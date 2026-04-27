GNW-News: Novartis erzielte im ersten Quartal mit prioritären Marken und Neueinführungen ein starkes Wachstum; Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt
Werte in diesem Artikel
^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Erstes Quartal
* Der Nettoumsatz ging um -5% (kWk(1), -1% USD) zurück, da Wachstumstreiber
durch Einbussen durch Generika in den USA mehr als aufgehoben wurden
* Weiterhin starke Performance der prioritären Marken wie Kisqali
(+55% kWk), Pluvicto (+70% kWk), Kesimpta (+26% kWk), Scemblix
(+79% kWk) und Leqvio (+69% kWk)
* Das operative Kernergebnis(1) verringerte sich aufgrund des niedrigeren
Nettoumsatzes sowie höherer Investitionen in Forschung und Entwicklung um
-14% (kWk, -12% USD)
* Die operative Kerngewinnmarge(1) betrug 37,3%
* Das operative Ergebnis ging um -11% (kWk, -9% USD) zurück; der Reingewinn
sank um -13% (kWk, -13% USD)
* Der Kerngewinn pro Aktie(1) verringerte sich um -15% (kWk, -13% USD) auf
USD 1,99
* Der Free Cashflow(1) belief sich auf USD 3,3 Milliarden und lag damit etwa
auf dem Niveau des Vorjahresquartals
* Ausgewählte Meilensteine der Innovation im ersten Quartal:
* Positive CHMP-Stellungnahme zu Remibrutinib bei chronischer spontaner
Urtikaria (CSU), positive Phase-III-Ergebnisse zu chronischer
induzierbarer Urtikaria (CINDU) und Phase-II-Daten zu
Nahrungsmittelallergien
* Breakthrough-Therapy-Status und vorrangige Prüfung der FDA für Ianalumab
beim Sjögren-Syndrom
* FDA-Zulassung für Cosentyx zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen
mit Hidradenitis suppurativa (HS); Zulassungsanträge für Polymyalgia
rheumatica (PMR)
* Positive Phase-III-Ergebnisse zur geschätzten glomerulären
Filtrationsrate (eGFR) mit Fabhalta bei Immunglobulin-A-Nephropathie
(IgA-Nephropathie, IgAN); vorrangige Prüfung der FDA für die reguläre
Zulassung
* Übernahme von Avidity abgeschlossen, womit drei Medikamente in später
Entwicklungsphase zur Behandlung neuromuskulärer Erkrankungen
hinzugewonnen werden
* Prognose(2) für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt
* Wachstum des Nettoumsatzes und Rückgang des operativen Kernergebnisses
jeweils im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet
Basel, 28. April 2026 - Die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 kommentierte Vas
Narasimhan, CEO von Novartis:
«Novartis hat mit ihren vorrangigen Marken und Neueinführungen einen kraftvollen
Start ins Jahr 2026 erzielt, wenn auch Einbussen durch Generika in den USA die
Ergebnisse im ersten Quartal wie erwartet belasteten. Wir haben unsere Pipeline
weiter vorangetrieben, mit überzeugenden Phase-III-Ergebnissen zu Remibrutinib
bei chronischer induzierbarer Urtikaria und Phase-II-Daten zu
Nahrungsmittelallergien, die das Potenzial des Medikaments als «Pipeline-in-a-
Pill» weiter untermauern. Darüber hinaus haben wir die Übernahme von Avidity
abgeschlossen und Transaktionen in frühen Entwicklungsbereichen bekannt gegeben,
die unsere Aktivitäten zur Behandlung von Brustkrebs und allergischen
Erkrankungen unterstützen werden. Angesichts der Dynamik, die wir in allen
Geschäftsbereichen beobachten, sind wir weiterhin auf dem besten Weg, unsere
Prognose für das Geschäftsjahr zu erfüllen. In der zweiten Jahreshälfte erwarten
wir mehrere Studienergebnisse, die unsere mittel- bis langfristigen
Wachstumsaussichten steigern könnten.»
