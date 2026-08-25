GNW-News: Nu-Tek BioSciences nimmt an der BPI East 2026 in Boston teil und verbindet tierversuchsfreie Nährstoffe für Kulturmedien mit den Wachstumsstrategie...
^* Nu-Tek wird sich während der BioProcess International East vom 22. bis 25.
September in Boston mit führenden Vertretern der Pharmabranche treffen, um
über Peptone und Proteinhydrolysate zu sprechen, die zu 100 % frei von
tierischen Bestandteilen sind, wobei der Schwerpunkt auf Produktqualität und
Versorgungssicherheit liegt.
MINNETONKA, Minnesota, Aug. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences,
Marktführer für zu 100 % tierfreie Peptone und Proteinhydrolysate, wird sich mit
Branchenführern auf der BioProcess International East (BPI East) treffen, die
vom 22. bis 25. September 2026 im Hynes Convention Center in Boston,
Massachusetts, stattfindet. Nu-Tek wird sich mit Entscheidungsträgern treffen,
die Rohstoffe für Zellkulturmedien beschaffen und qualifizieren, wobei der
Schwerpunkt auf Leistung, Zuverlässigkeit und Lieferkontinuität liegt.
Nu-Tek bietet der Pharmabranche ein einzigartiges, tierversuchsfreies
Produktportfolio, das Anwendungen in den Bereichen Zellkultur und mikrobielle
Fermentation für Impfstoffe, Therapeutika und andere Biologika unterstützt. Die
pflanzen- und hefebasierten Nährstoffe für Kulturmedien des Unternehmens sollen
Teams dabei helfen, Risiken bei der Medienentwicklung zu minimieren, die
Versorgungssicherheit zu stärken und die technischen Anforderungen der modernen
Bioprozesstechnik zu erfüllen.
?Die Bioprozessindustrie ist von der Kontrolle kritischer Rohstoffe von Anfang
bis Ende abhängig", sagte Dr. Joy Aho, Director of Technical Program Management
bei Nu-Tek.?Nu-Tek bietet einzigartige Produkte mit branchenführender Qualität,
Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten, die unseren Kunden einen strategischen
Produktionsvorteil verschaffen. Die BPI ist das ideale Forum, um Führungskräfte
aus der Pharmabranche anzusprechen, die Prozessverbesserungen vorantreiben und
gleichzeitig Risiken sowie regulatorische Hürden für ihre Kulturmedien
beseitigen möchten."
Nu-Tek lädt die Besucher ein, während der Messe einen Termin (https://nu-
tekbioscience.pipedrive.com/scheduler/wd3bquQ/meeting-with-nu-tek-biosciences)
mit Nu-Tek zu vereinbaren. Führungskräfte, die die Konsistenz ihrer Medien
verbessern, regulatorische Risiken verringern oder das Programm zur
Variabilitätsreduzierung von Nu-Tek nutzen möchten, sind herzlich eingeladen,
während des Events Kontakt aufzunehmen.
Über Nu-Tek BioSciences
Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von
hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen
Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota,
betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die
Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie
spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für
Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von
Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com (http://www.nu-
tekbiosciences.com/).
Medienkontakt:
Courtney Jones
Director of Commercial Development
cjones@nu-tekbioscience.com (mailto:cjones@nu-tekbioscience.com)
+1 (952) 936.3614
www.nu-tekbiosciences.com (https://www.nu-tekbiosciences.com/)
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