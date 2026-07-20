GNW-News: Novartis verzeichnete im zweiten Quartal Umsatzsteigerungen und baute die Pipeline weiter aus; Prognose für das Geschäftsjahr bekräftigt
Werte in diesem Artikel
^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zweites Quartal
* Der Nettoumsatz stieg um +1% (kWk(1), +3% USD), das operative
Kernergebnis(1) blieb unverändert (kWk und USD)
* Das Umsatzwachstum beruhte auf den prioritären Marken wie Kisqali
(+43% kWk), Kesimpta (+32% kWk), Scemblix (+89% kWk), Pluvicto
(+43% kWk) und Leqvio (+59% kWk)
* Die operative Kerngewinnmarge(1 )betrug 41,2%, -70 Basispunkte (kWk)
* Das operative Ergebnis ging im zweiten Quartal um -3% (kWk, -2% USD) zurück;
der Reingewinn sank um -19% (kWk und USD)
* Der Kerngewinn pro Aktie(1) verringerte sich im zweiten Quartal um -1% (kWk,
0% USD) auf USD 2,41
* Der Free Cashflow(1) belief sich im zweiten Quartal auf USD 5,6 Milliarden
(-12% USD)
* Im ersten Halbjahr ging der Nettoumsatz um -2% (kWk, +1% USD) zurück, das
operative Kernergebnis sank um -7% (kWk, -6% USD)
* Ausgewählte Meilensteine der Innovation im zweiten Quartal:
* Zulassung von Rhapsido für chronische spontane Urtikaria (CSU) in der EU
und in Japan; Phase-III-Ergebnisse zu chronischer induzierbarer
Urtikaria (CINDU) auf dem Kongress der European Academy of Allergy and
Clinical Immunology (EAACI) vorgestellt
* Zulassung der Europäischen Kommission für Itvisma als einzige
Genersatztherapie für eine breite Population von Patienten mit spinaler
Muskelatrophie (SMA)
* Für Kisqali zeigten Nachbeobachtungsdaten zu Brustkrebs im Frühstadium
nach 6 Jahren ein klinisch relevantes Gesamtüberleben; die FDA gewährte
pädiatrische Exklusivität, wodurch sich die Laufzeit aller im Orange
Book aufgeführten bestehenden Patente um sechs Monate verlängerte
* Zulassungsantrag (Biologics License Application) für Del-Zota für eine
beschleunigte Zulassung bei Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei der FDA
eingereicht
* Positive Phase-I/II-Biomarkerdaten zu Del-Brax bei fazioskapulohumeraler
Muskeldystrophie (FSHD)
* Prognose(2) für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt
* Wachstum des Nettoumsatzes und Rückgang des operativen Kernergebnisses
jeweils im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet
Basel, 21. Juli 2026 - Die Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 kommentierte Vas
Narasimhan, CEO von Novartis: «Novartis erzielte im zweiten Quartal solide
Ergebnisse und verzeichnete dank der anhaltenden Dynamik von Kisqali, Kesimpta,
Scemblix und Pluvicto wieder Umsatzsteigerungen. Die anfängliche Entwicklung
unserer jüngsten Markteinführungen, wie Rhapsido bei chronischer spontaner
Urtikaria (CSU) und Itvisma, ist ermutigend. Darüber hinaus haben wir bedeutende
Fortschritte in unserer Pipeline erzielt, insbesondere mit aktualisierten Daten
zum Gesamtüberleben bei Brustkrebs im Frühstadium unter Kisqali sowie einem
Antrag auf beschleunigte FDA-Zulassung für Del-Zota bei Duchenne-
Muskeldystrophie (DMD). Wir erwarten im zweiten Halbjahr mehrere wichtige
Studienergebnisse und bleiben auf Kurs, unsere Jahresprognose sowie unseren
mittelfristigen Ausblick zu erfüllen.»
1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der
Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRSKennzahlen
finden sich auf Seite 43 der in englischer Sprache vorhandenen Kurzfassung des
finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle
in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den Vergleichszeitraum des
Vorjahres. 2. Einzelheiten zu den Annahmen zur Prognose finden sich auf Seite 9.
Kennzahlen
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2. 2. 1. 1.
Quartal Quartal Veränderung Halbjahr Halbjahr Veränderung
2026 2025 in % 2026 2025 in %
Mio. Mio. Mio. Mio.
USD(1) USD(1) USD kWk USD(1) USD(1) USD kWk
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Nettoumsatz 14 408 14 054 3 1 27 521 27 287 1 -2
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Operatives
Ergebnis 4 750 4 864 -2 -3 8 985 9 527 -6 -7
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Reingewinn 3 257 4 024 -19 -19 6 413 7 633 -16 -17
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Gewinn pro
Aktie (USD) 1,71 2,07 -17 -18 3,37 3,91 -14 -15
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Free Cashflow 5 561 6 333 -12 8 891 9 724 -9
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Operatives
Kernergebnis 5 940 5 925 0 0 10 837 11 500 -6 -7
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Kernreingewinn 4 578 4 710 -3 -4 8 372 9 192 -9 -10
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Kerngewinn pro
Aktie (USD) 2,41 2,42 0 -1 4,39 4,69 -6 -8
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Strategie
Unser Fokus
Novartis ist ein rein auf innovative Arzneimittel spezialisiertes Unternehmen.
