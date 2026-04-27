GNW-News: Novartis erzielte im ersten Quartal mit prioritären Marken und Neueinführungen ein starkes Wachstum; Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt

Werte in diesem Artikel

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Erstes Quartal

* Der Nettoumsatz ging um -5% (kWk(1), -1% USD) zurück, da Wachstumstreiber

Wer­bung Wer­bung

durch Einbussen durch Generika in den USA mehr als aufgehoben wurden

* Weiterhin starke Performance der prioritären Marken wie Kisqali

(+55% kWk), Pluvicto (+70% kWk), Kesimpta (+26% kWk), Scemblix

(+79% kWk) und Leqvio (+69% kWk)

* Das operative Kernergebnis(1) verringerte sich aufgrund des niedrigeren

Nettoumsatzes sowie höherer Investitionen in Forschung und Entwicklung um

Wer­bung Wer­bung

-14% (kWk, -12% USD)

* Die operative Kerngewinnmarge(1) betrug 37,3%

* Das operative Ergebnis ging um -11% (kWk, -9% USD) zurück; der Reingewinn

sank um -13% (kWk, -13% USD)

* Der Kerngewinn pro Aktie(1) verringerte sich um -15% (kWk, -13% USD) auf

USD 1,99

* Der Free Cashflow(1) belief sich auf USD 3,3 Milliarden und lag damit etwa

auf dem Niveau des Vorjahresquartals

Wer­bung Wer­bung

* Ausgewählte Meilensteine der Innovation im ersten Quartal:

* Positive CHMP-Stellungnahme zu Remibrutinib bei chronischer spontaner

Urtikaria (CSU), positive Phase-III-Ergebnisse zu chronischer

induzierbarer Urtikaria (CINDU) und Phase-II-Daten zu

Nahrungsmittelallergien

* Breakthrough-Therapy-Status und vorrangige Prüfung der FDA für Ianalumab

beim Sjögren-Syndrom

* FDA-Zulassung für Cosentyx zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen

mit Hidradenitis suppurativa (HS); Zulassungsanträge für Polymyalgia

rheumatica (PMR)

* Positive Phase-III-Ergebnisse zur geschätzten glomerulären

Filtrationsrate (eGFR) mit Fabhalta bei Immunglobulin-A-Nephropathie

(IgA-Nephropathie, IgAN); vorrangige Prüfung der FDA für die reguläre

Zulassung

* Übernahme von Avidity abgeschlossen, womit drei Medikamente in später

Entwicklungsphase zur Behandlung neuromuskulärer Erkrankungen

hinzugewonnen werden

* Prognose(2) für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt

* Wachstum des Nettoumsatzes und Rückgang des operativen Kernergebnisses

jeweils im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet

Basel, 28. April 2026 - Die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 kommentierte Vas

Narasimhan, CEO von Novartis:

«Novartis hat mit ihren vorrangigen Marken und Neueinführungen einen kraftvollen

Start ins Jahr 2026 erzielt, wenn auch Einbussen durch Generika in den USA die

Ergebnisse im ersten Quartal wie erwartet belasteten. Wir haben unsere Pipeline

weiter vorangetrieben, mit überzeugenden Phase-III-Ergebnissen zu Remibrutinib

bei chronischer induzierbarer Urtikaria und Phase-II-Daten zu

Nahrungsmittelallergien, die das Potenzial des Medikaments als «Pipeline-in-a-

Pill» weiter untermauern. Darüber hinaus haben wir die Übernahme von Avidity

abgeschlossen und Transaktionen in frühen Entwicklungsbereichen bekannt gegeben,

die unsere Aktivitäten zur Behandlung von Brustkrebs und allergischen

Erkrankungen unterstützen werden. Angesichts der Dynamik, die wir in allen

Geschäftsbereichen beobachten, sind wir weiterhin auf dem besten Weg, unsere

Prognose für das Geschäftsjahr zu erfüllen. In der zweiten Jahreshälfte erwarten

wir mehrere Studienergebnisse, die unsere mittel- bis langfristigen

Wachstumsaussichten steigern könnten.»

