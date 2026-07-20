GNW-News: Novartis verzeichnete im zweiten Quartal Umsatzsteigerungen und baute die Pipeline weiter aus; Prognose für das Geschäftsjahr bekräftigt

21.07.26 07:04 Uhr

Werte in diesem Artikel

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zweites Quartal

* Der Nettoumsatz stieg um +1% (kWk(1), +3% USD), das operative

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Kernergebnis(1) blieb unverändert (kWk und USD)

* Das Umsatzwachstum beruhte auf den prioritären Marken wie Kisqali

(+43% kWk), Kesimpta (+32% kWk), Scemblix (+89% kWk), Pluvicto

(+43% kWk) und Leqvio (+59% kWk)

* Die operative Kerngewinnmarge(1 )betrug 41,2%, -70 Basispunkte (kWk)

* Das operative Ergebnis ging im zweiten Quartal um -3% (kWk, -2% USD) zurück;

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der Reingewinn sank um -19% (kWk und USD)

* Der Kerngewinn pro Aktie(1) verringerte sich im zweiten Quartal um -1% (kWk,

0% USD) auf USD 2,41

* Der Free Cashflow(1) belief sich im zweiten Quartal auf USD 5,6 Milliarden

(-12% USD)

* Im ersten Halbjahr ging der Nettoumsatz um -2% (kWk, +1% USD) zurück, das

operative Kernergebnis sank um -7% (kWk, -6% USD)

Werbung

* Ausgewählte Meilensteine der Innovation im zweiten Quartal:

* Zulassung von Rhapsido für chronische spontane Urtikaria (CSU) in der EU

und in Japan; Phase-III-Ergebnisse zu chronischer induzierbarer

Urtikaria (CINDU) auf dem Kongress der European Academy of Allergy and

Clinical Immunology (EAACI) vorgestellt

* Zulassung der Europäischen Kommission für Itvisma als einzige

Genersatztherapie für eine breite Population von Patienten mit spinaler

Muskelatrophie (SMA)

* Für Kisqali zeigten Nachbeobachtungsdaten zu Brustkrebs im Frühstadium

nach 6 Jahren ein klinisch relevantes Gesamtüberleben; die FDA gewährte

pädiatrische Exklusivität, wodurch sich die Laufzeit aller im Orange

Book aufgeführten bestehenden Patente um sechs Monate verlängerte

* Zulassungsantrag (Biologics License Application) für Del-Zota für eine

beschleunigte Zulassung bei Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei der FDA

eingereicht

* Positive Phase-I/II-Biomarkerdaten zu Del-Brax bei fazioskapulohumeraler

Muskeldystrophie (FSHD)

* Prognose(2) für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt

* Wachstum des Nettoumsatzes und Rückgang des operativen Kernergebnisses

jeweils im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet

Basel, 21. Juli 2026 - Die Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 kommentierte Vas

Narasimhan, CEO von Novartis: «Novartis erzielte im zweiten Quartal solide

Ergebnisse und verzeichnete dank der anhaltenden Dynamik von Kisqali, Kesimpta,

Scemblix und Pluvicto wieder Umsatzsteigerungen. Die anfängliche Entwicklung

unserer jüngsten Markteinführungen, wie Rhapsido bei chronischer spontaner

Urtikaria (CSU) und Itvisma, ist ermutigend. Darüber hinaus haben wir bedeutende

Fortschritte in unserer Pipeline erzielt, insbesondere mit aktualisierten Daten

zum Gesamtüberleben bei Brustkrebs im Frühstadium unter Kisqali sowie einem

Antrag auf beschleunigte FDA-Zulassung für Del-Zota bei Duchenne-

Muskeldystrophie (DMD). Wir erwarten im zweiten Halbjahr mehrere wichtige

Studienergebnisse und bleiben auf Kurs, unsere Jahresprognose sowie unseren

mittelfristigen Ausblick zu erfüllen.»

1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der

Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRSKennzahlen

finden sich auf Seite 43 der in englischer Sprache vorhandenen Kurzfassung des

finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle

in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den Vergleichszeitraum des

Vorjahres. 2. Einzelheiten zu den Annahmen zur Prognose finden sich auf Seite 9.

Kennzahlen

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2. 2. 1. 1.

Quartal Quartal Veränderung Halbjahr Halbjahr Veränderung

2026 2025 in % 2026 2025 in %

Mio. Mio. Mio. Mio.

