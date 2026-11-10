GNW-News: Nu-Tek BioSciences hat die Überprüfung der ISO 9001-Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen und bekräftigt damit sein Engagement für die Qualität ...

10.11.26 15:04 Uhr

^MINNETONKA, Minnesota, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, ein

Marktführer in der Herstellung von zu 100 % tierfreien (AOF) Peptonen und

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Proteinhydrolysaten, hat seine jüngste Überprüfung im Rahmen der ISO 9001-

Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen. Das erfolgreiche Audit bestätigt das

Engagement des Unternehmens für Qualitätsmanagement und kontinuierliche

Verbesserung bei der Herstellung kritischer Rohstoffe.

Nu-Tek erhielt die ISO 9001-Zertifizierung erstmals im Jahr 2019 und unterzieht

sich weiterhin den erforderlichen Überwachungsaudits, um die Zertifizierung

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aufrechtzuerhalten. Dieser fortlaufende Prozess spiegelt das Bestreben des

Unternehmens wider, ein straffes Qualitätsmanagementsystem aufrechtzuerhalten

und den hohen Anforderungen der pharmazeutischen und biopharmazeutischen

Herstellung gerecht zu werden.

Für führende Unternehmen der Bioprozessindustrie bilden Zertifizierungen eine

entscheidende Grundlage für die Bewertung und Pflege qualifizierter Lieferanten.

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Die Norm ISO 9001 ermöglicht es Kunden - zusammen mit den entsprechenden SQF-,

Halal-, Koscher- und Bio-Zertifizierungen -, ihre Lieferanten anhand der für

ihre Betriebsabläufe geltenden Anforderungen in den Bereichen

Qualitätsmanagement, Produkte und Beschaffung zu bewerten.

?Rohstoffe sind für eine zuverlässige biopharmazeutische Herstellung

unverzichtbar, und das Vertrauen in den Lieferanten ist ebenso entscheidend wie

der Inhaltsstoff selbst", so Tom Yezzi, Geschäftsführer von Nu-Tek BioSciences.

?Die Aufrechterhaltung unserer Zertifizierung nach ISO 9001 spiegelt unser

Engagement für Qualität und kontinuierliche Verbesserung wider. Wir sind uns

bewusst, dass unsere Kunden bei ihren Bemühungen, bahnbrechende Therapien auf

den Markt zu bringen, auf strenge Lieferantenkontrollen angewiesen sind, und

legen großen Wert auf unsere ISO-, SQF- und sonstigen Zertifizierungen, um

sicherzustellen, dass sie über Materialien von höchster Qualität für die

Bioprozessierung verfügen."

Während biopharmazeutische Hersteller die Kontrolle über kritische Rohstoffe

verstärken, konzentriert sich Nu-Tek weiterhin darauf, Inhaltsstoffe ohne

tierische Herkunft zu liefern - gestützt durch ein klares Bekenntnis zu

Fertigungsqualität und Kundendienst.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung

hochwertiger, zu 100 % tierfreier (AOF) Peptone und Proteinhydrolysate. Das

Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota, betreibt eine hochmoderne,

zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die Herstellung erstklassiger

Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie spezialisiert ist. Die

bahnbrechenden Lösungen von Nu-Tek sind ein wesentlicher Bestandteil der

Zellkultur und der mikrobiellen Fermentation und unterstützen die Herstellung

von Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen Biologika. Weitere

Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com (https://www.nu-

tekbiosciences.com/).

Ansprechpartner für die Presse:

Courtney Jones

Leiterin der Abteilung für Geschäftsentwicklung

cjones@nu-tekbioscience.com

+1 (952) 936-3614

Ein zu dieser Mitteilung gehörendes Video finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5e68daf7-649f-4034-b5b3-

52f3ffe56d24

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