1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der
Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-
Kennzahlen finden sich auf Seite 32 der in englischer Sprache vorhandenen
Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben,
beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den
Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2. Einzelheiten zu den Annahmen zur
Prognose finden sich auf Seite 8.
Kennzahlen
Veränderung
1. Quartal 2026 1. Quartal 2025 in %
Mio. USD(1) Mio. USD(1) USD kWk
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Nettoumsatz 13 113 13 233 -1 -5
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Operatives Ergebnis 4 235 4 663 -9 -11
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Reingewinn 3 156 3 609 -13 -13
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Gewinn pro Aktie (USD) 1,65 1,83 -10 -11
------------------------------------------------------------------------
Free Cashflow 3 330 3 391 -2
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Operatives Kernergebnis 4 897 5 575 -12 -14
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Kernreingewinn 3 794 4 482 -15 -17
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Kerngewinn pro Aktie (USD) 1,99 2,28 -13 -15
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Strategie
Unser Fokus
Novartis ist ein rein auf innovative Arzneimittel spezialisiertes Unternehmen.
Unser Fokus richtet sich klar auf vier therapeutische Kernbereiche (Herz-
Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen; Immunologie; Neurologie;
Onkologie). In jedem dieser Bereiche verfügen wir über mehrere bedeutende
Arzneimittel im Markt und Produktkandidaten in der Pipeline, die auf eine hohe
Krankheitslast eingehen und bedeutendes Wachstumspotenzial aufweisen. Neben zwei
etablierten Technologieplattformen (Chemie und Biotherapeutika) erhalten drei
neue Plattformen (Gen- und Zelltherapie, Radioligandentherapie und xRNA) Vorrang
bei weiteren Investitionen in neue Forschungs-, Entwicklungs- und
Produktionskapazitäten. Geografisch konzentrieren wir uns auf das Wachstum in
unseren vorrangigen Märkten: USA, China, Deutschland und Japan.
Unsere Prioritäten
1. Wachstum beschleunigen: Erneutes Augenmerk auf die Entwicklung hochwertiger
Medikamente (neue Wirkstoffe) und Fokussierung auf erfolgreiche
Neueinführungen, mit einer reichhaltigen Pipeline in unseren therapeutischen
Kernbereichen.
2. Rendite erzielen: Weitere Verankerung operativer Höchstleistungen und
Verbesserung der Finanzergebnisse. Novartis geht bei der Kapitalzuweisung
weiterhin diszipliniert und aktionärsorientiert vor, wobei ein
beträchtlicher Cashflow und eine starke Kapitalstruktur für anhaltende
Flexibilität sorgen.
3. Basis stärken: Freisetzung des Leistungspotenzials unserer Mitarbeitenden,
Ausbau von Datenwissenschaft und -technologie sowie weiterer Aufbau des
Vertrauens in der Gesellschaft.
Finanzergebnisse
Erstes Quartal
Der Nettoumsatz belief sich auf USD 13,1 Milliarden (-1%, -5% kWk), wobei
Volumensteigerungen 13 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerten, jedoch durch den
Effekt der Generikakonkurrenz von 14 Prozentpunkten mehr als absorbiert wurden.
Die Preisentwicklung hatte einen negativen Effekt von 4 Prozentpunkten, wobei
netto 1 Prozentpunkt aus Anpassungen für Erlösminderungen in den USA
resultierte, während die Wechselkurse einen positiven Effekt von 4
Prozentpunkten ausmachten.
Das operative Ergebnis belief sich auf USD 4,2 Milliarden (-9%, -11% kWk).
Dieser Rückgang war auf den niedrigeren Nettoumsatz und höhere Investitionen in
Forschung und Entwicklung zurückzuführen, teilweise kompensiert durch höhere
Veräusserungsgewinne.
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1. Millionen USD, sofern nicht anders angegeben
Der Reingewinn betrug USD 3,2 Milliarden (-13%, -13% kWk), was vor allem durch
das geringere operative Ergebnis bedingt war. Der Gewinn pro Aktie lag bei USD
1,65 (-10%, -11% kWk) und war durch den niedrigeren Reingewinn geprägt,
teilweise kompensiert durch den Vorteil der geringeren gewichteten
durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.
Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 4,9 Milliarden (-12%, -14% kWk).
Dieser Rückgang war auf den geringeren Nettoumsatz sowie höhere Investitionen in
Forschung und Entwicklung zurückzuführen. Die operative Kerngewinnmarge sank um
4,8 Prozentpunkte (4,1 Prozentpunkte kWk) auf 37,3% des Nettoumsatzes.
Der Kernreingewinn belief sich auf USD 3,8 Milliarden (-15%, -17% kWk). Dieser
Rückgang war vor allem auf das geringere operative Kernergebnis zurückzuführen.
Der Kerngewinn pro Aktie lag bei USD 1,99 (-13%,
-15% kWk) und war durch den geringeren Kernreingewinn geprägt, teilweise
kompensiert durch den Vorteil der geringeren gewichteten durchschnittlichen
Anzahl ausstehender Aktien.
Der Free Cashflow belief sich auf USD 3,3 Milliarden und lag damit etwa auf dem
Niveau des Vorjahresquartals.
Prioritäre Marken im ersten Quartal
Die Finanzergebnisse im ersten Quartal beruhen auf einer anhaltenden
Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber (in der Reihenfolge ihres
Beitrags zum Wachstum im ersten Quartal):
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Kisqali (USD 1 516 Millionen, +55% kWk) verzeichnete in allen
Regionen kräftige Umsatzsteigerungen mit einer anhaltenden
Dynamik in der Indikation bei Brustkrebs im Frühstadium und
einer führenden Position bei metastasierendem Brustkrebs.
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Pluvicto (USD 642 Millionen, +70% kWk) steigerte den Umsatz durch eine
anhaltend starke Nachfrage bei metastasierendem
kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) vor Behandlung
mit Taxanen in den USA sowie durch die Erweiterung des
Zugangs ausserhalb der USA.
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Kesimpta (USD 1 164 Millionen, +26% kWk) erzielte in allen Regionen
Umsatzsteigerungen, die auf einer erhöhten Nachfrage und
einem guten Zugang beruhten.
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Leqvio (USD 452 Millionen, +69% kWk) beschleunigte das Wachstum
ausserhalb der USA und profitierte von starker Akzeptanz in
China, nachdem es dort in die Liste der erstattungsfähigen
Medikamente (National Reimbursement Drug List, NRDL)
aufgenommen worden war.
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Scemblix (USD 433 Millionen, +79% kWk) steigerte den Umsatz in allen
Regionen, mit einer anhaltend starken Dynamik in der
Indikation zur Frühbehandlung in den USA, Japan und
Deutschland.
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Fabhalta (USD 169 Millionen, +103% kWk) konnte den Umsatz im ersten
Quartal mehr als verdoppeln, was auf die weitere Expansion
bei paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH) sowie
Nierenindikationen zurückzuführen war.
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Rhapsido (USD 37 Millionen) verzeichnete in den USA weiterhin eine
starke frühe Akzeptanz, die durch ein kostenloses
Arzneimittelprogramm für einen leichteren Zugang der
Patienten und durch zunehmende Kostendeckung unterstützt
wurde.
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Cosentyx (USD 1 566 Millionen, -2% kWk) verzeichnete weitgehend
stabile Umsätze. In den USA ging der Umsatz zurück, da die
höhere Nachfrage durch positive Anpassungen für
Erlösminderungen im Vorjahresquartal absorbiert wurde.
Ausserhalb der USA stieg der Umsatz weiterhin. Das zugrunde
liegende Umsatzwachstum belief sich weltweit auf +2% kWk.
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Zolgensma Gruppe (USD 302 Millionen, -12% kWk) verzeichnete aufgrund einer
geringeren Inzidenz spinaler Muskelatrophie (SMA) und
aufgrund des phasenweisen Behandlungsverlaufs einen
Umsatzrückgang, trotz eines nach wie vor starken Anteils an
der inzidenten Patientenpopulation (Neuerkrankte).