USD(1) USD(1) USD kWk USD(1) USD(1) USD kWk

-------------------------------------------------------------------------------------

Nettoumsatz 14 408 14 054 3 1 27 521 27 287 1 -2

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Operatives

Ergebnis 4 750 4 864 -2 -3 8 985 9 527 -6 -7

-------------------------------------------------------------------------------------

Reingewinn 3 257 4 024 -19 -19 6 413 7 633 -16 -17

-------------------------------------------------------------------------------------

Gewinn pro

Aktie (USD) 1,71 2,07 -17 -18 3,37 3,91 -14 -15

-------------------------------------------------------------------------------------

Free Cashflow 5 561 6 333 -12 8 891 9 724 -9

-------------------------------------------------------------------------------------

Operatives

Kernergebnis 5 940 5 925 0 0 10 837 11 500 -6 -7

-------------------------------------------------------------------------------------

Kernreingewinn 4 578 4 710 -3 -4 8 372 9 192 -9 -10

-------------------------------------------------------------------------------------

Kerngewinn pro

Aktie (USD) 2,41 2,42 0 -1 4,39 4,69 -6 -8

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Strategie

Unser Fokus

Novartis ist ein rein auf innovative Arzneimittel spezialisiertes Unternehmen.

Unser Fokus richtet sich klar auf vier therapeutische Kernbereiche (Herz-

Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen; Immunologie; Neurologie;

Onkologie). In jedem dieser Bereiche verfügen wir über mehrere bedeutende

Arzneimittel im Markt und Produkt­kandidaten in der Pipeline, die auf eine hohe

Krankheitslast eingehen und bedeutendes Wachstumspotenzial aufweisen. Neben zwei

etablierten Technologieplattformen (Chemie und Biotherapeutika) erhalten drei

neue Plattformen (Gen- und Zelltherapie, Radioligandentherapie und xRNA) Vorrang

bei weiteren Investitionen in neue Forschungs-, Entwicklungs- und

Produktionskapazitäten. Geografisch konzentrieren wir uns auf das Wachstum in

unseren vorrangigen Märkten: USA, China, Deutschland und Japan.

Unsere Prioritäten

1. Wachstum beschleunigen: Erneutes Augenmerk auf die Entwicklung hochwertiger

Medikamente (neue Wirkstoffe) und Fokussierung auf erfolgreiche

Neueinführungen, mit einer reichhaltigen Pipeline in unseren therapeutischen

Kernbereichen.

2. Rendite erzielen: Weitere Verankerung operativer Höchstleistungen und

Verbesserung der Finanzergeb­nisse. Novartis geht bei der Kapitalzuweisung

weiterhin diszipliniert und aktionärsorientiert vor, wobei ein

beträchtlicher Cashflow und eine starke Kapitalstruktur für anhaltende

Flexibilität sorgen.

3. Basis stärken: Freisetzung des Leistungspotenzials unserer Mitarbeitenden,

Ausbau von Datenwissenschaft und -technologie sowie weiterer Aufbau des

Vertrauens in der Gesellschaft.

Finanzergebnisse

Zweites Quartal

Der Nettoumsatz belief sich auf USD 14,4 Milliarden (+3%, +1% kWk), wobei

Volumensteigerungen 18 Prozent­punkte beisteuerten, jedoch durch den Effekt der

Generikakonkurrenz von 14 Prozentpunkten teilweise absorbiert wurden. Die

Preisentwicklung hatte einen negativen Effekt von 3 Prozentpunkten, während die

Wechselkurse einen positiven Effekt von 2 Prozentpunkten ausmachten.

Das operative Ergebnis belief sich auf USD 4,8 Milliarden (-2%, -3% kWk). Dieser

Rückgang war vor allem auf den niedrigeren Bruttogewinn zurückzuführen,

teilweise kompensiert durch geringere Vertriebs- und Verwaltungskosten.

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1. Millionen USD, sofern nicht anders angegeben

Der Reingewinn betrug USD 3,3 Milliarden (-19%, -19% kWk), wobei er durch höhere

Ertragssteuern und einen höheren Zinsaufwand beeinträchtigt wurde. Der Gewinn

pro Aktie lag bei USD 1,71 (-17%, -18% kWk) und profitierte von der geringeren

gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.

Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 5,9 Milliarden (0%, 0% kWk) und

lag damit auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Die operative Kerngewinnmarge

sank um 1,0 Prozentpunkte (0,7 Prozentpunkte kWk) auf 41,2% des Nettoumsatzes.

Der Kernreingewinn betrug USD 4,6 Milliarden (-3%, -4% kWk). Dieser Rückgang war

vor allem auf einen höheren Zinsaufwand zurückzuführen. Der Kerngewinn pro Aktie

lag bei USD 2,41 (0%, -1% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten

durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.

Der Free Cashflow belief sich auf USD 5,6 Milliarden (-12%), was auf einen

geringeren Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit zurückzuführen war.

Erstes Halbjahr

Der Nettoumsatz belief sich auf USD 27,5 Milliarden (+1%, -2% kWk), wobei

Volumensteigerungen 15 Prozent­punkte beisteuerten, jedoch durch den Effekt der

Generikakonkurrenz von 14 Prozentpunkten beinahe absorbiert wurden. Die

Preisentwicklung hatte einen negativen Effekt von 3 Prozentpunkten, während die

Wechselkurse einen positiven Effekt von 3 Prozentpunkten ausmachten.