Unser Fokus richtet sich klar auf vier therapeutische Kernbereiche (Herz-
Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen; Immunologie; Neurologie;
Onkologie). In jedem dieser Bereiche verfügen wir über mehrere bedeutende
Arzneimittel im Markt und Produktkandidaten in der Pipeline, die auf eine hohe
Krankheitslast eingehen und bedeutendes Wachstumspotenzial aufweisen. Neben zwei
etablierten Technologieplattformen (Chemie und Biotherapeutika) erhalten drei
neue Plattformen (Gen- und Zelltherapie, Radioligandentherapie und xRNA) Vorrang
bei weiteren Investitionen in neue Forschungs-, Entwicklungs- und
Produktionskapazitäten. Geografisch konzentrieren wir uns auf das Wachstum in
unseren vorrangigen Märkten: USA, China, Deutschland und Japan.
Unsere Prioritäten
1. Wachstum beschleunigen: Erneutes Augenmerk auf die Entwicklung hochwertiger
Medikamente (neue Wirkstoffe) und Fokussierung auf erfolgreiche
Neueinführungen, mit einer reichhaltigen Pipeline in unseren therapeutischen
Kernbereichen.
2. Rendite erzielen: Weitere Verankerung operativer Höchstleistungen und
Verbesserung der Finanzergebnisse. Novartis geht bei der Kapitalzuweisung
weiterhin diszipliniert und aktionärsorientiert vor, wobei ein
beträchtlicher Cashflow und eine starke Kapitalstruktur für anhaltende
Flexibilität sorgen.
3. Basis stärken: Freisetzung des Leistungspotenzials unserer Mitarbeitenden,
Ausbau von Datenwissenschaft und -technologie sowie weiterer Aufbau des
Vertrauens in der Gesellschaft.
Finanzergebnisse
Zweites Quartal
Der Nettoumsatz belief sich auf USD 14,4 Milliarden (+3%, +1% kWk), wobei
Volumensteigerungen 18 Prozentpunkte beisteuerten, jedoch durch den Effekt der
Generikakonkurrenz von 14 Prozentpunkten teilweise absorbiert wurden. Die
Preisentwicklung hatte einen negativen Effekt von 3 Prozentpunkten, während die
Wechselkurse einen positiven Effekt von 2 Prozentpunkten ausmachten.
Das operative Ergebnis belief sich auf USD 4,8 Milliarden (-2%, -3% kWk). Dieser
Rückgang war vor allem auf den niedrigeren Bruttogewinn zurückzuführen,
teilweise kompensiert durch geringere Vertriebs- und Verwaltungskosten.
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1. Millionen USD, sofern nicht anders angegeben
Der Reingewinn betrug USD 3,3 Milliarden (-19%, -19% kWk), wobei er durch höhere
Ertragssteuern und einen höheren Zinsaufwand beeinträchtigt wurde. Der Gewinn
pro Aktie lag bei USD 1,71 (-17%, -18% kWk) und profitierte von der geringeren
gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.
Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 5,9 Milliarden (0%, 0% kWk) und
lag damit auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Die operative Kerngewinnmarge
sank um 1,0 Prozentpunkte (0,7 Prozentpunkte kWk) auf 41,2% des Nettoumsatzes.
Der Kernreingewinn betrug USD 4,6 Milliarden (-3%, -4% kWk). Dieser Rückgang war
vor allem auf einen höheren Zinsaufwand zurückzuführen. Der Kerngewinn pro Aktie
lag bei USD 2,41 (0%, -1% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten
durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.
Der Free Cashflow belief sich auf USD 5,6 Milliarden (-12%), was auf einen
geringeren Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit zurückzuführen war.
Erstes Halbjahr
Der Nettoumsatz belief sich auf USD 27,5 Milliarden (+1%, -2% kWk), wobei
Volumensteigerungen 15 Prozentpunkte beisteuerten, jedoch durch den Effekt der
Generikakonkurrenz von 14 Prozentpunkten beinahe absorbiert wurden. Die
Preisentwicklung hatte einen negativen Effekt von 3 Prozentpunkten, während die
Wechselkurse einen positiven Effekt von 3 Prozentpunkten ausmachten.
Das operative Ergebnis belief sich auf USD 9,0 Milliarden (-6%, -7% kWk). Dieser
Rückgang war vor allem auf den niedrigeren Bruttogewinn zurückzuführen,
teilweise kompensiert durch geringere Rechtskosten und niedrigere Vertriebs- und
Verwaltungskosten.