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Nettoumsätze der 20 führenden Marken im ersten Quartal
1. Quartal 2026 Veränderung in %
Mio. USD USD kWk
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Cosentyx 1 566 2 -2
- ohne Anpassung für Erlösminderungen* 5 2
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Kisqali 1 516 59 55
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Entresto 1 305 -42 -46
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Kesimpta 1 164 29 26
------------------------------------------------------------------------------
Pluvicto 642 73 70
------------------------------------------------------------------------------
Jakavi 557 13 5
------------------------------------------------------------------------------
Tafinlar + Mekinist 493 -11 -14
------------------------------------------------------------------------------
Ilaris 475 13 10
------------------------------------------------------------------------------
Leqvio 452 76 69
------------------------------------------------------------------------------
Scemblix 433 82 79
------------------------------------------------------------------------------
Xolair 388 -15 -20
------------------------------------------------------------------------------
Zolgensma Gruppe 302 -8 -12
------------------------------------------------------------------------------
Sandostatin Gruppe 287 -9 -12
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Lutathera 211 9 7
------------------------------------------------------------------------------
Exforge Gruppe 203 13 7
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Promacta/Revolade 184 -66 -68
------------------------------------------------------------------------------
Fabhalta 169 109 103
------------------------------------------------------------------------------
Tasigna 155 -59 -61
------------------------------------------------------------------------------
Diovan Gruppe 150 0 -4
------------------------------------------------------------------------------
Myfortic 111 12 9
------------------------------------------------------------------------------
Total Top 20 10 763 1 -3
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*Umsatzsteigerung im ersten Quartal beeinflusst durch Anpassungen für
Erlösminderungen in den USA im laufenden Jahr und im Vorjahr.
Aktuelle Informationen zu Forschung und Entwicklung - die wichtigsten
Entwicklungen im ersten Quartal
Neuzulassungen
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Cosentyx Die FDA bewilligte die Zulassung für Cosentyx zur Behandlung von
(Secukinumab) mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa (HS) bei
Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren. Es ist somit der einzige
Interleukin-17A-Hemmer, der für diese Patientenpopulation
zugelassen ist.
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Aktueller Stand von Zulassungsverfahren
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Rhapsido Der Ausschuss für Humanarzneimittel
(Remibrutinib) (CHMP) der Europäischen
Arzneimittelagentur (EMA) empfahl in
einer positiven Stellungnahme die
Marktzulassung von Remibrutinib zur
oralen Behandlung chronischer spontaner
Urtikaria (CSU) bei Erwachsenen, die nur
unzureichend auf eine Behandlung mit H1-
Antihistaminika ansprechen.
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Ianalumab Die FDA gewährte Breakthrough-Therapy-
(VAY736) Status und eine vorrangige Prüfung für
Ianalumab zur Behandlung des Sjögren-
Syndroms. Sie stützte sich dabei auf die
ersten globalen Phase-III-Studien, die
eine statistisch signifikante
Verringerung der Krankheitsaktivität
aufzeigten.
Zulassungsanträge für Ianalumab wurden
in den USA, Europa, China und Japan
abgeschlossen.
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Cosentyx Zulassungsanträge für Cosentyx bei
(Secukinumab) Polymyalgia rheumatica (PMR) wurden in
den USA, Europa und Japan abgeschlossen.
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Pluvicto Novartis hat den Antrag auf eine
((177Lu)Lutetium-vipivotidtetraxetan) Änderung vom Typ II bei der EMA für
Pluvicto zur Behandlung erwachsener
Patienten mit PSMA-positivem
metastasierendem kastrationsresistentem
Prostatakrebs (mCRPC) vor Chemotherapie
zurückgezogen, nachdem der CHMP gemeldet
hatte, den Antrag nicht zu unterstützen.
Der Rückzug hat nichts mit der Qualität,
Wirksamkeit oder Sicherheit von Pluvicto
zu tun und hat weder Einfluss auf
laufende klinische Studien und
zugelassene Indikationen noch auf
anhängige Zulassungsanträge innerhalb
oder ausserhalb der EU.