1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der

Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-

Kennzahlen finden sich auf Seite 32 der in englischer Sprache vorhandenen

Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben,

beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den

Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2. Einzelheiten zu den Annahmen zur

Prognose finden sich auf Seite 8.

Kennzahlen

Veränderung

1. Quartal 2026 1. Quartal 2025 in %

Mio. USD(1) Mio. USD(1) USD kWk

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Nettoumsatz 13 113 13 233 -1 -5

------------------------------------------------------------------------

Operatives Ergebnis 4 235 4 663 -9 -11

------------------------------------------------------------------------

Reingewinn 3 156 3 609 -13 -13

------------------------------------------------------------------------

Gewinn pro Aktie (USD) 1,65 1,83 -10 -11

------------------------------------------------------------------------

Free Cashflow 3 330 3 391 -2

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Operatives Kernergebnis 4 897 5 575 -12 -14

------------------------------------------------------------------------

Kernreingewinn 3 794 4 482 -15 -17

------------------------------------------------------------------------

Kerngewinn pro Aktie (USD) 1,99 2,28 -13 -15

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Strategie

Unser Fokus

Novartis ist ein rein auf innovative Arzneimittel spezialisiertes Unternehmen.

Unser Fokus richtet sich klar auf vier therapeutische Kernbereiche (Herz-

Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen; Immunologie; Neurologie;

Onkologie). In jedem dieser Bereiche verfügen wir über mehrere bedeutende

Arzneimittel im Markt und Produktkandidaten in der Pipeline, die auf eine hohe

Krankheitslast eingehen und bedeutendes Wachstumspotenzial aufweisen. Neben zwei

etablierten Technologieplattformen (Chemie und Biotherapeutika) erhalten drei

neue Plattformen (Gen- und Zelltherapie, Radioligandentherapie und xRNA) Vorrang

bei weiteren Investitionen in neue Forschungs-, Entwicklungs- und

Produktionskapazitäten. Geografisch konzentrieren wir uns auf das Wachstum in

unseren vorrangigen Märkten: USA, China, Deutschland und Japan.

Unsere Prioritäten

1. Wachstum beschleunigen: Erneutes Augenmerk auf die Entwicklung hochwertiger

Medikamente (neue Wirkstoffe) und Fokussierung auf erfolgreiche

Neueinführungen, mit einer reichhaltigen Pipeline in unseren therapeutischen

Kernbereichen.

2. Rendite erzielen: Weitere Verankerung operativer Höchstleistungen und

Verbesserung der Finanzergebnisse. Novartis geht bei der Kapitalzuweisung

weiterhin diszipliniert und aktionärsorientiert vor, wobei ein

beträchtlicher Cashflow und eine starke Kapitalstruktur für anhaltende

Flexibilität sorgen.

3. Basis stärken: Freisetzung des Leistungspotenzials unserer Mitarbeitenden,

Ausbau von Datenwissenschaft und -technologie sowie weiterer Aufbau des

Vertrauens in der Gesellschaft.

Finanzergebnisse

Erstes Quartal

Der Nettoumsatz belief sich auf USD 13,1 Milliarden (-1%, -5% kWk), wobei

Volumensteigerungen 13 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerten, jedoch durch den

Effekt der Generikakonkurrenz von 14 Prozentpunkten mehr als absorbiert wurden.

Die Preisentwicklung hatte einen negativen Effekt von 4 Prozentpunkten, wobei

netto 1 Prozentpunkt aus Anpassungen für Erlösminderungen in den USA

resultierte, während die Wechselkurse einen positiven Effekt von 4

Prozentpunkten ausmachten.

Das operative Ergebnis belief sich auf USD 4,2 Milliarden (-9%, -11% kWk).

Dieser Rückgang war auf den niedrigeren Nettoumsatz und höhere Investitionen in

Forschung und Entwicklung zurückzuführen, teilweise kompensiert durch höhere

Veräusserungsgewinne.