Der Reingewinn betrug USD 6,4 Milliarden (-16%, -17% kWk), was vor allem durch
das geringere operative Ergebnis, höhere Ertragssteuern und einen höheren
Zinsaufwand bedingt war. Der Gewinn pro Aktie lag bei USD 3,37 (-14%, -15% kWk)
und profitierte von der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl
ausstehender Aktien.
Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 10,8 Milliarden (-6%, -7% kWk).
Dieser Rückgang war vor allem auf den niedrigeren Bruttogewinn zurückzuführen.
Die operative Kerngewinnmarge sank um 2,7 Prozentpunkte (2,3 Prozentpunkte kWk)
auf 39,4% des Nettoumsatzes.
Der Kernreingewinn betrug USD 8,4 Milliarden (-9%, -10% kWk). Dieser Rückgang
war vor allem auf das geringere operative Kernergebnis und den höheren
Zinsaufwand zurückzuführen. Der Kerngewinn pro Aktie lag bei USD 4,39 (-6%, -8%
kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl
ausstehender Aktien.
Der Free Cashflow belief sich auf USD 8,9 Milliarden (-9%), was auf einen
geringeren Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit zurückzuführen war.
Prioritäre Marken im zweiten Quartal
Die Finanzergebnisse im zweiten Quartal beruhen auf einer anhaltenden
Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber (in der Reihenfolge ihres
Beitrags zum Wachstum im zweiten Quartal):
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Kisqali (USD 1 695 Millionen, +43% kWk) verzeichnete in allen
Regionen kräftige Umsatzsteigerungen mit anhaltenden
Marktanteilsgewinnen in der Indikation bei Brustkrebs im
Frühstadium und mit einer führenden Position bei
metastasierendem Brustkrebs.
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Kesimpta (USD 1 424 Millionen, +32% kWk) erzielte in allen Regionen
Umsatzsteigerungen, die auf einer erhöhten Nachfrage und
einem guten Zugang beruhten.
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Scemblix (USD 562 Millionen, +89% kWk) steigerte den Umsatz in allen
Regionen, mit einer anhaltend starken Dynamik in der
Indikation für neu diagnostizierte Patienten in den USA,
Japan und Deutschland.
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Pluvicto (USD 651 Millionen, +43% kWk) steigerte den Umsatz durch eine
anhaltend starke Nachfrage bei metastasierendem
kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) vor Behandlung
mit Taxanen in den USA sowie durch die Erweiterung des
Zugangs ausserhalb der USA.
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Cosentyx (USD 1 824 Millionen, +10% kWk) wuchs aufgrund der
Performance in den USA, einschliesslich eines Wachstums bei
Hidradenitis suppurativa (HS) und bei der intravenösen (IV-)
Formulierung. Ausserhalb der USA wurde das Wachstum in Europa
und den meisten aufstrebenden Märkten durch einen Rückgang in
China teilweise absorbiert.
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Leqvio (USD 480 Millionen, +59% kWk) erzielte in allen Regionen
Umsatzsteigerungen, bei weiterer Akzeptanz in China, nachdem
es dort in die Liste der erstattungsfähigen Medikamente
(National Reimbursement Drug List, NRDL) aufgenommen worden
war.
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Fabhalta (USD 225 Millionen, +88% kWk) steigerte die Umsätze aufgrund
der weiteren Expansion bei paroxysmaler nächtlicher
Hämoglobinurie (PNH) sowie bei Nierenindikationen.
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Zolgensma Gruppe (USD 365 Millionen, +20% kWk) steigerte die Umsätze, getragen
von einer anhaltenden Dynamik der Neueinführung von Itvisma
in den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
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Rhapsido (USD 64 Millionen) verzeichnete in den USA weiterhin eine
starke anfängliche Akzeptanz, unterstützt durch zunehmende
Kostendeckung und durch ein Programm für kostenlose
Medikamente zugunsten eines leichteren Zugangs der Patienten.
Die Umsätze ausserhalb der USA profitierten von der starken
anfänglichen Akzeptanz nach der Neueinführung in China.
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Nettoumsätze der 20 führenden Marken im zweiten Quartal und ersten Halbjahr
1.