Bemerkenswert ist, dass die PSMAfore-
Studie, auf die sich der
Zulassungsantrag stützte, die Grundlage
für die erfolgreiche Zulassung von
Pluvicto im Rahmen der Vorbehandlung vor
einer Chemotherapie in den USA, Japan
und China bildete. Der Nutzen von
Pluvicto für diese Patientengruppe
spiegelt sich auch in den
evidenzbasierten Empfehlungen führender
Fachleitlinien wider, darunter die
Leitlinien der ESMO, der EAU, der ASCO
und des NCCN.
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Ergebnisse laufender klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen
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Remibrutinib Positive Topline-Ergebnisse aus der
zulassungsrelevanten Phase-III-Studie
RemIND zeigten, dass oral verabreichtes
Remibrutinib bei chronischer
induzierbarer Urtikaria (CINDU) den
primären Endpunkt erreichte. So wurden in
Woche 12 bei den drei häufigsten CINDU-
Typen - symptomatischer Dermographismus,
Kälteurtikaria und cholinergische
Urtikaria - im Vergleich zu Placebo
statistisch signifikante und klinisch
relevante vollständige Ansprechraten
erzielt. Remibrutinib wurde gut vertragen
und zeigte ein günstiges
Sicherheitsprofil, wobei keine Bedenken
hinsichtlich der Lebersicherheit gemeldet
wurden. Auf der Grundlage dieser
Ergebnisse wurde bei der FDA ein Antrag
auf Erweiterung der Zulassung (sNDA) für
die Behandlung von symptomatischem
Dermographismus eingereicht. Die
vollständigen Daten werden auf einem
bevorstehenden Medizinkongress
vorgestellt und den Gesundheitsbehörden
weltweit vorgelegt werden.
In einer Phase-II-Studie bei Erwachsenen
mit IgE-vermittelter Erdnussallergie
zeigte Remibrutinib im Vergleich zu
Placebo eine überlegene Wirksamkeit mit
dosisabhängigen Effekten sowie schnellem
Wirkungseintritt und wurde gut vertragen.
Die Daten wurden auf der Jahrestagung der
American Academy of Allergy, Asthma &
Immunology (AAAAI) vorgestellt. Ein
Phase-III-Programm zur Behandlung von
Nahrungsmittelallergien soll planmässig
in der zweiten Jahreshälfte 2026
beginnen.
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Fabhalta In der Phase-III-Studie APPLAUSE?IgAN
(Iptacopan) zeigten die im «The New England Journal
of Medicine» publizierten endgültigen
Zweijahresergebnisse, dass Fabhalta den
Rückgang der Nierenfunktion gegenüber
Placebo um 49,3% verlangsamte und das
Risiko für Ereignisse im Zusammenhang mit
Nierenversagen bei erwachsenen Patienten
mit Immunglobulin-A-Nephropathie (IgA-
Nephropathie, IgAN) senkte. Das
Sicherheitsprofil entsprach bisherigen
Ergebnissen. Die FDA genehmigte eine
vorrangige Prüfung von Fabhalta im Rahmen
des regulären Zulassungsverfahrens.
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Vanrafia Die endgültigen Ergebnisse aus der Phase-
(Atrasentan) III-Studie ALIGN zeigten einen
verlangsamten Rückgang der Nierenfunktion
bei Patienten mit IgA-Nephropathie
(IgAN), die mit Vanrafia behandelt
wurden, mit einem positiven Unterschied
in der Veränderung der geschätzten
glomerulären Filtrationsrate (eGFR)
gegenüber dem Ausgangswert im Vergleich
zu Placebo in Woche 136 (4 Wochen nach
Ende der Behandlung im Rahmen der Studie,
p = 0,057) sowie in Woche 132 (bei
Behandlungsende, p (nominell) = 0,039).
Die Sicherheit entsprach bisherigen
Ergebnissen. Novartis plant, diese Daten
in der ersten Jahreshälfte 2026 für eine
reguläre Zulassung einzureichen.