________________________________

1. Millionen USD, sofern nicht anders angegeben

Der Reingewinn betrug USD 3,2 Milliarden (-13%, -13% kWk), was vor allem durch

das geringere operative Ergebnis bedingt war. Der Gewinn pro Aktie lag bei USD

1,65 (-10%, -11% kWk) und war durch den niedrigeren Reingewinn geprägt,

teilweise kompensiert durch den Vorteil der geringeren gewichteten

durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.

Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 4,9 Milliarden (-12%, -14% kWk).

Dieser Rückgang war auf den geringeren Nettoumsatz sowie höhere Investitionen in

Forschung und Entwicklung zurückzuführen. Die operative Kerngewinnmarge sank um

4,8 Prozentpunkte (4,1 Prozentpunkte kWk) auf 37,3% des Nettoumsatzes.

Der Kernreingewinn belief sich auf USD 3,8 Milliarden (-15%, -17% kWk). Dieser

Rückgang war vor allem auf das geringere operative Kernergebnis zurückzuführen.

Der Kerngewinn pro Aktie lag bei USD 1,99 (-13%,

-15% kWk) und war durch den geringeren Kernreingewinn geprägt, teilweise

kompensiert durch den Vorteil der geringeren gewichteten durchschnittlichen

Anzahl ausstehender Aktien.

Der Free Cashflow belief sich auf USD 3,3 Milliarden und lag damit etwa auf dem

Niveau des Vorjahresquartals.

Prioritäre Marken im ersten Quartal

Die Finanzergebnisse im ersten Quartal beruhen auf einer anhaltenden

Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber (in der Reihenfolge ihres

Beitrags zum Wachstum im ersten Quartal):

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Kisqali (USD 1 516 Millionen, +55% kWk) verzeichnete in allen

Regionen kräftige Umsatzsteigerungen mit einer anhaltenden

Dynamik in der Indikation bei Brustkrebs im Frühstadium und

einer führenden Position bei metastasierendem Brustkrebs.

-------------------------------------------------------------------------------

Pluvicto (USD 642 Millionen, +70% kWk) steigerte den Umsatz durch eine

anhaltend starke Nachfrage bei metastasierendem

kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) vor Behandlung

mit Taxanen in den USA sowie durch die Erweiterung des

Zugangs ausserhalb der USA.

-------------------------------------------------------------------------------

Kesimpta (USD 1 164 Millionen, +26% kWk) erzielte in allen Regionen

Umsatzsteigerungen, die auf einer erhöhten Nachfrage und

einem guten Zugang beruhten.

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Leqvio (USD 452 Millionen, +69% kWk) beschleunigte das Wachstum

ausserhalb der USA und profitierte von starker Akzeptanz in

China, nachdem es dort in die Liste der erstattungsfähigen

Medikamente (National Reimbursement Drug List, NRDL)

aufgenommen worden war.

-------------------------------------------------------------------------------

Scemblix (USD 433 Millionen, +79% kWk) steigerte den Umsatz in allen

Regionen, mit einer anhaltend starken Dynamik in der

Indikation zur Frühbehandlung in den USA, Japan und

Deutschland.

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Fabhalta (USD 169 Millionen, +103% kWk) konnte den Umsatz im ersten

Quartal mehr als verdoppeln, was auf die weitere Expansion

bei paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH) sowie

Nierenindikationen zurückzuführen war.

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Rhapsido (USD 37 Millionen) verzeichnete in den USA weiterhin eine

starke frühe Akzeptanz, die durch ein kostenloses

Arzneimittelprogramm für einen leichteren Zugang der

Patienten und durch zunehmende Kostendeckung unterstützt

wurde.

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Cosentyx (USD 1 566 Millionen, -2% kWk) verzeichnete weitgehend

stabile Umsätze. In den USA ging der Umsatz zurück, da die

höhere Nachfrage durch positive Anpassungen für

Erlösminderungen im Vorjahresquartal absorbiert wurde.

Ausserhalb der USA stieg der Umsatz weiterhin. Das zugrunde

liegende Umsatzwachstum belief sich weltweit auf +2% kWk.

