenbereiche zu Partnerschaften mit Kulturinstitutionen und Museen, digitalen
und intelligenten Anwendungen sowie nachhaltiger Luftfahrt (ESG). Darüber hinaus
brachte China Eastern Airlines das thematische Kultur- und Kreativprodukt
?Harmonische Integration" auf den Markt, das chinesisches Kulturerbe mit
östlicher Ästhetik verbindet, und veranstaltete interaktive Aktionen in den
sozialen Medien.
Kontaktperson:
Frau Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°