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Pluvicto Real-World-Analysen der PRECISION-
((177Lu)Lutetium- Plattform von Novartis zeigten, dass
vipivotidtetraxetan) Pluvicto bei Männern mit PSMA-positivem
metastasierendem kastrationsresistentem
Prostatakrebs (mCRPC), die nicht mit
Taxanen vorbehandelt waren und mindestens
einen Androgenrezeptor-Signalweg-
Inhibitor (ARPI) erhalten hatten, ein
medianes progressionsfreies Überleben
(PFS) von 13,5 Monaten erreichte. Ein
längeres medianes PFS wurde beobachtet,
wenn Pluvicto nach einer einzigen
vorherigen Behandlung mit einem ARPI
eingesetzt wurde, im Vergleich zur
Anwendung nach mehreren ARPIs. Die Daten
wurden auf dem ASCO-GU Symposium
vorgestellt.
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Cosentyx In einer matching-adjustierten indirekten
(Secukinumab) Vergleichsanalyse der Wirksamkeit und
Sicherheit im Rahmen von Phase-III-
Studien zur Behandlung von Hidradenitis
suppurativa (HS), darunter SUNSHINE und
SUNRISE, zeigte Cosentyx im Vergleich zu
Bimekizumab bis zur 48. Woche eine
bessere Vorbeugung von Schüben und ein
geringeres Risiko für Candida-Infektionen
bei vergleichbaren HiSCR50-Ansprechraten.
Die Daten wurden auf dem Kongress der
American Academy of Dermatology (AAD)
vorgestellt.
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Del-Zota Einjahresdaten aus den Phase-I/II-Studien
EXPLORE44 und EXPLORE44?OLE zur
Untersuchung von Del-Zota bei Patienten
mit Duchenne-Muskeldystrophie, die für
ein Exon-44-Skipping (DMD44) in Frage
kamen, zeigten eine anhaltende Senkung
der Serum-Kreatinkinase-Werte, einen
signifikanten Anstieg des
Dystrophinspiegels sowie Verbesserungen
bei mehreren funktionalen Messgrössen.
Das bisher beobachtete Sicherheitsprofil
entspricht früheren Ergebnissen. Die
Daten wurden auf dem Kongress der
Muscular Dystrophy Association (MDA)
vorgestellt.
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Del-Desiran Die im «The New England Journal of
Medicine» publizierten Endergebnisse aus
der Phase-I/II-Studie MARINA zu Del-
Desiran bei Erwachsenen mit myotoner
Dystrophie Typ 1 (DM1), zeigten eine
effektive Verabreichung in den Muskel,
eine Senkung des DMPK-mRNA-Spiegels sowie
Verbesserungen bei mehreren funktionalen
Messgrössen. Das bisher beobachtete
Sicherheitsprofil entspricht früheren
Ergebnissen. Del?Desiran wird derzeit in
der Phase-III-Studie HARBOR bei DM1
untersucht. Ergebnisse werden in der
zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet.
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Ausgewählte Transaktionen Novartis hat die Übernahme von Avidity
Biosciences erfolgreich abgeschlossen und
damit die Neurologie-Pipeline in
fortgeschrittenen Entwicklungsstadien
gestärkt sowie die xRNA-Strategie
vorangetrieben.
Novartis hat mit Synnovation Therapeutics
eine Vereinbarung über den Erwerb von
SNV4818 geschlossen, einem pan-mutanten
selektiven PI3K?-Inhibitor, der sich
derzeit in der Phase I/II für Patienten
mit HR-positivem/HER2-negativem
Brustkrebs und anderen soliden Tumoren im
fortgeschrittenen Stadium befindet. Das
Programm entspricht der Strategie von
Novartis im Bereich der
Brustkrebsbehandlung und ergänzt CDK-
Inhibitoren wie auch Hormontherapien im
Rahmen potenzieller
Kombinationsbehandlungen. Der Abschluss
der Transaktion wird vorbehaltlich der
üblichen Abschlussbedingungen in der
ersten Jahreshälfte 2026 erwartet.
Novartis hat eine Vereinbarung zur
Übernahme von Excellergy abgeschlossen,
die den Wirkstoff Exl-111 einschliesst.