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Zolgensma Gruppe (USD 302 Millionen, -12% kWk) verzeichnete aufgrund einer

geringeren Inzidenz spinaler Muskelatrophie (SMA) und

aufgrund des phasenweisen Behandlungsverlaufs einen

Umsatzrückgang, trotz eines nach wie vor starken Anteils an

der inzidenten Patientenpopulation (Neuerkrankte).

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Nettoumsätze der 20 führenden Marken im ersten Quartal

1. Quartal 2026 Veränderung in %

Mio. USD USD kWk

------------------------------------------------------------------------------

Cosentyx 1 566 2 -2

- ohne Anpassung für Erlösminderungen* 5 2

------------------------------------------------------------------------------

Kisqali 1 516 59 55

------------------------------------------------------------------------------

Entresto 1 305 -42 -46

------------------------------------------------------------------------------

Kesimpta 1 164 29 26

------------------------------------------------------------------------------

Pluvicto 642 73 70

------------------------------------------------------------------------------

Jakavi 557 13 5

------------------------------------------------------------------------------

Tafinlar + Mekinist 493 -11 -14

------------------------------------------------------------------------------

Ilaris 475 13 10

------------------------------------------------------------------------------

Leqvio 452 76 69

------------------------------------------------------------------------------

Scemblix 433 82 79

------------------------------------------------------------------------------

Xolair 388 -15 -20

------------------------------------------------------------------------------

Zolgensma Gruppe 302 -8 -12

------------------------------------------------------------------------------

Sandostatin Gruppe 287 -9 -12

------------------------------------------------------------------------------

Lutathera 211 9 7

------------------------------------------------------------------------------

Exforge Gruppe 203 13 7

------------------------------------------------------------------------------

Promacta/Revolade 184 -66 -68

------------------------------------------------------------------------------

Fabhalta 169 109 103

------------------------------------------------------------------------------

Tasigna 155 -59 -61

------------------------------------------------------------------------------

Diovan Gruppe 150 0 -4

------------------------------------------------------------------------------

Myfortic 111 12 9

------------------------------------------------------------------------------

Total Top 20 10 763 1 -3

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*Umsatzsteigerung im ersten Quartal beeinflusst durch Anpassungen für

Erlösminderungen in den USA im laufenden Jahr und im Vorjahr.

Aktuelle Informationen zu Forschung und Entwicklung - die wichtigsten

Entwicklungen im ersten Quartal

Neuzulassungen

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Cosentyx Die FDA bewilligte die Zulassung für Cosentyx zur Behandlung von

(Secukinumab) mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa (HS) bei

Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren. Es ist somit der einzige

Interleukin-17A-Hemmer, der für diese Patientenpopulation

zugelassen ist.

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Aktueller Stand von Zulassungsverfahren

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Rhapsido Der Ausschuss für Humanarzneimittel

(Remibrutinib) (CHMP) der Europäischen

Arzneimittelagentur (EMA) empfahl in

einer positiven Stellungnahme die

Marktzulassung von Remibrutinib zur

oralen Behandlung chronischer spontaner

Urtikaria (CSU) bei Erwachsenen, die nur

unzureichend auf eine Behandlung mit H1-

Antihistaminika ansprechen.

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Ianalumab Die FDA gewährte Breakthrough-Therapy-

(VAY736) Status und eine vorrangige Prüfung für

Ianalumab zur Behandlung des Sjögren-

Syndroms. Sie stützte sich dabei auf die

ersten globalen Phase-III-Studien, die

eine statistisch signifikante

Verringerung der Krankheitsaktivität

aufzeigten.

Zulassungsanträge für Ianalumab wurden

in den USA, Europa, China und Japan

abgeschlossen.

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Cosentyx Zulassungsanträge für Cosentyx bei

(Secukinumab) Polymyalgia rheumatica (PMR) wurden in

den USA, Europa und Japan abgeschlossen.

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Pluvicto Novartis hat den Antrag auf eine

((177Lu)Lutetium-vipivotidtetraxetan) Änderung vom Typ II bei der EMA für

Pluvicto zur Behandlung erwachsener

Patienten mit PSMA-positivem

metastasierendem kastrationsresistentem

Prostatakrebs (mCRPC) vor Chemotherapie

zurückgezogen, nachdem der CHMP gemeldet

hatte, den Antrag nicht zu unterstützen.