2. Quartal Veränderung in Halbjahr Veränderung
2026 % 2026 in %
Mio. USD USD kWk Mio. USD USD kWk
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Cosentyx 1 824 12 10 3 390 7 5
-------------------------------------------------------------------------------
Kisqali 1 695 44 43 3 211 51 48
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Kesimpta 1 424 32 32 2 588 31 29
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Entresto 1 181 -50 -51 2 486 -46 -48
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Pluvicto 651 43 43 1 293 57 55
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Jakavi 576 10 8 1 133 12 6
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Tafinlar + Mekinist 581 1 0 1 074 -5 -7
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Ilaris 550 15 15 1 025 14 13
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Scemblix 562 89 89 995 86 85
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Leqvio 480 61 59 932 68 64
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Xolair 342 -23 -25 730 -19 -22
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Zolgensma Gruppe 365 23 20 667 7 3
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Sandostatin Gruppe 302 0 -1 589 -5 -7
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Lutathera 225 9 8 436 9 8
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Exforge Gruppe 191 0 -3 394 6 2
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Fabhalta 225 88 88 394 96 94
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Promacta/Revolade 179 -64 -65 363 -65 -66
-------------------------------------------------------------------------------
Diovan Gruppe 160 4 2 310 2 -2
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Tasigna 142 -57 -58 297 -58 -59
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Lucentis 126 -27 -30 230 -36 -40
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Total Top 20 11 781 2 1 22 537 1 -2
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Aktuelle Informationen zu Forschung und Entwicklung - die wichtigsten
Entwicklungen im zweiten Quartal
Neuzulassungen
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Rhapsido Die Europäische Kommission und das japanische
(Remibrutinib) Gesundheitsministerium (MHLW) bewilligten die
Zulassung für Rhapsido zur oralen Behandlung
erwachsener Patienten mit chronischer spontaner
Urtikaria (CSU), die nur unzureichend auf eine
Behandlung mit H1-Antihistaminika ansprechen. Dies
ist der erste zugelassene Bruton-Tyrosinkinase-
Hemmer (BTKi) zur CSU-Behandlung.
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Itvisma Die Europäische Kommission erteilte die Zulassung
(Onasemnogen-Abeparvovec) für Itvisma zur Behandlung von Kindern ab dem Alter
von zwei Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen mit
5q-assoziierter spinaler Muskelatrophie (SMA) und
einer biallelischen Mutation im SMN1-Gen (Survival
Motor Neuron 1). Dies ist die erste und einzige
verfügbare Genersatztherapie für diese breite
Patientenpopulation.
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Fabhalta Die FDA bewilligte im Juli die herkömmliche
(Iptacopan) Zulassung für Fabhalta als ersten und einzigen
Komplementinhibitor, der den fortschreitenden
Verlust der Nierenfunktion bei Erwachsenen mit
primärer Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN) und
einem Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung
signifikant verlangsamt.
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Aktueller Stand von Zulassungsverfahren
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Kisqali Die FDA gewährte Kisqali pädiatrische
(Ribociclib) Exklusivität und verlängerte damit die Laufzeit
der Exklusivität für alle derzeit im Orange Book
aufgeführten Patente um sechs Monate.
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KPE179 Für Del-Zota wurde bei der FDA eine Biologics
(Del-Zota) License Application eingereicht für eine
beschleunigte Zulassung bei Patienten mit
Duchenne-Muskeldystrophie (DMD), die eine
genetische Variante aufweisen, die für ein Exon-
44-Skipping (DMD44) geeignet sein könnte. Del-
Zota hatte zuvor bereits den Breakthrough-
Therapy-Status der FDA erhalten.
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Vanrafia Zulassungsanträge für eine herkömmliche Zulassung
(Atrasentan) von Vanrafia bei Erwachsenen mit Immunglobulin-A-
Nephropathie (IgAN) wurden in den USA und der EU
abgeschlossen.
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Coartem Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Coartem
(Artemether und Lumefantrin) Baby vorqualifiziert, das erste
Malariamedikament, das speziell für Neugeborene
und Kleinkinder mit einem Gewicht von 2 bis 5 kg
entwickelt wurde. Dies ist ein wichtiger Schritt,
um einen breiten Zugang über die öffentliche
Beschaffung zu gewährleisten.
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Ergebnisse laufender klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen
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Rhapsido Rhapsido erreichte in der Phase-III-Studie
(Remibrutinib) RemIND bei allen drei häufigsten Subtypen
chronischer induzierbarer Urtikaria (CINDU)
den primären Endpunkt. Unter der Behandlung
wurden nach 12 Wochen höhere Raten
vollständiger Symptomfreiheit erzielt,
wobei in zwei Subtypen bereits nach 2
Wochen erste Behandlungserfolge beobachtet
wurden. Im Vergleich zu Placebo erreichten
doppelt so viele Patienten eine Kontrolle
ihrer Symptome. Das Sicherheitsprofil war
günstig, und es gab keine Hinweise auf
leberbezogene Sicherheitsbedenken. Die
Ergebnisse unterstützen das Potenzial von
Rhapsido als erste zielgerichtete Therapie
für CINDU. Sie wurden auf dem Kongress der
European Academy of Allergy and Clinical
Immunology (EAACI) vorgestellt.
Die Phase-IIIb-Verlängerungsstudie REMIXED
bei chronischer spontaner Urtikaria (CSU)
zeigte, dass Patienten, deren Behandlung
mit Remibrutinib fortgesetzt wurde, ein um
72% geringeres Rückfallrisiko hatten und
über einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten
höhere Krankheitskontrollraten
aufrechterhielten als jene, die auf Placebo
umgestellt wurden. Das Sicherheitsprofil
blieb günstig. Die Daten wurden auf dem
Kongress der European Academy of Allergy
and Clinical Immunology (EAACI)
vorgestellt. Die Verlängerungsstudie wird
mit einer Nachbeobachtungsphase von drei
Jahren fortgesetzt.