Dabei handelt es sich um einen Anti-IgE-
Antikörper mit verlängerter Halbwertzeit
und hoher Affinität, der sich in Phase I
befindet und über einen differenzierten
Wirkmechanismus verfügt, der darauf
ausgelegt ist, rezeptorgebundenes IgE zu
dissoziieren und eine schnellere und
tiefgreifendere Herunterregulierung von
Fc?RI? zu bewirken. Diese Übernahme baut
auf der umfassenden Kompetenz von
Novartis in der IgE-Biologie und bei
allergischen Erkrankungen auf und bietet
das Potenzial für eine frühzeitigere
Linderung der Symptome, eine stärkere
Krankheitskontrolle und eine einfachere
Dosierung. Der Abschluss der Transaktion
wird vorbehaltlich der üblichen
Abschlussbedingungen in der zweiten
Jahreshälfte 2026 erwartet.
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Kapitalstruktur und Nettoschulden
Eine gute Ausgewogenheit zwischen Investitionen in die Geschäftsentwicklung,
einer starken Kapitalstruktur und attraktiven Aktionärsrenditen bleibt
vorrangig.
Im ersten Quartal 2026 kaufte Novartis im Rahmen des im Juli 2025 bekannt
gegebenen Aktienrückkaufprogramms im Umfang von bis zu USD 10 Milliarden (bei
dem bis zu USD 6,1 Milliarden noch verbleiben) insgesamt 10,4 Millionen Aktien
für USD 1,6 Milliarden über die zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange
zurück. Ausserdem wurden 2,0 Millionen Aktien (Eigenkapitalwert
USD 0,3 Milliarden) von Mitarbeitenden zurückgekauft. Im selben Zeitraum wurden
12,3 Millionen Aktien (Eigenkapitalwert USD 0,3 Milliarden) im Zusammenhang mit
aktienbasierten Vergütungsplänen an Mitarbeitende ausgeliefert. Novartis
beabsichtigt, den im Jahr 2026 durch aktienbasierte Vergütungspläne für
Mitarbeitende entstandenen Verwässerungseffekt im weiteren Verlauf des Jahres zu
kompensieren, zusätzlich zu den Aktienrückkäufen im Rahmen des
Aktienrückkaufprogramms von bis zu USD 10 Milliarden. Infolgedessen ging die
Gesamtzahl ausstehender Aktien gegenüber dem 31. Dezember 2025 um 0,1 Millionen
zurück. Diese Transaktionen mit eigenen Aktien führten zu einer Verringerung des
Eigenkapitals um USD 1,6 Milliarden und einem Geldabfluss von
USD 1,9 Milliarden.
Die Nettoverschuldung stieg gegenüber dem 31. Dezember 2025 von
USD 21,9 Milliarden auf USD 38,1 Milliarden per 31. März 2026. Die Zunahme ist
vor allem darauf zurückzuführen, dass der Free Cashflow in Höhe von
USD 3,3 Milliarden durch den Nettogeldabfluss für M&A-Aktivitäten und
Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten von USD 12,5 Milliarden, die
Ausschüttung der Nettojahresdividende in Höhe von USD 6,2 Milliarden im März
(dies entspricht einer Bruttodividende von USD 9,1 Milliarden, abzüglich der
schweizerischen Verrechnungssteuer von USD 2,9 Milliarden, die ihrer Fälligkeit
entsprechend im April 2026 gezahlt wurde) sowie den Geldabfluss für
Transaktionen mit eigenen Aktien von USD 1,9 Milliarden mehr als absorbiert
wurde.
Das langfristige Kreditrating des Unternehmens betrug per Ende des ersten
Quartals 2026 Aa3 bei Moody's Ratings sowie AA- bei S&P Global Ratings.
Ausblick 2026
Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse; Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei
konstanten Wechselkursen (kWk)
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Nettoumsatz Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich
erwartet
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Operatives Kernergebnis Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich
erwartet
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Einfluss von Wechselkursen
Sollten sich die Wechselkurse im restlichen Jahresverlauf auf dem
Durchschnittsniveau von Ende April halten, rechnet Novartis im Jahr 2026 mit
einem positiven Wechselkurseffekt von 2 Prozentpunkten auf den Nettoumsatz bzw.