Der Rückzug hat nichts mit der Qualität,

Wirksamkeit oder Sicherheit von Pluvicto

zu tun und hat weder Einfluss auf

laufende klinische Studien und

zugelassene Indikationen noch auf

anhängige Zulassungsanträge innerhalb

oder ausserhalb der EU.

Bemerkenswert ist, dass die PSMAfore-

Studie, auf die sich der

Zulassungsantrag stützte, die Grundlage

für die erfolgreiche Zulassung von

Pluvicto im Rahmen der Vorbehandlung vor

einer Chemotherapie in den USA, Japan

und China bildete. Der Nutzen von

Pluvicto für diese Patientengruppe

spiegelt sich auch in den

evidenzbasierten Empfehlungen führender

Fachleitlinien wider, darunter die

Leitlinien der ESMO, der EAU, der ASCO

und des NCCN.

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Ergebnisse laufender klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen

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Remibrutinib Positive Topline-Ergebnisse aus der

zulassungsrelevanten Phase-III-Studie

RemIND zeigten, dass oral verabreichtes

Remibrutinib bei chronischer

induzierbarer Urtikaria (CINDU) den

primären Endpunkt erreichte. So wurden in

Woche 12 bei den drei häufigsten CINDU-

Typen - symptomatischer Dermographismus,

Kälteurtikaria und cholinergische

Urtikaria - im Vergleich zu Placebo

statistisch signifikante und klinisch

relevante vollständige Ansprechraten

erzielt. Remibrutinib wurde gut vertragen

und zeigte ein günstiges

Sicherheitsprofil, wobei keine Bedenken

hinsichtlich der Lebersicherheit gemeldet

wurden. Auf der Grundlage dieser

Ergebnisse wurde bei der FDA ein Antrag

auf Erweiterung der Zulassung (sNDA) für

die Behandlung von symptomatischem

Dermographismus eingereicht. Die

vollständigen Daten werden auf einem

bevorstehenden Medizinkongress

vorgestellt und den Gesundheitsbehörden

weltweit vorgelegt werden.

In einer Phase-II-Studie bei Erwachsenen

mit IgE-vermittelter Erdnussallergie

zeigte Remibrutinib im Vergleich zu

Placebo eine überlegene Wirksamkeit mit

dosisabhängigen Effekten sowie schnellem

Wirkungseintritt und wurde gut vertragen.

Die Daten wurden auf der Jahrestagung der

American Academy of Allergy, Asthma &

Immunology (AAAAI) vorgestellt. Ein

Phase-III-Programm zur Behandlung von

Nahrungsmittelallergien soll planmässig

in der zweiten Jahreshälfte 2026

beginnen.

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Fabhalta In der Phase-III-Studie APPLAUSE?IgAN

(Iptacopan) zeigten die im «The New England Journal

of Medicine» publizierten endgültigen

Zweijahresergebnisse, dass Fabhalta den

Rückgang der Nierenfunktion gegenüber

Placebo um 49,3% verlangsamte und das

Risiko für Ereignisse im Zusammenhang mit

Nierenversagen bei erwachsenen Patienten

mit Immunglobulin-A-Nephropathie (IgA-

Nephropathie, IgAN) senkte. Das

Sicherheitsprofil entsprach bisherigen

Ergebnissen. Die FDA genehmigte eine

vorrangige Prüfung von Fabhalta im Rahmen

des regulären Zulassungsverfahrens.

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Vanrafia Die endgültigen Ergebnisse aus der Phase-

(Atrasentan) III-Studie ALIGN zeigten einen

verlangsamten Rückgang der Nierenfunktion

bei Patienten mit IgA-Nephropathie

(IgAN), die mit Vanrafia behandelt

wurden, mit einem positiven Unterschied

in der Veränderung der geschätzten

glomerulären Filtrationsrate (eGFR)

gegenüber dem Ausgangswert im Vergleich

zu Placebo in Woche 136 (4 Wochen nach

Ende der Behandlung im Rahmen der Studie,

p = 0,057) sowie in Woche 132 (bei

Behandlungsende, p (nominell) = 0,039).