Das operative Ergebnis belief sich auf USD 9,0 Milliarden (-6%, -7% kWk). Dieser

Rückgang war vor allem auf den niedrigeren Bruttogewinn zurückzuführen,

teilweise kompensiert durch geringere Rechtskosten und niedrigere Vertriebs- und

Verwaltungskosten.

Der Reingewinn betrug USD 6,4 Milliarden (-16%, -17% kWk), was vor allem durch

das geringere operative Ergebnis, höhere Ertragssteuern und einen höheren

Zinsaufwand bedingt war. Der Gewinn pro Aktie lag bei USD 3,37 (-14%, -15% kWk)

und profitierte von der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl

ausstehender Aktien.

Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 10,8 Milliarden (-6%, -7% kWk).

Dieser Rückgang war vor allem auf den niedrigeren Bruttogewinn zurückzuführen.

Die operative Kerngewinnmarge sank um 2,7 Prozentpunkte (2,3 Prozentpunkte kWk)

auf 39,4% des Nettoumsatzes.

Der Kernreingewinn betrug USD 8,4 Milliarden (-9%, -10% kWk). Dieser Rückgang

war vor allem auf das geringere operative Kernergebnis und den höheren

Zinsaufwand zurückzuführen. Der Kerngewinn pro Aktie lag bei USD 4,39 (-6%, -8%

kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl

ausstehender Aktien.

Der Free Cashflow belief sich auf USD 8,9 Milliarden (-9%), was auf einen

geringeren Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit zurückzuführen war.

Prioritäre Marken im zweiten Quartal

Die Finanzergebnisse im zweiten Quartal beruhen auf einer anhaltenden

Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber (in der Reihenfolge ihres

Beitrags zum Wachstum im zweiten Quartal):

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Kisqali (USD 1 695 Millionen, +43% kWk) verzeichnete in allen

Regionen kräftige Umsatzsteigerungen mit anhaltenden

Marktanteilsgewinnen in der Indikation bei Brustkrebs im

Frühstadium und mit einer führenden Position bei

metastasierendem Brustkrebs.

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Kesimpta (USD 1 424 Millionen, +32% kWk) erzielte in allen Regionen

Umsatzsteigerungen, die auf einer erhöhten Nachfrage und

einem guten Zugang beruhten.

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Scemblix (USD 562 Millionen, +89% kWk) steigerte den Umsatz in allen

Regionen, mit einer anhaltend starken Dynamik in der

Indikation für neu diagnostizierte Patienten in den USA,

Japan und Deutschland.

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Pluvicto (USD 651 Millionen, +43% kWk) steigerte den Umsatz durch eine

anhaltend starke Nachfrage bei metastasierendem

kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) vor Behandlung

mit Taxanen in den USA sowie durch die Erweiterung des

Zugangs ausserhalb der USA.

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Cosentyx (USD 1 824 Millionen, +10% kWk) wuchs aufgrund der

Performance in den USA, einschliesslich eines Wachstums bei

Hidradenitis suppurativa (HS) und bei der intravenösen (IV-)

Formulierung. Ausserhalb der USA wurde das Wachstum in Europa

und den meisten aufstrebenden Märkten durch einen Rückgang in

China teilweise absorbiert.

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Leqvio (USD 480 Millionen, +59% kWk) erzielte in allen Regionen

Umsatzsteigerungen, bei weiterer Akzeptanz in China, nachdem

es dort in die Liste der erstattungsfähigen Medikamente

(National Reimbursement Drug List, NRDL) aufgenommen worden

war.

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Fabhalta (USD 225 Millionen, +88% kWk) steigerte die Umsätze aufgrund

der weiteren Expansion bei paroxysmaler nächtlicher

Hämoglobinurie (PNH) sowie bei Nierenindikationen.

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Zolgensma Gruppe (USD 365 Millionen, +20% kWk) steigerte die Umsätze, getragen

von einer anhaltenden Dynamik der Neueinführung von Itvisma

in den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

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Rhapsido (USD 64 Millionen) verzeichnete in den USA weiterhin eine

starke anfängliche Akzeptanz, unterstützt durch zunehmende

Kostendeckung und durch ein Programm für kostenlose

Medikamente zugunsten eines leichteren Zugangs der Patienten.

Die Umsätze ausserhalb der USA profitierten von der starken

anfänglichen Akzeptanz nach der Neueinführung in China.

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Nettoumsätze der 20 führenden Marken im zweiten Quartal und ersten Halbjahr

1.