1 Prozentpunkt auf das operative Kernergebnis. Der geschätzte Wechselkurseffekt
auf die Ergebnisse wird monatlich auf der Website von Novartis veröffentlicht.
Kennzahlen(1)
Veränderung in
1. Quartal 2026 1. Quartal 2025 %
Mio. USD(2) Mio. USD(2) USD kWk
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Nettoumsatz 13 113 13 233 -1 -5
-------------------------------------------------------------------------------
Operatives Ergebnis 4 235 4 663 -9 -11
-------------------------------------------------------------------------------
In % des Umsatzes 32,3 35,2
-------------------------------------------------------------------------------
Reingewinn 3 156 3 609 -13 -13
-------------------------------------------------------------------------------
Gewinn pro Aktie (USD) 1,65 1,83 -10 -11
-------------------------------------------------------------------------------
Nettogeldfluss aus operativer
Tätigkeit 3 676 3 645 1
-------------------------------------------------------------------------------
Nicht-IFRS-Kennzahlen
-------------------------------------------------------------------------------
Free Cashflow 3 330 3 391 -2
-------------------------------------------------------------------------------
Operatives Kernergebnis 4 897 5 575 -12 -14
-------------------------------------------------------------------------------
In % des Umsatzes 37,3 42,1
-------------------------------------------------------------------------------
Kernreingewinn 3 794 4 482 -15 -17
-------------------------------------------------------------------------------
Kerngewinn pro Aktie (USD) 1,99 2,28 -13 -15
-------------------------------------------------------------------------------
1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der
Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-
Kennzahlen finden sich auf Seite 32 der in englischer Sprache vorhandenen
Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben,
beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den
Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2. Millionen USD, sofern nicht anders
angegeben.
Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung
des finanziellen Zwischenberichts in englischer Sprache unter folgendem Link
verfügbar:
https://ml-eu.globenewswire.com/resource/download/7a686324-051d-4316-adeb-
1161ff818fc8/
Disclaimer
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und
unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge
haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten
Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den
zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen
Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser
Mitteilung und dem jüngsten Dokument?Form 20-F? der Novartis AG, das bei der
?US Securities and Exchange Commission? hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem
Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.
Bei den Produktbezeichnungen in kursiver Schrift handelt es sich um eigene oder
in Lizenz genommene Warenzeichen von Novartis.
Über Novartis
Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert.
Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen
zu verbessern und zu verlängern, damit Patienten, medizinisches Fachpersonal und
die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere
Medikamente erreichen mehr als 300 Millionen Menschen weltweit.
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Verbindung.
Novartis wird heute um 14.00 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit eine
Telefonkonferenz mit Investoren durchführen, um diese Pressemitteilung zu
diskutieren. Gleichzeitig wird ein Webcast der Telefonkonferenz für Investoren
und andere Interessierte auf der Website von Novartis übertragen. Eine
Aufzeichnung ist kurze Zeit nach dem Live-Webcast abrufbar unter
https://www.novartis.com/investors/event-calendar.
Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung
des finanziellen Zwischenberichts in englischer Sprache unter folgendem Link
verfügbar: Er enthält weitere Informationen zu unserem Geschäft und der Pipeline
ausgewählter Präparate in später Entwicklungsphase. Die Präsentation zur
heutigen Telefonkonferenz finden Sie unter
https://www.novartis.com/investors/event-calendar.
Wichtige Termine
21. Juli 2026 Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahrs
2026
27. Oktober 2026 Ergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun
Monate 2026
18.-19. November 2026 Meet Novartis Management 2026 (London, Grossbritannien)
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Novartis Media Relations
E-Mail: media.relations@novartis.com (mailto:media.relations@novartis.com)
Novartis Investor Relations
Zentrale Investor Relations: +41 61 324 79 44
E-Mail: investor.relations@novartis.com
(mailto:investor.relations@novartis.com)Â°
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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|Hebel
|KO
|Emittent
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