Die Sicherheit entsprach bisherigen

Ergebnissen. Novartis plant, diese Daten

in der ersten Jahreshälfte 2026 für eine

reguläre Zulassung einzureichen.

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Pluvicto Real-World-Analysen der PRECISION-

((177Lu)Lutetium- Plattform von Novartis zeigten, dass

vipivotidtetraxetan) Pluvicto bei Männern mit PSMA-positivem

metastasierendem kastrationsresistentem

Prostatakrebs (mCRPC), die nicht mit

Taxanen vorbehandelt waren und mindestens

einen Androgenrezeptor-Signalweg-

Inhibitor (ARPI) erhalten hatten, ein

medianes progressionsfreies Überleben

(PFS) von 13,5 Monaten erreichte. Ein

längeres medianes PFS wurde beobachtet,

wenn Pluvicto nach einer einzigen

vorherigen Behandlung mit einem ARPI

eingesetzt wurde, im Vergleich zur

Anwendung nach mehreren ARPIs. Die Daten

wurden auf dem ASCO-GU Symposium

vorgestellt.

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Cosentyx In einer matching-adjustierten indirekten

(Secukinumab) Vergleichsanalyse der Wirksamkeit und

Sicherheit im Rahmen von Phase-III-

Studien zur Behandlung von Hidradenitis

suppurativa (HS), darunter SUNSHINE und

SUNRISE, zeigte Cosentyx im Vergleich zu

Bimekizumab bis zur 48. Woche eine

bessere Vorbeugung von Schüben und ein

geringeres Risiko für Candida-Infektionen

bei vergleichbaren HiSCR50-Ansprechraten.

Die Daten wurden auf dem Kongress der

American Academy of Dermatology (AAD)

vorgestellt.

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Del-Zota Einjahresdaten aus den Phase-I/II-Studien

EXPLORE44 und EXPLORE44?OLE zur

Untersuchung von Del-Zota bei Patienten

mit Duchenne-Muskeldystrophie, die für

ein Exon-44-Skipping (DMD44) in Frage

kamen, zeigten eine anhaltende Senkung

der Serum-Kreatinkinase-Werte, einen

signifikanten Anstieg des

Dystrophinspiegels sowie Verbesserungen

bei mehreren funktionalen Messgrössen.

Das bisher beobachtete Sicherheitsprofil

entspricht früheren Ergebnissen. Die

Daten wurden auf dem Kongress der

Muscular Dystrophy Association (MDA)

vorgestellt.

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Del-Desiran Die im «The New England Journal of

Medicine» publizierten Endergebnisse aus

der Phase-I/II-Studie MARINA zu Del-

Desiran bei Erwachsenen mit myotoner

Dystrophie Typ 1 (DM1), zeigten eine

effektive Verabreichung in den Muskel,

eine Senkung des DMPK-mRNA-Spiegels sowie

Verbesserungen bei mehreren funktionalen

Messgrössen. Das bisher beobachtete

Sicherheitsprofil entspricht früheren

Ergebnissen. Del?Desiran wird derzeit in

der Phase-III-Studie HARBOR bei DM1

untersucht. Ergebnisse werden in der

zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet.

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Ausgewählte Transaktionen Novartis hat die Übernahme von Avidity

Biosciences erfolgreich abgeschlossen und

damit die Neurologie-Pipeline in

fortgeschrittenen Entwicklungsstadien

gestärkt sowie die xRNA-Strategie

vorangetrieben.

Novartis hat mit Synnovation Therapeutics

eine Vereinbarung über den Erwerb von

SNV4818 geschlossen, einem pan-mutanten

selektiven PI3K?-Inhibitor, der sich

derzeit in der Phase I/II für Patienten

mit HR-positivem/HER2-negativem

Brustkrebs und anderen soliden Tumoren im

fortgeschrittenen Stadium befindet. Das

Programm entspricht der Strategie von

Novartis im Bereich der

Brustkrebsbehandlung und ergänzt CDK-

Inhibitoren wie auch Hormontherapien im

Rahmen potenzieller

Kombinationsbehandlungen. Der Abschluss

der Transaktion wird vorbehaltlich der

üblichen Abschlussbedingungen in der

ersten Jahreshälfte 2026 erwartet.