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Pluvicto Subgruppenanalysen aus der Phase-III-Studie
((177Lu)Lutetium- PSMAddition zu Pluvicto in Kombination mit
vipivotidtetraxetan) der Standardtherapie (Androgen Receptor
Pathway Inhibitor plus
Androgendeprivationstherapie, ARPI + ADT)
bei Patienten mit PSMA-positivem
metastasierendem hormonsensitivem
Prostatakarzinom (mHSPC)(1) zeigten eine
konsistente Verbesserung des radiologisch
nachweisbaren progressionsfreien Überlebens
(rPFS) im Vergleich zur Standardtherapie
allein, unabhängig vom Volumen und
Erscheinungsbild des Tumors (de novo oder
rezidivierend). Der Vorteil war
vergleichbar mit dem zuvor berichteten
primären Endpunkt und zeigte eine
Verringerung des Risikos für eine
Progression oder den Todesfall um 28% bei
konsistentem Sicherheitsprofil. Die Daten
wurden auf dem Kongress der American
Society of Clinical Oncology (ASCO)
vorgestellt.
Weitere Daten aus der Studie PSMAddition
zeigten, dass Pluvicto in Kombination mit
der Standardtherapie bei PSMA+ mHSPC eine
höhere Frequenz und Tiefe des Ansprechens
des prostataspezifischen Antigens (PSA)
erreichte im Vergleich zur alleinigen
Standardtherapie. Das Risiko einer PSA-
Progression wurde dabei um 58% gesenkt. Die
Daten wurden auf dem Kongress der American
Urological Association (AUA) vorgestellt.
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Cosentyx In der Phase-III-Studie REPLENISH erreichte
(Secukinumab) Cosentyx bei Patienten mit Polymyalgia
rheumatica (PMR) nach 52 Wochen eine
statistisch signifikante, anhaltende
Remission im Vergleich zu Placebo. Die
Remissionsraten verdoppelten sich, während
auch die kumulative Glucocorticoid-
Exposition reduziert wurde. Das
Sicherheitsprofil von Cosentyx war
konsistent. Die Daten wurden in «The New
England Journal of Medicine» publiziert und
auf dem Kongress der European Alliance of
Associations for Rheumatology (EULAR)
vorgestellt. Zudem wurden die Daten bei den
Gesundheitsbehörden in den USA, der EU und
Japan zur Prüfung eingereicht.
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VAY736 In den Phase-III-Studien NEPTUNUS-1 und -2
(Ianalumab) mit erwachsenen Patienten mit Sjögren-
Syndrom zeigte Ianalumab eine konsistente
Verbesserung in den meisten ESSDAI-
Bereichen (EULAR Sjögren-Syndrom-
Krankheitsaktivitätsindex, EULAR Sjögren's
Syndrome Disease Activity Index),
einschliesslich der wichtigen Bereiche
Lymphadenopathie, peripheres Nervensystem
(PNS), Muskeln und Lunge. In der NEPTUNUS-
Verlängerungsstudie wurde eine vertiefte
Kontrolle der Krankheitsaktivität
beobachtet, mit weiteren Reduktionen des
ESSDAI nach 108 Wochen und mit einem
günstigen Sicherheitsprofil. Die Daten
wurden auf dem Kongress der European
Alliance of Associations for Rheumatology
(EULAR) vorgestellt. Zudem wurden die Daten
bei den Gesundheitsbehörden in den USA, der
EU und Japan zur Prüfung eingereicht.
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Vanrafia Die abschliessenden 30-Monats-Ergebnisse
(Atrasentan) der Phase-III-Studie ALIGN zeigten, dass
Vanrafia bei Erwachsenen mit Immunglobulin-
A-Nephropathie (IgAN) eine klinisch
relevante Verlangsamung des
Nierenfunktionsverlusts sowie eine
anhaltende Verringerung der Proteinurie
bewirkte. Die Vorteile zeigten sich
einheitlich bei allen Messgrössen der
Nierenfunktion sowie in den
Patientengruppen, die SGLT-2-Hemmer
erhielten. Das Sicherheitsprofil entsprach
dem aus früheren Studien. Die Ergebnisse
wurden in «The Lancet» publiziert und auf
dem Kongress der European Renal Association
(ERA) vorgestellt.
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DWH213 Die Biomarker-Kohorte der Phase-I/II-Studie
(Del-Brax) FORTITUDE zu Del-Brax bei Patienten mit
fazioskapulohumeraler Muskeldystrophie
(FSHD) erreichte ihre primären und
wichtigsten sekundären Endpunkte mit
Senkungen der Biomarker-Spiegel von KHDC1L
(cDUX) und Kreatinkinase. Dies deutet
sowohl auf eine starke Bindung an das
Zielmolekül als auch auf eine Verringerung
der Muskelschädigung hin. Das
Sicherheitsprofil entsprach bisherigen
Ergebnissen.