2. Quartal Veränderung in Halbjahr Veränderung

2026 % 2026 in %

Mio. USD USD kWk Mio. USD USD kWk

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Cosentyx 1 824 12 10 3 390 7 5

-------------------------------------------------------------------------------

Kisqali 1 695 44 43 3 211 51 48

-------------------------------------------------------------------------------

Kesimpta 1 424 32 32 2 588 31 29

-------------------------------------------------------------------------------

Entresto 1 181 -50 -51 2 486 -46 -48

-------------------------------------------------------------------------------

Pluvicto 651 43 43 1 293 57 55

-------------------------------------------------------------------------------

Jakavi 576 10 8 1 133 12 6

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Tafinlar + Mekinist 581 1 0 1 074 -5 -7

-------------------------------------------------------------------------------

Ilaris 550 15 15 1 025 14 13

-------------------------------------------------------------------------------

Scemblix 562 89 89 995 86 85

-------------------------------------------------------------------------------

Leqvio 480 61 59 932 68 64

-------------------------------------------------------------------------------

Xolair 342 -23 -25 730 -19 -22

-------------------------------------------------------------------------------

Zolgensma Gruppe 365 23 20 667 7 3

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Sandostatin Gruppe 302 0 -1 589 -5 -7

-------------------------------------------------------------------------------

Lutathera 225 9 8 436 9 8

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Exforge Gruppe 191 0 -3 394 6 2

-------------------------------------------------------------------------------

Fabhalta 225 88 88 394 96 94

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Promacta/Revolade 179 -64 -65 363 -65 -66

-------------------------------------------------------------------------------

Diovan Gruppe 160 4 2 310 2 -2

-------------------------------------------------------------------------------

Tasigna 142 -57 -58 297 -58 -59

-------------------------------------------------------------------------------

Lucentis 126 -27 -30 230 -36 -40

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Total Top 20 11 781 2 1 22 537 1 -2

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Aktuelle Informationen zu Forschung und Entwicklung - die wichtigsten

Entwicklungen im zweiten Quartal

Neuzulassungen

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Rhapsido Die Europäische Kommission und das japanische

(Remibrutinib) Gesundheitsministerium (MHLW) bewilligten die

Zulassung für Rhapsido zur oralen Behandlung

erwachsener Patienten mit chronischer spontaner

Urtikaria (CSU), die nur unzureichend auf eine

Behandlung mit H1-Antihistaminika ansprechen. Dies

ist der erste zugelassene Bruton-Tyrosinkinase-

Hemmer (BTKi) zur CSU-Behandlung.

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Itvisma Die Europäische Kommission erteilte die Zulassung

(Onasemnogen-Abeparvovec) für Itvisma zur Behandlung von Kindern ab dem Alter

von zwei Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen mit

5q-assoziierter spinaler Muskelatrophie (SMA) und

einer biallelischen Mutation im SMN1-Gen (Survival

Motor Neuron 1). Dies ist die erste und einzige

verfügbare Genersatztherapie für diese breite

Patientenpopulation.

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Fabhalta Die FDA bewilligte im Juli die herkömmliche

(Iptacopan) Zulassung für Fabhalta als ersten und einzigen

Komplementinhibitor, der den fortschreitenden

Verlust der Nierenfunktion bei Erwachsenen mit

primärer Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN) und

einem Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung

signifikant verlangsamt.

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Aktueller Stand von Zulassungsverfahren

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Kisqali Die FDA gewährte Kisqali pädiatrische

(Ribociclib) Exklusivität und verlängerte damit die Laufzeit

der Exklusivität für alle derzeit im Orange Book

aufgeführten Patente um sechs Monate.

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KPE179 Für Del-Zota wurde bei der FDA eine Biologics

(Del-Zota) License Application eingereicht für eine

beschleunigte Zulassung bei Patienten mit

Duchenne-Muskeldystrophie (DMD), die eine

genetische Variante aufweisen, die für ein Exon-

44-Skipping (DMD44) geeignet sein könnte. Del-

Zota hatte zuvor bereits den Breakthrough-

Therapy-Status der FDA erhalten.

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Vanrafia Zulassungsanträge für eine herkömmliche Zulassung

(Atrasentan) von Vanrafia bei Erwachsenen mit Immunglobulin-A-

Nephropathie (IgAN) wurden in den USA und der EU

abgeschlossen.

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Coartem Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Coartem

(Artemether und Lumefantrin) Baby vorqualifiziert, das erste

Malariamedikament, das speziell für Neugeborene

und Kleinkinder mit einem Gewicht von 2 bis 5 kg

entwickelt wurde. Dies ist ein wichtiger Schritt,

um einen breiten Zugang über die öffentliche

Beschaffung zu gewährleisten.

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Ergebnisse laufender klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen

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Rhapsido Rhapsido erreichte in der Phase-III-Studie

(Remibrutinib) RemIND bei allen drei häufigsten Subtypen

chronischer induzierbarer Urtikaria (CINDU)

den primären Endpunkt. Unter der Behandlung

wurden nach 12 Wochen höhere Raten

vollständiger Symptomfreiheit erzielt,

wobei in zwei Subtypen bereits nach 2

Wochen erste Behandlungserfolge beobachtet

wurden. Im Vergleich zu Placebo erreichten

doppelt so viele Patienten eine Kontrolle

ihrer Symptome. Das Sicherheitsprofil war

günstig, und es gab keine Hinweise auf

leberbezogene Sicherheitsbedenken. Die

Ergebnisse unterstützen das Potenzial von

Rhapsido als erste zielgerichtete Therapie

für CINDU. Sie wurden auf dem Kongress der

European Academy of Allergy and Clinical

Immunology (EAACI) vorgestellt.

