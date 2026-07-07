GNW-News: Nu-Tek BioSciences präsentiert auf der SIMB 2026 Innovationen im Bereich Zellnährstoffe und sein Fachwissen zu Rohstoffen

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^* Nu-Tek wird Daten vorstellen, die zeigen, wie die tierfreien Nährstoffe für

Kulturmedien die Ausbeute verbessern, Prozesse optimieren und die

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Versorgungssicherheit in der Bioproduktion stärken.

MINNETONKA, Minnesota, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, der

Marktführer für zu 100 % tierfreie Peptone und Proteinhydrolysate, wird im

Rahmen seines Messestands auf der SIMB 2026 im nächsten Monat neue Daten vor

Branchenführern präsentieren. Die SIMB findet vom 2. bis 5. August 2026 in

Austin, Texas, statt und wird von der Society for Industrial Microbiology and

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Biotechnology veranstaltet. Im Mittelpunkt der SIMB steht die Förderung der

mikrobiologischen Wissenschaften in der Industrie - von der industriellen

Fermentation bis hin zu bahnbrechenden pharmazeutischen Therapien.

Nu-Tek BioSciences unterstützt weltweit führende Unternehmen im Bereich der

Bioprozesstechnik durch die Lieferung von zu 100 % tierfreien kritischen

Rohstoffen, die darauf ausgelegt sind, die Versorgungssicherheit, die

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Produktqualität und die Prozesskonsistenz zu verbessern. Das Produktportfolio

des Unternehmens umfasst Peptone und Hydrolysate, die die Herstellung von

Impfstoffen, Biologika und anderen bahnbrechenden Therapeutika unterstützen.

?Da Teams aus den Bereichen Industriemikrobiologie und Fermentation Bioprozesse

immer weiter skalieren, bleiben Versorgungssicherheit und eine strenge

Rohstoffkontrolle unverzichtbar", so Joy Aho, PhD, Director of Technical Project

Management bei Nu-Tek BioSciences.?Ob als Haupt- oder Zweitlieferant - Nu-Tek

ermöglicht es seinen Kunden, Innovationen und Leistungssteigerungen

voranzutreiben, die den Produktionserfolg und die langfristige

Versorgungssicherheit stärken."

Während der gesamten SIMB 2026 wird Nu-Tek sein umfassendes Know-how in der

Rohstoffentwicklung und -herstellung sowie das einzigartige?Variability

Reduction Program" des Unternehmens vorstellen, das auf einem kooperativen

Ansatz zur Materialanpassung basiert. Nu-Tek wird während der Veranstaltung

außerdem ein Poster präsentieren:

Titel des Posters: Pflanzliche Hydrolysate als Ersatz für tierische Bestandteile

in gängigen Fermentationsmedien-Rezepturen (Plant-based hydrolysates as

replacements to animal-derived components in common fermentation media

formulations)

Poster-Nummer: S16

Besucher, die sich für Strategien zu tierfreien Inhaltsstoffen,

Fermentationsleistung und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette

interessieren, sind herzlich eingeladen, am Stand Nr. 19 vorbeizuschauen und

sich mit Mitgliedern des Nu-Tek-Teams auszutauschen. Die Besucher sind herzlich

eingeladen, einen Termin zu vereinbaren (https://nu-

tekbioscience.pipedrive.com/scheduler/vZ4Poiz/meet-nu-tek-at-simb), um

Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu besprechen, und wir empfehlen euch, während

der Postersession am Stand des Unternehmens vorbeizuschauen.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von

hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen

Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota,

betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die

Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie

spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für

Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von

Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com (http://www.nu-

tekbiosciences.com/).

Medienkontakt:

Courtney Jones

Director of Commercial Development

cjones@nu-tekbioscience.com

+1 (952) 936-3614

www.nu-tekbiosciences.com (https://www.nu-tekbiosciences.com/)

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