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Scemblix Daten aus Woche 144 der
(Asciminib) zulassungsrelevanten Phase-III-Studie
ASC4FIRST zu Scemblix bei Erwachsenen mit
neu diagnostizierter Philadelphia-
Chromosom-positiver chronischer myeloischer
Leukämie in der chronischen Phase (Ph+ CML-
CP) zeigten eine überlegene Rate guten
molekularen Ansprechens (MMR) im Vergleich
zu allen als Standardbehandlung
eingesetzten Tyrosinkinase-Inhibitoren
(TKIs), einschliesslich einer um 15,2%
höheren MMR-Rate gegenüber 2G-TKIs.
Scemblix verzeichnete weniger unerwünschte
Ereignisse des Grades >= 3 und eine weniger
als halb so hohe Therapieabbruchrate
infolge unerwünschter Ereignisse. Die Daten
wurden auf dem Kongress der American
Society of Clinical Oncology (ASCO)
vorgestellt.
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Kisqali Die sechsjährige NATALEE-
(Ribociclib) Nachbeobachtungsstudie zeigte bei der
breitesten Risiko-Patientenpopulation mit
Brustkrebs im Frühstadium einen klinisch
relevanten Gesamtüberlebensvorteil. Die
Daten werden auf einem bevorstehenden
Medizinkongress vorgestellt.
In der bislang grössten CDK4/6i-
Biomarkeranalyse bei frühem HR-
positivem/HER2-negativem Brustkrebs zeigte
die Studie NATALEE, dass Kisqali in
Kombination mit einem nichtsteroidalen
Aromatasehemmer (NSAI) bei allen mittels
PAM50 definierten intrinsischen Subtypen im
Vergleich zum NSAI allein einen
konsistenten Vorteil hinsichtlich des
invasiv-krankheitsfreien Überlebens (iDFS)
aufwies. Dabei wurden tendenziell grössere
Vorteile bei Patienten mit höheren Werten
bezüglich des genomischen Risikos oder der
Proliferationsaktivität festgestellt, auch
bei Hochrisiko-, lymphknotennegativer (N0-)
Erkrankung. Die Daten wurden auf dem
Kongress der American Society of Clinical
Oncology (ASCO) vorgestellt.
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HTT227 In der Zwischenanalyse der Phase-II-
(Votoplam) Langzeit-Verlängerungsstudie PIVOT-HD
zeigte die 10-mg-Dosierung von Votoplam bei
Patienten mit Huntington-Krankheit (HD) im
Frühstadium nach 24 Monaten eine
nachhaltige mHTT-Senkung bei gleichzeitig
günstigen Sicherheitsprofil. Die Phase-III-
Studie INVEST-HD befindet sich derzeit in
der aktiven Rekrutierungsphase.
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FUB523 Langzeitdaten aus der Phase-I/II-Studie zu
(Zigakibart) Zigakibart zeigten dauerhafte Reduktionen
der krankheitsrelevanten Biomarker,
einschliesslich Galaktose-defizientem
Immunglobulin A1 (Gd-IgA1) und
Immunglobulin A (IgA), bis zur Woche 124.
Zudem wurden klinisch relevante
Verringerungen der Proteinurie und eine
Stabilisierung der geschätzten glomerulären
Filtrationsrate (eGFR) verzeichnet, ohne
neue Sicherheitssignale. Die Daten wurden
auf dem Kongress der European Renal
Association (ERA) vorgestellt.
Zigakibart wird derzeit in der Phase-III-
Studie BEYOND bei Erwachsenen mit
Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN)
untersucht. Ergebnisse werden in der ersten
Jahreshälfte 2027 erwartet.
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YTB323 Vorläufige Daten aus den Phase-II-Studien
(Rap-Cel) AUTOGRAPH zu Rap-Cel zeigten bei Patienten
mit schweren, therapieresistenten
idiopathischen entzündlichen Myopathien und
diffuser kutaner systemischer Sklerose
(dcSSc) frühe, klinisch relevante
Verbesserungen sowie eine rasche und
tiefgreifende B-Zell-Depletion bei einem
gut handhabbaren Sicherheitsprofil.
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(225)Ac-PSMA-617 Phase-I-Daten aus der Studie AcTION zur
Radioligandentherapie (RLT) auf der Basis
von Actinium, Ac225?PSMA?617, zeigten bei
Patienten mit PSMA-positivem
metastasierendem kastrationsresistentem
Prostatakarzinom(2) eine
Antitumoraktivität, die sich in einem
Rückgang des PSA-Werts und radiologisch
nachweisbarem Ansprechen äusserte. Das
Sicherheitsprofil war gut zu handhaben. Die
Daten wurden auf dem Kongress der American
Society of Clinical Oncology (ASCO)
vorgestellt.