Novartis hat eine Vereinbarung zur

Übernahme von Excellergy abgeschlossen,

die den Wirkstoff Exl-111 einschliesst.

Dabei handelt es sich um einen Anti-IgE-

Antikörper mit verlängerter Halbwertzeit

und hoher Affinität, der sich in Phase I

befindet und über einen differenzierten

Wirkmechanismus verfügt, der darauf

ausgelegt ist, rezeptorgebundenes IgE zu

dissoziieren und eine schnellere und

tiefgreifendere Herunterregulierung von

Fc?RI? zu bewirken. Diese Übernahme baut

auf der umfassenden Kompetenz von

Novartis in der IgE-Biologie und bei

allergischen Erkrankungen auf und bietet

das Potenzial für eine frühzeitigere

Linderung der Symptome, eine stärkere

Krankheitskontrolle und eine einfachere

Dosierung. Der Abschluss der Transaktion

wird vorbehaltlich der üblichen

Abschlussbedingungen in der zweiten

Jahreshälfte 2026 erwartet.

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Kapitalstruktur und Nettoschulden

Eine gute Ausgewogenheit zwischen Investitionen in die Geschäftsentwicklung,

einer starken Kapitalstruktur und attraktiven Aktionärsrenditen bleibt

vorrangig.

Im ersten Quartal 2026 kaufte Novartis im Rahmen des im Juli 2025 bekannt

gegebenen Aktienrückkaufprogramms im Umfang von bis zu USD 10 Milliarden (bei

dem bis zu USD 6,1 Milliarden noch verbleiben) insgesamt 10,4 Millionen Aktien

für USD 1,6 Milliarden über die zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange

zurück. Ausserdem wurden 2,0 Millionen Aktien (Eigenkapitalwert

USD 0,3 Milliarden) von Mitarbeitenden zurückgekauft. Im selben Zeitraum wurden

12,3 Millionen Aktien (Eigenkapitalwert USD 0,3 Milliarden) im Zusammenhang mit

aktienbasierten Vergütungsplänen an Mitarbeitende ausgeliefert. Novartis

beabsichtigt, den im Jahr 2026 durch aktienbasierte Vergütungspläne für

Mitarbeitende entstandenen Verwässerungseffekt im weiteren Verlauf des Jahres zu

kompensieren, zusätzlich zu den Aktienrückkäufen im Rahmen des

Aktienrückkaufprogramms von bis zu USD 10 Milliarden. Infolgedessen ging die

Gesamtzahl ausstehender Aktien gegenüber dem 31. Dezember 2025 um 0,1 Millionen

zurück. Diese Transaktionen mit eigenen Aktien führten zu einer Verringerung des

Eigenkapitals um USD 1,6 Milliarden und einem Geldabfluss von

USD 1,9 Milliarden.

Die Nettoverschuldung stieg gegenüber dem 31. Dezember 2025 von

USD 21,9 Milliarden auf USD 38,1 Milliarden per 31. März 2026. Die Zunahme ist

vor allem darauf zurückzuführen, dass der Free Cashflow in Höhe von

USD 3,3 Milliarden durch den Nettogeldabfluss für M&A-Aktivitäten und

Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten von USD 12,5 Milliarden, die

Ausschüttung der Nettojahresdividende in Höhe von USD 6,2 Milliarden im März

(dies entspricht einer Bruttodividende von USD 9,1 Milliarden, abzüglich der

schweizerischen Verrechnungssteuer von USD 2,9 Milliarden, die ihrer Fälligkeit

entsprechend im April 2026 gezahlt wurde) sowie den Geldabfluss für

Transaktionen mit eigenen Aktien von USD 1,9 Milliarden mehr als absorbiert

wurde.

Das langfristige Kreditrating des Unternehmens betrug per Ende des ersten

Quartals 2026 Aa3 bei Moody's Ratings sowie AA- bei S&P Global Ratings.