Die Phase-IIIb-Verlängerungsstudie REMIXED

bei chronischer spontaner Urtikaria (CSU)

zeigte, dass Patienten, deren Behandlung

mit Remibrutinib fortgesetzt wurde, ein um

72% geringeres Rückfallrisiko hatten und

über einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten

höhere Krankheitskontrollraten

aufrechterhielten als jene, die auf Placebo

umgestellt wurden. Das Sicherheitsprofil

blieb günstig. Die Daten wurden auf dem

Kongress der European Academy of Allergy

and Clinical Immunology (EAACI)

vorgestellt. Die Verlängerungsstudie wird

mit einer Nachbeobachtungsphase von drei

Jahren fortgesetzt.

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Pluvicto Subgruppenanalysen aus der Phase-III-Studie

((177Lu)Lutetium- PSMAddition zu Pluvicto in Kombination mit

vipivotidtetraxetan) der Standardtherapie (Androgen Receptor

Pathway Inhibitor plus

Androgendeprivationstherapie, ARPI + ADT)

bei Patienten mit PSMA-positivem

metastasierendem hormonsensitivem

Prostatakarzinom (mHSPC)(1) zeigten eine

konsistente Verbesserung des radiologisch

nachweisbaren progressionsfreien Überlebens

(rPFS) im Vergleich zur Standardtherapie

allein, unabhängig vom Volumen und

Erscheinungsbild des Tumors (de novo oder

rezidivierend). Der Vorteil war

vergleichbar mit dem zuvor berichteten

primären Endpunkt und zeigte eine

Verringerung des Risikos für eine

Progression oder den Todesfall um 28% bei

konsistentem Sicherheitsprofil. Die Daten

wurden auf dem Kongress der American

Society of Clinical Oncology (ASCO)

vorgestellt.

Weitere Daten aus der Studie PSMAddition

zeigten, dass Pluvicto in Kombination mit

der Standardtherapie bei PSMA+ mHSPC eine

höhere Frequenz und Tiefe des Ansprechens

des prostataspezifischen Antigens (PSA)

erreichte im Vergleich zur alleinigen

Standardtherapie. Das Risiko einer PSA-

Progression wurde dabei um 58% gesenkt. Die

Daten wurden auf dem Kongress der American

Urological Association (AUA) vorgestellt.

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Cosentyx In der Phase-III-Studie REPLENISH erreichte

(Secukinumab) Cosentyx bei Patienten mit Polymyalgia

rheumatica (PMR) nach 52 Wochen eine

statistisch signifikante, anhaltende

Remission im Vergleich zu Placebo. Die

Remissionsraten verdoppelten sich, während

auch die kumulative Glucocorticoid-

Exposition reduziert wurde. Das

Sicherheitsprofil von Cosentyx war

konsistent. Die Daten wurden in «The New

England Journal of Medicine» publiziert und

auf dem Kongress der European Alliance of

Associations for Rheumatology (EULAR)

vorgestellt. Zudem wurden die Daten bei den

Gesundheitsbehörden in den USA, der EU und

Japan zur Prüfung eingereicht.

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VAY736 In den Phase-III-Studien NEPTUNUS-1 und -2

(Ianalumab) mit erwachsenen Patienten mit Sjögren-

Syndrom zeigte Ianalumab eine konsistente

Verbesserung in den meisten ESSDAI-

Bereichen (EULAR Sjögren-Syndrom-

Krankheitsaktivitätsindex, EULAR Sjögren's

Syndrome Disease Activity Index),

einschliesslich der wichtigen Bereiche

Lymphadenopathie, peripheres Nervensystem

(PNS), Muskeln und Lunge. In der NEPTUNUS-

Verlängerungsstudie wurde eine vertiefte

Kontrolle der Krankheitsaktivität

beobachtet, mit weiteren Reduktionen des

ESSDAI nach 108 Wochen und mit einem

günstigen Sicherheitsprofil. Die Daten

wurden auf dem Kongress der European

Alliance of Associations for Rheumatology

(EULAR) vorgestellt. Zudem wurden die Daten

bei den Gesundheitsbehörden in den USA, der

EU und Japan zur Prüfung eingereicht.

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Vanrafia Die abschliessenden 30-Monats-Ergebnisse

(Atrasentan) der Phase-III-Studie ALIGN zeigten, dass

Vanrafia bei Erwachsenen mit Immunglobulin-

A-Nephropathie (IgAN) eine klinisch

relevante Verlangsamung des

Nierenfunktionsverlusts sowie eine

anhaltende Verringerung der Proteinurie

bewirkte. Die Vorteile zeigten sich

einheitlich bei allen Messgrössen der

Nierenfunktion sowie in den

Patientengruppen, die SGLT-2-Hemmer

erhielten. Das Sicherheitsprofil entsprach

dem aus früheren Studien. Die Ergebnisse

wurden in «The Lancet» publiziert und auf

dem Kongress der European Renal Association

(ERA) vorgestellt.

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DWH213 Die Biomarker-Kohorte der Phase-I/II-Studie

(Del-Brax) FORTITUDE zu Del-Brax bei Patienten mit

fazioskapulohumeraler Muskeldystrophie

(FSHD) erreichte ihre primären und

wichtigsten sekundären Endpunkte mit

Senkungen der Biomarker-Spiegel von KHDC1L

(cDUX) und Kreatinkinase. Dies deutet

sowohl auf eine starke Bindung an das

Zielmolekül als auch auf eine Verringerung

der Muskelschädigung hin. Das

Sicherheitsprofil entsprach bisherigen

Ergebnissen.

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Scemblix Daten aus Woche 144 der

(Asciminib) zulassungsrelevanten Phase-III-Studie

ASC4FIRST zu Scemblix bei Erwachsenen mit

neu diagnostizierter Philadelphia-

Chromosom-positiver chronischer myeloischer

Leukämie in der chronischen Phase (Ph+ CML-

CP) zeigten eine überlegene Rate guten

molekularen Ansprechens (MMR) im Vergleich

zu allen als Standardbehandlung

eingesetzten Tyrosinkinase-Inhibitoren

(TKIs), einschliesslich einer um 15,2%

höheren MMR-Rate gegenüber 2G-TKIs.

Scemblix verzeichnete weniger unerwünschte

Ereignisse des Grades >= 3 und eine weniger

als halb so hohe Therapieabbruchrate

infolge unerwünschter Ereignisse. Die Daten

wurden auf dem Kongress der American

Society of Clinical Oncology (ASCO)

vorgestellt.

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Kisqali Die sechsjährige NATALEE-

(Ribociclib) Nachbeobachtungsstudie zeigte bei der

breitesten Risiko-Patientenpopulation mit

Brustkrebs im Frühstadium einen klinisch

relevanten Gesamtüberlebensvorteil. Die

Daten werden auf einem bevorstehenden

Medizinkongress vorgestellt.

In der bislang grössten CDK4/6i-

Biomarkeranalyse bei frühem HR-

positivem/HER2-negativem Brustkrebs zeigte

die Studie NATALEE, dass Kisqali in

Kombination mit einem nichtsteroidalen

Aromatasehemmer (NSAI) bei allen mittels

PAM50 definierten intrinsischen Subtypen im

Vergleich zum NSAI allein einen

konsistenten Vorteil hinsichtlich des

invasiv-krankheitsfreien Überlebens (iDFS)

aufwies. Dabei wurden tendenziell grössere

Vorteile bei Patienten mit höheren Werten

bezüglich des genomischen Risikos oder der

Proliferationsaktivität festgestellt, auch

bei Hochrisiko-, lymphknotennegativer (N0-)

Erkrankung. Die Daten wurden auf dem

Kongress der American Society of Clinical

Oncology (ASCO) vorgestellt.

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HTT227 In der Zwischenanalyse der Phase-II-

(Votoplam) Langzeit-Verlängerungsstudie PIVOT-HD

zeigte die 10-mg-Dosierung von Votoplam bei

Patienten mit Huntington-Krankheit (HD) im

Frühstadium nach 24 Monaten eine

nachhaltige mHTT-Senkung bei gleichzeitig

günstigen Sicherheitsprofil. Die Phase-III-

Studie INVEST-HD befindet sich derzeit in

der aktiven Rekrutierungsphase.

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FUB523 Langzeitdaten aus der Phase-I/II-Studie zu

(Zigakibart) Zigakibart zeigten dauerhafte Reduktionen

der krankheitsrelevanten Biomarker,

einschliesslich Galaktose-defizientem

Immunglobulin A1 (Gd-IgA1) und

Immunglobulin A (IgA), bis zur Woche 124.

Zudem wurden klinisch relevante

Verringerungen der Proteinurie und eine

Stabilisierung der geschätzten glomerulären

Filtrationsrate (eGFR) verzeichnet, ohne

neue Sicherheitssignale. Die Daten wurden

auf dem Kongress der European Renal

Association (ERA) vorgestellt.

Zigakibart wird derzeit in der Phase-III-

Studie BEYOND bei Erwachsenen mit

Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN)

untersucht. Ergebnisse werden in der ersten

Jahreshälfte 2027 erwartet.

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YTB323 Vorläufige Daten aus den Phase-II-Studien

(Rap-Cel) AUTOGRAPH zu Rap-Cel zeigten bei Patienten

mit schweren, therapieresistenten

idiopathischen entzündlichen Myopathien und

diffuser kutaner systemischer Sklerose

(dcSSc) frühe, klinisch relevante

Verbesserungen sowie eine rasche und

tiefgreifende B-Zell-Depletion bei einem

gut handhabbaren Sicherheitsprofil.

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(225)Ac-PSMA-617 Phase-I-Daten aus der Studie AcTION zur

Radioligandentherapie (RLT) auf der Basis

von Actinium, Ac225?PSMA?617, zeigten bei

Patienten mit PSMA-positivem

metastasierendem kastrationsresistentem

Prostatakarzinom(2) eine

Antitumoraktivität, die sich in einem

Rückgang des PSA-Werts und radiologisch

nachweisbarem Ansprechen äusserte. Das

Sicherheitsprofil war gut zu handhaben. Die

Daten wurden auf dem Kongress der American

Society of Clinical Oncology (ASCO)

vorgestellt.

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Ausgewählte Transaktionen Novartis unterzeichnete im Juli eine

Vereinbarung zur Übernahme von Myricx Bio,

einem Biotechnologieunternehmen, das eine

neue Kategorie von Antikörper-Wirkstoff-

Konjugaten (ADCs) entwickelt. Die

Akquisition verstärkt die Onkologie-

Pipeline von Novartis durch zwei ADC-

Leitkandidaten, die auf B7-H3 und HER2

abzielen, und durch eine breitere

Wirkstoffplattform mit potenziellem Nutzen

in der Behandlung verschiedener solider

Tumorarten. Der Abschluss der Transaktion

wird vorbehaltlich der üblichen

Abschlussbedingungen in der zweiten

Jahreshälfte 2026 erwartet.

Novartis hat die Übernahme von Pikavation

Therapeutics, Inc. und SNV4818 erfolgreich

abgeschlossen und damit die Pipeline für

Brustkrebs im Frühstadium gestärkt.

Novartis hat die Übernahme von Excellergy

einschliesslich Exl-111 erfolgreich

abgeschlossen und baut damit auf der

umfassenden Kompetenz von Novartis in der

IgE-Biologie und bei allergischen

Erkrankungen auf.

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(1 )Auch bekannt als PSMA- (prostataspezifisches Membranantigen) positives

mAPMN/S- (metastasierendes Androgensignalwegmodulations-naives/sensitives)

Prostatakarzinom.

(2) Auch bekannt als PSMA- (prostataspezifisches Membranantigen) positives

mAPMR- (metastasierendes Androgensignalwegmodulations-resistentes)

Prostatakarzinom.

Kapitalstruktur und Nettoschulden

Eine gute Ausgewogenheit zwischen Investitionen in die Geschäftsentwicklung,

einer starken Kapitalstruktur und attraktiven Aktionärsrenditen bleibt

vorrangig.

Im ersten Halbjahr 2026 kaufte Novartis 18,2 Millionen Aktien für

USD 2,8 Milliarden über die zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange

zurück. Diese Rückkäufe umfassten 13,8 Millionen Aktien (USD 2,1 Milliarden) im

Rahmen des im Juli 2025 bekannt gegebenen Aktienrückkaufprogramms im Umfang von

bis zu USD 10 Milliarden (bei dem noch bis zu USD 5,6 Milliarden verbleiben).

Ausserdem wurden 4,4 Millionen Aktien (USD 0,7 Milliarden) zurückgekauft, um den

im Geschäftsjahr erwarteten Verwässerungseffekt im Zusammenhang mit

Vergütungs­plänen von Mitarbeitenden zu kompensieren; die restlichen Rückkäufe

zu diesem Zweck werden im zweiten Halbjahr 2026 erfolgen. Weitere 2,0 Millionen

Aktien (USD 0,3 Milliarden) wurden von Mitarbeitenden zurückgekauft. Im selben

Zeitraum wurde ein Aufwand für aktienbasierte Vergütungspläne im Umfang von

USD 0,6 Milliarden im Eigenkapital erfasst und 12,7 Millionen Aktien wurden im

Zusammenhang mit aktien­basierten Vergütungsplänen aus früheren Jahren an

Mitarbeitende ausgeliefert. Infolgedessen ging die Gesamtzahl ausstehender

Aktien gegenüber dem 31. Dezember 2025 um 7,5 Millionen zurück. Diese

Trans­aktionen mit eigenen Aktien führten zu einer Verringerung des

Eigenkapitals um USD 2,4 Milliarden und Geldabflüssen von USD 3,1 Milliarden.

Die Nettoverschuldung stieg gegenüber dem 31. Dezember 2025 von

USD 21,9 Milliarden auf USD 39,4 Milliarden per 30. Juni 2026. Die Zunahme ist

vor allem darauf zurückzuführen, dass der Free Cashflow in Höhe von

USD 8,9 Milliarden durch den Nettogeldabfluss für M&A-Aktivitäten, Transaktionen

mit immateriellen Vermögens­werten und andere Akquisitionen von

USD 15,3 Milliarden, die Ausschüttung der Jahresdividende in Höhe von

USD 9,1 Milliarden und den Geldabfluss für Transaktionen mit eigenen Aktien von

USD 3,1 Milliarden mehr als absorbiert wurde.

Das langfristige Kreditrating des Unternehmens betrug per Ende des zweiten

Quartals 2026 Aa3 bei Moody's Ratings sowie AA- bei S&P Global Ratings.

Ausblick 2026

Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse; Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei

konstanten Wechselkursen (kWk)

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Nettoumsatz Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich

erwartet

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Operatives Kernergebnis Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich

erwartet

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Einfluss von Wechselkursen

Sollten sich die Wechselkurse im restlichen Jahresverlauf auf dem

Durchschnittsniveau von Mitte Juli halten, rechnet Novartis im Jahr 2026 mit

einem positiven Wechselkurseffekt von jeweils 1 Prozentpunkt auf den Nettoumsatz

sowie auf das operative Kernergebnis. Der geschätzte Wechselkurseffekt auf die

Ergebnisse wird monatlich auf der Website von Novartis veröffentlicht.

Kennzahlen(1

)

2. 2. 1. 1.

Quartal Quartal Veränderung Halbjahr Halbjahr Veränderung

2026 2025 in % 2026 2025 in %

Mio. Mio. Mio. Mio.

USD(2) USD(2) USD kWk USD(2) USD(2) USD kWk

------------------------------------------------ ----------------------------------

Nettoumsatz 14 408 14 054 3 1 27 521 27 287 1 -2

------------------------------------------------ ----------------------------------

Operatives

Ergebnis 4 750 4 864 -2 -3 8 985 9 527 -6 -7

------------------------------------------------ ----------------------------------

In % des

Umsatzes 33,0 34,6 32,6 34,9

------------------------------------------------ ----------------------------------

Reingewinn 3 257 4 024 -19 -19 6 413 7 633 -16 -17

------------------------------------------------ ----------------------------------

Gewinn pro

Aktie (USD) 1,71 2,07 -17 -18 3,37 3,91 -14 -15

------------------------------------------------ ----------------------------------

Nettogeldfluss

aus

operativer

Tätigkeit 5 882 6 664 -12 9 558 10 309 -7

------------------------------------------------ ----------------------------------

Nicht-IFRS-

Kennzahlen

------------------------------------------------ ----------------------------------

Free Cashflow 5 561 6 333 -12 8 891 9 724 -9

------------------------------------------------ ----------------------------------

Operatives

Kernergebnis 5 940 5 925 0 0 10 837 11 500 -6 -7

------------------------------------------------ ----------------------------------

In % des

Umsatzes 41,2 42,2 39,4 42,1

------------------------------------------------ ----------------------------------

Kernreingewinn 4 578 4 710 -3 -4 8 372 9 192 -9 -10

------------------------------------------------ ----------------------------------

Kerngewinn pro

Aktie (USD) 2,41 2,42 0 -1 4,39 4,69 -6 -8

------------------------------------------------ ----------------------------------

1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der

Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-

Kennzahlen finden sich auf Seite 43 der in englischer Sprache vorhandenen

Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben,

beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den

Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2. Millionen USD, sofern nicht anders

angegeben.

Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung

des finanziellen Zwischenberichts in englischer Sprache unter folgendem Link

verfügbar:

https://ml-eu.globenewswire.com/resource/download/4e53f554-1093-41f4-95a8-

a8ea8022015a

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und

unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge

haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten

Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den

zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen

Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser

Mitteilung und dem jüngsten Dokument?Form 20-F? der Novartis AG, das bei der

?US Securities and Exchange Commission? hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem

Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Bei den Produktbezeichnungen in kursiver Schrift handelt es sich um eigene oder

in Lizenz genommene Warenzeichen von Novartis.

Über Novartis

Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert.

Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen

zu verbessern und zu verlängern, damit Patienten, medizinisches Fachpersonal und

die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere

Medikamente erreichen mehr als 300 Millionen Menschen weltweit.

Entdecken Sie mit uns die Medizin neu: Besuchen Sie uns unter

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Verbindung.

Novartis wird heute um 14.00 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit eine

Telefonkonferenz mit Investoren durchführen, um diese Pressemitteilung zu

diskutieren. Gleichzeitig wird ein Webcast der Telefonkonferenz für Investoren

und andere Interessierte auf der Website von Novartis übertragen. Eine

Aufzeichnung ist kurze Zeit nach dem Live-Webcast abrufbar unter

https://www.novartis.com/investors/event-calendar.

Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung

des finanziellen Zwischenberichts in englischer Sprache unter folgendem Link

verfügbar: Er enthält weitere Informationen zu unserem Geschäft und der Pipeline

ausgewählter Präparate in später Entwicklungsphase. Die Präsentation zur

heutigen Telefonkonferenz finden Sie unter

https://www.novartis.com/investors/event-calendar.

Wichtige Termine

27. Oktober 2026 Ergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun

Monate 2026

18.-19. November 2026 Meet Novartis Management 2026 (London, Grossbritannien)

3. Februar 2027 Ergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahres

2026

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