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Ausgewählte Transaktionen Novartis unterzeichnete im Juli eine
Vereinbarung zur Übernahme von Myricx Bio,
einem Biotechnologieunternehmen, das eine
neue Kategorie von Antikörper-Wirkstoff-
Konjugaten (ADCs) entwickelt. Die
Akquisition verstärkt die Onkologie-
Pipeline von Novartis durch zwei ADC-
Leitkandidaten, die auf B7-H3 und HER2
abzielen, und durch eine breitere
Wirkstoffplattform mit potenziellem Nutzen
in der Behandlung verschiedener solider
Tumorarten. Der Abschluss der Transaktion
wird vorbehaltlich der üblichen
Abschlussbedingungen in der zweiten
Jahreshälfte 2026 erwartet.
Novartis hat die Übernahme von Pikavation
Therapeutics, Inc. und SNV4818 erfolgreich
abgeschlossen und damit die Pipeline für
Brustkrebs im Frühstadium gestärkt.
Novartis hat die Übernahme von Excellergy
einschliesslich Exl-111 erfolgreich
abgeschlossen und baut damit auf der
umfassenden Kompetenz von Novartis in der
IgE-Biologie und bei allergischen
Erkrankungen auf.
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(1 )Auch bekannt als PSMA- (prostataspezifisches Membranantigen) positives
mAPMN/S- (metastasierendes Androgensignalwegmodulations-naives/sensitives)
Prostatakarzinom.
(2) Auch bekannt als PSMA- (prostataspezifisches Membranantigen) positives
mAPMR- (metastasierendes Androgensignalwegmodulations-resistentes)
Prostatakarzinom.
Kapitalstruktur und Nettoschulden
Eine gute Ausgewogenheit zwischen Investitionen in die Geschäftsentwicklung,
einer starken Kapitalstruktur und attraktiven Aktionärsrenditen bleibt
vorrangig.
Im ersten Halbjahr 2026 kaufte Novartis 18,2 Millionen Aktien für
USD 2,8 Milliarden über die zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange
zurück. Diese Rückkäufe umfassten 13,8 Millionen Aktien (USD 2,1 Milliarden) im
Rahmen des im Juli 2025 bekannt gegebenen Aktienrückkaufprogramms im Umfang von
bis zu USD 10 Milliarden (bei dem noch bis zu USD 5,6 Milliarden verbleiben).
Ausserdem wurden 4,4 Millionen Aktien (USD 0,7 Milliarden) zurückgekauft, um den
im Geschäftsjahr erwarteten Verwässerungseffekt im Zusammenhang mit
Vergütungsplänen von Mitarbeitenden zu kompensieren; die restlichen Rückkäufe
zu diesem Zweck werden im zweiten Halbjahr 2026 erfolgen. Weitere 2,0 Millionen
Aktien (USD 0,3 Milliarden) wurden von Mitarbeitenden zurückgekauft. Im selben
Zeitraum wurde ein Aufwand für aktienbasierte Vergütungspläne im Umfang von
USD 0,6 Milliarden im Eigenkapital erfasst und 12,7 Millionen Aktien wurden im
Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungsplänen aus früheren Jahren an
Mitarbeitende ausgeliefert. Infolgedessen ging die Gesamtzahl ausstehender
Aktien gegenüber dem 31. Dezember 2025 um 7,5 Millionen zurück. Diese
Transaktionen mit eigenen Aktien führten zu einer Verringerung des
Eigenkapitals um USD 2,4 Milliarden und Geldabflüssen von USD 3,1 Milliarden.
Die Nettoverschuldung stieg gegenüber dem 31. Dezember 2025 von
USD 21,9 Milliarden auf USD 39,4 Milliarden per 30. Juni 2026. Die Zunahme ist
vor allem darauf zurückzuführen, dass der Free Cashflow in Höhe von
USD 8,9 Milliarden durch den Nettogeldabfluss für M&A-Aktivitäten, Transaktionen
mit immateriellen Vermögenswerten und andere Akquisitionen von
USD 15,3 Milliarden, die Ausschüttung der Jahresdividende in Höhe von
USD 9,1 Milliarden und den Geldabfluss für Transaktionen mit eigenen Aktien von
USD 3,1 Milliarden mehr als absorbiert wurde.
Das langfristige Kreditrating des Unternehmens betrug per Ende des zweiten
Quartals 2026 Aa3 bei Moody's Ratings sowie AA- bei S&P Global Ratings.