Ausblick 2026

Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse; Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei

konstanten Wechselkursen (kWk)

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Nettoumsatz Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich

erwartet

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives Kernergebnis Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich

erwartet

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Einfluss von Wechselkursen

Sollten sich die Wechselkurse im restlichen Jahresverlauf auf dem

Durchschnittsniveau von Ende April halten, rechnet Novartis im Jahr 2026 mit

einem positiven Wechselkurseffekt von 2 Prozentpunkten auf den Nettoumsatz bzw.

1 Prozentpunkt auf das operative Kernergebnis. Der geschätzte Wechselkurseffekt

auf die Ergebnisse wird monatlich auf der Website von Novartis veröffentlicht.

Kennzahlen(1)

Veränderung in

1. Quartal 2026 1. Quartal 2025 %

Mio. USD(2) Mio. USD(2) USD kWk

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoumsatz 13 113 13 233 -1 -5

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives Ergebnis 4 235 4 663 -9 -11

-------------------------------------------------------------------------------

In % des Umsatzes 32,3 35,2

-------------------------------------------------------------------------------

Reingewinn 3 156 3 609 -13 -13

-------------------------------------------------------------------------------

Gewinn pro Aktie (USD) 1,65 1,83 -10 -11

-------------------------------------------------------------------------------

Nettogeldfluss aus operativer

Tätigkeit 3 676 3 645 1

-------------------------------------------------------------------------------

Nicht-IFRS-Kennzahlen

-------------------------------------------------------------------------------

Free Cashflow 3 330 3 391 -2

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives Kernergebnis 4 897 5 575 -12 -14

-------------------------------------------------------------------------------

In % des Umsatzes 37,3 42,1

-------------------------------------------------------------------------------

Kernreingewinn 3 794 4 482 -15 -17

-------------------------------------------------------------------------------

Kerngewinn pro Aktie (USD) 1,99 2,28 -13 -15

-------------------------------------------------------------------------------

1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der

Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-

Kennzahlen finden sich auf Seite 32 der in englischer Sprache vorhandenen

Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben,

beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den

Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2. Millionen USD, sofern nicht anders

angegeben.

Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung

des finanziellen Zwischenberichts in englischer Sprache unter folgendem Link

verfügbar:

https://ml-eu.globenewswire.com/resource/download/7a686324-051d-4316-adeb-

1161ff818fc8/

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und

unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge

haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten

Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den

zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen

Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser

Mitteilung und dem jüngsten Dokument?Form 20-F? der Novartis AG, das bei der

?US Securities and Exchange Commission? hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem

Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Bei den Produktbezeichnungen in kursiver Schrift handelt es sich um eigene oder

in Lizenz genommene Warenzeichen von Novartis.

Über Novartis

Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert.

Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen

zu verbessern und zu verlängern, damit Patienten, medizinisches Fachpersonal und

die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere

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Verbindung.

Novartis wird heute um 14.00 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit eine

Telefonkonferenz mit Investoren durchführen, um diese Pressemitteilung zu

diskutieren. Gleichzeitig wird ein Webcast der Telefonkonferenz für Investoren

und andere Interessierte auf der Website von Novartis übertragen. Eine

Aufzeichnung ist kurze Zeit nach dem Live-Webcast abrufbar unter

https://www.novartis.com/investors/event-calendar.

Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung

des finanziellen Zwischenberichts in englischer Sprache unter folgendem Link

verfügbar: Er enthält weitere Informationen zu unserem Geschäft und der Pipeline

ausgewählter Präparate in später Entwicklungsphase. Die Präsentation zur

heutigen Telefonkonferenz finden Sie unter

https://www.novartis.com/investors/event-calendar.

Wichtige Termine

21. Juli 2026 Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahrs

2026

27. Oktober 2026 Ergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun

Monate 2026

18.-19. November 2026 Meet Novartis Management 2026 (London, Grossbritannien)

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Novartis Media Relations

E-Mail: media.relations@novartis.com (mailto:media.relations@novartis.com)

Novartis Investor Relations

Zentrale Investor Relations: +41 61 324 79 44

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