Ausblick 2026
Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse; Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei
konstanten Wechselkursen (kWk)
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Nettoumsatz Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich
erwartet
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Operatives Kernergebnis Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich
erwartet
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Einfluss von Wechselkursen
Sollten sich die Wechselkurse im restlichen Jahresverlauf auf dem
Durchschnittsniveau von Mitte Juli halten, rechnet Novartis im Jahr 2026 mit
einem positiven Wechselkurseffekt von jeweils 1 Prozentpunkt auf den Nettoumsatz
sowie auf das operative Kernergebnis. Der geschätzte Wechselkurseffekt auf die
Ergebnisse wird monatlich auf der Website von Novartis veröffentlicht.
Kennzahlen(1
)
2. 2. 1. 1.
Quartal Quartal Veränderung Halbjahr Halbjahr Veränderung
2026 2025 in % 2026 2025 in %
Mio. Mio. Mio. Mio.
USD(2) USD(2) USD kWk USD(2) USD(2) USD kWk
------------------------------------------------ ----------------------------------
Nettoumsatz 14 408 14 054 3 1 27 521 27 287 1 -2
------------------------------------------------ ----------------------------------
Operatives
Ergebnis 4 750 4 864 -2 -3 8 985 9 527 -6 -7
------------------------------------------------ ----------------------------------
In % des
Umsatzes 33,0 34,6 32,6 34,9
------------------------------------------------ ----------------------------------
Reingewinn 3 257 4 024 -19 -19 6 413 7 633 -16 -17
------------------------------------------------ ----------------------------------
Gewinn pro
Aktie (USD) 1,71 2,07 -17 -18 3,37 3,91 -14 -15
------------------------------------------------ ----------------------------------
Nettogeldfluss
aus
operativer
Tätigkeit 5 882 6 664 -12 9 558 10 309 -7
------------------------------------------------ ----------------------------------
Nicht-IFRS-
Kennzahlen
------------------------------------------------ ----------------------------------
Free Cashflow 5 561 6 333 -12 8 891 9 724 -9
------------------------------------------------ ----------------------------------
Operatives
Kernergebnis 5 940 5 925 0 0 10 837 11 500 -6 -7
------------------------------------------------ ----------------------------------
In % des
Umsatzes 41,2 42,2 39,4 42,1
------------------------------------------------ ----------------------------------
Kernreingewinn 4 578 4 710 -3 -4 8 372 9 192 -9 -10
------------------------------------------------ ----------------------------------
Kerngewinn pro
Aktie (USD) 2,41 2,42 0 -1 4,39 4,69 -6 -8
------------------------------------------------ ----------------------------------
1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der
Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-
Kennzahlen finden sich auf Seite 43 der in englischer Sprache vorhandenen
Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben,
beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den
Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2. Millionen USD, sofern nicht anders
angegeben.
Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung
des finanziellen Zwischenberichts in englischer Sprache unter folgendem Link
verfügbar:
https://ml-eu.globenewswire.com/resource/download/4e53f554-1093-41f4-95a8-
a8ea8022015a
Disclaimer
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und
unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge
haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten
Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den
zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen
Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser
Mitteilung und dem jüngsten Dokument?Form 20-F? der Novartis AG, das bei der
?US Securities and Exchange Commission? hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem
Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.
Bei den Produktbezeichnungen in kursiver Schrift handelt es sich um eigene oder
in Lizenz genommene Warenzeichen von Novartis.
Über Novartis
Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert.
Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen
zu verbessern und zu verlängern, damit Patienten, medizinisches Fachpersonal und
die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere
Medikamente erreichen mehr als 300 Millionen Menschen weltweit.
Entdecken Sie mit uns die Medizin neu: Besuchen Sie uns unter
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w0m4ezZxEQEl0ptafXN2M99VRIk39pf49PAc8NbK93Pxp3uaSBQkAf8oEnzWXG8Sk$) in
Verbindung.
Novartis wird heute um 14.00 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit eine
Telefonkonferenz mit Investoren durchführen, um diese Pressemitteilung zu
diskutieren. Gleichzeitig wird ein Webcast der Telefonkonferenz für Investoren
und andere Interessierte auf der Website von Novartis übertragen. Eine
Aufzeichnung ist kurze Zeit nach dem Live-Webcast abrufbar unter
https://www.novartis.com/investors/event-calendar.
Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung
des finanziellen Zwischenberichts in englischer Sprache unter folgendem Link
verfügbar: Er enthält weitere Informationen zu unserem Geschäft und der Pipeline
ausgewählter Präparate in später Entwicklungsphase. Die Präsentation zur
heutigen Telefonkonferenz finden Sie unter
https://www.novartis.com/investors/event-calendar.
Wichtige Termine
27. Oktober 2026 Ergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun
Monate 2026
18.-19. November 2026 Meet Novartis Management 2026 (London, Grossbritannien)
3. Februar 2027 Ergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahres
2026
# # #
Novartis Media Relations
E-Mail: media.relations@novartis.com (mailto:media.relations@novartis.com)
Novartis Investor Relations
Zentrale Investor Relations: +41 61 324 79 44
E-Mail: investor.relations@novartis.com (mailto:investor.relations@novartis.com)
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG